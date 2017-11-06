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Sony'den Android güncellemelerinin geç geldiğini söyleyenlere infografikli cevap

Teknoloji devi Sony, yayınladığı bir infografikle, Pixel ve Nexus modellerinin dışındaki akıllı telefonlara Android güncellemelerinin neden bu kadar geç geldiğini açıklamaya çalıştı.
1 yıl
4,4b
1
33
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çoğumuz Google markası dışındaki Android cihazların işletim sisteminin en son güncellemelerini çok geç almasından şikayet ediyoruz. Yeni sürüm Pixel ve Nexus telefonlar için kullanıma sunulmasının üzerinden aylar geçti ancak hala Samsung, Huawei ve Sony gibi şirketler aynı Android sürümünü kendi akıllı telefonlarının bir çoğu için yayınlayabilmiş değil.
Japon teknoloji devi Sony, güncelleme sürecinin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklamak için bir infografik yayınlamaya karar verdi. Şirket müşterilerin en yeni Android sürümüne sahip olmaları için geçen süreci bu şekilde açıklayarak sabırsızlıkla bekleyen cihaz sahiplerinin bir anlamda kendilerine hak vermesini istiyor.
Sony'nin resmi blogunda yayınlanan infografik, Xperia cihazlara yeni bir Android güncellemesi getirme sürecini açıklıyor. Böylelikle Android yazılımının Google'dan Sony Mobile'a ve ardından Xperia kullanıcılarına nasıl ulaştığını öğreniyoruz.
Yayınlanan görsel güncellemenin çıkış tarihiyle ilgili bilgi vermeyebilir ancak en azından Android Oreo'yu Google'dan Xperia cihazlara taşımanın ne kadar süreceği hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağladığını söyleyebiliriz. İnfografiğin tam boy haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
1. Platform Geliştirme Kiti
Android'in yeni bir sürümü yayınlanmadan birkaç hafta önce Google bize bir Platform Geliştirme Seti (PDK) gönderir. Bu koleksiyon da bizim geliştirme, optimizasyon ve test sürecimizi başlatır.
2. Temelleri İnşa Etme
Yeni bir Android sürümü yayınlandığında asıl iş başlıyor. İlk iş yeni yazılımı sistemimizin üzerine entegre etmek.
3. HAL
HAL, yani Donanım Soyutlama Katmanı tüm farklı yongaların yeni yazılımla çalışmasıyla ilgili. Qualcomm kullandığıyla aynı bileşenleri kullanmıyoruz, bu yüzden bu işi kendimiz yapmamız gerekiyor.
4. Temelleri Uygulama
Bu aşamada telefon çağrıları, mesajlaşma ve internet bağlantısı gibi temel akıllı telefon işlevleri etkinleştirilir.
5. Sony'ye Özel Eklemeler
Sırada Sony'ye özel eklemeler var. Bu aşamada, kendi özellik yükseltmelerimize (özelleştirilmiş grafik ve kullanıcı arayüzü gibi) ek olarak kilit ekranı, rehber, müzik, filmler, albüm, kamera, smart stamina, xperia assist ve e-posta gibi gelişmiş özellikleri de ekliyoruz. 
6. Test Zamanı
Android sürümünü Sony içindeki kişilere vermeye hazırız. Günlük kullanım için iyi çalışsa da bazı sorunlar yaşanabilir. Test kullanıcılarından gelen geri bildirimler, önemli sorunları tespit etmemize yardımcı olur.
7. Daha Fazla Test
Buna paralel olarak, Sony dışındaki kullanıcılardan geribildirim alırız. Buradaki testimizin odak noktası kararlılık ve güçtür. Tam olarak tatmin olduğumuzda çeşitli sertifikalar için gönderme zamanı gelmiş demektir.
8. Yüksek Standartlara Ulaşma
Bu önemli süreç, Bluetooth ve Wi-Fi gibi her şeyin teknoloji standartlarını karşılamasının sağlanmasıyla ilgili. Öncelik tüm cihazlarda kalite ve performans sağlamaktır.
9. Merhaba Operatör
Birlikte çalıştığımız bazı operatörler yazılımın belirli sürümüne ihtiyaç duyabilir. Operatörler bu özel sürümleri test etmemize ve her şey çalıştıktan sonra onay vermemize yardımcı olur.
10. Yayınlama
Tüm sertifikalar ve onaylar yürürlüğe girdikten sonra Sony, Android'in en son sürümünü akıllı telefon kullanıcılarına sunar.
11. Rahatlama zamanı? Pek değil!
Yeni Android sürümü yayınlandıktan sonra rahatlamaya zaman yok. Geribildirimlerden faydalanmak için Sony destek forumlarını ve sosyal medyayı takip ederiz. Bu geribildirimler büyük Android güncellemeleri yayınlarken bize oldukça yarar sağlar. 

