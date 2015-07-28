Sony'den yeni pico projektör: MPCL1

Teknolojinin farklı alanlarında gelişmiş çözümler sunmaya devan eden Sony, ütün gamına yeni pico projektör modeli MPCL1'i eklediğini duyurdu.

Cep içerisinde taşınabilecek kadar ufak bir gövdesi bulunan Sony MPCL1, lazer temelli çalışma gösteriyor ve böylece LED ve DLP projektörlere göre daha sessiz görev yaparak daha keskin görüntüler ortaya koyabiliyor. Lazer altyapısı kompakt yapısına da etki eden projektör, birçok benzerinde farklı olarak 800 x 480 piksellik değerler yerine 1920 x 720 piksel çözünürlük sunuyor.

Tasarımsal olarak oldukça şık bir çizgide hazırlanan Sony MPCL1, 1.2 metreden 40-inç, 3.6 metreden ise tam 120-inç yansıtma gerçekleştirebiliyor. Netleme işlemini de DLP, LED ve LCoS temelli projektörlerden farklı olarak kendisi yapabilen ve bu nedenle bünyesinde ekstra bir netleme kontrolcüsü yer almayan lazer projektör, 32 lümen parlaklık seviyesine rağmen belirtildiği kadarıyla oldukça aydınlık bir deneyim verebiliyor ve bünyesinde yer alan 3,000 mAh bataryasıyla 2 saat kablosuz kullanım sunarak, aynı zamanda akıllı telefonları da aktif olarak şarj edebiliyor.

WiFi kablosuz bağlantı teknolojisiyle akıllı cihazlardan görüntü aktarımı da yapabilen Sony MPCL1 lazer projektör modeli, yaklaşık 350$ tahmini fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor.

http://www.slashgear.com/sonys-pico-project-can-fight-for-room-in-your-pocket-28394542/