Sony'den Android güncellemelerinin geç geldiğini söyleyenlere infografikli cevap

Haber Editörü
Çoğumuz Google markası dışındaki Android cihazların işletim sisteminin en son güncellemelerini çok geç almasından şikayet ediyoruz. Yeni sürüm Pixel ve Nexus telefonlar için kullanıma sunulmasının üzerinden aylar geçti ancak hala Samsung, Huawei ve Sony gibi şirketler aynı Android sürümünü kendi akıllı telefonlarının bir çoğu için yayınlayabilmiş değil.
Japon teknoloji devi Sony, güncelleme sürecinin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklamak için bir infografik yayınlamaya karar verdi. Şirket müşterilerin en yeni Android sürümüne sahip olmaları için geçen süreci bu şekilde açıklayarak sabırsızlıkla bekleyen cihaz sahiplerinin bir anlamda kendilerine hak vermesini istiyor.
Sony'nin resmi blogunda yayınlanan infografik, Xperia cihazlara yeni bir Android güncellemesi getirme sürecini açıklıyor. Böylelikle Android yazılımının Google'dan Sony Mobile'a ve ardından Xperia kullanıcılarına nasıl ulaştığını öğreniyoruz.
Yayınlanan görsel güncellemenin çıkış tarihiyle ilgili bilgi vermeyebilir ancak en azından Android Oreo'yu Google'dan Xperia cihazlara taşımanın ne kadar süreceği hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağladığını söyleyebiliriz. İnfografiğin tam boy haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
1. Platform Geliştirme Kiti
Android'in yeni bir sürümü yayınlanmadan birkaç hafta önce Google bize bir Platform Geliştirme Seti (PDK) gönderir. Bu koleksiyon da bizim geliştirme, optimizasyon ve test sürecimizi başlatır.
Android'in yeni bir sürümü yayınlanmadan birkaç hafta önce Google bize bir Platform Geliştirme Seti (PDK) gönderir. Bu koleksiyon da bizim geliştirme, optimizasyon ve test sürecimizi başlatır.
2. Temelleri İnşa Etme
Yeni bir Android sürümü yayınlandığında asıl iş başlıyor. İlk iş yeni yazılımı sistemimizin üzerine entegre etmek.
Yeni bir Android sürümü yayınlandığında asıl iş başlıyor. İlk iş yeni yazılımı sistemimizin üzerine entegre etmek.
3. HAL
HAL, yani Donanım Soyutlama Katmanı tüm farklı yongaların yeni yazılımla çalışmasıyla ilgili. Qualcomm kullandığıyla aynı bileşenleri kullanmıyoruz, bu yüzden bu işi kendimiz yapmamız gerekiyor.
HAL, yani Donanım Soyutlama Katmanı tüm farklı yongaların yeni yazılımla çalışmasıyla ilgili. Qualcomm kullandığıyla aynı bileşenleri kullanmıyoruz, bu yüzden bu işi kendimiz yapmamız gerekiyor.
4. Temelleri Uygulama
Bu aşamada telefon çağrıları, mesajlaşma ve internet bağlantısı gibi temel akıllı telefon işlevleri etkinleştirilir.
Bu aşamada telefon çağrıları, mesajlaşma ve internet bağlantısı gibi temel akıllı telefon işlevleri etkinleştirilir.
5. Sony'ye Özel Eklemeler
Sırada Sony'ye özel eklemeler var. Bu aşamada, kendi özellik yükseltmelerimize (özelleştirilmiş grafik ve kullanıcı arayüzü gibi) ek olarak kilit ekranı, rehber, müzik, filmler, albüm, kamera, smart stamina, xperia assist ve e-posta gibi gelişmiş özellikleri de ekliyoruz.
Sırada Sony'ye özel eklemeler var. Bu aşamada, kendi özellik yükseltmelerimize (özelleştirilmiş grafik ve kullanıcı arayüzü gibi) ek olarak kilit ekranı, rehber, müzik, filmler, albüm, kamera, smart stamina, xperia assist ve e-posta gibi gelişmiş özellikleri de ekliyoruz.
6. Test Zamanı
Android sürümünü Sony içindeki kişilere vermeye hazırız. Günlük kullanım için iyi çalışsa da bazı sorunlar yaşanabilir. Test kullanıcılarından gelen geri bildirimler, önemli sorunları tespit etmemize yardımcı olur.
Android sürümünü Sony içindeki kişilere vermeye hazırız. Günlük kullanım için iyi çalışsa da bazı sorunlar yaşanabilir. Test kullanıcılarından gelen geri bildirimler, önemli sorunları tespit etmemize yardımcı olur.
