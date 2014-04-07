Sony'den suya, toza ve darbelere dayanıklı depolama çözümleri arasına 2TB'lık yeni üye

Teknolojinin hemen her alanında aktif olarak yer alan Sony, suya, toza ve darbelere dayanıklı PSZ-SA25 (SSD), PSZ-HA50 (HDD) ve PSZ-HA1T (HDD) model isimli harici depolama birimleri arasına artan ihtiyaçlar doğrultusunda 2TB'lık PSZ-HA2T'yi de eklediğini duyurdu.

Üzerlerinde silikon koruma yer alan ve bu sayede ortalama 2 metre yükseklikten oluşabilecek düşmelere dayanabilen ürünler, IP5X ve IPX4 standartlarıyla da suya ve toza karşı korunaklı bir yapı ortaya koyabiliyorlar. Modellerden 256GB depolama miktarıyla geliştirilen SZ-SA25 (SSD) USB 3.0 portu üzerinden saniyede 400MB transfer hızı, yeni hazırlanan 2TB'lık PSZ-HA2T ile beraber 500GB ve 1TB depolama miktarlarıyla gelen PSZ-HA50 (HDD) ve PSZ-HA1T (HDD) ise saniyede 120MB transfer hızı ortaya koyabiliyor. Beraberlerinde gelen dahili yazılımları ile FAT32, HFS+ ve NTFS formatları arasında geçiş şansı tanıyan harici depolama birimleri, gövdelerinde yer alan LED ışık sistemiyle de veri aktarım süreci hakkında bilgi verebiliyorlar.

Sony'nin dayanıklı harici depolama çözümleri arasına eklediği yeni ürünü PSZ-HA2T, 270$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor.

https://blog.sony.com/press/sony-expands-portable-storage-line-with-new-2tb-hard-disk-drive-for-professional-use/