Lenovo Legion GO 2 için tarih verildi: SteamOS'a katılıyor

Lenovo Legion GO 2 için tarih verildi
The Verge'den gelen bilgilere göre Lenovo, Legion GO 2 ve Legion GO S için 7 Ocak tarihli bir lansman etkinliği duyurdu. Lenovo Legion x AMD: The Future of Gaming Handhelds" başlığında tanıtılan bu etkinlik, adından da anlaşıldığı üzere yeni nesil cihazları doğruluyor. Ayrıca bu etkinlikte Steam Deck’in ortak tasarımcısı Pierre-Loup Griffais’in de yer alacak. Bu da her iki cihaz için SteamOS ihtimalini güçlendirmiş durumda.
Yeni nesil Lenovo Legion Go 2, selefine benzer şekilde çıkarılabilir bir kontrolcüye sahip olacak. Mevcut sızıntılara göre görünümü orijinal Legion Go'ya kıyasla daha yuvarlatılmış hatlara sahip. Bu da tutuş hissiyatını artıracak. Ekran boyutunun 2560 x 1600p çözünürlükle birlikte 8,8 inç olarak korunması bekleniyor. Ayrıca OLED ve LCD olmak üzere iki farklı panel türü ile karşılaşabiliriz. Bu sayede Lenovo, LCD versiyonunu daha düşük fiyata satabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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