7. Daha Fazla Test
Buna paralel olarak, Sony dışındaki kullanıcılardan geribildirim alırız. Buradaki testimizin odak noktası kararlılık ve güçtür. Tam olarak tatmin olduğumuzda çeşitli sertifikalar için gönderme zamanı gelmiş demektir.
Buna paralel olarak, Sony dışındaki kullanıcılardan geribildirim alırız. Buradaki testimizin odak noktası kararlılık ve güçtür. Tam olarak tatmin olduğumuzda çeşitli sertifikalar için gönderme zamanı gelmiş demektir.
8. Yüksek Standartlara Ulaşma
Bu önemli süreç, Bluetooth ve Wi-Fi gibi her şeyin teknoloji standartlarını karşılamasının sağlanmasıyla ilgili. Öncelik tüm cihazlarda kalite ve performans sağlamaktır.
Bu önemli süreç, Bluetooth ve Wi-Fi gibi her şeyin teknoloji standartlarını karşılamasının sağlanmasıyla ilgili. Öncelik tüm cihazlarda kalite ve performans sağlamaktır.
9. Merhaba Operatör
Birlikte çalıştığımız bazı operatörler yazılımın belirli sürümüne ihtiyaç duyabilir. Operatörler bu özel sürümleri test etmemize ve her şey çalıştıktan sonra onay vermemize yardımcı olur.
Birlikte çalıştığımız bazı operatörler yazılımın belirli sürümüne ihtiyaç duyabilir. Operatörler bu özel sürümleri test etmemize ve her şey çalıştıktan sonra onay vermemize yardımcı olur.
10. Yayınlama
Tüm sertifikalar ve onaylar yürürlüğe girdikten sonra Sony, Android'in en son sürümünü akıllı telefon kullanıcılarına sunar.
Tüm sertifikalar ve onaylar yürürlüğe girdikten sonra Sony, Android'in en son sürümünü akıllı telefon kullanıcılarına sunar.
11. Rahatlama zamanı? Pek değil!
Yeni Android sürümü yayınlandıktan sonra rahatlamaya zaman yok. Geribildirimlerden faydalanmak için Sony destek forumlarını ve sosyal medyayı takip ederiz. Bu geribildirimler büyük Android güncellemeleri yayınlarken bize oldukça yarar sağlar.
Yeni Android sürümü yayınlandıktan sonra rahatlamaya zaman yok. Geribildirimlerden faydalanmak için Sony destek forumlarını ve sosyal medyayı takip ederiz. Bu geribildirimler büyük Android güncellemeleri yayınlarken bize oldukça yarar sağlar.
https://blogs.sonymobile.com/2017/11/03/journey-android-software-rollout/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1. platform geliştirme kiti
androidin yeni versiyonu yayınlamadan birkaç hafta önce google bize p. g. kitini yollar. bunun içinde kaynak dosyalar vardır.
2. temeli kur
yeni android sürümü yayınlanınca asıl iş başlar. yeni yazılımı kendi sistemimize inşa etmek.
3. hal (sanırım kernel gibi bir şey oluyor bu.)
donanım soyutlama katmanı (hal). farklı farklı çiplerin hepsini yazılım ile çalıştırmayla ilgilidir. qualcomm'un kullandığı aynı bileşenleri kullanmadığımız için bu işi kendimiz yapıyoruz.
4. temelleri uygulama
basit telefon fonksiyonlarını aktif ediyoruz.
5. sonyleştirme
bu noktada kendi uygulamalarımızı yazılıma yüklüyoruz. (kilit ekranı, başlatıcı, galeri vs.)
6. test zamanı
sony içerisindekilere yazılımı vermeye hazırız. günlük yaşamda düzgün çalışacaktır ama stabilite vs. sorunları olacaktır. testçilerden gelen geribildirimler sorunları kapatmamıza yardımcı olur.
7. daha fazla test
aynı zamanda sony dışından da geribildirim alırız. stabilite ve güç odak noktamız. tatmin olduğumuzda da çeşitli sertifikalara başvuruyoruz.
bölüm 2
8. yüksek standartları yakalama
bu önemli adım bluetooth ve wifi gibi standartları karşılamak ile ilgili.
9. merhaba operatör
bazı operatör partnerlerimiz yazılımın belli bir versiyonuna ihtiyaç duyabilir. operatörler bu özel yazılımları test etmede bize yardımcı olurlar ve her şey hazırsa bize onay verirler.
10. yayınlama
her şey hazır olunca yazılımı yayınlarız.
11. rahatlama zamanı mı? hayır
yayınladıktan sonra sony forumlarını ve sosyal medyayı takip ederek yeni güncelleme için geribildirim toplarız.
Bi kere de teknik servis kalitesi hakkında konuşsalar ne var ki!