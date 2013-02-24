Sony'den E-Mount uyumlu tam kare lens patenti





Ürettiği başarılı fotoğraf makineleri ile tanınan Sony'den, uzun zamandır tam kare (FF) bir NEX serisi fotoğraf makinesini bekleniyor. Bu doğrultuda alındığı düşünülen yeni bir lens patenti, Sony'nin tam kare bir NEX fotoğraf makinesi üzerinde çalışmalar sürdürdüğünü akıllara getiriyor.

Sony'nin NEX serisi fotoğraf makineleri ve video kameraları için tasarlanmış bir bağlantı yuvası olan "E-Mount" için alınmış olan patent, tam kare bir NEX serisi fotoğraf makinesinin gelebileceğinin sinyallerini veriyor. Patent ayrıntılarında 35mm sabit odak uzaklığına ve F/1.8 diyafram oranına sahip olan lens, tam kare (FF) uyumlu olarak ve E-Mount bağlantı yuvasına uygun olarak geliştirilmiş. Alınan lens patentinin ayrıntılarına bakarsak;

- Odak uzaklığı: 35.81

- Fno: 1.85

- Görüş açısı: 30.78°

- Görüntü yüksekliği: 21.6mm

- Lens yapısı: 8 element 7 grup, 2 aspherical, 1 ED element

Ayrıca Sony'nin başarılı NEX serisi fotoğraf makinesi ailesinin önümüzdeki eylül ayında resmi olarak duyurulması beklenen NEX-9 modelinin, tam kare (FF) sensör teknolojisine sahip olarak çıkmasına büyük ihtimal veriliyor.





http://photorumors.com/2013/02/22/sonys-patents-for-a-35mm-f1-8-full-frame-e-mount-lens-fast-24mm-mirrorless-lens/

http://photorumors.com/2013/02/22/sonys-patents-for-a-35mm-f1-8-full-frame-e-mount-lens-fast-24mm-mirrorless-lens/