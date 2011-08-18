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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin PS3 indirimi yüzleri güldürdü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun konsolu devi Sony, yeni taşınabilir konsolu PS Vita’nın çıkış tarihi geciktiği için pek çok eleştiriye maruz kalıyor. Eleştirileri biraz olsun azaltmak ve aradaki boşluğu pozitif yönde değerlendirmek isteyen Sony PS3 baz modellerinin fiyatında 50$ indirime gitmişti. İndirimin geri dönüşleri firmayı sevindirdi.

Konsol bir kaç günde Amazon en çok satanlar listesinde bir numaraya oturdu. Bazı oyunları ise Amazon Movers&Shakers listesinde ilk beşi ele geçirmiş durumda.

Son dönemlerde daralma yaşayan oyun konsolu pazarında artık firmalar son çare olarak fiyat indirme politikasına gitmeye başladı. PS3’ün arkasındaki büyük oyun desteği indirimin etkili olmasına katkıda bulundu. Video oyunlarına harcanan miktar geçen yıla göre yüzde 5 azalma gösterdi.

Nintendo da 3DS konsolunda indirime gitmiş ancak uyumlu oyun eksikliği yüzünden Japonya’daki hareketlenme haricinde genel olarak beklentilerini karşılayamamıştı.

PS3 indiriminin sonrasında 160GB modeli 249$ iken, 320GB modeli 299$, Infamous 2 hediyeli 320GB modeli ise yine 299$. İndirime girme beklentisi olan diğer bir konsol ise Xbox 360. Microsoft’un da konsolu için fiyatını düşürmesi bekleniyor.


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MedivL 8 yıl en beğenilen
türkide oldumu bu olay..daha dün baktım 750-900 lira arası heryerde.
dolar 2.5 lira oldu da haberim mi yok acaba :)
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SEO-Uzmanı 8 yıl
dollar yükselirken bu durum fazla bir anlam ifade etmiyor ! :(
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TheOnu 8 yıl
MedivL
türkide oldumu bu olay..daha dün baktım 750-900 lira arası heryerde.dolar 2.5 lira oldu da haberim mi yok acaba :)


nedendir bilinmez konsollarda ve oyunlarda yaşanan fiyat indirimlerinin hepsi ülkemizi teğet geçiyor. bir süre önce 3ds içinde hangi siteye baksanız fiyat indirimi yaşandığı söyleniyordu. türkiye fiyatı 800 tl idi, 750 tl oldu(o da bazı yerlerde) 3ds'nin halen 800 liraya satıldığı yerler var
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alito 8 yıl
fiyatı düşünce noluyor ki? 3-4 tane oyunu bir konsol fiyatı tutuyor nerdeyse. zaten sorun konsol fiyatı değil oyunlarının fiyatı el yakıyor.
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cem650 8 yıl
nedense ben bilgisayarda oynadığım aldığım tadı console den alamıyorum abi yaa COD BLACKS oyununu ben oyun konsoludna nasıl oynarımki.
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Recharged 8 yıl
Bize pek bir yararı dokunmadı gibi.
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northernlights 8 yıl
Bu habere çok sevindim dolar düşse de fiyatlar burda da düşse.
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DH Misafiri 8 yıl
Fiyatlar indirimde dolar yükselişte.. Türkiye'de bir farklılık yok yani.
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MedivL 8 yıl en beğenilen
türkide oldumu bu olay..daha dün baktım 750-900 lira arası heryerde.
dolar 2.5 lira oldu da haberim mi yok acaba :)
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abdulmusavvir 8 yıl
Konsollar eskiden aldığımız tadı vermiyorlar, oyunlar kısır döngüye girdi. Çeşit denilince oyun sayısı anlaşılmamalı, biz oyun istedikçe aynı oyunları boyayıp boyayıp getirmeleri sektörü vuruyor.Yabancı oyunların Türkçe sürümleri biraz ülkemizde işi renklendirdi, sonuç ise yetersiz.
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ysrkn 8 yıl

baba_mustafa

Konsollar eskiden aldığımız tadı vermiyorlar, oyunlar kısır döngüye girdi. Çeşit denilince oyun sayısı anlaşılmamalı, biz oyun istedikçe aynı oyunları boyayıp boyayıp getirmeleri sektörü vuruyor.Yabancı oyunların Türkçe sürümleri biraz ülkemizde işi renklendirdi, sonuç ise yetersiz.


Kesinlikle katılıyorum.

Hatta 6. jenerasyondan beri konsol dünyasını takip eden birçok insan bu konuda hem fikir.

Seri oyunların ne yapacağı belli biz de sırf merakımızdan alıyoruz. Diğer yeni farz edilen oyunlar ise kabul edilmiş oyun disiplininden dışarı çıkmıyor. Devrim yaratmalarını beklemiyoruz sonuçta birçok şey çoktan yapıldı ve oyun dünyası belli bir doygunluğa ulaştı ama biraz daha yaratıcı cesur fikirlerle yola çıkabilirler.





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mebrar 8 yıl abdulmusavvir
baba_mustafa

Konsollar eskiden aldığımız tadı vermiyorlar, oyunlar kısır döngüye girdi. Çeşit denilince oyun sayısı anlaşılmamalı, biz oyun istedikçe aynı oyunları boyayıp boyayıp getirmeleri sektörü vuruyor.Yabancı oyunların Türkçe sürümleri biraz ülkemizde işi renklendirdi, sonuç ise yetersiz.


+1111
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mebrar 8 yıl
Microsoft da fiyatı düşürse tadından yenmez. Firmalar arası rekabet her zaman olduğu gibi tüketiciye yarıyor.
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