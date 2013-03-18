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Sony'den Exmor RS sensörlü orta segment akıllı telefon: Xperia L

6 yıl
4b
1
80
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'den Exmor RS sensörlü orta segment akıllı telefon: Xperia L
Xperia Z modeli ile gündemde olan Sony, akıllı telefon gamını yeni modellerle genişletmeyi sürdürüyor. Japonya merkezli şirket tarafından bugün yapılan resmi açıklamayla, orta segment için hazırlanan Xperia L isimli yeni model de sahneye çıkmış oldu. 4.3-inç büyüklüğünde ve 854 X 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefona, Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 Plus işlemcisi eşlik ediyor. 
Siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere ilk etapta üç farklı renk seçeneği ile pazara giriş yapacak olan telefonun en büyük özelliklerinden biri de 8MP çözünürlüğünde Exmor RS sensör ile geliyor olması. Bu sayede HDR video ve fotoğraf kaydına da olanak tanıyan Xperia L, Android .1 Jelly Bean işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 8,5 saat sürekli konuşma süresi ve 7,5 saat civarında video oynatım süresi sunacağı belirtilen telefon, tasarım olarak şık bir görünüm sergiliyor ve deklanşör butonu gibi bazı detaylar ile  Xperia Z'nin çizgilerini de sunuyor. Sony tarafından ikinci çeyrekte sunulacka Xperia L'nin fiyatı ise açıklanmadı. 
 

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No Way Out 6 yıl en beğenilen
Hani bazı Samsung fanboylar gelip diyorya ''ne yapabilirlerki bütün telefonlar birbirine benzemek zorunda'' SONY onlara çok güzel cevap veriyor...
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No Way Out 6 yıl bordoomavii
bordoomavii

sony ve htc'yi bu yüzden sevmiyorum adamlar bir telefon çıkarıyor 20 tanede klonunu çıkarıyorlar. Gerçi yeteri kadar üretip de piyasaya süremiyorlar o ayrı.

sony ve htc klonmuş.

yav he he

Bunlar klonsa S3 S3 mini NOTE 2 Note 8 S4 ne oluyor?
bordoomaviisony ve htc'yi bu yüzden sevmiyorum adamlar bir telefon çıkarıyor 20 tanede klonunu çıkarıyorlar. Gerçi yeteri kadar üretip d...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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yekzan 6 yıl
Evet haklısınız pil 1750 mAH emsallerine göre iyi gidiyor,tek cekirdekli 45 nm lik qualcomm islemcinin düşük güç tüketimli olduğunu okumuştum,belki de bu yüzden sony maliyet yanında pili de desteklesin diye tek çekirdekli islemci tercih etti...
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kameray37 6 yıl
xperia L hakkaten çok güzel çok hoşuma gitti benim ihtiyacımı karşılar..Sonymobil den mail geldi haziranda ülkemizde satışa sunulacakmışşşş..SP konu başlığınada yazmıştım. haziran gibi gelmesi çok geç yaa ingilterede bile bu ayın sonunda satışa çıkacak. bizim ingiltereden neyimiz eksik?
yoksa s...........mişim ingiltereyi
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Krauser ll 6 yıl
bu telefona aşık olunmazda neye aşık olunur be abicim.
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yekzan 6 yıl
Rica ederim,yardımcı olabildigime sevindim :),yerinizde olsam ben de xperia L yi beklerdim.....
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Guest-8DA7E2B07 6 yıl
Tasarimini sevdim. Z cok klasik duruyordu ve alanlardan anladığım kadariyla ciddi bir iz kalma sorunu vardi arka kapakta
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based_1984 6 yıl
islemci,
ekran cozunurlugu,
ram,
vs...

ben alip kullanamadiktan sonra :)
fiyatlar cok ucuk bu yuzden bu cihazinda fiyat araligi 1200 - 1650 arasidir herhalde
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akifs44 6 yıl
Mukemmel bir tasarim. Xperia sp donanimini keske bu telefona koysalardi bana gore bunun tasarimi daha guzel olmus. Kirmizi rengi xperia temasiyla harika duruyo bence
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MIKROP DOGAN 6 yıl
s4 mini 960x540 4.3" ekranlar gelecek

s4 mini ile aralarında 150lira kadar fark olmalı ki aradaki açık görünmesin

not:samsungçu değilim
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St Batuhan 6 yıl
dere.beyi
gently weeps
dere.beyi
bordoomavii sony ve htcyi bu yüzden sevmiyorum adamlar bir telefon çıkarıyor 20 tanede klonunu çıkarıyorlar. Gerçi yeteri kadar üretip de piyasaya süremiyorlar o ayrı.
htc vazgeçti bu sisteminden ama sony yeni başladı bu eski sisteme
samsung a bakın siz o zaman. galaxy plus=s3=s4=note2 vs vs gider.
sen hiç s3 benzeri 10 tane model gördünmü kardeş ? biz tipden değil değişik modellerden bahsediyoruz mesela 3,4 tane amiral gemisi yapıyordu htc vs...

Yok artık ya, tasarım adına Sony'e laf söyleyen insanlar şaşırtıcı, telefona zarif çizgiler ekleyip onu özel bir varlık haline ve olması gerektiği şekle sokan yegane firmalardan. Milyon tane çeşit de çıkarmıyor Sony, tamam biraz çoştu geçen sene ama karşı firmalara bakarsak olması gereken haline geldi tüketiciler sayesinde.
Xperia Arc ile başlayan ve ardından T-V-TX ile devam edip Xperia J'ye gelen, giriş klasına bu zarafeti taşıyan tasarımı bu ürüne de koyup aslında giriş seviyesinde de olsa bir telefonun zarafetinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Telefon dediğimiz en başta aksesuar klasmanına da giren üründür. Giriş seviyesi bile olsa telefon elde durma konusunda şık olmalı ki bu üründe bu maksimum düzeyde var.
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Rigor Mortis 6 yıl
sony neden tutulmaz anlamam ben 2 yıldır kullanıyorum bence tek sorunu tüm sony fotograflarında oldugu gibi kırmızı teng fazla atması olur başka birşey olmaz bugune kadar telefonumun hiç kendi kendine yeniden başlattıgı görmedim ve nerdeyse hiç kapatmıyorum telefonu ayda 1 kere belki

not sony neo kullanıyorum
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allking 6 yıl
bu tasarım olayı tamamen subjektif bişi olduğu için yorumlara eleştiri olmaz. ben beğenmedim fazla göz yorucu geldi bana kıvrımlar kenar sivriltmeler arada bir yerde ışık falan fazla detay içeriyor.
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SoldaTr 6 yıl
Ram 1 gb'sa gayet iyi kardeşim telefon istiyordu bunu alırız :)
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cceviz 6 yıl
tasarım konusunda Sony nin üstüne yok bence
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dere.beyi 6 yıl
gently weeps

dere.beyi

bordoomavii

sony ve htcyi bu yüzden sevmiyorum adamlar bir telefon çıkarıyor 20 tanede klonunu çıkarıyorlar. Gerçi yeteri kadar üretip de piyasaya süremiyorlar o ayrı.


htc vazgeçti bu sisteminden ama sony yeni başladı bu eski sisteme

samsung a bakın siz o zaman. galaxy plus=s3=s4=note2 vs vs gider.

sen hiç s3 benzeri 10 tane model gördünmü kardeş ?
biz tipden değil değişik modellerden bahsediyoruz mesela 3,4 tane amiral gemisi yapıyordu htc vs...
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