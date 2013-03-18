Sony'den Exmor RS sensörlü orta segment akıllı telefon: Xperia L

Xperia Z modeli ile gündemde olan Sony, akıllı telefon gamını yeni modellerle genişletmeyi sürdürüyor. Japonya merkezli şirket tarafından bugün yapılan resmi açıklamayla, orta segment için hazırlanan Xperia L isimli yeni model de sahneye çıkmış oldu. 4.3-inç büyüklüğünde ve 854 X 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefona, Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 Plus işlemcisi eşlik ediyor.

Siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere ilk etapta üç farklı renk seçeneği ile pazara giriş yapacak olan telefonun en büyük özelliklerinden biri de 8MP çözünürlüğünde Exmor RS sensör ile geliyor olması. Bu sayede HDR video ve fotoğraf kaydına da olanak tanıyan Xperia L, Android .1 Jelly Bean işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 8,5 saat sürekli konuşma süresi ve 7,5 saat civarında video oynatım süresi sunacağı belirtilen telefon, tasarım olarak şık bir görünüm sergiliyor ve deklanşör butonu gibi bazı detaylar ile Xperia Z'nin çizgilerini de sunuyor. Sony tarafından ikinci çeyrekte sunulacka Xperia L'nin fiyatı ise açıklanmadı.