https://blogs.sonymobile.com/2017/11/03/journey-android-software-rollout/ Yorum Yaz
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mike4peace 1 yıl
bölüm 1
1. platform geliştirme kiti
androidin yeni versiyonu yayınlamadan birkaç hafta önce google bize p. g. kitini yollar. bunun içinde kaynak dosyalar vardır.
2. temeli kur
yeni android sürümü yayınlanınca asıl iş başlar. yeni yazılımı kendi sistemimize inşa etmek.
3. hal (sanırım kernel gibi bir şey oluyor bu.)
donanım soyutlama katmanı (hal). farklı farklı çiplerin hepsini yazılım ile çalıştırmayla ilgilidir. qualcomm'un kullandığı aynı bileşenleri kullanmadığımız için bu işi kendimiz yapıyoruz.
4. temelleri uygulama
basit telefon fonksiyonlarını aktif ediyoruz.
5. sonyleştirme
bu noktada kendi uygulamalarımızı yazılıma yüklüyoruz. (kilit ekranı, başlatıcı, galeri vs.)
6. test zamanı
sony içerisindekilere yazılımı vermeye hazırız. günlük yaşamda düzgün çalışacaktır ama stabilite vs. sorunları olacaktır. testçilerden gelen geribildirimler sorunları kapatmamıza yardımcı olur.
7. daha fazla test
aynı zamanda sony dışından da geribildirim alırız. stabilite ve güç odak noktamız. tatmin olduğumuzda da çeşitli sertifikalara başvuruyoruz.
bölüm 2
8. yüksek standartları yakalama
bu önemli adım bluetooth ve wifi gibi standartları karşılamak ile ilgili.
9. merhaba operatör
bazı operatör partnerlerimiz yazılımın belli bir versiyonuna ihtiyaç duyabilir. operatörler bu özel yazılımları test etmede bize yardımcı olurlar ve her şey hazırsa bize onay verirler.
10. yayınlama
her şey hazır olunca yazılımı yayınlarız.
11. rahatlama zamanı mı? hayır
yayınladıktan sonra sony forumlarını ve sosyal medyayı takip ederek yeni güncelleme için geribildirim toplarız.
bölüm 11. platform geliştirme kitiandroidin yeni versiyonu yayınlamadan birkaç hafta önce google bize p. g. kitini yollar. bunun içinde kaynak dosyalar ...
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Cosster 1 yıl
Sony XZ Premium'a Oreo vereli 2 hafta oluyor...
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yusufc2012 1 yıl
Aferin onlara...
Bi kere de teknik servis kalitesi hakkında konuşsalar ne var ki!
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DH Misafiri 4 ay
GENERAL MOBİLE GM ile SONY EXPERİA M aynı tarihin ürünbleridir. Hatta General daha eski bile olabilir. General android 8.0 güncelleme verdi ama SONY halen satıldığı gündeki android 6.0 da kaldı. Her iki telefonuda şu anda kullanıyorum. Boş boş konuşanlara cevap olsun. SONY malını sattıktan sonra ilgilenmiyor ve diğer firmaları bilmem ama GENERAL gibi güncellemiyor.
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BRC_KHAN 1 yıl
XZ1 kullanıcısı burda ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki marifet en son yazılımı vermek değil, en stabil ve akıcı yazılımı vermekte. Oreo yüzünden sürünüyor cihaz, böyle aceleye getireceklerine "Keşke 7.1.1 ile çıkarsalarmış" diyorum şuan; uygulamalar olur olmadık zamanda kendini kapatıyor, otomatik parlaklık ayarı bildiğiniz bana "Sellektör" yapıyor. Akıllı temizleyici tam bir pil katili, kapattığım güne kadar günü kurtaramıyordu cihaz. Velhasıl kelam "en güncel yazılımı ilk Sony veriyor, diğer markalar ayakta uyuyor!.." dediğiniz markaların çoğu yazılım stabilitesine ve kullanıcı deneyimine önem veriyor, neyin avantajından bahsediyorsunuz? Ayriyetten 2 aydır güncelleme gelmiyor, kasım bitti halan ekim yamasındayız, yemişim böyle infografikli güncelleme desteğini.
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aycibin 1 yıl
Pardon da sony pixel'lerden sonra android ekosisteminde en hizli ve en uzun sureli guncelleme sunan marka.2015'te piyasaya cikmis telefonlardan 7.1.1'e kavusan modelleri sayin bir bakalim?
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Father Torque 1 yıl aycibin
Mayıs 2016'da piyasaya sunulan XA Ultra 7.0'da kaldı ama? Zaten üst seviyeye neredeyse her firma yeterli güncellemeyi yeterli hızda sunuyor ama Google'ın 1000TL altı telefonlara bile anında yeni versiyon sunduğu bir ortamda Sony'nin orta segmenti "hadi size hayırlı günleeeer" diyerek kaderine terketmesi kabul edilemez. Zaten şu an kullanmakta olduğum XA Ultra son Sony telefonum olacak, Xiaomi de Android One programına geçtikten sonra böylesi firmalarla hiç işim olmaz artık.
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CR7_35 1 yıl
Göz var nizam var Sony'nin açık ara en iyi olduğu nokta hızlı güncelleme ve sonra ki yıllar için yazılım desteği XZ Premium Android 8 i aldı bile XZ serilerinden 1-2 taneside yüklü geldi nerde diğer markalar ben göremiyorum.
Sallayacaksanız usturuplu sallayın.
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Marquis-de-Sade` 1 yıl cemus
cemus

