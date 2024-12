Tam Boyutta Gör Günümüzde birçok markanın dahil olduğu taşınabilir konsol pazarı büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Legion Go isimli el konsolu tanıtan Lenovo, seriye yeni bir ekleme yapmaya hazırlanıyor. Son olarak ikinci nesil konsolu hakkında bazı sürpriz detaylar ortaya çıktı. Üstelik bu bilgi, direkt olarak Lenovo'dan geliyor.

Lenovo Legion GO 2 için tarih verildi

The Verge'den gelen bilgilere göre Lenovo, Legion GO 2 ve Legion GO S için 7 Ocak tarihli bir lansman etkinliği duyurdu. Lenovo Legion x AMD: The Future of Gaming Handhelds" başlığında tanıtılan bu etkinlik, adından da anlaşıldığı üzere yeni nesil cihazları doğruluyor. Ayrıca bu etkinlikte Steam Deck’in ortak tasarımcısı Pierre-Loup Griffais’in de yer alacak. Bu da her iki cihaz için SteamOS ihtimalini güçlendirmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Valve, kısa süre önce üçüncü taraf üreticiler için SteamOS kullanımına yönelik marka kurallarını yayınlamıştı. Yeni nesil Legion Go serisi ise, bu yönergeler doğrultusunda piyasaya çıkan ilk cihazlardan biri olabilir. Üstelik son sızdırılan görüntülerde de Legion Go S’in SteamOS butonuna sahip olduğunu görebiliyoruz.

Uygun fiyatlı el konsolu: Lenovo Legion Go S sızdırıldı 5 gün önce eklendi

Yeni nesil Lenovo Legion Go 2, selefine benzer şekilde çıkarılabilir bir kontrolcüye sahip olacak. Mevcut sızıntılara göre görünümü orijinal Legion Go'ya kıyasla daha yuvarlatılmış hatlara sahip. Bu da tutuş hissiyatını artıracak. Ekran boyutunun 2560 x 1600p çözünürlükle birlikte 8,8 inç olarak korunması bekleniyor. Ayrıca OLED ve LCD olmak üzere iki farklı panel türü ile karşılaşabiliriz. Bu sayede Lenovo, LCD versiyonunu daha düşük fiyata satabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Lenovo Legion GO 2 için tarih verildi: SteamOS'a katılıyor