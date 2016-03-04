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Sony'den değiştirilebilir lensli 4K güvenlik kamerası

Güvenlik kameralarının da bir gün değiştirilebilir lenslere sahip olacağı aklınıza gelir miydi? Dev bütçelere sahip firmalar için Sony böyle bir imkan sunmaya başladı.
3 yıl
3,4b
1
9
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Değiştirilebilir lens dendiği zaman genelde aklımıza profesyonel fotoğraf makineleri geliyor. Sony, dünyanın en iyi güvenlik kamerası olarak tanımladığı yeni ürününü, değiştirilebilir lensler ile destekleyerek farklı bir bakış açısı sunmaya hazırlanıyor.

Alpha serisinden Sony SNC-VB770 kamerası, güvenlik sektörüne yeni bir yön vermeyi amaçlıyor. 12.2MP çözünürlüğünde tam kare bir sensöre sahip olan kamera, 30 kare/saniye hızlarında 4K video kaydı yapabiliyor. Yapılan çekimlerde, görüntünün farklı noktaları 4 adede kadar 640x480 çözünürlükte resim olarak kesilebiliyor ve bir ekranda sunulabiliyor.

Ayrıca Bkz. "3D televizyonlarda sona mı geliyoruz?"
Aynasız bir kamera olan Sony SNC-VB770, en az 0.004 lümen parlaklıklara kadar yani insan gözünün göremeyeceği karanlık ortamlarda bile 4K kayıt yapabiliyor. Bu bakımdan tüneller, karanlık ortamlardaki vahşi hayat, gece saatlerinde müzeler bu kamera ile çok rahat bir şekilde görüntülenebilecek. Kamera WiFi üzerinden kontrol edilebildiği gibi, Ethernet portundan fotoğraf ve videolar aktarılabiliyor.

Bu denli gelişmiş bir kameranın fiyatı da oldukça yüksek. Sadece gövde olarak 7500$ fiyat etiketi mevcut. 35mm f/1.4 Zeiss lens ise 1600$ civarında seyrediyor. Bütçesi geniş olan firmalar, çok farklı lensleri kameralarında kullanabilecekler. Kamera, şimdilik Japonya'da piyasaya çıkacak.
 

http://www.engadget.com/2016/03/03/sony-mirrorless-4k-security-camera-shoots-in-the-dark/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Silent Guardian 3 yıl
Bizim iş yerinde alarm ve kamera sistemi kuruluyordu geçen sene (hem de 1 nisan'da) önceki gün kamera takıldı, ertesi gün alarm takılacaktı. Adamlar kameranın kayıt kutusunu alıp götürmüşlerdi o geldi aklıma
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kadirirdem 3 yıl
hırsız bu kameradan köşeyi döner....
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CoreXXX 3 yıl
8 yıl önce felan box wdr kameraların zaten klensi değişiyordu. neden yeni gibi yazılmış. ama 4k değildi tabi ozaman
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SuSKuNReiS 3 yıl
lens değişikliği çok önceden olan bir şey zaten lens olayını geliştirmiş olsa da üstündeki lense bakarak bunu fotoğraf makinasından entegre edildiğini görmek çok da zor değil hani ve lens i kamera ile alırsanız bir işinize yaraya bilir belki lensi şuan ki kullandıgınız bir ip kamera lüx sınıfta en yuksek 5mp ler var onlara takıldıgında 12.2mp lik bir görüntüyü size yine 5mp olarak sunacagi için onunda bir espirisi yok
lensi analog bir camera ya taktırıp da bana hd görüntü verebiliyorsa işte ozaman satışını yaparız millete
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ozbey08 3 yıl
sony gene yapmış yapacağını da arkadaşların dediğine katılıyorum hırsızın bina içine girmesine gerek yok bu kamerayı söküp götürse köşe olur.
bu şu hikayeye benziyor japonlar hırsız yakalan robot yapmışlar,Türkiye'ye devriye atan hırsız yakalama robotunu hırsızlar çalmışlar :)
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goksenin10 3 yıl
Harbiden hırsızlara gün doğudu.
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Xtrud 3 yıl
Kamerayı gözetlemek için bir kamera daha almak lazım :/
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HeavyClocker 3 yıl
Ülkemizdeki işletmelerde bu kamerayı görseler Zeiss optiği çalar giderler:)
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Aslanhan. 3 yıl
Hırsız bu kamerayı çalsa yeter. Binaya girmeye ne gerek var.

Caydırıcı olsun derken, teşvik edici olmuş sanki
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