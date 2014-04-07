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Sony'den suya, toza ve darbelere dayanıklı depolama çözümleri arasına 2TB'lık yeni üye

5 yıl
1,3b
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21
HDD / SSD
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den suya, toza ve darbelere dayanıklı depolama çözümleri arasına 2TB'lık yeni üye
Teknolojinin hemen her alanında aktif olarak yer alan Sony, suya, toza ve darbelere dayanıklı PSZ-SA25 (SSD), PSZ-HA50 (HDD) ve PSZ-HA1T (HDD) model isimli harici depolama birimleri arasına artan ihtiyaçlar doğrultusunda 2TB'lık PSZ-HA2T'yi de eklediğini duyurdu.
Üzerlerinde silikon koruma yer alan ve bu sayede ortalama 2 metre yükseklikten oluşabilecek düşmelere dayanabilen ürünler, IP5X ve IPX4 standartlarıyla da suya ve toza karşı korunaklı bir yapı ortaya koyabiliyorlar. Modellerden 256GB depolama miktarıyla geliştirilen SZ-SA25 (SSD) USB 3.0 portu üzerinden saniyede 400MB transfer hızı, yeni hazırlanan 2TB'lık PSZ-HA2T ile beraber 500GB ve 1TB depolama miktarlarıyla gelen PSZ-HA50 (HDD) ve PSZ-HA1T (HDD) ise saniyede 120MB transfer hızı ortaya koyabiliyor. Beraberlerinde gelen dahili yazılımları ile FAT32, HFS+ ve NTFS formatları arasında geçiş şansı tanıyan harici depolama birimleri, gövdelerinde yer alan LED ışık sistemiyle de veri aktarım süreci hakkında bilgi verebiliyorlar.
Sony'nin dayanıklı harici depolama çözümleri arasına eklediği yeni ürünü PSZ-HA2T, 270$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor. 

https://blog.sony.com/press/sony-expands-portable-storage-line-with-new-2tb-hard-disk-drive-for-professional-use/ Yorum Yaz
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Mesut beyin ilk deneyişinde basket attığı cihazlar bunlar, değil mi? :D
Tavsiye ediyoruz :D
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
hayati önem taşıyan veriler için kullanılabilir
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regedit_2 5 yıl
bu cihazların usbden mkv film izlerken ısınma duruunu hiç denemiyor test etmiyorsunuz
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Guhong01 5 yıl
Buna 270$ verene kadar 2 tane 2tb hdd alip o silikon tabakayi üstlerine yaptiririm daha iyi
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Çok güzel bir inceleme

gif de güzel olmuş
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Captain_Ivy 5 yıl EinsteininTorunu
EinsteininTorunu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


süper
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BerkhanBalta 5 yıl
sn/400 mb ?
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SteveMeade 5 yıl
Abi suya toza dayanıklı ürün alacağınıza temizlik yapın azcık, toz alın mesela
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fatihcanery 5 yıl
içim gitti masaya vurunca :D
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Blood Money 5 yıl
Adamlar Tsunami yüzünden herşeyi su geçirmez yaptılar.
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atomcu 5 yıl Blood Money
Blood Money
Adamlar Tsunami yüzünden herşeyi su geçirmez yaptılar.



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fds14 5 yıl CanTnçr
Silicon Power A80 alıcaktım bunu beklemek daha mantıklı.
1 TB olan modeli de çıkacak mı? Bilginiz var mı?
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CanTnçr 5 yıl fds14
fds14

Silicon Power A80 alıcaktım bunu beklemek daha mantıklı.
1 TB olan modeli de çıkacak mı? Bilginiz var mı?

Merhaba;

"PSZ-HA1T" modeli 1TB depolama boyutuna sahip


sony.com.tr/...
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fds14 5 yıl fds14
fds14
Silicon Power A80 alıcaktım bunu beklemek daha mantıklı.
1 TB olan modeli de çıkacak mı? Bilginiz var mı?

Shark Power dan inatla cevap gelmedi sağlık olsun


Bu diski veya 1 TB olan modelini bulabileceğim bir yer var mı?
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Mesut beyin ilk deneyişinde basket attığı cihazlar bunlar, değil mi? :D
Tavsiye ediyoruz :D
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