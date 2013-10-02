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Sony'den su geçirmeyen giyilebilir yeni müzik çalar: Walkman W274S

5 yıl
3,3b
1
23
Diğer Elektronik Cihazlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den su geçirmeyen giyilebilir yeni müzik çalar: Walkman W274S
Efsanevi Walkman ailesini geliştirmeye ve yeni ürünler ile genişletmeye devam eden Sony, daha çok aktif olarak spor yapan kişileri hedef alarak hazırladığı su geçirmeyen giyilebilir müzik çaları Walkman W274S'in resmen duyurdu.
Direkt olarak kulağa takılarak özel yapısı sayesinde kafada rahatlıkla durabilen Sony Walkman W274S, 8GB dahili hafızası ile 128 kbps kalitesinde ortalama 2000 parçayı bünyesinde barındırabiliyor. 2 metre derinliğe kadar kulaklık bölümü dahil su geçirmeyen ve bu sayede de özellikle yüzücüler tarafından rahatlıkla kullanılabilen ürün, üzerinde ufak parça kontrol butonları da taşıyor.
Ekim ayı içerisinde Avrupa merkezli olarak satışına başlanacağı belirtilen Sony Walkman W274S giyilebilir müzik çaların resmi satış fiyatı henüz açıklanmış değil.

http://www.slashgear.com/waterproof-sony-walkman-w274s-aims-at-active-users-01299856/ Yorum Yaz
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kucukyenici 5 yıl en beğenilen
Sony bu tsunami hadisesinden sonra ürünlerini su geçirmez yapmaya başladı.
2 Yanıt Yanıtla +24
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bayraak 5 yıl
Duşta ne güzel gider ama
1 Yanıt Yanıtla +11
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Batuist 5 yıl
sony ericsson'dan ayrıldıktan sonra bi kendine geldi.. adamların tam 10 yılı heba oldu bu ortaklık yüzünden. şimdi özüne dönmeye başladı.. walkman markasını öldürecek diye üzülmüştüm ama görünen o ki efsane yeniden canlanıyor..
sony ericsson'dan ayrıldıktan sonra bi kendine geldi.. adamların tam 10 yılı heba oldu bu ortaklık yüzünden. şimdi özüne dönmeye başladı.. walkman markasını öld...
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DH Misafiri 3 yıl
rkadaşlar samsung akıllı telefonumun şarj kablosundakı priz kısmına usb girişine kulaklığın şarjını elektırık prizine takıp şarj eden varmı her zaman bilgisayaramı takmam gerekecek şarj jı
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Quaresma_28 3 yıl DH Misafiri
ben öyle yapıyorum bi sorun olmuyo
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DH Misafiri 3 yıl
Kesinlikle tavsiye etmiyorum.Çok araştırdım heryerde iyi yorumlar gördüm ama kendim kullandım rezalet çıktı.
1-Su geçirmez diyor ama 1 metreye kadarmış(2 değil)
2-Duşda kullanırım diye düşündüm ama ses çok bozuluyor hiç anlaşılmıyor
3-Ses çok zayıf çok az duyuluyor.
4-Şarkı arası geçişler çok kötü(Tuş takımı zor basıyor)
5-150 tl ver hiçmi güzel ses vermez ya bu cihaz !
Kullandım 5 ay ama o süre zarfında bile çok az kullandım hiç memnun değildim.
Daha sonra cihaz kendi kendine bozuldu, tek kulağında az ses çıkıyodu sonra öbüründe hiç ses gelmedi firmaya verdik.
Neticede cihaz yapılamadı dedi bize 150 tl alışveriş yapın dediler
Sonra 2 tane alarm cihazı aldık radyolu
Arkadaş sony malları bu kadar kötü olabilirmi ya ?
Eskiden basslı sony mp3 aldıydım ondan memnundum ama yazıklar olsun artık tiksiniyorum şu sonyden malları çok adi.
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med000 3 yıl
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Zuko 5 yıl
2 metre ne ya? Alet havuza düşse pert. 10-20 metre yapınsana şunu en az.
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TheDcdy 5 yıl Zuko
Erchamion
2 metre ne ya? Alet havuza düşse pert. 10-20 metre yapınsana şunu en az.

Dalgıçları düşünmemelerine ben de anlam veremedim.
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umut_baris 4 yıl Zuko
Zuko

2 metre ne ya? Alet havuza düşse pert. 10-20 metre yapınsana şunu en az.

