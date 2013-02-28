Sony'nin PlayStation 4 duyurusunun yayın akışını 8 milyon kişi izledi

Hatırlayacağınız üzere Sony, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısıyla PlayStation 4'ün duyurusunu gerçekleştirmiş ve toplantının canlı yayını oldukça büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Basın toplantısının canlı yayınıyla ilgili gelen son rakamlar da bu ilginin ne denli büyük olduğunu kanıtlar nitelikte.

http://www.engadget.com/2013/02/27/playstation-4-ustream-viewers/

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Ustream tarafından yayınlanan rakamlara göre, yaklaşık 2 saat süren toplantının Ustream üzerinden gerçekleştirilen canlı yayını toplamda 8 milyon kişi tarafından izlenmiş durumda. Ayrıca, etkinliği aynı anda izleyen kişi sayısının 1 milyona kadar ulaşırken, normal yayınlarda ortalama 20 dakika olan izlenme süresinin ortalaması bu etkinlikte 1 saate ulaşmış durumda.Söz konusu rakamlarla ilgili olarak Engadget'a konuşan Ustream CEO'su Brad Hunstable, Sony'nin etkinliğinde elde edilen rakamların Ustream'ın altyapısının gücünü gösterdiğini belirtirken, tercih nedenlerinin bu altyapı olduğunu da sözlerine ekledi. Bu denli güçlü bir alt yapının sadece kendilerinde olduğunu da ifade eden CEO, bir tane Avrupa'da ikişer tane de ABD ve Asya'da ofislerinin olduğunu belirtti. Hunstable, toplamda 180 çalışanı olan Ustream'ın aralarında Panosonic ve Viacom gibi firmalarında yer aldığı pek çok elektronik şirketiyle iş birliği içinde olduklarını da dile getirdi.Sony'nin canlı yayınında göstermiş olduğu başarıyla haklı bir gurur duyan Ustream'in açıkladığı rakamlar bir hayli etkileyici. PlayStation 4'ün ne kadar etkileyici olacağını ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.