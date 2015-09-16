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Sony'den 4K ekran açıklaması

3 yıl
10,5b
1
60
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony'den 4K ekran açıklaması
Sony kısa bir süre önce dünyanın ilk 4K ekrana sahip akıllı telefonu Xperia Z5 Premium'u tanıttı. Ancak ekran çözünürlüğü bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Daha önce telefonun her zaman 4K görüntü sunmayacağı bazı kaynaklar tarafından dile getirilmişti. Sony'den gelen yeni açıklama ise çözünürlük kargaşasına son noktayı koydu.
Phonearena.com'a yapılan açıklamaya göre 4K çözünürlükteki ekran video ve fotoğraf görüntülerken bu çözünürlüğü tam anlamıyla kullanıyor. Bunun dışındaki içeriklerde ise Full HD veya HD çözünürlükte olacak. Ekran Full HD çözünürlükteyken pilin 2 gün kullanılabildiğini belirten üretici 4K çözünürlüğün de ihtiyaç halinde kullanılabilmesine dikkat çekiyor. Video ve fotoğraf dışında 4K çözünürlüğe çıkılmamasının sebebi ise pil tüketimini dengelemek.

Xperia Z5 Premium hakkında diğer merak ettiğiniz bilgileri ve tüm özellikleri aşağıda yer alan Erdi Özüağ'ın inceleme videosunda bulabilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Z5-Premium-only-renders-media-in-4K-the-rest-in-1080p-for-a-two-day-battery_id73761 Yorum Yaz
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GoldPunch 3 yıl en beğenilen MyWorldLife
MyWorldLife

Keni ana vataninda zaten Xbox Playstationdan fazla satiyor.


Şaka yapıyorsunuz umarım.

Japonya'da Xbox One geçen hafta 152 adet satılırken, PS4 16,233 adet satmış. Japonya'da Playstation her hafta Xbox'dan en az 80 kat daha fazla satıyor.

ABD'de Xbox One 41,501 adet satılmış, PS4 ise 49,308 adet.

vgchartz.com/...
vgchartz.com/...
MyWorldLifeKeni ana vataninda zaten Xbox Playstationdan fazla satiyor.Şaka yapıyorsunuz umarım.Japony...
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senersongur 3 yıl
Telefonlara bilgisayarlardaki gibi çözünürlük ayarı gelse çok iyi olacak.

Bu sayede herkes kafasına göre istediği çözünürlükte takılacak ve pil derdi azalacak.
Telefonlara bilgisayarlardaki gibi çözünürlük ayarı gelse çok iyi olacak.Bu sayede herkes kafasına göre istediği çözünürlükte takılacak ve pil derdi ...
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Midnightmrt 3 yıl
Sony düşmanlarına kapak gibi cevap olmuş
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1 Avatar
fthyrr1976fy 3 yıl
japon işi ..