Hemen dibe batacaktı zaten.
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homeedition88 5 yıl
Batuist
sony ericssondan ayrıldıktan sonra bi kendine geldi.. adamların tam 10 yılı heba oldu bu ortaklık yüzünden. şimdi özüne dönmeye başladı.. walkman markasını öldürecek diye üzülmüştüm ama görünen o ki efsane yeniden canlanıyor..

sony ericsson ile ortakligini mobil telefon ve mobil santral benzeri islerde kuruyordu muzik calar, tv v.b urunlerde ortakliklari falan yoktu. arti verenlerede duydurulur _))
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TeufeL-07 5 yıl
bayraak
Duşta ne güzel gider ama

Arkadaşım merhaba. Bu ürünün turkuaz mavisine sahibim. Yüzücüler ve çok terli spor yapanlar için birebir. Havuzda sorunsuzca vakit geçirip daha hızlı yüzmemize yardımcı oluyor. Spor yaparkende kablo karmaşası olmadığı için takılmaları önleyip inanılmaz kolaylık sağlıyor . Ancak duş ta kullanılmaya uygun değil. Deniz , musluk altı ve duş için kullanmayın diye belirtmişler kullanım klavuzunda . Diğerlerini test etmedim ama duş aldım . Tecrübemi aktarmam gerekirse konu şöyle. 3 Saat hızlı tempo yüzdüğüm halde zerre su almıyorken , kafamı duşun altına soktuğum ana su alıyor ve müziği duymuyorsun. Alet su geçirmezliğini koruyor , sadece kulağına su girdiği için müziği duymamaya başlıyorsun. Kesinlikle yüzücülere ve sporculara tavsiye ederim.
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TeufeL-07 5 yıl
Arkadşalar bu ürünü ben hali hazırda turkuaz mavisini kullanıyorum. Hergün 40 metrelik havuzda toplam 3 saat boyunca 120 tur atıyorum. Önceleri bi hayli sıkılıyordum , vakit geçmek bilmiyordu ancak bu walkmani alınca hayatım kurtuldu. Yüzüş tempom arttı. Artık yorulmadan , şarkınında verdiği gazla daha hızlı yüzüyorum.

Ürün denizde kullanılması tavsiye edilmiyor . Ayriyetten direk musluk altında ve duşta kullanılmasıda tavsiye edilmiyor. Havuzda sorunsuzca su geçirmeden kullanılıyor.

Kullanım tecrübelerimi aktarmak gerekirse 10 üzerinden 9 veririm. Hayatımdaki ilk sony marka ürün. Ses seviyesi dinlediğim bütün cep telefonu ve mp3 çalarlardan daha yüksek . Bas seviyesi tatminkar ama nokia n8 in içinden çıkan kulaklık gibi de vurmuyor . Boyutu küçük gibi gelebilir ama inanın gayet yeterli. Sonuçta arşiv yapmayacağız , sporda vakit geçireceğiz.

Şarjı okadar uzun gidiyorki nezaman doldurduğumu unutuyorum . Üzerindeki tuş takımından şarkı geçişleri , duraklatıp devam etme , ses açıp kısma gibi özellikleri kontrol edebiliyoruz. Özellikle zaping modu çok güzel. Şarkının ilk çıkışı geçtikten sonra başka şarkıya geçiyor.

3 Dakikalık şarjla bile günü kurtarmanıza yardımcı oluyor. Benim gibi koca kafalılara sorun çıkarmıyor. Arayüzü basit ve çok şık.

Eksik diyebileceğim tek yanı , üzerinde birde şarkıyı sardırma tuşu olsaymış tadından yenmezmiş .

Bunlarda resimleri

imageshack.us/...
imageshack.us/...
imageshack.us/...

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Batuist 5 yıl
sony ericsson'dan ayrıldıktan sonra bi kendine geldi.. adamların tam 10 yılı heba oldu bu ortaklık yüzünden. şimdi özüne dönmeye başladı.. walkman markasını öldürecek diye üzülmüştüm ama görünen o ki efsane yeniden canlanıyor..
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Morphinz 5 yıl
4 gb lığı hali hazırda satışta olup 150 lira düzeyinde olan bir ürüne bu parayı vermeyi pek düşünmüyorum..
Telefona bağlanıp arama cevaplama tarzında bir özelliği olsa kesin alırdım ama.
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DH Misafiri 5 yıl
Zaten satışta sadece hafızasının arttırmışlar... hepsisony.com/...
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