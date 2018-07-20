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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den Spider-Man temalı PS4 Pro

Sony, 7 Eylül'de çıkacak Marvel's Spider-Man oyununa özel bir PS4 Pro tasarladı. Sınırlı sayıda üretilen 'Amazing Red' isimli konsol, oyunla birlikte piyasaya sürülecek.
10 ay
3,3b
1
12
Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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PS4'e özel Marvel's Spider-Man oyunu 7 Eylül'de çıkacak. Sony, bunu kutlamak adına popüler oyun konsolu PS4 Pro'nun sınırlı sayıda üretilen Spider-Man temalı versiyonunu duyurdu. 'Amazing Red' olarak adlandırılan konsolun fiyat etiketi 400 dolar. Ayrıca Marvel's Spider-Man oyunu ile birlikte geliyor.
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PS4 Pro özel paketinde canlı kırmızı renge sahip ve üzerinde ikonik Spider-Man logosunun yer aldığı 1 TB PS4 Pro yer alıyor. Kutu içeriğinde ayrıca kırmızı-beyaz renkli bir Dualshock 4 kablosuz kontrol cihazı, Blu-ray diskte Spider-Man oyunu, oyunun fiziksel bir kopyası ve yakında çıkacak olan The City That Never Sleeps DLC için bir hediye kuponu mevcut.

Sınırlı sayıda Spider-Man temalı PS4 Slim de çıkacak

Sony ayrıca PS4 Slim'in Spider-Man temalı versiyonunu da çıkaracak. Fiyat etiketinin ise yaklaşık 300 dolar olacağı belirtiliyor. Bu pakette de Spider-Man PS4 Pro ile aynı tasarım ve kutu içeriğine sahip 1 TB PS4 Slim 'Amazing Red' konsol yer alacak. Amazon, Best Buy ve GameStop'tan ön siparişe açılan Spider-Man temalı PS4 modelleri 7 Eylül'de oyunla birlikte piyasaya sürülecek.

https://blog.eu.playstation.com/2018/07/19/introducing-the-limited-edition-marvels-spider-man-ps4-pro-and-ps4-bundles/ Yorum Yaz
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viper17 10 ay en beğenilen
Tuşlar ve örümcek logosu mavi olsaymış keşke.
Ya da kol ve ps4 pro mavi, logo ve tuşlar kırmızı olsaymış. Böyle çok çirkin.
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IcyTea Lemon 10 ay
How to milk fans
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arslan0058 10 ay
Hic ozenilmemis en azindan ds4 e biraz desen ve farkli renkte tus ekleyebilirlerdi
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maxmania 10 ay
kontrolcüde orta bölgede örümceğin gövdesi, bacakları da tutacak yerlere ve üst tuşlara uzanacak şekilde yapsalardı daha iyi olurmuş. bu şekliyle sadece keriz avlıyoruza dönmüş.
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TheMarjinaLs 10 ay
Renk hoşuma gitti , yukarıda da yazıldığı gibi ; DS4 Mavi olsaydı güzel olurdu
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Sterilmikrop 10 ay
Spiderman değilde daha çok Türkiyeye özgür bir konsol çıkmış gibi ya :D Kırmızı Beyaz falan
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GoldPunch 10 ay
Kontrolcü pek bir çirkin. Allah affetsin.
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yorumculuklar 10 ay
Genel manada özensiz bir tasarım olmuş. Kolay yerlere boya atılıp, logo da öylesine yapıştırılmış resmen. Koldaki tuşlar beyaz yapılmış ama touchpad kısmı, PS tuşu, şarj portu siyah bırakılmış, o kısım çirkin gözüktü. Konsola, resimlerde gördüğüm kadarıyla, kırmızı rengini yakıştırdım ama devasa örümcek logosu yerine PS logosu büyüklüğünde beyaz örümcek veya yine aynı boyutta koyu kırmızı örümcek yapılabilirdi. Bu tarz özel tasarımlarda Xbox gerçekten çok iyi.
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P2edatoR 10 ay
Zamanla alisiyor insan
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sherlockholmes33 10 ay
azcık boyayalım 40 dolar ekle sat abi
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brshr 10 ay
Siyah dışında bir renk yakışmıyor.
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haktan24 10 ay brshr
bence gran turısmo sport ve god of war paketli olanlar hoş duruyor ki daha bir cok güzel olan vardı göreceli kavram tabiki ancak aralarında cok iyileride cıkıyor
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sony, konsol ve
6 etiket daha ps4 pro marvel's spider-man ps4 slim Oyun Konsolları Ev Elektroniği Onur Seven
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