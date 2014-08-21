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Sony'den parfüm şişesi şeklinde özçekim kamerası

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den parfüm şişesi şeklinde özçekim kamerası

Bugüne kadar pek çok tasarım ve özelliğe sahip dijital kameralar üreten Sony, belki de uzun süre gündemden düşmeyecek yeni bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 

22 Ağustos tarihinde Çin'de lanse edilecek olan Cyber-Shot ailesine ait kamera Self-artifact adını taşıyor. Cihaz sadece bayanlara hitap edecek zira parfüm şişesi şeklinde bir kamerayı erkek tüketicilerin kullanacağını sanmıyoruz. 

19.2MP çözünürlüğe sahip olacağı belirtilen1/2.3 inçlik Exmor RS kamera sensörü firmanın G lensi ile destekleniyor. Optik imaj dengelemeye sahip olan modelin 3 inçlik 1.23 milyon noktalı dokunmatik ekranı üzerinden pek çok fonksiyon gerçekleştirilebilecek. Kameranın microSD yuvası, WiFi, NFC gibi diğer özelliklerinin olacağı belirtiliyor. 

Cihazı özçekim odaklı hale getiren ise kamera modülünün 180 derece dönebiliyor olması. Böylece cihazı çevirmeden kolay bir şekilde özçekimlerinizi yapabileceksiniz. Modelin satış bilgisi ve diğer detayları 22 Ağustos'taki lansmanda belli olacak.  

http://www.sonystyle.com.cn/products/cyber-shot/warmup/index.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
İyice ele ayağa düştü bu marka da yazık ya. Eskiden elit bir kitlesi vardı ama şimdi sırf ergenlere özel ürün çıkarır oldular.
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Captain_Ivy 4 yıl
hay selfiniz batsın emi
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carman 4 yıl
değişik bir tasarım önceliğin kadınlar olduğu net ortada
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MK* 4 yıl
yakında boyun seviyesinden çekilen resimlerle dolar instagram.
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BekirTemel 4 yıl
Yıllar önce kendimi çekip facebooka atınca gülenler,şimdi selfie manyağı oldu özel ürünler çıkarıyorlar artık,fazla abartıldı oysa ki insanlar her yerde kendilerini fotograflayacak insan bulamazlar o anlarda on kamera kullanılır bu kadar basit bir durumken şimdi ki hali ilginç ,gerçi çok daha saçma şeyler de gördük bu güne kadar.
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srcncc 4 yıl
Sony mobil cihazlarla ilgili sıkı çalışıyo belli hiç boş durmuyo valla
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Guest-F8946C419 4 yıl
Samsung da bir galaxy modeli çıkartır, kalem girişi yerine ruj koyarsa şaşırmam.
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Illustrious. 4 yıl Guest-F8946C419
MinPayne

Samsung da bir galaxy modeli çıkartır, kalem girişi yerine ruj koyarsa şaşırmam.

Yakındır. Maliyeti nasıl düşürsek diye uğraşıyorlardır
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metebyr 4 yıl
oppo gibi ana kamerayı dönebilen yapıda yapsalar da herkes mutlu olsa derdinden kurtulsa. oppo da o tasarımı devam ettirmedi, çabuk kırılıp bozuluyor mudur nedir -_-
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Illustrious. 4 yıl
Kadınlar için tasarımda, işlevde sağlam gözüküyor. Başarılı.
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Marquis-de-Sade` 4 yıl metebyr
metebyr

oppo gibi ana kamerayı dönebilen yapıda yapsalar da herkes mutlu olsa derdinden kurtulsa. oppo da o tasarımı devam ettirmedi, çabuk kırılıp bozuluyor mudur nedir -_-

Onun dönebilmesi için flex kabloya ihtiyacı var bu da zamanla aşınacaktır ne kadar dikkatli kullanırsanız kullanın.
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Recharged 4 yıl
Kadınların ilgisini çekebilecek türde bir ürün olmuş. Herhalde hiç bir erkek bunu alıp kullanmaz. Özelliklerine bakıldığında fena değil ancak ne kadar gerekli ?
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MegaWolt38 4 yıl
Özçekim kelimesini herkes ilk başta yadırgadı ama şuan bakıyorum etrafımdaki insanların çoğu özçekim diyor, sorun yok. Ürün de çok çirkin olmuş...
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webislander 4 yıl
bu selfie olayının cılkını çıkardılar
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travers 4 yıl
Kızlara ve ergenlere gün doğdu.
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Ans Destroyer 4 yıl
hay şu selfieyi çıkaranın ben
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