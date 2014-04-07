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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den yılın bombası geldi, 4K çekim yapabilen A7s resmi olarak duyuruldu

5 yıl
3,3b
1
30
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den yılın bombası geldi, 4K çekim yapabilen A7s resmi olarak duyuruldu
Las Vegas merkezli NAB fuarı kapsamında, geçtiğimiz yıl tanıttığı A7 ve A7r yanına yeni geliştirdiği lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi A7s'i ekleyen Sony, özellikle video çekim noktasında oldukça iddialı bir model ile karşımıza çıkıyor.

"S" takısını sensitivity yani hassaslık sözcüğünden alan yeni Sony A7s, yayınlanan fotoğraflardan da görüldüğü üzere A7 ile A7r'a benzer bir gövde yapısıyla geliyor. E-Mount bağlantı seçeneğiyle (Harici adaptör ile A-Mount lensler de çalışıyor) firmanın birçok farklı ihtiyaca uygun lensiyle kullanılabilen fotoğraf makinesi, teknik olaraksa yeni geliştirilen 12.2 megapiksel 35mm Exmor FF (Tam Kare) CMOS sensöre ve güçlü BIONZ X görüntü işlemcisine sahip. 4K video çekimleri için tam kare sensörün tüm genişliğini kullanan dünyanın ilk kamerası olarak lanse edilen yeni aynasız, isminin hakkını verecek şekilde 50 – 409602 gibi oldukça geniş bir ISO hassasiyeti ortaya koyabiliyor ve megapiksel değerinin katkısıyla da düşük kumlamaya sahip sonuçlar oluşturabiliyor. Çektiği 3840 x 2,160 (QFHD) 30p 4K videoları kendi içerisinde saklamayan ve yalnızca harici 4K kayıt cihazlarına aktarabilen ( HDMI üzerinden 8-bit 4:2:2) Sony A7s, 1920 x 1080 60p, 60i, 30p ve 24p'lik içerikleri ise destekli hafıza kartlarında (SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo) saklayabiliyor.

S-Log2 gamma teknolojisi sayesinde dinamik aralığının %1300 oranında arttırılabildiği belirtilen ve böylelikle gölge ile parlak alanlar için yüksek kalite vaat eden makine, A serisi makineler içerisinde daha önce görmediğimiz şekilde XAVC S formatına da destek veriyor. AVCHD ve MP4 formatları yanına eklenen bu destekle 50 mbps veri hızına sahip Full HD videolar düşük sıkıştırma ve yüksek kalite ile kayıt altına alınabiliyor. Video odaklı aynasız fotoğraf makinesi ayrıca Dual Record özelliğiyle düşük veri hızına sahip 720p ve XAVCS 1080p videoları aynı anda kaydedebiliyor ve multi terminal arayüzü sayesinde Sony XLR mikrofon adaptör kitine tam destek veriyor.

Sony A7s'in diğer genel özelliklerine baktığımız zamansa karşımıza RAW (14 bit) formatında çekim, A7R ile aynı ancak özellikle düşük ışık performansı geliştirilmiş 25 noktaya sahip otomatik netleme sistemi, 3-inç'lik 1.23m nokta Xtra Fine LCD hareketli ekran, %100 kapsama alanlı 2.35m nokta elektronik vizör, 1/8000 maksimum enstantane değeri, kablosuz veri aktarımı ve mobil cihazlardan kontrol için Wi-Fi ile NFC teknolojileri, NP-FW50 lityum iyon bataryayla CIPA standartlarına göre ortalama 360 fotoğraf ve 489 gram ağırlıkla 127 x 94 x 48 mm boyut gibi detaylar çıkıyor.

Video odaklı yeni 28-135mm F4 Powerzoom lens modelini de geliştirmeye başladığını duyuran Sony, özellikleriyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi A7s'in fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilerini ise şimdilik açıklamadı. Yılın en dikkat çekici makinesi hakkında hazırlanan tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Sony'den yılın bombası geldi, 4K çekim yapabilen A7s resmi olarak duyuruldu
Sony'den yılın bombası geldi, 4K çekim yapabilen A7s resmi olarak duyuruldu

http://www.dpreview.com/news/2014/04/06/sony-announces-alpha-7-series-full-frame-mirrorless-with-4-2-2-4k-video-output?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BLoWeR 5 yıl en beğenilen
A7 alanların elinde patladı, sanki bunlar bir fotoğraf ve editleyip editleyip, 6 ayda bir yenisini çıkarıyorlar, önceki alanları suçu ne? Alel acele cıkaracaz diye, daha makinenin lensini üretmeden body sürüyorlar, Sony saçmalıyor. Bu işte emin adımlarla gitmek önemli bence, sindire sindire, aklıma şu da geldi koyayım bunun da adı s olsunla olmaz bu iş... Ben Sony den cıkacak olan hiçbir ürünü alamam cesaret edip, eşşek yükü para ver 3 - 6 ay zarfında yenisi duyrulsun...
A7 alanların elinde patladı, sanki bunlar bir fotoğraf ve editleyip editleyip, 6 ayda bir yenisini çıkarıyorlar, önceki alanları suçu ne? Alel acele cıkaracaz ...
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Blood Money 5 yıl
make.believe

