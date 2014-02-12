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Sony'den dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi: A6000

5 yıl
6,1b
1
42
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi: A6000
Teknolojinin her alanında olduğu gibi görüntüleme sektörüne de ciddi oranda yatırım yapan Sony, NEX-6 yerine hazırladığı "dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip" aynasız fotoğraf makinesi A6000'i resmen lanse etti.

Tasarımsal olarak NEX-6 ile oldukça benzer bir çizgide karşımıza çıkan A6000'in teknik detayları arasında 24MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör, BIONZ X görüntü işlemcisi, Sony E-Mount bağlantı seçeneğiyle birçok farklı lensle kullanılabilme, 100-25600 ISO aralığı, 3-inç 921K TFT LCD ekran, düşük ışıklı ortamlar için dahili flaş, 1.44m piksel OLED elektronik vizör, saniyede 11 kare gibi oldukça yüksek seri çekim hızı ve 1920 x 1080 piksel 60p video kaydı gibi detaylar bulunan kamera, yenilenmiş Hibrit AF sistemiyle %92 oranında kapsama yaparak, 179 odak noktasıyla belirtildiği kadarıyla dünyanın en hızlı otomatik netleme performansını (Uygun şartlar altında 0.06 saniye) ortaya koyabiliyor. Ayrıca A6000, artık birçok makinede de gördüğümüz gibi bünyesinde Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojilerini barındırıyor ve böylece akıllı cihazlar (Play Memories uygulaması) üzerinden hem kablosuz olarak kontrol hem de veri aktarımı yapabiliyor.

Sony'nin Alpha serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi A6000, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gövde olarak 650$, 16-50mm F3.5-5.6 lens ile beraberse 800$ fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa çıkıyor.
Sony'den dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi: A6000


http://www.dpreview.com/news/2014/02/12/sony-a6000-promises-worlds-fastest-af-and-11-fps-subject-tracking?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Elgor 3 yıl
Arkadaşlar,
Sony A6000 + 16-50mm Kitli Setleri kampanya'ya girmiş, hemde Sony Türkiye garantili...
Biraz önce Macro Foto da denk geldim...
almak isteyen var ise linki paylaşıyorum: macrofoto.com.tr/...
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çekomastik 3 yıl
Şu makineyi 2500 liraya alan biri olsam ciddi moralim bozulurdu. Bre adam madem fiyatı dusureceksin, çıkar şunu 1800-1900 liradan, sonradan 100 150 lira indir kimse mağdur olmasın.
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kfrozen 3 yıl
urun.gittigidiyor.com/...
Mediamarkt GÜNÜN FIRSATI olarak A6000 i GİTTİGİDİYOR A 1599 TL ye koymuş. Üstelik 100 TL de maxi puan veriyor ürün 1499 TL ye geliyor. Makinayı almayı düşünen arkadaşlara duyurulur kaçırmayın
urun.gittigidiyor.com/...
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3DneBandim 5 yıl
Türkiye fiyatı ne kadar olur acaba tahminen ?
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BirazUye 5 yıl 3DneBandim
Vendetta0

Türkiye fiyatı ne kadar olur acaba tahminen ?

Ben deniz hocaya sordum amerika fiyatının yani kit lens ile birlikte 800$'ın üzerine %20 koy dedi :) TL olarak 2,100 lira gibi bişey çıkıyor ortaya :)
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m@hm@ 5 yıl
FE lensler hem ff hemde crop uyumlu değilmi? FE lenslerin yol haritası iyi kaliteli lensler geliyor boyut olarak malesef nex serisine yakışmayan boyutlardalar ama yinede devamlılı var bence yıl sonuna kadar cz 50mm makro 85mm podre ve g serisi 24-135 lensler piyasada olacakmış hoş hala daha 24-70'i bekliyoruz ama neyse
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mesincır 5 yıl
Nex-7'nin yerini alamaz. Nex-6'dan vazgeçmeye de değmez. Ne işe yarayacak bu cihaz anlamadım. En hızlı af filan yetmez. Doğru düzgün Nex-7 yi unutturacak bir model çıkarmazlarsa Nex serisi tıkanır.
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BirazUye 5 yıl
Makina Türkiye de bu fiyatla çıkarsa kesinlikle alınası bir ekipman olur :)))
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Straxus 5 yıl
Türkiyeye çok tuzlu gelmesinde ne oluyorsa, olsun
.
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omerfa 5 yıl
bundan sonra nex serisi yok alfa olarak devam edecek
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dere.beyi 5 yıl
ÖNEMLİ OLAN FOTO KALİTESİ
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skylineGTR_34 5 yıl
Fuci duysun bizi xe-2 govdeyi 650$'a ceksin.
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Ed - 5 yıl dere.beyi
dere.beyi
ÖNEMLİ OLAN FOTO KALİTESİ

AYNEN
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ozturert 5 yıl
APSC aynasızlar arasında en hızlı AF diyor Sony. Yani hala Nikon 1 ve m4/3'ün gerisinde demek istiyor.
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jimi1984 5 yıl ozturert
ozturert

APSC aynasızlar arasında en hızlı AF diyor Sony. Yani hala Nikon 1 ve m4/3'ün gerisinde demek istiyor.

Kelime oyunları bunlar :D
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SERDARbdrm 5 yıl
sony zaten nex serisini bitirmişti. aynasız makinaların bundan sonra alpha olarak geleceğini açıklamıştı. bu son değil aynasız sistemler için bir isim değişikliği.
FF aynasız Sony için Pohuman arkadaşımıza Sony Alpha A7r ı inçlemesini tavsiye ederim. çok başarılı bir model. bu modelle arasındaki AF farkı hakkında somut bir inceleme bulamadım paylaşmak için internette ama yakında incelemeler yayılır, hep birlikte karşılaştırmasını görürüz.
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First_Person 5 yıl
Fiyat (gövde 650$, kit lens ile 800$) bana çok iyi geldi. Yanlış hatırlamıyorsam nex-6 lensle beraber 1000$ idi.

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