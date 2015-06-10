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Sony'den fotoğraf dünyasına son üye: RX100 IV

3 yıl
3,1b
1
22
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den fotoğraf dünyasına son üye: RX100 IV
 
Kısa süre önce A7r yerine hazırladığı A7r II ve RX10 yerine hazırladığı RX10 II modellerini tanıtan sektörün yenilikçi firmalarından Sony, son olaraksa kompakt boyutları ve performansıyla dikkatleri üzerine RX100 serisinin dördüncü üyesini resmen görücüye çıkarttı.
Detaylarına burada yer verdiğimiz RX100 III'ün yerini alan yeni RX100 IV, Sony'nin bugün duyurduğu diğer makineler gibi yerine geldiği model ile aynı tasarım çizgisi sürdürüyor. Teknik olarak yüksek hassasiyeti ile dikkat çeken yığın CMOS teknolojisi temelli 20.1MP 1-inç Exmor RS CMOS sensörü kullanan kompakt fotoğraf makinesi, DRAm hafıza birimiyle yüksek hızda çalışma gösterebiliyor ve yerine geldiği model ile aynı 24-70mm F/1.8-2.8 lensi kullanıyor. Odak uzaklığı ve özellikle diyafram değeriyle dikkat çeken bu lens, genel kullanım ve düşük ışıklı ortamlarda yüksek performans vaat ediyor.
Yüksek performansını saniyede 16 kare seri çekim yapabiliyor olmasıyla sürdüren Sony RX100 IV, kullanıcılarına 1/32,000 perde hızı sunuyor, 4K (3840 x 2160 (30p, 25p, 24p) videoların altından kalkabiliyor ve RX10 II'de de yer alan 40 kat süper yavaş çekim moduyla saniyede 960, 480 ve 240 kare kayıtlar gerçekleştirebiliyor. Eskiye oranla otomatik netleme performansı da arttırılan model, açılabilir 2.35 milyon piksel SVGA OLED vizörüyle kullanışlı bir yapı ortaya koyarken, 3-inç'lik TFT LCD ekranı da farklı açılarda rahat çekimler için hareket ettirilebiliyor.
125-12800 ISO aralığı bulunan ve yaptığı çekimleri SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo hafıza kartlarına aktarabilen Sony RX100 IV, 102 x 58 x 41 mm gövdesi ve 298 gram ağırlığıyla geldiği serinin taşınabilirlik avantajını devam ettiriyor ve artık standart haline geldiği üzere WiFi ile NFC üzerinden akıllı telefonlarla iletişim halinde kalabiliyor. Gücünü Sony'nin güçlü Bioz X görüntü işlemcisinden alan kompakt fotoğraf makinesi, elbette RAW formatında fotoğraf çekimleri de gerçekleştirebiliyor.
Sony'nin ürün gamına eklediği son ürün olan RX100 IV, Temmuz ayında 950$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. 

http://www.dpreview.com/articles/7826270294/sony-cyber-shot-dsc-rx100-iv-shoots-4k-uses-a-stacked-sensor Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen
İşte bu !!!
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Photography_GT 3 yıl
Almayı düşündüğüm bir ürün, kullanıcı olarak önerilerinizi paylaşırsanız sevinirim... Ürünü hepsiburada veya media marktan alacağım fiyat olarak iyi ama 4k performansı için alacağımı öncelikle söyliyeyim. Küçük ve pratikliği için ön planda ve bu yüzden siz değerli kullanıcıları var ise yorumlarınızı, düşüncelerinizi merak ediyorum. Teşekkürler.
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prideintruth 3 yıl Photography_GT
Hocam 4K performansı için alacaksan alma bence... Makine ısınınca durduruyormuş video çekmeyi. Diğer şeylerde sıkıntı yokmuş ama 4K video çekerken 5 dk civarı çekiyormuş sanırım.

Google'da iphonedo sony rx100 m4 diye aratırsan bir inceleme videosu var onun dışında iyi makine ama 4k da seni üzebilir
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rapboy3one 3 yıl
elimde temiz 1 aylik rx100 m4 var ilginen arkadaslar mesaj atabilir
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eyreequel 3 yıl
daha ucuza çok daha iyisi var... Panasonix lx100
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ozbey08 3 yıl eyreequel
sony rx100 ıv : 2.728tl
pasanonic rx100: 3.259tl

fiyatlar hepsiburada.com dan alınmıştır. yani görürdüğü üzere panasonic ucuz falan deği?
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SEO-Uzmanı 3 yıl
malesef sony dış görünüş açısından özellikle fotoğraf dünyası gibi özel bir kültüre uygun dış görünüş ve model geliştiremiyor ! keşke nikon gibi bilinen firmalar ile birleşip elektronik devre konusunda ciddi bir şekilde uzmanlığını sergilese nikon/sony çok ciddi ve daha kalitede samimi ürünler üretirlerdi !
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tutakgokhan 3 yıl
Sony RX100 IV namı değer Mark IV kompakt sınıf bir dijital fotoğraf makinesi aslında. Aslıda diyorum çünkü bu makine tam bir deli.


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2000li 3 yıl
Deneme
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Guest-1A72C1774 3 yıl
açıkcası ben a7000 i bekliyorum 4k ile çıkarsa beni alır
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DeeD 3 yıl
Raw ile seviye atlatti birde Xperia cihazlara da verse mükemmel
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olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen
İşte bu !!!
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