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Sony'den son çeyrekte 6.4 milyon PS4 satışı

4 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den son çeyrekte 6.4 milyon PS4 satışı

Geçen yılın son çeyreğini 12 milyon Xperia akıllı telefon satışı ile kapatarak faaliyet karını pozitife çeviren Sony, en başarılı satışlarını ise konsol kısmında yapıyor. Firma geçen yılın son çeyreğinde 6.4 milyon adet PS4 satışı yaptığını açıkladı. 

Yıl bazında yüzde 45 civarında artış yakalayan firma, özellikle kış tatili dönemini iyi değerlendirmişe benziyor. Bu sayede firmanın aylık ortalama satışı da 2.1 milyon seviyesine çıktı ki geçen yılın ilk aylarında bu rakam 1.1 milyon civarındaydı. Bu bakımdan firmanın ivmesini artırdığını söyleyebiliriz. Bu ivme 2015 yılını satış rakamı bakımından rekorla kapatmasını sağlayabilir. Zira firma gelir bakımından bir türlü zarardan kurtulamadı. 

Bununla birlikte PS3 konsol satışlarında azalma var. Son çeyrekte 1.1 milyon PS3 konsolu satılırken, yıl bazında yüzde 65 civarında bir düşüş sözkonusu. Tüketicilerin daha çok PS4 konsoluna yöneldiği için PS3 satışlarının düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 

Microsoft'un ise son çeyrekte tüm konsol satışları 6.6 milyon olmuştu. Bunun içerisinde Xbox One ne kadar yer tutuyor açıklanmadı. Ayrıca rakamlar raflara çıkan konsolları ifade ediyor. Son kullanıcıya ulaşan rakamlar değil. 

Bir diğer üretici Nintendo'nun Wii U satışları da 1.91 milyon olarak geçen yılın son çeyreğini kapattı. Böylece Sony muhtemelen rakiplerinin toplamından daha fazla PS4 konsolu satmış oldu.  

http://www.computerandvideogames.com/483862/sony-sold-61-million-ps4-consoles-in-q4-2014/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Güzel satış, karda açıkladılar zaten, hadi hayırlısı
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ounomaus 4 yıl
sony in iyi yaptığı düşünülebilecek işlerden biri oyun konsollarıdır ama tv mobil sektörde beter olsunlar çünkü fiyatlandırma çok kötü xperia z2 alıyordun 2200 tl veriyon içinden kulaklık çıkmıyor niye vergiymiş falanmış 600 700 tl satılan üründe bile standart bu tvler yüzde elli pahallı diğer lg samsung yada philips gibi markalar ile kıyasla sony kaliteli güzel ürünler sunuyor ama sonuçta kullanıcı bunu elinde olan para ile alacak rüyasında olan ile değil vaio serisi ne oldu bu kafa ile giderlerse global üretici olarak bir çok alanda küçülmeye gidecekler mobil alanda sensörler kamera modülleri işinde ellerine kimse su dökemez bu gerçek ama bazı hatalarından ders çıkarmaları lazım
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yokbeolumbe 4 yıl
Yinemi ios-android için birbirini yiyenler
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jamiryo87 4 yıl
birşey soracağım bazı telefonlar tasarım olarak çok başarılı ama yazılım işletim sistemi olarak stabil değil işletim sistemi yapmak çok mu zor şu android ne zaman stabil olacak bu androidi yapan kim hiç mi ios dan ders almıyorlar ciddi ciddi telefon tuşuna basıyoruz iki saat geçiyor ekran gelsin
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travers 4 yıl jamiryo87
jamiryo87
birşey soracağım bazı telefonlar tasarım olarak çok başarılı ama yazılım işletim sistemi olarak stabil değil işletim sistemi yapmak çok mu zor şu android ne zaman stabil olacak bu androidi yapan kim hiç mi ios dan ders almıyorlar ciddi ciddi telefon tuşuna basıyoruz iki saat geçiyor ekran gelsin

İos dediğin çok mu stabil? Ağzınıza yapışmış ios stabil stabil. Xperia kullandın mı bilmiyorum. Ya da Xperia tipo mu kullandın ondan böyle diyorsun. Üç sene önce aldığım Xperia s telefonumla üç sene önceki ip4s i koyalım son resmi güncellemelerle bakalım hangisi stabil. Bırakın arkadaşlar şu muhabbetleri azıcık gerçekçi olun. Birşeye iyi demek için +2500 tl vermeniz gerekiyorsa siz verin. Para siZin.
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javaprof 4 yıl
Sony illuminatidir
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YediGüzelAdam 4 yıl javaprof
javaprof
Sony illuminatidir

?
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Technotronic 4 yıl
Tüm alanlarda sony den kar bekliyoruz.Özellikle TV bölümü satışlarını arttırması gerekiyor .CES fuarında tanıttıgı yeni tv ler oldukça güzel bunları rekabetçi fiyatlarla müşterilere sunabilirlerse.Tv bölümüde kar açıklamaya başlayacaktır.Özellikle samsung ve lg ile aynı fiyatları yakalayabilirse bir çok insan sony tercih edecektir.Umarım 2015 sony için başarılı bir yıl olur.
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Zılatan 4 yıl Technotronic
Technotronic
Tüm alanlarda sony den kar bekliyoruz.Özellikle TV bölümü satışlarını arttırması gerekiyor .CES fuarında tanıttıgı yeni tv ler oldukça güzel bunları rekabetçi fiyatlarla müşterilere sunabilirlerse.Tv bölümüde kar açıklamaya başlayacaktır.Özellikle samsung ve lg ile aynı fiyatları yakalayabilirse bir çok insan sony tercih edecektir.Umarım 2015 sony için başarılı bir yıl olur.

Sony zaten tüm alanlarda 2014 3.çeyreğinde kar etti.


TV Bölümü 209 milyon dolar kâr etti. Sony batıyor mu? konusunda yazdım diğer kar oranlarını da.
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