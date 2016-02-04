Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin çift kamera sensörü ilgi görüyor

Pazarda yükselen trendi görerek çift sensör alanına giren Sony, bu yıl büyük üreticilerden sipariş alıyor. İsimleri açıklanmasa da, bazı yeni amiral gemi modellerinde çift arka kamera dizilimi görecek
3 yıl
7,1b
1
13
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin çift kamera sensörü ilgi görüyor


Bir dönem, mobil telefonlarda hep tek kamera sensörü olan dizilimler kullandık. Yıllarca üreticiler, daha iyi kamera teknolojileri için çaba gösterdiler ve bu tek sensör üzerinden oldu. Son yıllarda ise, fotoğraf kalitesini artırma adına çift sensör dizilimi görmeye başladık. HTC, Huawei gibi öncülerin sonrasında, bu yıl çift sensör dizilimine ilginin artacağı tahmin ediliyor. 

Sony mali şefi Kenchiro Yoshida, geliştirdikleri çift sensör teknolojisinin, bu yıl büyük üreticilerin cihazlarında yer alacağını açıkladı. Firma ismi vermekten kaçınan Yoshida, bu yıl üst seviye segmentte durgunluk beklediklerini, bu yüzden esas olarak gelecek yıl çift sensör teknolojisinin yaygınlaşmaya başlayacağını sözlerine ekledi. 


Çift lens veya çift sensör teknolojisi olarak adlandırılan bu yeni sistemde, asıl sensör standart çekim işini görürken, yardımcı sensör derinlik algısı yapabiliyor. Böylece çekim sonrası istediğiniz noktaya odaklanabileceğiniz gibi, karanlık ortamlarda daha kaliteli çekimler yapabiliyorsunuz. 

Bu yıl LG G5 amiral gemi modelinin 16MP ve 8MP şeklinde çift sensör dizilimine yer vereceği iddia ediliyor. Ayrıca Apple'ın da iPhone 7 Plus modelinde çift kamera dizilimi planladığı gündeme gelmişti. Samsung'un da bu teknolojiye ilgi gösterdiği ancak henüz net bir karar vermediği belirtiliyor.  

http://www.macrumors.com/2016/02/03/sony-dual-camera-major-smartphone-players/?utm_source=osx&utm_medium=push&utm_campaign=front Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Resimi gorunce aha apple haberi dedim sonra bi baktim firmalar aciklanmamis diyo yavasca editore baktim...
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
resimde apple haberi zannediyorsun bir giriyorsun ki içerik farklı... Editör By Ekrem71
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Sonyin çift kamera sensörü ilgi görüyor diyor ama haberin görselinde APPLE Var.

Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cheelik 3 yıl
insanların kıskandıkları için mi yoksa fanboy luk yapamayıp başka yere sarmaya çalışmalarından mıdır anlamadım ne zaman Ekrem'in yaptığı haber görsem haberden ziyade eleştiriler dikkatimi çekiyor ordaki resim başka bi cihaza ait olsa ne, olmasa ne, zaten bir çok firmaya sensör satan bi marka başlığı okuduğunuzda konuyu anlamadıysanız suçu editörde aramayın bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cheelik 3 yıl
insanların kıskandıkları için mi yoksa fanboy luk yapamayıp başka yere sarmaya çalışmalarından mıdır anlamadım ne zaman Ekrem'in yaptığı haber görsem haberden ziyade eleştiriler dikkatimi çekiyor ordaki resim başka bi cihaza ait olsa ne, olmasa ne, zaten bir çok firmaya sensör satan bi marka başlığı okuduğunuzda konuyu anlamadıysanız suçu editörde aramayın bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 3 yıl
wolf silver
Sonyin çift kamera sensörü ilgi görüyor diyor ama haberin görselinde APPLE Var.

