Sony'nin SLT-A58 ve NEX-3N modellerinin teknik özellikleri belli olmaya başladı

Haber Editörü
Sony'nin kısa zaman içerisinde resmi olarak duyurması beklenen fotoğraf makineleri olan SLT-A58 ve NEX-3N modellerinin, dün ortaya çıkan ilk görüntülerden sonra teknik özellikleri de belli olmaya başladı.
Sony'nin uzun zamandır dedikodu olarak ortalarda dolanan fotoğraf makineleri SLT-A58 ve NEX-3N modellerinin dün ilk görselleri "Digicame-info" sitesi tarafından yayınlanmıştı. Teknik özellikleri fazla bilinmeyen makineler hakkında ilk bilgiler de resmi duyuru öncesi bugün ortaya çıktı. Bu teknik detaylara bakarsak;
Sony SLT-A58
- 20MP Exmor APS-C sensör
- %100 kapsama sunabilen OLED vizör
- BIOZ fotoğraf işlemcisi
- Sweep panorama özelliği
- ISO 100-16,000 desteği
- 8Fps seri çekim hızı
- Temiz görüntü yaklaştırma özelliği
Sony NEX-3N
- 16MP Exmor APS-C sensör
- ISO 200-16,000 desteği
- 4Fps seri çekim hızı
- Hareketli LCD ekran
- Elektronik yakınlaştırma kontrolü
- BIONZ görüntü işlemcisi
- Dahili flaş
- Siyah ve gümüş renk seçenekleri
25 Şubat tarihinde resmi duyuruları yapılması tahmin edilen makinelerden Sony SLT-A58 600$, Sony NEX-3N modelinin ise 500$ fiyat etiketi ile satılması bekleniyor.
http://photorumors.com/2013/02/18/sony-a58-and-nex-3n-camera-specifications-and-more-details-on-the-announcement-next-week/
http://photorumors.com/2013/02/18/sony-a58-and-nex-3n-camera-specifications-and-more-details-on-the-announcement-next-week/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle