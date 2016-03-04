Sony'den değiştirilebilir lensli 4K güvenlik kamerası

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"3D televizyonlarda sona mı geliyoruz?"

Değiştirilebilir lens dendiği zaman genelde aklımıza profesyonel fotoğraf makineleri geliyor., dünyanın en iyi güvenlik kamerası olarak tanımladığı yeni ürününü, değiştirilebilir lensler ile destekleyerek farklı bir bakış açısı sunmaya hazırlanıyor.serisinden Sony SNC-VB770 kamerası, güvenlik sektörüne yeni bir yön vermeyi amaçlıyor. 12.2MP çözünürlüğünde tam kare bir sensöre sahip olan kamera, 30 kare/saniye hızlarındavideo kaydı yapabiliyor. Yapılan çekimlerde, görüntünün farklı noktaları 4 adede kadar 640x480 çözünürlükte resim olarak kesilebiliyor ve bir ekranda sunulabiliyor.Aynasız bir kamera olan, en az 0.004 lümen parlaklıklara kadar yani insan gözünün göremeyeceği karanlık ortamlarda bile 4K kayıt yapabiliyor. Bu bakımdan tüneller, karanlık ortamlardaki vahşi hayat, gece saatlerinde müzeler bu kamera ile çok rahat bir şekilde görüntülenebilecek. Kamera WiFi üzerinden kontrol edilebildiği gibi, Ethernet portundan fotoğraf ve videolar aktarılabiliyor.Bu denli gelişmiş bir kameranın fiyatı da oldukça yüksek. Sadece gövde olarak 7500$ fiyat etiketi mevcut. 35mm f/1.4 Zeiss lens ise 1600$ civarında seyrediyor. Bütçesi geniş olan firmalar, çok farklı lensleri kameralarında kullanabilecekler. Kamera, şimdilik Japonya'da piyasaya çıkacak.