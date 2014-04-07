Sony'den yılın bombası geldi, 4K çekim yapabilen A7s resmi olarak duyuruldu

Las Vegas merkezli NAB fuarı kapsamında, geçtiğimiz yıl tanıttığı A7 ve A7r yanına yeni geliştirdiği lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi A7s'i ekleyen Sony, özellikle video çekim noktasında oldukça iddialı bir model ile karşımıza çıkıyor.





"S" takısını sensitivity yani hassaslık sözcüğünden alan yeni Sony A7s, yayınlanan fotoğraflardan da görüldüğü üzere A7 ile A7r'a benzer bir gövde yapısıyla geliyor. E-Mount bağlantı seçeneğiyle (Harici adaptör ile A-Mount lensler de çalışıyor) firmanın birçok farklı ihtiyaca uygun lensiyle kullanılabilen fotoğraf makinesi, teknik olaraksa yeni geliştirilen 12.2 megapiksel 35mm Exmor FF (Tam Kare) CMOS sensöre ve güçlü BIONZ X görüntü işlemcisine sahip. 4K video çekimleri için tam kare sensörün tüm genişliğini kullanan dünyanın ilk kamerası olarak lanse edilen yeni aynasız, isminin hakkını verecek şekilde 50 – 409602 gibi oldukça geniş bir ISO hassasiyeti ortaya koyabiliyor ve megapiksel değerinin katkısıyla da düşük kumlamaya sahip sonuçlar oluşturabiliyor. Çektiği 3840 x 2,160 (QFHD) 30p 4K videoları kendi içerisinde saklamayan ve yalnızca harici 4K kayıt cihazlarına aktarabilen ( HDMI üzerinden 8-bit 4:2:2) Sony A7s, 1920 x 1080 60p, 60i, 30p ve 24p'lik içerikleri ise destekli hafıza kartlarında (SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo) saklayabiliyor.





S-Log2 gamma teknolojisi sayesinde dinamik aralığının %1300 oranında arttırılabildiği belirtilen ve böylelikle gölge ile parlak alanlar için yüksek kalite vaat eden makine, A serisi makineler içerisinde daha önce görmediğimiz şekilde XAVC S formatına da destek veriyor. AVCHD ve MP4 formatları yanına eklenen bu destekle 50 mbps veri hızına sahip Full HD videolar düşük sıkıştırma ve yüksek kalite ile kayıt altına alınabiliyor. Video odaklı aynasız fotoğraf makinesi ayrıca Dual Record özelliğiyle düşük veri hızına sahip 720p ve XAVCS 1080p videoları aynı anda kaydedebiliyor ve multi terminal arayüzü sayesinde Sony XLR mikrofon adaptör kitine tam destek veriyor.





Sony A7s'in diğer genel özelliklerine baktığımız zamansa karşımıza RAW (14 bit) formatında çekim, A7R ile aynı ancak özellikle düşük ışık performansı geliştirilmiş 25 noktaya sahip otomatik netleme sistemi, 3-inç'lik 1.23m nokta Xtra Fine LCD hareketli ekran, %100 kapsama alanlı 2.35m nokta elektronik vizör, 1/8000 maksimum enstantane değeri, kablosuz veri aktarımı ve mobil cihazlardan kontrol için Wi-Fi ile NFC teknolojileri, NP-FW50 lityum iyon bataryayla CIPA standartlarına göre ortalama 360 fotoğraf ve 489 gram ağırlıkla 127 x 94 x 48 mm boyut gibi detaylar çıkıyor.





Video odaklı yeni 28-135mm F4 Powerzoom lens modelini de geliştirmeye başladığını duyuran Sony, özellikleriyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi A7s'in fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilerini ise şimdilik açıklamadı. Yılın en dikkat çekici makinesi hakkında hazırlanan tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2014/04/06/sony-announces-alpha-7-series-full-frame-mirrorless-with-4-2-2-4k-video-output?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1