adamlarda hiç sahtekarlık yok
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farukkk 3 yıl
Olması gereken cep telefonlarında bu.full hd ekran herşeye yetiyor kamera da 4k çekim özelliği olup izletmeme olan tüm telefon larında böyle olması gerekiyor pil ömrü için.sony saglam geliyor.4k ekran herbölümde kullanılırsa pil ömrü çok çabuk bitecekti. Gayet mantıklı.
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-Mctolga- 3 yıl
Iyide 4 k yi insan gozu ayirt edemez ki. Full hd den sonrasi yalan telefonda. Ulen laptoplarinizda bile full hd ekran var. Adam gelmis 4k yi galeride mi kullancaz sadece diyor. 2k ekran bile tartisilirken dot kadar reledonda 4k ekran osa ne olur 30 k olsa ne olur zaten piksel secemiyon ki gardasim
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ipli jeton 3 yıl -Mctolga-
Piyasadaki alınabilir duzeydeki laptoplar 1366x768 denilen illetle geliyor. Full hd laptoplar ülkemizde mantıksız derecede pahalı. Zira çeşit yok, koskoca teknomarketlerde onlarca laptop arasında ya bir ya ikisi de Full hd ekran var.
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cumur 3 yıl
Peki bu olayı bu ekran nasıl yapıyor yani atıyorum yazılım ile mi 4k ekran oluyor reelde 4k ekran değil mu ?
Sony düşmanı değilim arkadaşlar teknolojisini merak ettim, eğer yazılım ile 4k oluyorsa bu ekran reelde 4k değil demek olmuyor mu bu ? Kafamda deli sorular
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blackzeros 3 yıl cumur
ekran gerçek 4k , yazılım 1080p'de calistigi zaman 1080p goruntu upscale dedigimiz yontemle buyutuluyor, yani 2x2 kare seklinde 4 pixel dusun bir pixel icindeki renk neyse diğer pixellerde onunla dolduruluyor.foto video 4k destekliyorsa o piksellerin her birinin kendi degeri oldugundan gercekten cok keskin oluyor.4k tvlerde fullhd film izleme veya yayın izleme gibi dusunebilirsin.
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DH Misafiri 3 yıl
strathmorea
Ahahaha Bir şey dikkatimi çekti. Donanım haber de bir haber yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra neredeyse aynı haber Scroll isimli teknoloji sitesinde de yayınlanıyor. O siteye de ara ara baktığım için fark ettim. Bariz kopya çekiyorlar. Bakın bu haberde akabinde o sitede yayınlandı. Aynı haberler düşüyordur falan derdim ama bu kadar tesadüf olamaz.

Bir şeyi merak ettim kardeşim. Aynı kaynaktan alınan ve belirli bir konuyla ilgili olan bir haber, acaba nasıl yazılmalı ki tamamen farklı bir habermiş gibi görünsün?
Sony'nin yaptığı bu açıklama doğal olarak bütün teknoloji sitelerinin dikkatini çeken ve yayınlanması gereken bir haber. Daha önce bir sitede yayınlandı diye diğer site onu yayınlamaktan vaz mı geçecek arkadaşım? Tamamen sıfırdan yaratılan bir haberden değil zaten asıl kaynağı belli olan bir duyurudan bahsediyoruz burada. Ayrıca, Scroll'daki haber çok daha uzun ve ayrıntılı bir içeriğe ve tamamen farklı cümle yapılarına sahip. Millet zaten merak edip bakmaz diye, bir siteyi böyle saçmasapan gerekçelerle kötülemenin ve haberin yazarını da itham etmenin nasıl bir marifet olduğunu düşünüyorsun, çok merak ettim kardeşim.
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ygultekin82 3 yıl
Bu cihazı rootlayıp her şeyde 4k kullanılmasını sağlayabilecekler mi bakalım?
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ipli jeton 3 yıl ygultekin82
Şarjı dayanmıyor diye ağlamayacaklarsa neden olmasın?
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Triluminos 3 yıl
duvar kağıdı benim için de önemli, umarım duvar kağıdı çözünürlüğünü en azından kullanıcının seçimine bırakırlar 4k ekranlı telefonda 1080p çözünürlüklü duvar kağıdı istemem şahsen
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antitez21 3 yıl
hd fhd 2k 4k ...xk bakalım sonu ne olacak hd den sonrası gereksiz şeyler insan gözünün ayırt edemedeği şeylere para vermenin ne anlamı var
Teknoloji bir hastalık olmuş..yüzde 80 nimiz kullanmadığı hatta farkında bile olmadığı özelliklere para veren yığınlar halindeyiz
Her teknoloji firması nasıl pazarlarız sorusuna cevap arıyor bizde elimizdekini satıp yenisini nasıl alırıza cevap arıyoruz
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Physicist_Emre 3 yıl
forumun helvası hazır mı
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huseyincarnege 3 yıl
çok güzel bir gelişim adam biyeri sağlam ondan korkusu yok yanlız işleciler şuan 4k mıçar gibime geliyo :)
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