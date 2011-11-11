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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den WiFi özellikli S-Frame WA700 ve W700 dijital fotoğraf çerçevesi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Geleneksel resim albümlerinin dijital resim çerçevelerine taşınması ve oturma odalarımızda yerini alması yeni bir segmenti de beraberinde getirdi. Pahalı veya bütçe dostu pek çok dijital çerçeve mağaza raflarını süslemeye başladı. Firmalar daha fonksiyonlu dijital çerçeve ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyor.

Sony de Avrupa pazarına hitap edecek S-Frame WA700 ve W700 modellerini resmi olarak duyurdu. 

Çerçeveler 7 inç 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ve WiFi özelliğine sahip. Sony'nin WiFi özellikli ilk S-Frame modeli olan ikili bu sayede internete bağlanarak eposta adresinizdeki fotoğrafları ekrana getirebiliyor. Ayrıca sizin veya arkadaşlarınızın Facebook fotoğraflarını da ekrana aktarabilmek mümkün. 

Modeller gerçek zamanlı hava durumu bilgisini de gösterebiliyor. Depolama kapasiteleri 1GB boyutunda. Harici bir taşınabilir bellekten de fotoğrafları çekebilmek mümkün.

Bunun dışında gelen mailler de bildirim olarak ekrana yansıtılabiliyor.

WA700 modelinin farkı ise VTuner internet radyosu ve AVCHD/MPEG4 formatında Full HD videoları oynatabilmesi. Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen modellerin fiyatı bilinmiyor.

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farukkk 7 yıl
Video konvertör programları ile çevirmeyi demeyin olacaktır bende fotoları cerceve ekranına göre keserek attım hem yer kaplamiyor hemde ekrana tam oturuyor
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Sarper 77 7 yıl farukkk
farukkk

Video konvertör programları ile çevirmeyi demeyin olacaktır bende fotoları cerceve ekranına göre keserek attım hem yer kaplamiyor hemde ekrana tam oturuyor

Evet bir çok program denedim ama uygun formatı bulamadım.
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farukkk 7 yıl
Bende diğer modelleri var wifı mail ve video oynatmak bu çerçevelerde gereksiz foto görüntülemesi yeterli
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Sarper 77 7 yıl farukkk
farukkk

Bende diğer modelleri var wifı mail ve video oynatmak bu çerçevelerde gereksiz foto görüntülemesi yeterli

Sorma ben aldım ama uygun dosya uzantısına çeviripte görüntüleyemedim bir türlü.
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yapici 8 yıl
Bu cihazları çok gereksiz görüyorum
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Sarper 77 7 yıl
Aldım çok güzel ama çok sık kullanılmıyor.
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