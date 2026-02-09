PlayStation 6’nın beklenen RAM kapasitesi ortaya çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da ortaya çıkan yeni bir sızıntı donanım tarafında önemli detaylara ışık tutuyor. Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgiler, PS6’nın bellek kapasitesinde ciddi bir sıçrama yapabileceğini gösteriyor. Ancak bunun kaçınılmaz olarak fiyat artışını da beraberinde getireceği belirtiliyor.

Çıkış takvimi halen belirsiz

Sony cephesinden PS6’ya ilişkin resmi bir açıklama bulunmasa da kulislerde dolaşan bilgiler konsolun 2026 yılında tanıtılabileceğine işaret ediyor. Bazı söylentilere göre üretim sürecinin 2027 ortalarında başlaması, tam ölçekli çıkışın ise 2027 sonbaharı ya da 2028’in başlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Donanım detayları netleşmeden önce bu tarihlerin değişme ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Son sızıntı ise donanım dünyasında daha önce isabetli paylaşımlarıyla tanınan Kepler L2 tarafından gündeme getirildi. Paylaşılan bilgilere göre PS6, 30 GB GDDR7 RAM ile gelecek. Daha önceki söylentiler 24 GB RAM’e işaret ediyordu.

Bununla birlikte bellekler 160-bit veri yolu üzerinden çalışacak ve toplamda 640 GB/s bant genişliği sunacak. Bu yapı, her biri 3 GB kapasiteli 10 bellek modülünün anakart üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulacak. Hatırlatmak gerekirse PS5, 16 GB GDDR6 RAM ile piyasaya sürülmüştü.

Bu arda PlayStation el konsolu için de 24 GB LPDDR5X iddiasında bulunulmuş durumda. Hem el konsolu hem de PS6 AMD Zen 6 ve RDNA5 temelli olması bekleniyor. Sony ve AMD, bunun için Project Amethyst kapsamında birlikte çalışıyor.

Fiyat artışı kapıda olabilir

Ortaya çıkan bu son bilgiler, PS6’nın performans anlamında iddialı bir sistem olacağına işaret etse de bellek tarafındaki ciddi artış soru işaretleri oluşturuyor. Teknik açıdan 30 GB RAM, yeni nesil oyunlar için yeterli olabilir. Zaten sorun o noktada değil, maliyet tarafında. Bellek krizinin derinleşmesi nedeniyle DRAM ve NAND fiyatları ciddi oranda artmış ve bu yüksek fiyatlamaların kısa vadeli olmayacağı bildirilmişti. Sony’nın PS6 ile 30 GB RAM seviyesine çıkması konsol fiyatını yukarı çekebilir.

