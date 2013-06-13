Sony'nin 6.44-inç Full HD ekrana sahip akıllı telefonu Xperia Z Ultra ortaya çıktı

Sony’nin bu ay içerisinde resmi olarak lanse etmesi beklenilen telefon-tablet hibriti yeni akıllı telefon modeli Xperia Z Ultra’nın (diğer kod adlarıyla ZU ve Togari) fotoğrafı sızdırıldı. Xperia Z ile önemli bir çıkış yakalayan Japon üretici, Xperia Z Ultra modeli ile kendi sınıfındaki en büyük akıllı telefon modelini piyasaya sürecek gibi görünüyor. Şu an piyasada satılmakta olan cihazlar arasında 6.3-inç ile en büyük ekrana, Samsung Galaxy Mega 6.3 sahipken, Xperia Z Ultra, Full HD çözünürlük desteği sunan 6.44-inç ekran ile karşımıza çıkıyor.





Android 4.2.2 işletim sisteminden güç alan akıllı telefon, henüz Sony tarafından doğrulanmayan özelliklere göre Qualcomm’un henüz piyasada hiçbir cihaz tarafından kullanılmayan en hızlı mobil işlem platformu Snapdragon 800’den güç alacak gibi görünüyor. 2.2GHz hızında çalışan işlemci aynı zamanda yeni nesil Adreno 330 grafik birimiyle birlikte geliyor. Xperia Z’den farklı olarak 8MP çözünürüğünde Exmor RS sensörlü kamera ve 2MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefon-tablet hibriti, ortaya çıkan görüntü itibariyle alt ve üst kısımlarda kalın bir çerçeveye sahip gibi görünüyor. Aynı zamanda 16GB dahili depolama kapasitesine ve microSD kart desteğine sahip olan cihazın diğer detayları ise henüz netlik kazanmadı.





Akıllı telefon pazarında farklı segmentler için iddialı modeller sunmayı planlayan Sony, bu bağlamda Xperia Z Ultra ile Phablet olarak bilinen telefon-tablet hibrit pazarında da Samsung Galaxy Note II, bu sene çıkması beklenen 5.9-inç ekranlı Note III ve Huawei Ascend Mate gibi modelleri rakip alacak. Sony ayrıca bu yıl içerisinde Cybershot marka fotoğraf odaklı bir telefon ve Walkman marka müzik odaklı bir telefonu da pazara sunabilir.