It's A Sony

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mesincır 5 yıl
Bu makina A7 lere rakip değil. Bu video öncelikli bir makina. A7 24.3 megapixel, A7R 36.3 mp bu ise 12 mp. Tamamen video başarısı için çözünürlüğü düşük yeni bir sensör kullanmışlar. A7 kullanıcısı tam karede 12 mp ile yetinmez.
"4K video çekimleri için tam kare sensörün tüm genişliğini kullanan dünyanın ilk kamerası olarak lanse edilen yeni aynasız" Bu makinayı özel yapan bu. Böylece her biri çok daha büyük pikseller ile ışık topluyor. Sonuç çok yüksek ve sorunsuz hassasiyet. Yani yüksek iso düşük kumlanma. Diğer DSLR lar video çekerken ya sensörün küçük bir parçasını kullanıyor ya da piksel yada satır/sütun atarak/atlayarak kayıt yapıyor. Çünkü çözünürlük gerekenden fazla.
Bu makina A7 lere rakip değil. Bu video öncelikli bir makina. A7 24.3 megapixel, A7R 36.3 mp bu ise 12 mp. Tamamen video başarısı için çözünürlüğü düşük yeni b...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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wolfestein 4 yıl
Sirayla bombalar patlıyor. Hadi hayirlisi
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tarsusian 4 yıl
1 saatlik 8bit 4:2:2 4k video kaç gb tutar biliyor musunuz ki makinenin sd karta 4k video çekememesini eleştiriyorsunuz?
ben söyliyeyim 2 terabayt'tan fazla. var mı iki terabaytlık sd kart?
şu başlığı okuyorum da herkes 4k ile yiğeninin sünnet düğününü çekme peşinde.
bu arkadaşlar tavsiyem 4k çeken bir cep telefonu alsınlar (neden illa 4k?)

bu arada 36mp'lik a7r alıp "işte hayallerimdeki megapiksel" diyip, sonra a7s çıkınca "hain sony, ben aslında 12mp'lik iso canavarı bir makine istiyordum, bana bunu nasıl yaparsın" diyen birisi var mıdır?
eğer varsa bu arkadaş daha kendisi ne istediğinin farkında değil demektir, sony ne yapsın?
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fss1403 4 yıl
Nasıl yani makineyi eline alıp 4k video çekemeyecekmi harici bağlantı yapmadan satın alan kişi ?
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Mar00N 5 yıl
Kendi içinde videoları saklayaması kötü. 4k uyumlu diğer cihazlar (tv vb.) cok pahalı zaten
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denizhoca 5 yıl
Sony A7S Full Frame Kamera Düşük Işık Çekim Örneği

goo.gl/...
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3DneBandim 5 yıl
Benim merak ettiğim bu gibi makinelerde 400bin küsür iso değeri yapabiliyoruz. O zaman İSO 25600 de falan normal kullanılabiliyormu ?
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skylineGTR_34 5 yıl
O degilde bunun sogutmasi nasil olacak acaba? Fullframe sensor ve surekli video cekimi hayli isi uretir. Belkide kayit olayini harici cihaza yaptirarak bir nebze isi kaynagini eksiltmek istemislerdir.
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ender ahmet 5 yıl
4k saçmalıktan başka birşey değil.hormonlu meyveler gibi .
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yhackup 5 yıl
Çektiği 3840 x 2,160 (QFHD) 30p 4K videoları kendi içerisinde saklamayan ve yalnızca harici 4K kayıt cihazlarına aktarabilen
Ne kadar saçma :P
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omerfa 5 yıl
tam kare video kameralar çok pahalı zaten sadece büyük stüdyolar kullanabilir ama bu makine yarı profesyonellere hitap ediyor. al bunu düğünlerde resimde çek videoa
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olağan_şüpheli 5 yıl
cep telefonları bile 4k çekebiliyorken sıfr f.makinesine 4k geldi diye sevinmek doğru olmaz. gelecekse ucuza gelecek ki bir anlamı olacak. 1000 dolardan ucuza gelsin 4k ki bir anlamı olsun bizim için.
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Brky 5 yıl
50 – 4096002 iso aralığı ! yok artık. it's a sony
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burakesan 5 yıl
Can Tunçer abimiz günümüz fotoğraf makineleri için bir video hazırlar mı acaba? Mesela; fiyat performans oranı yüksek cihazlar, sosyal ağ kullanıcılarına yönelik pratik fotoğraf makineleri, megapikseline aldanılmaması gereken cihazlar, Fujifilm'in aslında piyasadaki cihazlara taş çıkaracak performansı ve fiyatı ile ilgili...
Verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkürler, bu emekleri bir video ile taçlandırmanız dileğiyle iyi çalışmalar.
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medverdev 5 yıl
4k Çekim yapabilmesi çok iyiymiş..
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