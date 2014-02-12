Sony'den dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi: A6000

Teknolojinin her alanında olduğu gibi görüntüleme sektörüne de ciddi oranda yatırım yapan Sony, NEX-6 yerine hazırladığı "dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip" aynasız fotoğraf makinesi A6000'i resmen lanse etti.





Tasarımsal olarak NEX-6 ile oldukça benzer bir çizgide karşımıza çıkan A6000'in teknik detayları arasında 24MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör, BIONZ X görüntü işlemcisi, Sony E-Mount bağlantı seçeneğiyle birçok farklı lensle kullanılabilme, 100-25600 ISO aralığı, 3-inç 921K TFT LCD ekran, düşük ışıklı ortamlar için dahili flaş, 1.44m piksel OLED elektronik vizör, saniyede 11 kare gibi oldukça yüksek seri çekim hızı ve 1920 x 1080 piksel 60p video kaydı gibi detaylar bulunan kamera, yenilenmiş Hibrit AF sistemiyle %92 oranında kapsama yaparak, 179 odak noktasıyla belirtildiği kadarıyla dünyanın en hızlı otomatik netleme performansını (Uygun şartlar altında 0.06 saniye) ortaya koyabiliyor. Ayrıca A6000, artık birçok makinede de gördüğümüz gibi bünyesinde Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojilerini barındırıyor ve böylece akıllı cihazlar (Play Memories uygulaması) üzerinden hem kablosuz olarak kontrol hem de veri aktarımı yapabiliyor.





Sony'nin Alpha serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi A6000, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gövde olarak 650$, 16-50mm F3.5-5.6 lens ile beraberse 800$ fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa çıkıyor.





http://www.dpreview.com/news/2014/02/12/sony-a6000-promises-worlds-fastest-af-and-11-fps-subject-tracking?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3