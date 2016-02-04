Sony'nin çift kamera sensörü ilgi görüyor





Bir dönem, mobil telefonlarda hep tek kamera sensörü olan dizilimler kullandık. Yıllarca üreticiler, daha iyi kamera teknolojileri için çaba gösterdiler ve bu tek sensör üzerinden oldu. Son yıllarda ise, fotoğraf kalitesini artırma adına çift sensör dizilimi görmeye başladık. HTC, Huawei gibi öncülerin sonrasında, bu yıl çift sensör dizilimine ilginin artacağı tahmin ediliyor.





Sony mali şefi Kenchiro Yoshida, geliştirdikleri çift sensör teknolojisinin, bu yıl büyük üreticilerin cihazlarında yer alacağını açıkladı. Firma ismi vermekten kaçınan Yoshida, bu yıl üst seviye segmentte durgunluk beklediklerini, bu yüzden esas olarak gelecek yıl çift sensör teknolojisinin yaygınlaşmaya başlayacağını sözlerine ekledi.









Çift lens veya çift sensör teknolojisi olarak adlandırılan bu yeni sistemde, asıl sensör standart çekim işini görürken, yardımcı sensör derinlik algısı yapabiliyor. Böylece çekim sonrası istediğiniz noktaya odaklanabileceğiniz gibi, karanlık ortamlarda daha kaliteli çekimler yapabiliyorsunuz.





Bu yıl LG G5 amiral gemi modelinin 16MP ve 8MP şeklinde çift sensör dizilimine yer vereceği iddia ediliyor. Ayrıca Apple'ın da iPhone 7 Plus modelinde çift kamera dizilimi planladığı gündeme gelmişti. Samsung'un da bu teknolojiye ilgi gösterdiği ancak henüz net bir karar vermediği belirtiliyor.

http://www.macrumors.com/2016/02/03/sony-dual-camera-major-smartphone-players/?utm_source=osx&utm_medium=push&utm_campaign=front