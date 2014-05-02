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Sony'nin kaybı büyüyor, PS4 henüz kar getirecek durumda değil

5 yıl
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70
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin kaybı büyüyor, PS4 henüz kar getirecek durumda değil

Hem mobil cihaz tarafında hem de konsol tarafında başarılı satışlar yapan ve hedef büyüten Sony, bununla birlikte halen düze çıkabilmiş değil. PC ve ev eğlence bölümündeki kayıplar firmayı olumsuz etkiliyor. 

Mart ayı sonunda sona eren mali yıl tablolarını kısa süre içerisinde açıklaması beklenen Sony, öncesinde gelir beklentilerinde revizyona gittiğini duyurdu. Son gelişmeler nedeniyle mali hedefini düşüren Sony, bir yıl içerisinde üç kere hedef düşürdü ve bu da hissedarların tepki göstermesine neden oluyor.

İki yıl önce şirketin başına geçen Kazou Hirai, yeniden yapılanarak Sony'yi yükselişe geçirme sözü vermişti. Ancak bu süreçte 5 kez mali hedef düşürüldü ve bu artık bir başarısızlık olarak görülüyor.

Sony geçen Mayıs ayında mali yıl faaliyet karı hedefini yaklaşık 2.3 milyar dolar olarak belirlemişti. Ancak yıl başında yaklaşık 900 milyon dolara düşürülen kar hedefi dünkü açıklamayla 254 milyon dolara kadar indi. 

PC bölümünü elden çıkarma kararı alan Sony'nin devir hazırlıkları 1 milyar dolardan fazla maliyet çıkarmış durumda. Mali yıl için toplam net kayıp tahmini ise 1.3 milyar civarına yükseldi.

Optik disk pazarının küçülmesi de firmayı vuran etkenlerden. Avrupa'da disk birimlerin olan talebin azalması yaklaşık 250 milyon dolarlık zarar olarak firmaya geri döndü.

Sony son on iki yılın 10'unda hedefini tutturamadı ve bu açıdan 30 Japon elektronik üreticisi arasında en kötüsü olarak gösteriliyor. Sony'nin bir dönem 70 milyar dolar olan pazar değeri de 20 milyar dolara kadar indi.

Sony'nin televizyon bölümü ise son 10 yılda 7.8 milyar dolar zarar etti. Firma bunu karşılayabilmek için bazı genel merkez binalarını elden çıkarmak zorunda kaldı. 

Oyun bölümü de Sony'ye kar getirmiyor. Toplamda 7 milyon satış rakamını geçen PlayStation 4, henüz geliştirme maliyetlerini karşılayamadı ve ancak gelecek yıl firmaya kar getirebilecek. Sony yatırımcıları ise eğlence bölümünün muhakkak satılması gerektiğine inanıyor. 

