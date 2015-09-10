Sony'den Xperia Z5 ailesi için Style Cover Windows kılıfları

Uzun süredir rakipleri gibi akıllı telefonlarına yönelik olarak küçük penceresi ile belirli fonksiyonlar üzerinde kontrol sağladığınız Style Cover Windows kılıfları geliştiren Sony, Xperia Z5 ailesini de boş geçmiyor.





Style Cover Windows kılıfları Xperia Z5, Xperia Z5 Compact ve Xperia Z5 Premium modelleri için geliştirildi. Kılıflar NFC üzerinden telefonlara bağlanıyor ve küçük dokunmatik penceresinde farklı uygulamalara erişim sunuyor.





Kullanıcılar pencerede kullanmak üzere 5 adet uygulama veya widget seçiyor ve ekliyor. Bu uygulamalar ile örneğin müzik oynatıcı kontrol edilebiliyor veya mailler içerisinde gezinti yapılabiliyor.





SCR42, SCR44 ve SCR46 model numaralarına sahip olan kılıflar cihazlarla aynı dönemde piyasaya çıkacak. Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact için Ekim ayında, Xperia Z5 Premium için ise Kasım ayında kullanıcılarla buluşacak. Fiyatların ise 50$ seviyesinden başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Meet-Sonys-new-Style-Cover-Window-cases-for-the-Xperia-Z5-family_id73538