Görselde çift kameralı bir cihaz imajı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumlarabak 3 yıl
Türkiye'nin en sevilmeyen editörü oylaması yapılsa Ekrem bey açık ara 1. olurdu heralde :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 3 yıl
derinlik algısı gelir uçar kaçar ama şarjları 1 gün dayanır... Şaka gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
True-tone flash gibi tek çerçevede olursa güzel durabilir. Ama gerçekten 2 sensöre gerek var mı orası tartışılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
resimde apple haberi zannediyorsun bir giriyorsun ki içerik farklı... Editör By Ekrem71
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Sonyin çift kamera sensörü ilgi görüyor diyor ama haberin görselinde APPLE Var.

Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 3 yıl
Resimdeki gibi değilde tasarım olarak sanki tek parçaymış gibi gösterirlerse daha iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
Resimdeki gibi olmaz ama 2 sensörü birleştirip elips elips çerçeve içinde yapabilirler tıpkı dual flaş gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7127 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony dual lens ve
4 etiket daha Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Kia, Alman devlerine meydan okumak istiyor 3 yıl Samsung Galaxy S7, 2 güne kadar kullanım süresi sunacak 3 yıl Intel en büyük müşterilerinden biri olan Google'ı kaybetmek üzere 3 yıl Grand Theft Auto V 60 milyondan fazla sattı 3 yıl Araştırmalara göre Darknet'teki içeriklerin %57'si yasadışı 3 yıl Unreal Engine 4 ile sanal ortamda oyun geliştirebilirsiniz 3 yıl Jaguar ve Bosch’dan sürücüsüz otomobillere ilginç bir yaklaşım 3 yıl Alman nükleer füzyon reaktörü enerji sorununu çözebilir 3 yıl Facebook 2030'a kadar 5 milyar kullanıcıya ulaşmak istiyor 3 yıl Samsung Galaxy A9 Pro iddiaları güçleniyor 3 yıl Intel ve Qualcomm, WiFi AD standardını yaygınlaştıracak 3 yıl Ford, 2017 GT'yi satın almak isteyenler arasından seçim yapacak 3 yıl Canonical, masaüstü PC'ye dönüşebilen dünyanın ilk Ubuntu tabletini tanıttı 3 yıl ZeroLemon'dan Galaxy Note 5 için 8500mAh kapasite desteği 3 yıl Alcatel OneTouch Pop 4 serisi MWC 2016 yolunda 3 yıl Denizler Altında 20 Bin Fersah sinemaya uyarlanıyor 3 yıl Apple Music ülkemizde yayına başladı 3 yıl ABD'den sonra bir ülke daha uzayda madencilik peşinde 3 yıl Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları 3 yıl Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony'nin çift kamera sensörü ilgi görüyor Sonraki Fitbit'ten bu kez akıllı bileklik 3 yıl Apple Music Android uygulaması, hafıza kartına kayıt imkanı sunuyor 3 yıl Greenify, root gerektirmeyen fonksiyonlarını geliştiriyor 3 yıl Google arama motorunun başındaki isim değişiyor 3 yıl VAIO, Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip yeni telefonunu duyurdu 3 yıl Felçli hastaların yürümesini sağlayan robotik iskelet 3 yıl BSC Ekibi Gaming İstanbul'da Fuar Süresince Canlı Yayında 3 yıl Elon Musk, Model X'i eleştiren müşterisinin siparişini iptal etti 3 yıl Steven Spielberg sanal gerçekliğe özel bir film hazırlıyor 3 yıl Nintendo'nun ilk mobil oyunu mart ayında geliyor 3 yıl Hızlı ve Öfkeli'nin 3 Yeni Filmi Yolda 3 yıl ABD Ulusal Güvenlik Ajansı bilgi toplama ve siber savunma ekiplerini birleştiriyor 3 yıl Google aldatıcı indirme butonları konusunda web kullanıcılarını uyaracak 3 yıl Facebook'ta Herkesle Aranızda 3.57 Kişi Var 3 yıl OCZ Trion 150 SSD serisi satışa çıkıyor 3 yıl LG G5, 21 Şubat'ta geliyor 3 yıl Huawei yıla 12 milyon akıllı telefon satışı ile başladı 3 yıl Instagram ilk orijinal dizisini yayınladı 3 yıl HTC kötü gidişatı durdurma yolunda 3 yıl Youtube 360 derece canlı yayınlar için hazırlık yapıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim