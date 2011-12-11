Sony'den 4K çözünürlükte ev sineması projeksiyon cihazı Ocak'ta 18 000£ etiketiyle satışa sunulacak

Henüz 1080p çözünürlüğündeki Full HD görüntüler tam olarak evlerde yaygın kullanıma geçmemişken görüntü aygıtları üreten firmalar yavaş yavaş 4K çözünürlüğe uygun cihazları piyasaya sürmeye başlıyor.





Son dönemlerde televizyon pazarında önemli bir düşüş yaşayan Sony, buna rağmen yeniliklerine devam ediyor. VPL-PW1000ES adlı ev sineması projeksiyon cihazı 4096 x 2160 çözünürlükte ve 2000 Ansi lümen gücünde görüntü aktarabiliyor. Bu oran şu anki Full HD çözünürlüğün 4 katı.





Modelde bulunan Reality Creation ölçekleme algoritması 2D görüntüleri standart cihazlara göre çok daha yüksek kalitede yansıtıyor. Cihazın fiyatı 18 000£ veya 28 000$ şeklinde belirlenmiş ve Ocak ayında satışa sunulması planlanıyor.





Ancak tam anlamıyla 4K çözünürlükten faydalanmak için uyumlu bir oynatıcı gerekli. Piyasada bulunan 4K uyumlu oynatıcılar ise 65 000$ fiyat etiketine sahip. Ancak görüntü teknolojileri geliştikçe bu rakamların çok uygun düzeylere ineceğini tahmin etmek yanlış olmaz.



