Sony'den son çeyrekte 6.4 milyon PS4 satışı





Geçen yılın son çeyreğini 12 milyon Xperia akıllı telefon satışı ile kapatarak faaliyet karını pozitife çeviren Sony, en başarılı satışlarını ise konsol kısmında yapıyor. Firma geçen yılın son çeyreğinde 6.4 milyon adet PS4 satışı yaptığını açıkladı.





Yıl bazında yüzde 45 civarında artış yakalayan firma, özellikle kış tatili dönemini iyi değerlendirmişe benziyor. Bu sayede firmanın aylık ortalama satışı da 2.1 milyon seviyesine çıktı ki geçen yılın ilk aylarında bu rakam 1.1 milyon civarındaydı. Bu bakımdan firmanın ivmesini artırdığını söyleyebiliriz. Bu ivme 2015 yılını satış rakamı bakımından rekorla kapatmasını sağlayabilir. Zira firma gelir bakımından bir türlü zarardan kurtulamadı.





Bununla birlikte PS3 konsol satışlarında azalma var. Son çeyrekte 1.1 milyon PS3 konsolu satılırken, yıl bazında yüzde 65 civarında bir düşüş sözkonusu. Tüketicilerin daha çok PS4 konsoluna yöneldiği için PS3 satışlarının düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor.





Microsoft'un ise son çeyrekte tüm konsol satışları 6.6 milyon olmuştu. Bunun içerisinde Xbox One ne kadar yer tutuyor açıklanmadı. Ayrıca rakamlar raflara çıkan konsolları ifade ediyor. Son kullanıcıya ulaşan rakamlar değil.





Bir diğer üretici Nintendo'nun Wii U satışları da 1.91 milyon olarak geçen yılın son çeyreğini kapattı. Böylece Sony muhtemelen rakiplerinin toplamından daha fazla PS4 konsolu satmış oldu.

http://www.computerandvideogames.com/483862/sony-sold-61-million-ps4-consoles-in-q4-2014/