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Sony'den tam kare DLSR fotoğraf makinesi, Alpha A99

6 yıl
2,5b
1
19
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cyber-shot serisine tam kare RX1 modelini ekleyen Sony, A900 modelinden sonra yeni amiral gemisi olacak tam kare DSLR modeli A99'u duyurdu.

Ürünle ilgili bazı bilgi ve görseller bir süre önce internete sızmıştı. Sahip olduğu özellikler ile A99 modeli hem profesyonel fotoğrafçıları, hem de film yapımcılarını hedef grup olarak seçmiş. 

RX1 modelindeki gibi A99 modelinde de 24.3MP çözünürlükte tam kare Exmor CMOS sensör kullanılıyor. Sensör, kameranın hassasiyet genişliğini ISO 100-25600 değerine çıkarırken, ISO 50 - 102400 kadar da genişleyebiliyor.

Sony modelde dünyanın ilk çift otomatik odaklama sistemini kullandığını belirtiyor. İki fazlı otomatik odaklama sistemi, 19 noktalı faz algılamalı otomatik odak sisteminin yanına ek olarak 102 noktalı görüntüleyicinin üzerinde yer alan bir sistem daha barındırıyor.

Sony, A99'da vizör olarak XGA OLED Tru-Finder adlı 2.4 milyon noktalı OLED elektronik vizör kullanmış.

Modelde yine geliştirilmiş BIONZ görüntü işlemcisine yer veriliyor. Bu sayede Exmor CMOS sensörden alınan veri çok kısa sürelerde işlenebiliyor ve saniyede 6 kareye kadar tam çözünürlükte çekim yapılabiliyor. İşlemci 14-bit RAW formatındaki verileri de işleyebiliyor. 

Video çekimi olarak AVCHD 2.0 formatı ile 24 kare ve 60 kare saniye hızlarında 1080p imkanı sunulurken, video modunda da faz algılamalı odaklama desteği bulunuyor. 

921 000 noktalı Xtra Fine 3 inçlik LCD ekran, HDMI, mini USB, kulaklık ve mikrofon çıkışı, GPS, PC Sync soketi, biri Memory Stick uyumlu olmak üzere iki SD kart slotu şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Sony Alpha A99 modeli Ekim ayı içerisinde sadece gövde olarak 2800$ karşılığında satışa sunulacak. 300mm f/2.8 G SSM II lensin fiyatı da 7500$ olarak açıklandı.
Sony'den tam kare DLSR fotoğraf makinesi, Alpha A99
Tam Boyutta Gör



https://news.sel.sony.com/en/press_room/consumer/digital_imaging/digital_cameras/dslr/release/63803.html?CSRT=5744052150458864421 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Genelde birçok yerde aynı hataya düşülmüş AF modunda 6fps çekiyor makina Af olmadan 10-12 fps de çekiyor. Ayrıca Nikon D800, Canon 5D MarkIII'e rakip makinadır. AF modunda video çekiminde her ikisinide solda sıfır bırakır. Tek gerçek zamanlı AF çekim yapan şu an için sony nin SLT makinalarıdır. Kafa karıştıran tek şey ISO performansının nasıl olacağı SLT ayna kullanıldığı için ışıkta yüzde 20 lik bir kayıp var. MarkIII'e yakın bir ISO performansı olduğu söyleniyor. Eğer öyleyse elveda Canon,Nikon diyebiliriz.... Ben A900 kullanıyorum. Her zaman ISO performansı sorunu yaşadım. Umarım bu cihazda halletmişlerdir. Bu kadar yapmışken keşke tamamen Aynasız bir FF yapsalarmış... VG900 diye bir video camera yaptılar belki gerçek ISO performansını onda görürüz.. O da yine FF 24 mp.
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Mr.Loney 6 yıl
sokak_papagani
Şimdi twitterdan gördüm bu akşam creativelive da ki atölyede jordan mathew smith a99 kullanacakmış önümüzdeki iki gün boyunca makinenin kullanımı görülebilir. Canlı yayın türkiye saatiyle 19.00 da başlayacak bugün, yarın ve cumartesi. creativelive.com/... adresinde

yayın ön hazırlıkta beyler oturan sarışın adam kızlara sarkıyor :D
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baris_55 6 yıl Mr.Loney
Mr.Loney

sokak_papagani

Şimdi twitterdan gördüm bu akşam creativelive da ki atölyede jordan mathew smith a99 kullanacakmış önümüzdeki iki gün boyunca makinenin kullanımı görülebilir. Canlı yayın türkiye saatiyle 19.00 da başlayacak bugün, yarın ve cumartesi. creativelive.com/... adresinde


