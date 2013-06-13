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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin 6.44-inç Full HD ekrana sahip akıllı telefonu Xperia Z Ultra ortaya çıktı

5 yıl
4,6b
1
78
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin 6.44-inç Full HD ekrana sahip akıllı telefonu Xperia Z Ultra ortaya çıktı
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Sony’nin bu ay içerisinde resmi olarak lanse etmesi beklenilen telefon-tablet hibriti yeni akıllı telefon modeli Xperia Z Ultra’nın (diğer kod adlarıyla ZU ve Togari) fotoğrafı sızdırıldı. Xperia Z ile önemli bir çıkış yakalayan Japon üretici, Xperia Z Ultra modeli ile kendi sınıfındaki en büyük akıllı telefon modelini piyasaya sürecek gibi görünüyor. Şu an piyasada satılmakta olan cihazlar arasında 6.3-inç ile en büyük ekrana, Samsung Galaxy Mega 6.3 sahipken, Xperia Z Ultra, Full HD çözünürlük desteği sunan 6.44-inç ekran ile karşımıza çıkıyor. 

Android 4.2.2 işletim sisteminden güç alan akıllı telefon, henüz Sony tarafından doğrulanmayan özelliklere göre Qualcomm’un henüz piyasada hiçbir cihaz tarafından kullanılmayan en hızlı mobil işlem platformu Snapdragon 800’den güç alacak gibi görünüyor. 2.2GHz hızında çalışan işlemci aynı zamanda yeni nesil Adreno 330 grafik birimiyle birlikte geliyor. Xperia Z’den farklı olarak 8MP çözünürüğünde Exmor RS sensörlü kamera ve 2MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefon-tablet hibriti, ortaya çıkan görüntü itibariyle alt ve üst kısımlarda kalın bir çerçeveye sahip gibi görünüyor. Aynı zamanda 16GB dahili depolama kapasitesine ve microSD kart desteğine sahip olan cihazın diğer detayları ise henüz netlik kazanmadı. 

Akıllı telefon pazarında farklı segmentler için iddialı modeller sunmayı planlayan Sony, bu bağlamda Xperia Z Ultra ile Phablet olarak bilinen telefon-tablet hibrit pazarında da Samsung Galaxy Note II, bu sene çıkması beklenen 5.9-inç ekranlı Note III ve Huawei Ascend Mate gibi modelleri rakip alacak. Sony ayrıca bu yıl içerisinde Cybershot marka fotoğraf odaklı bir telefon ve Walkman marka müzik odaklı bir telefonu da pazara sunabilir. 

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orhanyıldız 5 yıl en beğenilen
Samsung bu çerçeveye 8" sıgdırır. O nasıl bir çerçeve öyle.
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DH Misafiri 5 yıl
Masa üstü bilgisayarı olan yazıyor anasını satıyım.. Samsungun yani leğencinin megasından 5000 kat daha iyidir, bu özellikleriyle tokat manyağı yapar plastikçiyi.
Biriside demiş neden 8 MP.. Tey Allah'ım ya iyi ozaman bu özelliklerin yanına, birde bu büyüklükteki telefona artı olarak 13 MP koysun Sony'de, sende bu telefonu 2500 milyara alırsın artık teknosadan..
Asıl kral Honami, 16 MP 5 inç olacak, tasarımı biraz daha farklı olacak ama yine köşeli olacak, leğencilerinki gibi oval leş gibi plastik değil yani..
Masa üstü bilgisayarı olan yazıyor anasını satıyım.. Samsungun yani leğencinin megasından 5000 kat daha iyidir, bu özellikleriyle tokat manyağı yapar plastikçiy...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Eskiler 5 yıl Mr. Blacktree
Mr. Blacktree

Ya Sony Ericsson Xperiaları neyse de ,şu sony xperialarının tipine çok iyi diyenleri hiç anlayamıyorum. Mesela Xperia z; neresi güzel. Bildiğin dikdörtgen, herhangi bi zerafet yok. Milleti bi de diğer telefonların tipine laf ediyor. Hayatınızda ilk kez mi dikdörtgen bi cisim görüyorsunuz?

Alalım seni kenara kardeş.
Mr. BlacktreeYa Sony Ericsson Xperiaları neyse de ,şu sony xperialarının tipine çok iyi diyenleri hiç anlayamıyorum. Mesela Xperia z; ne...
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No Way Out 5 yıl
Telefonun ekrani 6.44 ama kasayla boyutu 7inch tabletden buyuk usune ustluk birde tuslar ekranda SONY yine Xperia Z de yaptigi hatayi yapacak. Artik olay ekran buyuk, kasa kucuk olmasi gerekirken SONY tam tersini yapiyor.
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Offret 5 yıl
Phablet
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okan_cehapelioglu 5 yıl
oldu olacak 7 inçlik tablet olayına bağlayın
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OverClocK1ng 5 yıl
Çerçeveyi geçtim, inşallah bu resimdeki gibi olmaz cihaz. Zira ekran öyle olacaksa hiç olmasın daha iyi...
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gently weeps 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Çerçeveyi geçtim, inşallah bu resimdeki gibi olmaz cihaz. Zira ekran öyle olacaksa hiç olmasın daha iyi...

samsung galaxy megaya mukemmel diyen sen değil misin??
birazcık fanboyluğu bırakın...
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butze 5 yıl
mini tablet olmuş bu?
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DH Misafiri 5 yıl
gokhans19
Pis leğenciler bir kere sizin o tuğla dediğiniz şeyin adı Galaxy S4 active'den başka bir şey değildir. Sanırım biraz körlük belirtisi var sende.. Zarafetten, şıklıktan, kaliteden, klastan gram çakmıyorsunuz.. Hem sağlam hemde şık olmanın adı tuğlaysa kusura bakma ama harbi, leğenzung iyi itelemiş size 2000 lirayı.
mandal, çamaşır sepeti, leğen, tuvalet terliği = galaxy ve note serisi..
Leğenlere gelll, leğenlere bilira bilira biliraaaaaaaaaaaa...
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LilTunechi 5 yıl
bu ne yahu boyle cikartmasin daha iyi
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gokhans19 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

gokhans19



Pis leğenciler bir kere sizin o tuğla dediğiniz şeyin adı Galaxy S4 active'den başka bir şey değildir. Sanırım biraz körlük belirtisi var sende.. Zarafetten, şıklıktan, kaliteden, klastan gram çakmıyorsunuz.. Hem sağlam hemde şık olmanın adı tuğlaysa kusura bakma ama harbi, leğenzung iyi itelemiş size 2000 lirayı.



mandal, çamaşır sepeti, leğen, tuvalet terliği = galaxy ve note serisi..



Leğenlere gelll, leğenlere bilira bilira biliraaaaaaaaaaaa...

Leğer bundan iyidir en azından içi boş değil
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aspirin_00 5 yıl
telefon değil sörf tahtası olmuş hangi dalgalı denizde sörf yapacağız karadenizde pek olmuyor da :D
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navti 5 yıl
cerceve cok kalin
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faziloglu 5 yıl
Höhh böle telefon mu olur
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DH Misafiri 5 yıl
Sony neonode ile birlikte geliştirmiş bu kalem teknolojisi kullanılacakmış...Muhtelif uzuvlarıyla deneyenler olur şimdi :D youtube.com/...
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Yusac 5 yıl
Yalnız resimdeki cihazın erkan paneli bildiğin TFT hani triluminos olacaktı panel. Birde çerçevler baya büyük. Bu sahte bir resim bence.
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