Sony'den 4K ekran açıklaması

Sony kısa bir süre önce dünyanın ilk 4K ekrana sahip akıllı telefonu Xperia Z5 Premium'u tanıttı. Ancak ekran çözünürlüğü bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Daha önce telefonun her zaman 4K görüntü sunmayacağı bazı kaynaklar tarafından dile getirilmişti. Sony'den gelen yeni açıklama ise çözünürlük kargaşasına son noktayı koydu.





Xperia Z5 Premium hakkında diğer merak ettiğiniz bilgileri ve tüm özellikleri aşağıda yer alan Erdi Özüağ'ın inceleme videosunda bulabilirsiniz. Phonearena.com'a yapılan açıklamaya göre 4K çözünürlükteki ekran video ve fotoğraf görüntülerken bu çözünürlüğü tam anlamıyla kullanıyor. Bunun dışındaki içeriklerde ise Full HD veya HD çözünürlükte olacak. Ekran Full HD çözünürlükteyken pilin 2 gün kullanılabildiğini belirten üretici 4K çözünürlüğün de ihtiyaç halinde kullanılabilmesine dikkat çekiyor. Video ve fotoğraf dışında 4K çözünürlüğe çıkılmamasının sebebi ise pil tüketimini dengelemek.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Z5-Premium-only-renders-media-in-4K-the-rest-in-1080p-for-a-two-day-battery_id73761