Marquis-de-Sade`
Kendisiyle çelişen insan, intografik hazırlamanın ne kadar zaman aldığını bilip "şuna ayıracağın zamanı güncellemelere ayırsaydın" demek nasıl bi kafa? Bir de belli zaman ayırıyorlardır diyor hala, grafiğin tam kalbinde olan şirket (oyun, sinema, animasyon) intografik için tüm çalışanlarını seferber ediyorsa bencede ölsün.
Sony'nin açıklama yapma sebebi de her insanın aldığı telefondan bir an önce güncelleme beklemesi, yine bu haberde başka bir arkadaşın yaşadığı kafayı yaşıyor çünkü insanlar. En alt seviye telefonu alsa da güncelleme bekliyor insanlar. En üst seviye telefonu aldığı zaman hele Android 999 a kadar çıktığı gibi güncellensin istiyorlar. Bu Sony için geçerli değil her firma için geçerli.
Güncelleme konusunda da diğer firmalardan daha iyi Xperia Z gibi S4 Pro işlemcili bir cihazı Android 4.1.2'den Android 5.1.1 e kadar güncelledi. Android 8 bile Google ile Sony'nin elinden çıktı, ilk Android 8 kullanan cihaz yine Sony.

Eline kağıt kalem versek cin ali çizemezsin belki ama güzel avukatlık yapıyorsun Sony e bir cv at bakarsın işe alır bak orada bir ironi yapmıştım sen hala mekan zaman takıntısına giriyorsun grafik çizmenin yazılımdan daha az vakit alacağını bizde biliyoruz ilk okul değil burası kaldı ki güncellenen yazılımlarda değişikliği fark ettiğin ilk şey görselliktir yani bu kadar da grafik tabanlı işleri küçümseme demek istediğim şudur ki (senin anlayabileceğin şekilde) diğer firmalar güncelleme konusunda müşterilerine hakaret eder gibi bak canım kardeşim sen bu işlerden anlamazsın biz bu işi söyle söyle yapıyoruz senide ondan bekletiyoruz sabredeceksin biraz şeklinde açıklama gereği duymamış ama erken vermiş ama geç zamanını işine odaklanarak halletmiş müşteriyi avutma yoluna gitmemiş en azından. Bu kadar marka bağımlısı olmayın çıkın şu kalıplardan profil resmin bile sony


