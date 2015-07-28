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Sony'den yeni pico projektör: MPCL1

3 yıl
6,1b
1
15
Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den yeni pico projektör: MPCL1
 
Teknolojinin farklı alanlarında gelişmiş çözümler sunmaya devan eden Sony, ütün gamına yeni pico projektör modeli MPCL1'i eklediğini duyurdu.
Cep içerisinde taşınabilecek kadar ufak bir gövdesi bulunan Sony MPCL1, lazer temelli çalışma gösteriyor ve böylece LED ve DLP projektörlere göre daha sessiz görev yaparak daha keskin görüntüler ortaya koyabiliyor. Lazer altyapısı kompakt yapısına da etki eden projektör, birçok benzerinde farklı olarak 800 x 480 piksellik değerler yerine 1920 x 720 piksel çözünürlük sunuyor.
Tasarımsal olarak oldukça şık bir çizgide hazırlanan Sony MPCL1, 1.2 metreden 40-inç, 3.6 metreden ise tam 120-inç yansıtma gerçekleştirebiliyor. Netleme işlemini de DLP, LED ve LCoS temelli projektörlerden farklı olarak kendisi yapabilen ve bu nedenle bünyesinde ekstra bir netleme kontrolcüsü yer almayan lazer projektör, 32 lümen parlaklık seviyesine rağmen belirtildiği kadarıyla oldukça aydınlık bir deneyim verebiliyor ve bünyesinde yer alan 3,000 mAh bataryasıyla 2 saat kablosuz kullanım sunarak, aynı zamanda akıllı telefonları da aktif olarak şarj edebiliyor.
WiFi kablosuz bağlantı teknolojisiyle akıllı cihazlardan görüntü aktarımı da yapabilen Sony MPCL1 lazer projektör modeli, yaklaşık 350$ tahmini fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor.
Sony'den yeni pico projektör: MPCL1
 

http://www.slashgear.com/sonys-pico-project-can-fight-for-room-in-your-pocket-28394542/ Yorum Yaz
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exterminant 2 yıl
boyut ve tasarım tamamdır bir de kullanıma bakmak gerek
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DH Misafiri 2 yıl
Cihazı geçen yıl katar dan aldım ama hiç kullanamadım , sadece hdmi kablo ile bağlanabiliyorum , kablosuz kesinlikle bağlanamadım telefonum ı phone6S ve bana bu konuda yardımcı olabilecek bir arkadaş arıyorum .
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DH Misafiri 2 yıl
ben aldım şarj olmuyor
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yerliyerli 2 yıl
nereden kaça aldınız..
youtube.com/...

videoda hiç de 32 lümen gibi durmuyor bu arada..
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ephesus_1 3 yıl
Ürünü aldım. ancak Screen mirroring'i bir türlü beceremedim.
Screen Mirroring moduna geçince "ready for connection. please connect to MP-CL1_7F" yazıyor. Ancak wifi da cihazı bulamıyorum.
Yardımcı olabilecek var mı?
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Mesudum 3 yıl
yüksek çözünürlük konusu aşılmış görünüyor.
inovasyonun sony'den gelmesi şaşırtmadı.
bir sonraki adımda, tabi ki rakiplerin sıkıştırması muvacehesinde, MPCL2 ile daha kaliteli aydınlık seviyeleri elde edilecektir.
dolarcıkları hazırlayınız.
bir iki bina yapıp satar ve bunlardan bol miktarda alırız.
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Sinasi Karaca 3 yıl
32 ansilümen mi ? Bu lümenle ancak çok karanlık zifiri bir ortamda görüntü alabilirsiniz. Led projeksiyon cihazlarının bundan 5 yada 6 sene evvel ilk çıktıklarında ki lümen değeri bu. Sony çok geç kalmış bu işte.
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maholine 3 yıl
32 lumen ile zifiri karanlikta ise yarar ancak. ama yine de denemek gerek.
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teslatron 3 yıl
Fiyatı biraz daha uygun olsa, 4 perdeli simülatörüm için kullanabilirim. Şimdilik LG'nin mini projektörüne devam.
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01myavuz 3 yıl
Bu şartlarda ev için fullhd ürünler monitör fiyatına alınabilmesi mümkün. 3D olursada çok iyi olabilir.
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nct96 3 yıl
Mükemmel
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0MG90 3 yıl
Boyutuna göre iyi
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