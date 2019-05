Sony'den Spider-Man temalı PS4 Pro

PS4'e özel Marvel's Spider-Man oyunu 7 Eylül'de çıkacak. Sony, bunu kutlamak adına popüler oyun konsolu PS4 Pro'nun sınırlı sayıda üretilen Spider-Man temalı versiyonunu duyurdu. 'Amazing Red' olarak adlandırılan konsolun fiyat etiketi 400 dolar. Ayrıca Marvel's Spider-Man oyunu ile birlikte geliyor.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy Watch'un ekran boyutu ortaya çıktı"

PS4 Pro özel paketinde canlı kırmızı renge sahip ve üzerinde ikonik Spider-Man logosunun yer aldığı 1 TB PS4 Pro yer alıyor. Kutu içeriğinde ayrıca kırmızı-beyaz renkli bir Dualshock 4 kablosuz kontrol cihazı, Blu-ray diskte Spider-Man oyunu, oyunun fiziksel bir kopyası ve yakında çıkacak olan The City That Never Sleeps DLC için bir hediye kuponu mevcut.

Sınırlı sayıda Spider-Man temalı PS4 Slim de çıkacak

Sony ayrıca PS4 Slim'in Spider-Man temalı versiyonunu da çıkaracak. Fiyat etiketinin ise yaklaşık 300 dolar olacağı belirtiliyor. Bu pakette de Spider-Man PS4 Pro ile aynı tasarım ve kutu içeriğine sahip 1 TB PS4 Slim 'Amazing Red' konsol yer alacak. Amazon, Best Buy ve GameStop'tan ön siparişe açılan Spider-Man temalı PS4 modelleri 7 Eylül'de oyunla birlikte piyasaya sürülecek.

https://blog.eu.playstation.com/2018/07/19/introducing-the-limited-edition-marvels-spider-man-ps4-pro-and-ps4-bundles/