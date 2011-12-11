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Sony'den 4K çözünürlükte ev sineması projeksiyon cihazı Ocak'ta 18 000£ etiketiyle satışa sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,4b
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz 1080p çözünürlüğündeki Full HD görüntüler tam olarak evlerde yaygın kullanıma geçmemişken görüntü aygıtları üreten firmalar yavaş yavaş 4K çözünürlüğe uygun cihazları piyasaya sürmeye başlıyor.

Son dönemlerde televizyon pazarında önemli bir düşüş yaşayan Sony, buna rağmen yeniliklerine devam ediyor. VPL-PW1000ES adlı ev sineması projeksiyon cihazı 4096 x 2160 çözünürlükte ve 2000 Ansi lümen gücünde görüntü aktarabiliyor. Bu oran şu anki Full HD çözünürlüğün 4 katı.

Modelde bulunan Reality Creation ölçekleme algoritması 2D görüntüleri standart cihazlara göre çok daha yüksek kalitede yansıtıyor. Cihazın fiyatı 18 000£ veya 28 000$ şeklinde belirlenmiş ve Ocak ayında satışa sunulması planlanıyor. 

Ancak tam anlamıyla 4K çözünürlükten faydalanmak için uyumlu bir oynatıcı gerekli. Piyasada bulunan 4K uyumlu oynatıcılar ise 65 000$ fiyat etiketine sahip. Ancak görüntü teknolojileri geliştikçe bu rakamların çok uygun düzeylere ineceğini tahmin etmek yanlış olmaz.


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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
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4Crumby 7 yıl
Player + yansiticiyi alacagima gider bmw 5.20d 2012 alirim :D
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deniz_sea 7 yıl
Arkadaşım metni düzgün oku sony görüntüyü duvara 4k ile yansıtıyor 28000$ ancak dvd player gibi 4k player olması gerekir denmiş buda şuan 65000$ civarı
konuyu nerenizle okuyor ve nereden anlayıp nerenle bu kanıya vardığını bu 4k olayından daha çok merak ettim vallahi...
Arkadaşım metni düzgün oku sony görüntüyü duvara 4k ile yansıtıyor 28000$ ancak dvd player gibi 4k player olması gerekir denmiş buda şuan 65000$ civarıkon...
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OBA INC 7 yıl
bastık parayı aldık peki 4k lık filmleri nerden bulucaz ? :D :)))
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Yilmaz07 7 yıl
12205 Mesajın var gözüküyor ve hala misafirmişsin forumda !!


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umutarslan.com 7 yıl
benim gibi fakirsen: ucuzundan 3 tane projeksiyonu yan yana monte edip idare edicen
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaş bu ve benzeri ürünleri bir liste yaptım oraya yazıyorum. Ölmeden çıktısını alıp kefene koydurucam, olurda cennete gidersem bak gör sen o zaman sefayı :D
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
Benim hayallerimi süsleyen bir teknoloji ama şuan için fazla masraflı ve film bulmak sıkıntılı ileride evimde 4k keyfi yaşayacağımı umuyorum
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Emre_z3 7 yıl
"EV Sineması"...?? Kendi şahsi sinemasını kurar 7-24 takılır üstüne para keser isan o meblaya
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A.l.p.r 7 yıl
Fiyatı uygunmuş gerçekten.
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Yilmaz07 7 yıl
Bunlar bence yüksek çözünürlüklü resim sunumu için iş projektörüdür. Zaten 4K filmi kim bulmuş da evinde seyredecek !?
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Elektrox 7 yıl
ev sinemasımı... hehe askeri ücretle diğer dünyada bitane kurarız :) bu piyasayada çıkmaz konsept ürün yapmışlar galiba :)
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Elektrox 7 yıl
ev sinemasımı... hehe askeri ücretle diğer dünyada bitane kurarız :) bu piyasayada çıkmaz konsept ürün yapmışlar galiba :)
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Elektrox 7 yıl
ev sinemasımı... hehe askeri ücretle diğer dünyada bitane kurarız :) bu piyasayada çıkmaz konsept ürün yapmışlar galiba :)
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alito 7 yıl
"ev sineması projeksiyon cihazı" derken 50 cent'in evinden filan bahsediyorsunuz değil mi?
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