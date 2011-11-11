Sony'den WiFi özellikli S-Frame WA700 ve W700 dijital fotoğraf çerçevesi

Geleneksel resim albümlerinin dijital resim çerçevelerine taşınması ve oturma odalarımızda yerini alması yeni bir segmenti de beraberinde getirdi. Pahalı veya bütçe dostu pek çok dijital çerçeve mağaza raflarını süslemeye başladı. Firmalar daha fonksiyonlu dijital çerçeve ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyor.





Sony de Avrupa pazarına hitap edecek S-Frame WA700 ve W700 modellerini resmi olarak duyurdu.





Çerçeveler 7 inç 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ve WiFi özelliğine sahip. Sony'nin WiFi özellikli ilk S-Frame modeli olan ikili bu sayede internete bağlanarak eposta adresinizdeki fotoğrafları ekrana getirebiliyor. Ayrıca sizin veya arkadaşlarınızın Facebook fotoğraflarını da ekrana aktarabilmek mümkün.





Modeller gerçek zamanlı hava durumu bilgisini de gösterebiliyor. Depolama kapasiteleri 1GB boyutunda. Harici bir taşınabilir bellekten de fotoğrafları çekebilmek mümkün.





Bunun dışında gelen mailler de bildirim olarak ekrana yansıtılabiliyor.





WA700 modelinin farkı ise VTuner internet radyosu ve AVCHD/MPEG4 formatında Full HD videoları oynatabilmesi. Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen modellerin fiyatı bilinmiyor.