not: Birde iki seferdir İNTOGRAFİK yazıyorsun doğrusu İNFOGRAFİK olacak onun


Yapılan grafiği müşteriyi avutma olarak mı görüyorsun? En basitinden örnek verdim adam E4g telefon almış "güncelleme gelmedi ama 64 bitti Sony pişmanlıktır" diyebiliyor böyle tiplerden piyasada dolu açıklama yapmanın nesi avutmak, hakaret? Ayrıca yazım hatası yapmış olabilirim bahsettiğim şey belli, senin gibi tüm Sony çalışanları güncellemeyi bıraktı grafik hazırlıyorlar demiyorum en azından.
2 Yanıt Yanıtla +1
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cemus 1 yıl Marquis-de-Sade`
Hadi yeter yorma kendini bu kadar biz müşteriyiz her şeyi bilmek öğrenmek zorunda da değiliz aldığımız üründen memnun olmak sıkıntı yaşamamak bizi mutlu eder ben senin gibi düşünenlerden değilim yani anlayacağın dün samsung almışımdır sonra lg bügün huawei kullanıyorum yarın belki sony yada iphone dedim ya ben müşteriyim en iyi hizmeti en uygun fiyata kim veriyorsa onu tercih ederim. Kendini de beni de yorma Sen zaten bir müşteri olarak neyi veriyor neyi vermiyor biliyorsun onlarda biliyor olmalılar ki bir açıklama hazırlamışlar
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Vita Es Muorte 1 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`

cemus

Marquis-de-Sade`
Kendisiyle çelişen insan, intografik hazırlamanın ne kadar zaman aldığını bilip "şuna ayıracağın zamanı güncellemelere ayırsaydın" demek nasıl bi kafa? Bir de belli zaman ayırıyorlardır diyor hala, grafiğin tam kalbinde olan şirket (oyun, sinema, animasyon) intografik için tüm çalışanlarını seferber ediyorsa bencede ölsün.
Sony'nin açıklama yapma sebebi de her insanın aldığı telefondan bir an önce güncelleme beklemesi, yine bu haberde başka bir arkadaşın yaşadığı kafayı yaşıyor çünkü insanlar. En alt seviye telefonu alsa da güncelleme bekliyor insanlar. En üst seviye telefonu aldığı zaman hele Android 999 a kadar çıktığı gibi güncellensin istiyorlar. Bu Sony için geçerli değil her firma için geçerli.
Güncelleme konusunda da diğer firmalardan daha iyi Xperia Z gibi S4 Pro işlemcili bir cihazı Android 4.1.2'den Android 5.1.1 e kadar güncelledi. Android 8 bile Google ile Sony'nin elinden çıktı, ilk Android 8 kullanan cihaz yine Sony.

Eline kağıt kalem versek cin ali çizemezsin belki ama güzel avukatlık yapıyorsun Sony e bir cv at bakarsın işe alır bak orada bir ironi yapmıştım sen hala mekan zaman takıntısına giriyorsun grafik çizmenin yazılımdan daha az vakit alacağını bizde biliyoruz ilk okul değil burası kaldı ki güncellenen yazılımlarda değişikliği fark ettiğin ilk şey görselliktir yani bu kadar da grafik tabanlı işleri küçümseme demek istediğim şudur ki (senin anlayabileceğin şekilde) diğer firmalar güncelleme konusunda müşterilerine hakaret eder gibi bak canım kardeşim sen bu işlerden anlamazsın biz bu işi söyle söyle yapıyoruz senide ondan bekletiyoruz sabredeceksin biraz şeklinde açıklama gereği duymamış ama erken vermiş ama geç zamanını işine odaklanarak halletmiş müşteriyi avutma yoluna gitmemiş en azından. Bu kadar marka bağımlısı olmayın çıkın şu kalıplardan profil resmin bile sony


not: Birde iki seferdir İNTOGRAFİK yazıyorsun doğrusu İNFOGRAFİK olacak onun


Yapılan grafiği müşteriyi avutma olarak mı görüyorsun? En basitinden örnek verdim adam E4g telefon almış "güncelleme gelmedi ama 64 bitti Sony pişmanlıktır" diyebiliyor böyle tiplerden piyasada dolu açıklama yapmanın nesi avutmak, hakaret? Ayrıca yazım hatası yapmış olabilirim bahsettiğim şey belli, senin gibi tüm Sony çalışanları güncellemeyi bıraktı grafik hazırlıyorlar demiyorum en azından.

