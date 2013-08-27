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Sony'den E-Mount bağlantı yapısına sahip DSLR görünümlü aynasız fotoğraf makinesi: A3000

5 yıl
500
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den E-Mount bağlantı yapısına sahip DSLR görünümlü aynasız fotoğraf makinesi: A3000
Gün içinde uzun zamandır piyasada yer alan NEX-5R fotoğraf makinesini NEX-5T modeli ile yenileyerek fotoğraf dünyasına hareketli saatler yaşatan Sony, aynı zamanda yeni geliştirdiği E-Mount bağlantı yapısına sahip DSLR tasarımlı aynasız fotoğraf makinesini de resmi olarak duyurdu.
Sony'nin NEX serisi fotoğraf makineleri için hazırladığı E-Mount bağlantı yapısını kullanan A3000, serinin tasarım anlayışından farklı bir yapı ortaya koyarak DSLR fotoğraf makinelerine benzer bir görüntü ve kontrol seçenekleri ile karşımıza geliyor. Bu özelliği ile firmanın A-Mount serisi lens modellerini desteklemeyen A3000, teknik olarak Exmor 20.1 MP APS-C CMOS sensöre, güçlü BIONZ görüntü işlemcisine, ISO 100 - 16000 aralığına, Full HD 60i / 24p video çekim kapasitesine, QVGA Tru-Finder %100 kapsamalı elektronik vizöre, 3-inç 230K TFT LCD ekrana, RAW fotoğraf çekim desteğine, saniyede 3.5 kare seri çekim hızına ve harici Hot-Shoe bağlantı yuvasına sahip.
Dahili flaşı ile karanlık ortamlarda üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya koyabilen Sony A3000, beraberinde gelen NP-FW50 model isimli batarya modeliyle CIPA standartlarına göre 480 fotoğraf ömrü sunabiliyor. 102 x 58 x 38 mm boyut ve 281 gram ağırlık değeriyle oldukça taşınabilir bir yapı ortaya koyan DSLR görünümlü aynasız fotoğraf makinesi, piyasada yer alan her yeni model gibi üzerinde birçok yaratıcı filtre seçeneği ve farklı çekim teknikleri yer alıyor.
Sunduğu özellikler ile giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinelerine rakip olarak konumlandırılan Sony A3000, Eylül ayı içerisinde firmanın SEL18-55 mm lens modeliyle beraber 400$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
 
Sony'den E-Mount bağlantı yapısına sahip DSLR görünümlü aynasız fotoğraf makinesi: A3000

http://www.dpreview.com/news/2013/08/27/sony-introduces-slr-esque-a3000-a-mirrorless-camera-for-400 Yorum Yaz
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