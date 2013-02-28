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Sony'nin PlayStation 4 duyurusunun yayın akışını 8 milyon kişi izledi

6 yıl
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony'nin PlayStation 4 duyurusunun yayın akışını 8 milyon kişi izledi
 Hatırlayacağınız üzere Sony, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısıyla PlayStation 4'ün duyurusunu gerçekleştirmiş ve toplantının canlı yayını oldukça büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Basın toplantısının canlı yayınıyla ilgili gelen son rakamlar da bu ilginin ne denli büyük olduğunu kanıtlar nitelikte. 

Ustream tarafından yayınlanan rakamlara göre, yaklaşık 2 saat süren toplantının Ustream üzerinden gerçekleştirilen canlı yayını toplamda 8 milyon kişi tarafından izlenmiş durumda. Ayrıca, etkinliği aynı anda izleyen kişi sayısının 1 milyona kadar ulaşırken, normal yayınlarda ortalama 20 dakika olan izlenme süresinin ortalaması bu etkinlikte 1 saate ulaşmış durumda.

Söz konusu rakamlarla ilgili olarak Engadget'a konuşan Ustream CEO'su Brad Hunstable, Sony'nin etkinliğinde elde edilen rakamların Ustream'ın altyapısının gücünü gösterdiğini belirtirken, tercih nedenlerinin bu altyapı olduğunu da sözlerine ekledi. Bu denli güçlü bir alt yapının sadece kendilerinde olduğunu da ifade eden CEO, bir tane Avrupa'da ikişer tane de ABD ve Asya'da ofislerinin olduğunu belirtti. Hunstable, toplamda 180 çalışanı olan Ustream'ın aralarında Panosonic ve Viacom gibi firmalarında yer aldığı pek çok elektronik şirketiyle iş birliği içinde olduklarını da dile getirdi.

Sony'nin canlı yayınında göstermiş olduğu başarıyla haklı bir gurur duyan Ustream'in açıkladığı rakamlar bir hayli etkileyici. PlayStation 4'ün ne kadar etkileyici olacağını ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.engadget.com/2013/02/27/playstation-4-ustream-viewers/ Yorum Yaz
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
Fiyatta çok büyük sorun var, firma PS3 satış rakamlarından memnunsa bu sorun daha da büyür. Halen PS3 almak için bekleyen insanlar vardı, şimdi PS4 geliyor, bu tablo hoşuma gitmiyor, maliyet yada her ne haltsa bu sorunu çözsünler, elimdeki poşetin içinde görünen PS3 yazısına bir çocuk iç geçirerek bakınca tuhaf oluyorum, hedef kitle çocuklar değil mi? bu uçuş niye? PS4 için 399$ rakamı geçiyor, o da pahalı.
sonuç, pahalı.
Fiyatta çok büyük sorun var, firma PS3 satış rakamlarından memnunsa bu sorun daha da büyür. Halen PS3 almak için bekleyen insanlar vardı, şimdi PS4 geliyor, bu ...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Fena sayı değil
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digimon52 6 yıl
Oyunlardaki Komik hatalari yayinlamak mümkün olacak desenise
Assasin creed 3 de atin poposuna giren adam vardi kaydedemedim gülmekden :D
zira telefonumun sarjida bittikdi.
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digimon52 6 yıl
londoner23
yaklaşık 7 milyar (6.973.738.433 - 2011 verileri) olan dünya nüfusunda 8 milyon kişi izlemiş... ne yani..? çok mu...

hani seni elesdiriyormusum gibi görme fakat senin yorumunda cok mantiksiz.
7 milyar kisi mecbur mu seyredmeye .türkiyede gece vakti yayinlandi saten
cogu kisi yorgun ve uyuyordur degilmi. belki herkes illa pc basina oturup seyredmesimi gerek isdeyen gece lokantasinda oturur, bilemedin disco´ya gider orda olur.bilemedin gece vardiyasi calisanlar olur.kimisi etkinligi yarin detaylariyla benim gibi takip eder,canli yayini izlemese bile.
anlamiyorum insandar biraz mantikli cevaplar yaza ölürmü .
söyle marka takindisi olmayan . yok o güclü yok bu güclü gibisinden vesayre.
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
Fiyatta çok büyük sorun var, firma PS3 satış rakamlarından memnunsa bu sorun daha da büyür. Halen PS3 almak için bekleyen insanlar vardı, şimdi PS4 geliyor, bu tablo hoşuma gitmiyor, maliyet yada her ne haltsa bu sorunu çözsünler, elimdeki poşetin içinde görünen PS3 yazısına bir çocuk iç geçirerek bakınca tuhaf oluyorum, hedef kitle çocuklar değil mi? bu uçuş niye? PS4 için 399$ rakamı geçiyor, o da pahalı.
sonuç, pahalı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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londoner23 6 yıl
yaklaşık 7 milyar (6.973.738.433 - 2011 verileri) olan dünya nüfusunda 8 milyon kişi izlemiş... ne yani..? çok mu...
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GT_55 6 yıl hayyam_karadenizli
hayyam_karadenizli

Fiyatta çok büyük sorun var, firma PS3 satış rakamlarından memnunsa bu sorun daha da büyür. Halen PS3 almak için bekleyen insanlar vardı, şimdi PS4 geliyor, bu tablo hoşuma gitmiyor, maliyet yada her ne haltsa bu sorunu çözsünler, elimdeki poşetin içinde görünen PS3 yazısına bir çocuk iç geçirerek bakınca tuhaf oluyorum, hedef kitle çocuklar değil mi? bu uçuş niye? PS4 için 399$ rakamı geçiyor, o da pahalı.
sonuç, pahalı.

Değil.Playstation konsolları oyunlarının büyük çoğunluğu hardcore türü oyunlardır.Yani daha çok erişkin kitleye hitap eder.Sizin yorumunuz oyunları çocuklar oynar diyen, bizim türk halkının geleneksel söylemlerine benziyor.
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itachi237 6 yıl
ustream'in genede kendini geliştirmesi lazım çünkü bildiğim kadarıyla ps4'te oyun oynarken aynı zamanda canlı yayınlamak için ustream kullanılacak. aynı anda 10-20 milyon kişi yapabilir bunu.
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