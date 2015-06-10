Sony'den fotoğraf dünyasına son üye: RX100 IV

Kısa süre önce A7r yerine hazırladığı A7r II ve RX10 yerine hazırladığı RX10 II modellerini tanıtan sektörün yenilikçi firmalarından Sony, son olaraksa kompakt boyutları ve performansıyla dikkatleri üzerine RX100 serisinin dördüncü üyesini resmen görücüye çıkarttı.

Detaylarına burada yer verdiğimiz RX100 III'ün yerini alan yeni RX100 IV, Sony'nin bugün duyurduğu diğer makineler gibi yerine geldiği model ile aynı tasarım çizgisi sürdürüyor. Teknik olarak yüksek hassasiyeti ile dikkat çeken yığın CMOS teknolojisi temelli 20.1MP 1-inç Exmor RS CMOS sensörü kullanan kompakt fotoğraf makinesi, DRAm hafıza birimiyle yüksek hızda çalışma gösterebiliyor ve yerine geldiği model ile aynı 24-70mm F/1.8-2.8 lensi kullanıyor. Odak uzaklığı ve özellikle diyafram değeriyle dikkat çeken bu lens, genel kullanım ve düşük ışıklı ortamlarda yüksek performans vaat ediyor.

Yüksek performansını saniyede 16 kare seri çekim yapabiliyor olmasıyla sürdüren Sony RX100 IV, kullanıcılarına 1/32,000 perde hızı sunuyor, 4K (3840 x 2160 (30p, 25p, 24p) videoların altından kalkabiliyor ve RX10 II'de de yer alan 40 kat süper yavaş çekim moduyla saniyede 960, 480 ve 240 kare kayıtlar gerçekleştirebiliyor. Eskiye oranla otomatik netleme performansı da arttırılan model, açılabilir 2.35 milyon piksel SVGA OLED vizörüyle kullanışlı bir yapı ortaya koyarken, 3-inç'lik TFT LCD ekranı da farklı açılarda rahat çekimler için hareket ettirilebiliyor.

125-12800 ISO aralığı bulunan ve yaptığı çekimleri SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo hafıza kartlarına aktarabilen Sony RX100 IV, 102 x 58 x 41 mm gövdesi ve 298 gram ağırlığıyla geldiği serinin taşınabilirlik avantajını devam ettiriyor ve artık standart haline geldiği üzere WiFi ile NFC üzerinden akıllı telefonlarla iletişim halinde kalabiliyor. Gücünü Sony'nin güçlü Bioz X görüntü işlemcisinden alan kompakt fotoğraf makinesi, elbette RAW formatında fotoğraf çekimleri de gerçekleştirebiliyor.

Sony'nin ürün gamına eklediği son ürün olan RX100 IV, Temmuz ayında 950$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/7826270294/sony-cyber-shot-dsc-rx100-iv-shoots-4k-uses-a-stacked-sensor