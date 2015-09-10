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Sony'den Xperia Z5 ailesi için Style Cover Windows kılıfları

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den Xperia Z5 ailesi için Style Cover Windows kılıfları

Uzun süredir rakipleri gibi akıllı telefonlarına yönelik olarak küçük penceresi ile belirli fonksiyonlar üzerinde kontrol sağladığınız Style Cover Windows kılıfları geliştiren Sony, Xperia Z5 ailesini de boş geçmiyor. 

Style Cover Windows kılıfları Xperia Z5, Xperia Z5 Compact ve Xperia Z5 Premium modelleri için geliştirildi. Kılıflar NFC üzerinden telefonlara bağlanıyor ve küçük dokunmatik penceresinde farklı uygulamalara erişim sunuyor.

Kullanıcılar pencerede kullanmak üzere 5 adet uygulama veya widget seçiyor ve ekliyor. Bu uygulamalar ile örneğin müzik oynatıcı kontrol edilebiliyor veya mailler içerisinde gezinti yapılabiliyor. 

SCR42, SCR44 ve SCR46 model numaralarına sahip olan kılıflar cihazlarla aynı dönemde piyasaya çıkacak. Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact için Ekim ayında, Xperia Z5 Premium için ise Kasım ayında kullanıcılarla buluşacak. Fiyatların ise 50$ seviyesinden başlayacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Meet-Sonys-new-Style-Cover-Window-cases-for-the-Xperia-Z5-family_id73538 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
çok şık olmuş beğendim baya ama fiyat pahalı 25 dolar olmalıydı ve tr de 100 tl bandında olmalıydı.....
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bkadem 3 yıl
2010 yılı rakamlarına göre bir Amerikalının ortalama aylık geliri 3.900$ iken bizde 1,100$ civarı. Amerikalı için kılıfın aylık gelire oranı %1,28 iken bizde %4,5 civarında. Yani bir Amerikalı için 50$ hiçbir şeyken bizim için çok şey oluyor.
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Master_Evil 3 yıl
telefon çok şık durmuş
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FOSTERthePEOPLE 3 yıl
Şükür artık yapışkanlı değil takılabilir kılıf yapmışlar, eskisi sorun oluyordu tak çıkar.
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cosica 3 yıl
Çok istedim Z5 ile tanışayım ama adamlar telefonu tanıtıp 2-3 ay sonra getireceğiz diyorlar o yüzden bu sene nasip değilmiş artık Note 5'i aldım Xperia Z7 flan olursa belki tanışırız Sony ile artık.
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tugares 3 yıl
50$ az bence 150$ olmalı. Neyin kafası bu anlamıyorum.
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