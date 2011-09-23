Sony'nin Micro Vault Click P serisi USB bellekleri Avrupa pazarına giriş yapıyor

Haber Editörü
Dünyanın teknoloji devlerinden Sony, temmuz ayında lansmanını gerçekleştirdiği, şık tasarımlarıyla ön plana çıkan Micro Vault Click P serisi USB belleklerini Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip USB bellekler 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB kapasiteyle geliyor; USB 2.0 arabirimini kullanıyor.
Son olarak 360 derecelik aktivite LED'ini bünyelerinde barındıran USB belleklerin beklenen fiyatları şu şekilde;
- 4 GB: 8.90 Euro
- 8 GB: 12.99 Euro
- 16 GB: 24.90 Euro
- 32 GB: 51.90 Euro
- 64 GB: Açıklama yapılmadı
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Millet kapasiteye bakınca piyasada hızlı ürün olarak USB 3.0 destekli olanlar kaldı.
usb 2.0lı bellek alınmaz bu saatten sonra çok ucuzlar bunlar ilerde