Sony'nin PS3 indirimi yüzleri güldürdü

Oyun konsolu devi Sony, yeni taşınabilir konsolu PS Vita’nın çıkış tarihi geciktiği için pek çok eleştiriye maruz kalıyor. Eleştirileri biraz olsun azaltmak ve aradaki boşluğu pozitif yönde değerlendirmek isteyen Sony PS3 baz modellerinin fiyatında 50$ indirime gitmişti. İndirimin geri dönüşleri firmayı sevindirdi.





Konsol bir kaç günde Amazon en çok satanlar listesinde bir numaraya oturdu. Bazı oyunları ise Amazon Movers&Shakers listesinde ilk beşi ele geçirmiş durumda.





Son dönemlerde daralma yaşayan oyun konsolu pazarında artık firmalar son çare olarak fiyat indirme politikasına gitmeye başladı. PS3’ün arkasındaki büyük oyun desteği indirimin etkili olmasına katkıda bulundu. Video oyunlarına harcanan miktar geçen yıla göre yüzde 5 azalma gösterdi.





Nintendo da 3DS konsolunda indirime gitmiş ancak uyumlu oyun eksikliği yüzünden Japonya’daki hareketlenme haricinde genel olarak beklentilerini karşılayamamıştı.





PS3 indiriminin sonrasında 160GB modeli 249$ iken, 320GB modeli 299$, Infamous 2 hediyeli 320GB modeli ise yine 299$. İndirime girme beklentisi olan diğer bir konsol ise Xbox 360. Microsoft’un da konsolu için fiyatını düşürmesi bekleniyor.