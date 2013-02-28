Sony'nin NEX-7N modeli hakkında dedikodular artıyor

Sony'nin hali hazırda piyasada olan NEX-7 modelinin yerine gelmesi beklenen NEX-7N modeli hakkında yeni dedikodular gelmeye devam ediyor.

Şuan piyasadaki NEX serisi fotoğraf makineleri arasında en yüksek seviye model olan NEX-7'nin yerini alması beklenen NEX-7N modeli hakkında ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre makine, 3.8 milyon piksel çözünürlüğünde parlak ve keskin bir elektronik vizöre sahip olacak. Şuan piyasada olan NEX-7 modelinin elektronik vizöründen %60 daha fazla görüntü çözünürlüğü anlamına gelen bu gelişme, kullanıcıların oldukça yüksek çözünürlük yardımıyla rahatça fotoğraf çekebileceklerine anlamına geliyor.

Makine hakkında daha önce ortaya çıkan bilgileri de hatırlamak gerekirse, Sony NEX-7N modeli yeni geliştirilen 24MP sensöre sahip olacak ve bu yeni geliştirilen sensör, mevcut sensöre göre 1/3 oranında daha iyi kalite sunacak. Ayrıca yeni modelin ısınma sorunu olmayan bir yapı yanında, gövde olarak NEX-7 modeline oldukça fazla benzemesi bekleniyor.

http://www.sonyalpharumors.com/38-million-dots-evf-for-the-nex-7n/

http://www.sonyalpharumors.com/38-million-dots-evf-for-the-nex-7n/