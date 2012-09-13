Sony'den tam kare DLSR fotoğraf makinesi, Alpha A99

Cyber-shot serisine tam kare RX1 modelini ekleyen Sony, A900 modelinden sonra yeni amiral gemisi olacak tam kare DSLR modeli A99'u duyurdu.





Ürünle ilgili bazı bilgi ve görseller bir süre önce internete sızmıştı. Sahip olduğu özellikler ile A99 modeli hem profesyonel fotoğrafçıları, hem de film yapımcılarını hedef grup olarak seçmiş.





RX1 modelindeki gibi A99 modelinde de 24.3MP çözünürlükte tam kare Exmor CMOS sensör kullanılıyor. Sensör, kameranın hassasiyet genişliğini ISO 100-25600 değerine çıkarırken, ISO 50 - 102400 kadar da genişleyebiliyor.





Sony modelde dünyanın ilk çift otomatik odaklama sistemini kullandığını belirtiyor. İki fazlı otomatik odaklama sistemi, 19 noktalı faz algılamalı otomatik odak sisteminin yanına ek olarak 102 noktalı görüntüleyicinin üzerinde yer alan bir sistem daha barındırıyor.





Sony, A99'da vizör olarak XGA OLED Tru-Finder adlı 2.4 milyon noktalı OLED elektronik vizör kullanmış.





Modelde yine geliştirilmiş BIONZ görüntü işlemcisine yer veriliyor. Bu sayede Exmor CMOS sensörden alınan veri çok kısa sürelerde işlenebiliyor ve saniyede 6 kareye kadar tam çözünürlükte çekim yapılabiliyor. İşlemci 14-bit RAW formatındaki verileri de işleyebiliyor.





Video çekimi olarak AVCHD 2.0 formatı ile 24 kare ve 60 kare saniye hızlarında 1080p imkanı sunulurken, video modunda da faz algılamalı odaklama desteği bulunuyor.





921 000 noktalı Xtra Fine 3 inçlik LCD ekran, HDMI, mini USB, kulaklık ve mikrofon çıkışı, GPS, PC Sync soketi, biri Memory Stick uyumlu olmak üzere iki SD kart slotu şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Sony Alpha A99 modeli Ekim ayı içerisinde sadece gövde olarak 2800$ karşılığında satışa sunulacak. 300mm f/2.8 G SSM II lensin fiyatı da 7500$ olarak açıklandı.









https://news.sel.sony.com/en/press_room/consumer/digital_imaging/digital_cameras/dslr/release/63803.html?CSRT=5744052150458864421