Bu mesajını yeni okudum. Ufak tefek tamirleri de dahil olmak üzere ios jb vs konularında az çok bilgi sahibiyim, teknoloji fukarası değilim. Android de rom atmayı vs de her meraklısı gibi ufak ufak yapıyorum. "Böyle tip" lafını hiç tanımadığın insanlara söyleyebildiğine göre ve bunuda aşağılama amaçlı yazdığın için "karakterinin oturmadığını" söyleyebilirim. Daha fazlasını yazmıyorum, sen tahmin et. Edebilirsen tabi.
Bu arada aç e4g başlığını oku, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan cahillerden olma.
Edit: İmla.
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johnny_bravo_ 1 yıl
Sony gec veriyorsa güncelleme Samsung u ne yapacagiz ?
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Marquis-de-Sade` 1 yıl cemus
Kendisiyle çelişen insan, intografik hazırlamanın ne kadar zaman aldığını bilip "şuna ayıracağın zamanı güncellemelere ayırsaydın" demek nasıl bi kafa? Bir de belli zaman ayırıyorlardır diyor hala, grafiğin tam kalbinde olan şirket (oyun, sinema, animasyon) intografik için tüm çalışanlarını seferber ediyorsa bencede ölsün.
Sony'nin açıklama yapma sebebi de her insanın aldığı telefondan bir an önce güncelleme beklemesi, yine bu haberde başka bir arkadaşın yaşadığı kafayı yaşıyor çünkü insanlar. En alt seviye telefonu alsa da güncelleme bekliyor insanlar. En üst seviye telefonu aldığı zaman hele Android 999 a kadar çıktığı gibi güncellensin istiyorlar. Bu Sony için geçerli değil her firma için geçerli.
Güncelleme konusunda da diğer firmalardan daha iyi Xperia Z gibi S4 Pro işlemcili bir cihazı Android 4.1.2'den Android 5.1.1 e kadar güncelledi. Android 8 bile Google ile Sony'nin elinden çıktı, ilk Android 8 kullanan cihaz yine Sony.
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cemus 1 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`
Kendisiyle çelişen insan, intografik hazırlamanın ne kadar zaman aldığını bilip "şuna ayıracağın zamanı güncellemelere ayırsaydın" demek nasıl bi kafa? Bir de belli zaman ayırıyorlardır diyor hala, grafiğin tam kalbinde olan şirket (oyun, sinema, animasyon) intografik için tüm çalışanlarını seferber ediyorsa bencede ölsün.
Sony'nin açıklama yapma sebebi de her insanın aldığı telefondan bir an önce güncelleme beklemesi, yine bu haberde başka bir arkadaşın yaşadığı kafayı yaşıyor çünkü insanlar. En alt seviye telefonu alsa da güncelleme bekliyor insanlar. En üst seviye telefonu aldığı zaman hele Android 999 a kadar çıktığı gibi güncellensin istiyorlar. Bu Sony için geçerli değil her firma için geçerli.
Güncelleme konusunda da diğer firmalardan daha iyi Xperia Z gibi S4 Pro işlemcili bir cihazı Android 4.1.2'den Android 5.1.1 e kadar güncelledi. Android 8 bile Google ile Sony'nin elinden çıktı, ilk Android 8 kullanan cihaz yine Sony.

Eline kağıt kalem versek cin ali çizemezsin belki ama güzel avukatlık yapıyorsun Sony e bir cv at bakarsın işe alır bak orada bir ironi yapmıştım sen hala mekan zaman takıntısına giriyorsun grafik çizmenin yazılımdan daha az vakit alacağını bizde biliyoruz ilk okul değil burası kaldı ki güncellenen yazılımlarda değişikliği fark ettiğin ilk şey görselliktir yani bu kadar da grafik tabanlı işleri küçümseme demek istediğim şudur ki (senin anlayabileceğin şekilde) diğer firmalar güncelleme konusunda müşterilerine hakaret eder gibi bak canım kardeşim sen bu işlerden anlamazsın biz bu işi söyle söyle yapıyoruz senide ondan bekletiyoruz sabredeceksin biraz şeklinde açıklama gereği duymamış ama erken vermiş ama geç zamanını işine odaklanarak halletmiş müşteriyi avutma yoluna gitmemiş en azından. Bu kadar marka bağımlısı olmayın çıkın şu kalıplardan profil resmin bile sony


