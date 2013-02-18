Sony'nin SLT-A58 ve NEX-3N modellerinin teknik özellikleri belli olmaya başladı





Sony'nin kısa zaman içerisinde resmi olarak duyurması beklenen fotoğraf makineleri olan SLT-A58 ve NEX-3N modellerinin, dün ortaya çıkan ilk görüntülerden sonra teknik özellikleri de belli olmaya başladı.

Sony'nin uzun zamandır dedikodu olarak ortalarda dolanan fotoğraf makineleri SLT-A58 ve NEX-3N modellerinin dün ilk görselleri "Digicame-info" sitesi tarafından yayınlanmıştı. Teknik özellikleri fazla bilinmeyen makineler hakkında ilk bilgiler de resmi duyuru öncesi bugün ortaya çıktı. Bu teknik detaylara bakarsak;

Sony SLT-A58

- 20MP Exmor APS-C sensör

- %100 kapsama sunabilen OLED vizör

- BIOZ fotoğraf işlemcisi

- Sweep panorama özelliği

- ISO 100-16,000 desteği

- 8Fps seri çekim hızı

- Temiz görüntü yaklaştırma özelliği

Sony NEX-3N

- 16MP Exmor APS-C sensör

- ISO 200-16,000 desteği

- 4Fps seri çekim hızı

- Hareketli LCD ekran

- Elektronik yakınlaştırma kontrolü

- BIONZ görüntü işlemcisi

- Dahili flaş

- Siyah ve gümüş renk seçenekleri

25 Şubat tarihinde resmi duyuruları yapılması tahmin edilen makinelerden Sony SLT-A58 600$, Sony NEX-3N modelinin ise 500$ fiyat etiketi ile satılması bekleniyor.

http://photorumors.com/2013/02/18/sony-a58-and-nex-3n-camera-specifications-and-more-details-on-the-announcement-next-week/





http://photorumors.com/2013/02/18/sony-a58-and-nex-3n-camera-specifications-and-more-details-on-the-announcement-next-week/