Sony'den su geçirmeyen giyilebilir yeni müzik çalar: Walkman W274S

Efsanevi Walkman ailesini geliştirmeye ve yeni ürünler ile genişletmeye devam eden Sony, daha çok aktif olarak spor yapan kişileri hedef alarak hazırladığı su geçirmeyen giyilebilir müzik çaları Walkman W274S'in resmen duyurdu.

Direkt olarak kulağa takılarak özel yapısı sayesinde kafada rahatlıkla durabilen Sony Walkman W274S, 8GB dahili hafızası ile 128 kbps kalitesinde ortalama 2000 parçayı bünyesinde barındırabiliyor. 2 metre derinliğe kadar kulaklık bölümü dahil su geçirmeyen ve bu sayede de özellikle yüzücüler tarafından rahatlıkla kullanılabilen ürün, üzerinde ufak parça kontrol butonları da taşıyor.

Ekim ayı içerisinde Avrupa merkezli olarak satışına başlanacağı belirtilen Sony Walkman W274S giyilebilir müzik çaların resmi satış fiyatı henüz açıklanmış değil.

http://www.slashgear.com/waterproof-sony-walkman-w274s-aims-at-active-users-01299856/