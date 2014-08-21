Sony'den parfüm şişesi şeklinde özçekim kamerası





Bugüne kadar pek çok tasarım ve özelliğe sahip dijital kameralar üreten Sony, belki de uzun süre gündemden düşmeyecek yeni bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.





22 Ağustos tarihinde Çin'de lanse edilecek olan Cyber-Shot ailesine ait kamera Self-artifact adını taşıyor. Cihaz sadece bayanlara hitap edecek zira parfüm şişesi şeklinde bir kamerayı erkek tüketicilerin kullanacağını sanmıyoruz.





19.2MP çözünürlüğe sahip olacağı belirtilen1/2.3 inçlik Exmor RS kamera sensörü firmanın G lensi ile destekleniyor. Optik imaj dengelemeye sahip olan modelin 3 inçlik 1.23 milyon noktalı dokunmatik ekranı üzerinden pek çok fonksiyon gerçekleştirilebilecek. Kameranın microSD yuvası, WiFi, NFC gibi diğer özelliklerinin olacağı belirtiliyor.





Cihazı özçekim odaklı hale getiren ise kamera modülünün 180 derece dönebiliyor olması. Böylece cihazı çevirmeden kolay bir şekilde özçekimlerinizi yapabileceksiniz. Modelin satış bilgisi ve diğer detayları 22 Ağustos'taki lansmanda belli olacak.

http://www.sonystyle.com.cn/products/cyber-shot/warmup/index.htm