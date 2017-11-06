Sony'den Android güncellemelerinin geç geldiğini söyleyenlere infografikli cevap

Çoğumuz Google markası dışındaki Android cihazların işletim sisteminin en son güncellemelerini çok geç almasından şikayet ediyoruz. Yeni sürüm Pixel ve Nexus telefonlar için kullanıma sunulmasının üzerinden aylar geçti ancak hala Samsung, Huawei ve Sony gibi şirketler aynı Android sürümünü kendi akıllı telefonlarının bir çoğu için yayınlayabilmiş değil.

Japon teknoloji devi Sony, güncelleme sürecinin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklamak için bir infografik yayınlamaya karar verdi. Şirket müşterilerin en yeni Android sürümüne sahip olmaları için geçen süreci bu şekilde açıklayarak sabırsızlıkla bekleyen cihaz sahiplerinin bir anlamda kendilerine hak vermesini istiyor.

Sony'nin resmi blogunda yayınlanan infografik, Xperia cihazlara yeni bir Android güncellemesi getirme sürecini açıklıyor. Böylelikle Android yazılımının Google'dan Sony Mobile'a ve ardından Xperia kullanıcılarına nasıl ulaştığını öğreniyoruz.

çıkış tarihiyle ilgili bilgi vermeyebilir ancak en azından Android Oreo'yu Google'dan Xperia cihazlara taşımanın ne kadar süreceği hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağladığını söyleyebiliriz. İnfografiğin tam boy haline Yayınlanan görsel güncellemeninilgili bilgi vermeyebilir ancak en azından'yu Google'dan Xperia cihazlara taşımanın ne kadar süreceği hakkında birolmamızı sağladığını söyleyebiliriz. İnfografiğinhaline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Platform Geliştirme Kiti

Android'in yeni bir sürümü yayınlanmadan birkaç hafta önce Google bize bir Platform Geliştirme Seti (PDK) gönderir. Bu koleksiyon da bizim geliştirme, optimizasyon ve test sürecimizi başlatır.

2. Temelleri İnşa Etme

Yeni bir Android sürümü yayınlandığında asıl iş başlıyor. İlk iş yeni yazılımı sistemimizin üzerine entegre etmek.

3. HAL

HAL, yani Donanım Soyutlama Katmanı tüm farklı yongaların yeni yazılımla çalışmasıyla ilgili. Qualcomm kullandığıyla aynı bileşenleri kullanmıyoruz, bu yüzden bu işi kendimiz yapmamız gerekiyor.

4. Temelleri Uygulama

Bu aşamada telefon çağrıları, mesajlaşma ve internet bağlantısı gibi temel akıllı telefon işlevleri etkinleştirilir.

5. Sony'ye Özel Eklemeler

Sırada Sony'ye özel eklemeler var. Bu aşamada, kendi özellik yükseltmelerimize (özelleştirilmiş grafik ve kullanıcı arayüzü gibi) ek olarak kilit ekranı, rehber, müzik, filmler, albüm, kamera, smart stamina, xperia assist ve e-posta gibi gelişmiş özellikleri de ekliyoruz.

6. Test Zamanı

Android sürümünü Sony içindeki kişilere vermeye hazırız. Günlük kullanım için iyi çalışsa da bazı sorunlar yaşanabilir. Test kullanıcılarından gelen geri bildirimler, önemli sorunları tespit etmemize yardımcı olur.

7. Daha Fazla Test

Buna paralel olarak, Sony dışındaki kullanıcılardan geribildirim alırız. Buradaki testimizin odak noktası kararlılık ve güçtür. Tam olarak tatmin olduğumuzda çeşitli sertifikalar için gönderme zamanı gelmiş demektir.

8. Yüksek Standartlara Ulaşma

Bu önemli süreç, Bluetooth ve Wi-Fi gibi her şeyin teknoloji standartlarını karşılamasının sağlanmasıyla ilgili. Öncelik tüm cihazlarda kalite ve performans sağlamaktır.

9. Merhaba Operatör

Birlikte çalıştığımız bazı operatörler yazılımın belirli sürümüne ihtiyaç duyabilir. Operatörler bu özel sürümleri test etmemize ve her şey çalıştıktan sonra onay vermemize yardımcı olur.

10. Yayınlama

Tüm sertifikalar ve onaylar yürürlüğe girdikten sonra Sony, Android'in en son sürümünü akıllı telefon kullanıcılarına sunar.

11. Rahatlama zamanı? Pek değil!

Yeni Android sürümü yayınlandıktan sonra rahatlamaya zaman yok. Geribildirimlerden faydalanmak için Sony destek forumlarını ve sosyal medyayı takip ederiz. Bu geribildirimler büyük Android güncellemeleri yayınlarken bize oldukça yarar sağlar.

https://blogs.sonymobile.com/2017/11/03/journey-android-software-rollout/