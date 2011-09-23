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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin Micro Vault Click P serisi USB bellekleri Avrupa pazarına giriş yapıyor

7 yıl
10,1b
1
5
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Dünyanın teknoloji devlerinden Sony, temmuz ayında lansmanını gerçekleştirdiği, şık tasarımlarıyla ön plana çıkan Micro Vault Click P serisi USB belleklerini Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip USB bellekler 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB kapasiteyle geliyor; USB 2.0 arabirimini kullanıyor.
Son olarak 360 derecelik aktivite LED'ini bünyelerinde barındıran USB belleklerin beklenen fiyatları şu şekilde;
  • 4 GB: 8.90 Euro
  • 8 GB: 12.99 Euro
  • 16 GB: 24.90 Euro
  • 32 GB: 51.90 Euro
  • 64 GB: Açıklama yapılmadı

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gokooo 7 yıl
Bana mı öyle geliyor yoksa cidden pahalı mı?
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Batuist 7 yıl
boyutlardan ziyade bence hızı önemli çünkü bu apasitedeki bir belleği doldurmak için 40dk bekleyecekseniz yada 10MB ile dosya transferi yapacaksanız o belleği kullanmak tam bir işkenceye dönüşür.. az daha büyük olsun hızlı olsun..
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yc#1 7 yıl
djkubi
Evet tasarımdan öteye geçemeyecek bellekler. Hız konusunda iyi olduklarını düşünmüyorum. Nerde eski adata pd7 ah ah.

Millet kapasiteye bakınca piyasada hızlı ürün olarak USB 3.0 destekli olanlar kaldı.
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djkubi 7 yıl
Evet tasarımdan öteye geçemeyecek bellekler. Hız konusunda iyi olduklarını düşünmüyorum. Nerde eski adata pd7 ah ah.
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SystemApps 7 yıl
64bg ise 100euro işde hepsi 2x 2x artmış :D
usb 2.0lı bellek alınmaz bu saatten sonra çok ucuzlar bunlar ilerde
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