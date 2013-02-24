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Sony'den E-Mount uyumlu tam kare lens patenti

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den E-Mount uyumlu tam kare lens patenti

Ürettiği başarılı fotoğraf makineleri ile tanınan Sony'den, uzun zamandır tam kare (FF) bir NEX serisi fotoğraf makinesini bekleniyor. Bu doğrultuda alındığı düşünülen yeni bir lens patenti, Sony'nin tam kare bir NEX fotoğraf makinesi üzerinde çalışmalar sürdürdüğünü akıllara getiriyor.
Sony'nin NEX serisi fotoğraf makineleri ve video kameraları için tasarlanmış bir bağlantı yuvası olan "E-Mount" için alınmış olan patent, tam kare bir NEX serisi fotoğraf makinesinin gelebileceğinin sinyallerini veriyor. Patent ayrıntılarında 35mm sabit odak uzaklığına ve F/1.8 diyafram oranına sahip olan lens, tam kare (FF) uyumlu olarak ve E-Mount bağlantı yuvasına uygun olarak geliştirilmiş. Alınan lens patentinin ayrıntılarına bakarsak;
 
Sony'den E-Mount uyumlu tam kare lens patenti
- Odak uzaklığı: 35.81
- Fno: 1.85
- Görüş açısı: 30.78°
- Görüntü yüksekliği: 21.6mm
- Lens yapısı: 8 element 7 grup, 2 aspherical, 1 ED element
Ayrıca Sony'nin başarılı NEX serisi fotoğraf makinesi ailesinin önümüzdeki eylül ayında resmi olarak duyurulması beklenen NEX-9 modelinin, tam kare (FF) sensör teknolojisine sahip olarak çıkmasına büyük ihtimal veriliyor.

http://photorumors.com/2013/02/22/sonys-patents-for-a-35mm-f1-8-full-frame-e-mount-lens-fast-24mm-mirrorless-lens/ 

http://photorumors.com/2013/02/22/sonys-patents-for-a-35mm-f1-8-full-frame-e-mount-lens-fast-24mm-mirrorless-lens/ Yorum Yaz
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yavuzsevgi 6 yıl
ff e-mount video kamerası var NEX-VG900 !
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DH Misafiri 6 yıl
Umarım bizde Samsung oyun konsolu,Samsung film,samsung müzik,Samsung oyun studyoları,Samsung profesyönel kameralar ve sinema araçları tarzı şeyler görmeyiz...Yok yarı cephede bile değilmiş falan...Bazıları Sonyi sadece tv telefon falan üretiyor sanırım,adamların MR makinesi bile ve ki çoğu hastahanede sony ve philipsten başkası kullanılmaz...
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aozgec 6 yıl
sony çok iyi firma ancak çok fazla çepede savaş veriyor. belli pazarlada odaklanmalı ve diğerlerinden çıkmalı. ne demişler "know many, master of none"!!!
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ZZ RAT 6 yıl aozgec
aozgec

sony çok iyi firma ancak çok fazla çepede savaş veriyor. belli pazarlada odaklanmalı ve diğerlerinden çıkmalı. ne demişler "know many, master of none"!!!

Samsung'un cephelerinin yarısına bile sahip degil.
On yıllardır hep en iyi yaptıkları şeyin peşinde koşuyorlar.
umarım bir gun Sony çamaşır makinesi ya da Sony süpürge görmem.
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DH Misafiri 6 yıl
SONY dev firmadır samsungun öncü oldu ne var yaptıgı cog ürünler hep sorunlu en basit samsung lion pille bile sony nin kalitesine yanasaıyor japan ile kore kıyaslanmaz
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m@hm@ 6 yıl
Patenti aldığına göre makinada yakında gelecektir bence
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RAN7843 6 yıl
Sony nereyi ele geciriyor anlamis degilim valla eskiden desen anlardim simdi anlayamadim bana göre cirpiniyorrr
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Lazeran 6 yıl
Piyasayı ele geçiren marka bana Samsung gibi geliyor adamlar kepçeden elektrikli süpürgeye nerdeyse her şeyi yapıyor. (Fanboyluk olarak algılanmasın evde sadece Tvler Samsung)
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pohuman 6 yıl
Sony ilklerin markasıdır. İyi olamadığı bir alan göremiyorum.. Piyasayı gittikçe ele geçiriyor ve bende bu başarıyı takdir ediyorum..
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