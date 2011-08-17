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Sony'den iki sürpriz :PS3’de indirim, WiFi olmayan yeni bir PSP modeli

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den iki sürpriz :PS3’de indirim, WiFi olmayan yeni bir PSP modeli
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Oyun konsolu pazarının devi Sony son on yıldır giderek daralan bu pazarda PS3 ile yakaladığı başarıyı taşınabilir oyun konsolu segmentinde de devam ettirebilmek için PS Vita’nın piyasaya çıkış hazırlıklarına odaklanmış durumda. Ancak çıkış tarihi geciken ve otoritelerden eleştiri almaya başlayan PS Vita’ya kadar olan bu boşluğu değerlendirmek isteyen Sony iki önemli duyuru yaptı.

Almanya’da devam eden Gamescon oyun konferansında basınla buluşan Sony ilk müjdeyi PS3 modelinde verdi. Baz PS3 modelleri başlangıç fiyatları ABD’de 250$, Avrupa’da 250€, Japonya’da ise 24,980 yen sınırına çekildi. Call of Duty : Black Ops ile satılacak PS3 Slim modelinin fiyatı 299$ şeklinde. 

320GB harddiske sahip PS3 Slim ise 50$ indirim aldı. Yapılan indirimler 18 Ağustos tarihinden itibaren ABD, Avrupa ve Japonya’da geçerli olacak.

Sony’nin diğer sürprizi yeni bir PSP-3000 modeli oldu. Başarılı oyun konsolunun internete hiç bağlanma ihtiyacı olmayan kullanıcıları düşünülerek hazırlanan yeni versiyonunda WiFi bulunmuyor. Böylece daha hoş bir tasarım ortaya çıkmış. 

Bütçe dostu olacak  yeni PSP modelinin fiyatı Avrupa fiyatı 99€, ABD fiyatı 140$ şeklinde. Avrupa’da sonbahar aylarında piyasada olacak modelin ABD çıkışı bilinmiyor. Standart PSP-3000 modeli Avrupa’da 130€ karşılığında hali hazırda alıcı bulmakta.

Nintendo 3DS modelinden sonra uzmanlar Sony’nin indirime gitmesini uzun zamandır bekliyorlardı. Ancak beklentinin odak noktasında PS Vita bulunuyordu. Sony yeni çıkacak oyun konsoluyla ilgili herhangi bir indirim açıklamadı. 

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ersins58 8 yıl
Yeni pspnin çıkması demek birkaç yıl pspye oyun çıkıcak galiba daha
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SaatliBomba 8 yıl
satışlar düştü sony zorlandı
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xetfoo 8 yıl
Sony'nin Saçmalıkları Kesinlikle durmadan ilerliyo amazon'da 250$'dan PS Vita
Satışta iken psp go ve psp uretimini durdurmuşken sozunden geri donupte eksik donanımlı uygun fiyatlı bir psp neden ürettin diye bir soralım diğer yandan bu ps3'teki fiyat düşüşüne kimse aldırmasın bu kesinlikle yeni bir oyun konsolu çıkaracağının habercsi yoksa çok satılan bu konsolun fiyatı oyle kolay kolay düşmez
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ersins58 8 yıl
Yalnız yeni pspnin tasarımı müthiş olmuş Vitadan bile güzel gözüktü bana
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Bukalemun 8 yıl
psp wifi - web tarafında hep BEŞ PARA ETMEZDİ !! zaten hatta , tuş ışıklandırması bile NEDEN koymaz anlamam... 1000 2000 3000 diye modeller çıkardı ama GELİŞTİREMEDİ cihazı. şimdi de bu ... zaten millet ipod touch 4 ile dilediğini yapıyor NE GEREK şimdi buna.... 3/4 yıllık PS3 ünü ucuzlat sen !!!
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Stanislas Xavier 8 yıl
Abi nedir bu ya 100 avro diyo o cihaz geliyo türkiyeye iki katına satıyolar yıllardır kazık yiyoruz ama bişe de yapamıyoruz mesala macbook lar avrupa fiyatının tam iki katına satılıyor yalnızca elektronşk değil mesala range rover ın sitesine avrupa fiyatlarına bakın 60.000 avro falan yazıyo gel bide tr de bak 130000 avro adalet mi bu arkadaşım milleti sömürmeyi bıraksınlar da bizde yeni çıkan cihazlara eskiyince sahip olmaktan kurtulalım...
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OverClocK1ng 8 yıl
Konu ile alakası olmayan bir şey anlatmak istiyorum. Rahatsızlık verdiğim için şimdiden özür diliyorum. Teşekkürler...
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İşte bazı ürünlerde Euro fiyatını görünce, mesela (100 Euro) bizde de 300 lira olur denmesine çok güzel bir cevap.
Arkadaşlar. Dünyada 2-3 marka hariç tüm bilgisayar parçaları Dolar üzerinden fiyatlandırılarak piyasaya sürülür ve Amerika'da kaç Dolar'sa Avrupa'da da o kadar Euro'ya satılır. Amerika'da 499 USD olan ekran kartı Avrupa'da aynı fiyata Euro bazında satılıyor.
Yani kısacası bir üründe Euro yazısını görünce bunu 2.5 la, hatta KDV de var diye 3-3.5 la çarpmayın. Fiyatı Dolar olarak düşünün ona göre hesaplayın.
Gördüğünüz gibi ABD’de 250$ a satılan bir şey Avrupa’da 250€ ya satılıyor. Haa ufak farklar olabiliyor ama çok çok az farkediyor.
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DHBSC55 8 yıl
abi millet napsın bunu 3-4 ay sonra psp vita geliyo
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umutarslan.com 8 yıl
ps3 ucuzlar inşallah.(450tl)oyun oynamak için değil bluray film izlemek için almayı düşünüyorum :D hem kardeşim oynar belki :D
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Chidori 8 yıl
PS3 indirimini tahmin ederdim fakat yeni bir psp çıkacağı aklıma gelmezdi. Güzel olmuş tasarım falan ama tek hoparlöre sahip sanırım. Bu da wi-fi dışında bir eksik.
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mysterious8 8 yıl
ülkemizde dolar ve euro daki yükselişten dolayı bize pek bi etkisi olmayacak.
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