yayın ön hazırlıkta beyler oturan sarışın adam kızlara sarkıyor :D

başladı
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TikaMasala 6 yıl
Full Frame'i çevire çevire Tam kare diye mi çevirdiniz?
Bir kere sensör kare değil ki dikdörtgen! 36mm x 24mm boyutu var. Bunun neresi KARE?
2 Yanıt Yanıtla
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ozturert 6 yıl TikaMasala
muratremix
Full Frame'i çevire çevire Tam kare diye mi çevirdiniz?
Bir kere sensör kare değil ki dikdörtgen! 36mm x 24mm boyutu var. Bunun neresi KARE?

Sen ne onerirsin?
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79elendil79 6 yıl TikaMasala
muratremix

Full Frame'i çevire çevire Tam kare diye mi çevirdiniz?
Bir kere sensör kare değil ki dikdörtgen! 36mm x 24mm boyutu var. Bunun neresi KARE?

Crosshair

RX1 tam kare değilmiş.

DH Misafiri

tam kare denmiş ama tam da kare değil, kenarlarında ovallikler var.
bence tutmaz.



A99 tam kare mi acaba? Bunda da kandırmıyorlardır inşallah bizi.

bizleri çok güldüren bir espriye atıfta bulunulmuştu
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Kashikoi Tamashi 6 yıl
79elendil79
_Athelas_ Sadece gövde 2800$ vay... o zaman bu makine Canonun 7D Mark IIsiyle falan eş olucak gibi... 7D Mark II tamamen bir pro. makine...Ben bunu deyince insanlar bana kızıyor ama o segmentte genelde Canon ve Nikon tercih edilir...Sonynin işi zor gibi...
Nasıl eş gibi Full frame ve APS-C sensor 5D Mark II demek istedin herhalde

Bence 5D Mark 3 demek istediniz her halde,çünkü canon un 1dx harici en üst modeli 5d mark III şuan ve bu aletin özellikleri de onunla denk..
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_Athelas_ 6 yıl
Sadece gövde 2800$ vay... o zaman bu makine Canon'un 5D Mark II'siyle falan eş olucak gibi...

5D Mark II tamamen bir pro. makine...Ben bunu deyince insanlar bana kızıyor ama o segmentte genelde Canon ve Nikon tercih edilir...Sony'nin işi zor gibi...
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79elendil79 6 yıl _Athelas_
_Athelas_

Sadece gövde 2800$ vay... o zaman bu makine Canon'un 7D Mark II'siyle falan eş olucak gibi...

7D Mark II tamamen bir pro. makine...Ben bunu deyince insanlar bana kızıyor ama o segmentte genelde Canon ve Nikon tercih edilir...Sony'nin işi zor gibi...

Nasıl eş gibi Full frame ve APS-C sensor
5D Mark II demek istedin herhalde
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15KisiyeSaldirdim 6 yıl
Ben şimdi anlamadım. Video modunda kaç fps ile çekim yapıyor bu meret ?
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Stanislas Xavier 6 yıl
Gayet güzel cihaz,zaten sony video modunda af konusunda en iyiydi şimdi yeni geliştirmeler var, ben 10fps hızında çekim yaptığını okumuştum ama 6fps denmiş,şayet 6 fps ise Tlt bir kamera için düşük bir değer,aynalı makinelerin 12 kare çektiğini düşünürsek,,A77 de 12 fps çekiyordu bundaki düşüş algılayıcıdan mı kaynaklanıyor anlamadım tuhaf..

Bir de ben şu elektronik bakaçların çözünürlüğünü anlamadım gitti, xga(1024x768)(0,76mp) deniliyor aynı zamanda 2.3 milyon piksel deniliyor,,2.3m piksel olabilmesi için full hd den daha yüksel olması lazım,ve o kadar küçük bir ekranda bu imkansız...

Edit: bahsettiğim 2.3 milyon nokta olayı piksel sayısı değil RGB diziliminden bahsediyormuş, her piksele karşılık üç renk tekabül ettiğinden xga nın 3 katı 2.35 milyon ediyor..
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Ed - 6 yıl
RX1 tam kare değilmiş.

DH Misafiri

tam kare denmiş ama tam da kare değil, kenarlarında ovallikler var.
bence tutmaz.



A99 tam kare mi acaba? Bunda da kandırmıyorlardır inşallah bizi.
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Slyvia 6 yıl
Güzel makineye benziyor. Birde bu sony Alpha serisi 200'den geri mi geliyor 200-100-99 olarak?
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