not: Birde iki seferdir İNTOGRAFİK yazıyorsun doğrusu İNFOGRAFİK olacak onun
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SEO-Uzmanı 1 yıl
su geçirmez denilen telefon su geçirmiş ! daha ne olsun !?
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Marquis-de-Sade` 1 yıl Vita Es Muorte
Vita Es Muorte
Sony pişmanlıktır.
Xperia e4g aldım. Düzelmeyen tonla kronik sorunu var. Sözde 64 bit işlemcili ama alalı 2 sene olmasına rağmen android 4.4.4 de kaldı, güncelleme yok. Muhtemelende gelmeyecek. Telefonu eşim kullanıyor ama hergün telefona bir beddua okuyor mutlaka. İdareten kullandığım iphone 4 bile daha stabil ve kullanışlı. Sony almayın aldırmayın.

Xperia E4g dediğin telefon alt seviye cihaz. 64 bit oluşu son güncellemeye kadar alacağı anlamına da gelmiyor. MediaTek M6732 kullanan bir cihazdan uçuk kaçık şeyler beklemekte saçmalık zaten.
Bende Samsung Galaxy Core aldım 4.1.2 de takıldı hergün beddua okuyoruz yetmiyor çevredekilere de okutuyoruz Ayfon 3g bile daha stabil Samsung almayın aldırmayın diyorum.
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Vita Es Muorte 1 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`

Vita Es Muorte
Sony pişmanlıktır.
Xperia e4g aldım. Düzelmeyen tonla kronik sorunu var. Sözde 64 bit işlemcili ama alalı 2 sene olmasına rağmen android 4.4.4 de kaldı, güncelleme yok. Muhtemelende gelmeyecek. Telefonu eşim kullanıyor ama hergün telefona bir beddua okuyor mutlaka. İdareten kullandığım iphone 4 bile daha stabil ve kullanışlı. Sony almayın aldırmayın.

Xperia E4g dediğin telefon alt seviye cihaz. 64 bit oluşu son güncellemeye kadar alacağı anlamına da gelmiyor. MediaTek M6732 kullanan bir cihazdan uçuk kaçık şeyler beklemekte saçmalık zaten.
Bende Samsung Galaxy Core aldım 4.1.2 de takıldı hergün beddua okuyoruz yetmiyor çevredekilere de okutuyoruz Ayfon 3g bile daha stabil Samsung almayın aldırmayın diyorum.

Uçuk kaçık şeyler beklemiyorum zaten. 2015'de 700 TL ye alınmış telefon alt değil, orta segmenttir. Ayrıca 4.4.4 den 7-8 e çıksın diye beklentimiz yok. 5.0 a bile geçemedi. Telefon 3 defa servise gitti kronik sorunları sebebi ile her seferinde yazılım atıp geri gönderdiler. Telefona hiçbirşey yüklü değilken sadece facebook uygulaması yüklediğimde telefon bayılıyor. Atomu parçalamasını beklemiyorum, sık kullanılan 3-5 uygulamayı düzgün çalıştırsın, ağırlaşmasın yeter ama nerde. Sony bir daha almam, çevremdekilere de aldırmam. SONY PİŞMANLIKTIR.
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Marquis-de-Sade` 1 yıl cemus
Sebep diyor hala. Intografik yapmayı lisede öğretiyorlar bilmiyorum anlayabildin mi?
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cemus 1 yıl Marquis-de-Sade`
sakin ol fanboy rahatla biraz neden bu kadar gerginsin infografik nedir ne kadar zaman alır grafik tasarıma gönül vermiş biri olarak iyi bilirim lisede öğrenmiş olmak belli bir emek ve zaman almayacağı anlamına gelmez bu aşamaları diğer firmalar yapmadan mı veriyor güncellemeleri (?) Sony neden açıklama gereği duymuş biraz düşünsene (?) belli ki insanlar mutsuz ve mağdur bunlardan biride sensin ki senin sinir sisteminde de biraz tahribat yapmış ayrıca o benim düşüncem sen benim düşünceme saygı gösteremeyecek kadar tahammülsüzsün ne demek "Şunu atın forumdan" senin sinir sistemin mi karar veriyor buna saygıya davet ediyorum seni...
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