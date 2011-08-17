Sony'den iki sürpriz :PS3’de indirim, WiFi olmayan yeni bir PSP modeli





Oyun konsolu pazarının devi Sony son on yıldır giderek daralan bu pazarda PS3 ile yakaladığı başarıyı taşınabilir oyun konsolu segmentinde de devam ettirebilmek için PS Vita’nın piyasaya çıkış hazırlıklarına odaklanmış durumda. Ancak çıkış tarihi geciken ve otoritelerden eleştiri almaya başlayan PS Vita’ya kadar olan bu boşluğu değerlendirmek isteyen Sony iki önemli duyuru yaptı.



Almanya’da devam eden Gamescon oyun konferansında basınla buluşan Sony ilk müjdeyi PS3 modelinde verdi. Baz PS3 modelleri başlangıç fiyatları ABD’de 250$, Avrupa’da 250€, Japonya’da ise 24,980 yen sınırına çekildi. Call of Duty : Black Ops ile satılacak PS3 Slim modelinin fiyatı 299$ şeklinde.

320GB harddiske sahip PS3 Slim ise 50$ indirim aldı. Yapılan indirimler 18 Ağustos tarihinden itibaren ABD, Avrupa ve Japonya’da geçerli olacak.

Sony’nin diğer sürprizi yeni bir PSP-3000 modeli oldu. Başarılı oyun konsolunun internete hiç bağlanma ihtiyacı olmayan kullanıcıları düşünülerek hazırlanan yeni versiyonunda WiFi bulunmuyor. Böylece daha hoş bir tasarım ortaya çıkmış.

Bütçe dostu olacak yeni PSP modelinin fiyatı Avrupa fiyatı 99€, ABD fiyatı 140$ şeklinde. Avrupa’da sonbahar aylarında piyasada olacak modelin ABD çıkışı bilinmiyor. Standart PSP-3000 modeli Avrupa’da 130€ karşılığında hali hazırda alıcı bulmakta.

Nintendo 3DS modelinden sonra uzmanlar Sony’nin indirime gitmesini uzun zamandır bekliyorlardı. Ancak beklentinin odak noktasında PS Vita bulunuyordu. Sony yeni çıkacak oyun konsoluyla ilgili herhangi bir indirim açıklamadı. Tam Boyutta Gör