http://www.reuters.com/article/2014/05/01/us-sony-guidance-idUSBREA4004O20140501?feedType=RSS Yorum Yaz
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stronger06 5 yıl en beğenilen
Sony fazlasıyla muhafazakar bir şirket. Yeniliklere geç tepki veren ve genel olarak piyasaya çıkardığı ürünleri sadece japonya'ya çıkarıyormuş gibi davranan bir firma.
Mesela telefonlarında şu ekran sorunlarını çözmeleri 4 nesil sürdü. Sanmayın ki ekranları Xperia Z ile sorunluydu. Önceki ürünleride Xperia S gibi telefonlarıda sorunluydu. İlk satılan partilerin neredeyse hepsi sarı ekran sorunuyla geri döndü.
Televizyon kısmı ise yine aynı tonla para veriyorsun büyük erkanlı TV'ye film izlemek için inat NTFS'yi desteklemiyorlar. Tamam o zaman akıllı TV'den birşeyler yapalım diyorsun... Kim der akıllı TV özellikleri 50$'lık Android Stick'lerden daha kullanışlı, işlevsel diye...?
Ev sinema sistemlerinde ise AVR sistemler ya da tam aralıklı speakerlarda Sony'yi 1. sıraya koyan yoktur. Hatta 3. sıraya bile... Onun dışındaki hepsi bir arada ses sistemlerinde ise USB bağlantısını, optik girişi, HDMI girişini bile taa ne zaman koydular rakiplerinden sonra. DM port diye saçma bir giriş vardı!
Kısaca Sony aklını korsanla mücadeleye takmış ve refleksleri olmayan bir firma. Piyasanın istediklerini değil, kendi üretttiği teknolojileri, medyaları, arabirim bağlantılarını kazık fiyata müşterilerine satmaya çalışan bir firma. Ki çoğu çıkardığı zavazingo ülkemizde istesende bulunamıyor. Her tarafta Sony mağazası olmasına rağmen.
Şimdi kim gidip bir Sony marka TV, mp3 çalar, ev sinema sistemi... gibi bir ürün alsa kısıtlamalar olmadan kullanabileceğine emin? ben senelerce müzik çalarlarını kullandım Sony'nin hepsinin sesi kısık kulaklık çıkışına sahipti. Ya arkadaş müzik dinlemek için aldığın cihazın kulaklık ses çıkışı kısık olur mu (yok AB standartları bilmem ne....)? Tamam şimdi süzeltmişlerdir belkide... Bilemeyeceğim ama eskiden Sony'nin Sony olmasının sebebi teknoloji bu kadar hızlı ilerlemez iken istediğin ürünün karşılığı Sony idi! Gidip Walkman almak istersen Sony, Aiwa vs vardı sadece. O yüzden insanların Sony ile tanışması eskiden beri mevcurdu ve iyi iş yapıyordu adamlar hakikaten. Kasetli zamanlarda kimin kasetini açsan içinden Sony Music yazısı çıkardı.
Ama artık her sektörde kullanıcı odaklı bir firma var. Fiyat konusunda ise hem yüksek fiyatlı hem de 4-4 lük ürünler çıkaran firmada var.
Bu yukarıda söylediğim şeylerin tam tesini yaptığında firma yani PS4'de yaptığı gibi; kısıtlamaları kaldırarak, kullanıcısına ve bağımsız oyun yapımcılarına özgürlük verdikce, fiyat politikasını piyasaya ve rakibine göre güzel ayarlayınca ve yenilikçi olunca ortalığı silip süpürdü. PS4'de başına taş düştü herhalde? Ya da PS4'ün başındaki adam kim ise kesin Japon değil, bilmiyorum.
Sony fazlasıyla muhafazakar bir şirket. Yeniliklere geç tepki veren ve genel olarak piyasaya çıkardığı ürünleri sadece japonya'ya çıkarıyormuş gibi davranan bir...
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gently weeps 5 yıl
Bu dediklerinize sadece gülüyorum:)
Sony ve yeniliksiz?
Tv de 10 yıldır batıyorlar yok şu yok bu sebeplerden vs vs
İlk curved tv sony 2005 yılında cıkardı bu bir 2013 yılının en iyi televizyonu w905 oldu bu iki avrupada w905 samy f8000 den daha ucuza satılıyordu bu üç
Sony adam gibi avr sistemi yapmayı 2005 civarı bıraktı fotoğraf makinelerine yenilik getirmiyor falan filan demişler a7 a7r baksınlar anlaşılır:)
Sony xperia z1 lg g2 32 gb lıktan daha ucuz biliyormusunuz(avrupada)?
Sonynin kar imajı gercekten cok düşüktür ona karşı yinede pahalı gibi görünmektedir neden?
1 adın cıkmış dokuza inmez sekiz
2 Sony türkiye kazığı
Adamlar nasılsa satılıyor diye kafadan eşşek gibi para ekliyor bu ne ya?
Bu dediklerinize sadece gülüyorum:)Sony ve yeniliksiz?Tv de 10 yıldır batıyorlar yok şu yok bu sebeplerden vs vsİlk curved tv sony 2005 yılında...
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doctor5945 5 yıl
Bence sony'nin kayıp nedeni kaliteyi endüstri standartlarının 2 katı seviyesinde tutuyor bu seferde maliyeti düşüremediği için satış rakamları istediği seviyeye gelmezse zarar ediyor japon halkında düşük kalite düşük fiyat mantığı yoktur bkz mitsubishi daikin sharp hitachi seiko otomobil motorsiklet markaları hepsi kaliteden tavz vermeden ürün üretiyorlar ama fiyatınıda yüksek çekiyorlar kaliteyle orantılı.Onlar 20 yıl öncede aynı mantalitedeydiler şimdide lakin dünya değişti fikirler değişti insanlarda daha çabuk bozulabilir düşük malzeme kalitesiyle üretilmiş olabilir ama ucuz mantığı geldi çinle birlikte özellikle.Kore firmaları avrupa ve amerikayı daha önce keşfettiler japonlardan bu yüzden samsung ve lg tv de önde ama kesinlikle ikisindede sony malzeme kalitesi yok bu yüzden daha ucuza verebiliyorlar onlar endüstri standartlarında ürün üretiyorlar japon firmaları yeryüzünde birisi benim malımı kalitesiz bulurda bundan şikayet ederse harakiri yaparım düşüncesindeler.Doğru düşünüyorlar 5s standartlarını ve kaizen'i eksiksiz uyguluyorlar ama kapitalist düzen zengini daha zengin fakiride daha fakir yaptığı sürece ve insanlardaki en kalitelisi olmasada olur ama ucuz olsun mantalitesi gelir dağılımındaki dengesizlik devam ettiği sürece değişmez.Bu japon firmalarını zorak sokan en önemli unsur belkide.
Bence sony'nin kayıp nedeni kaliteyi endüstri standartlarının 2 katı seviyesinde tutuyor bu seferde maliyeti düşüremediği için satış rakamları istediği seviyey...
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Xloud 5 yıl
"Biz mühendisiz ama aynı zamanda müzisyen, yönetmen, oyuncu ve sanatçıyız. Birlikte de tek bir bütün olarak çalışıyoruz. Ürünümüz bir TV, şarkı veya film olsa da başarısını ürün özelliklerindeki rakamlara veya pratiklere bakarak ölçmüyoruz. Başarısını insanlara hissettirdikleriyle ölçüyoruz''
Sony Be Moved manifestosundan...
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VirgilSollozzo 5 yıl
Yoshida'yi CEO yapsinlar.Adamin PS4 ile yaptiklari ortada.Hirai ile bu isin olmayacagi asikar bence.Sony'nin kayiplari ise yakinda duzelecektir.PC bolumunu sattilar iste.Xperia ile saglam bir fan kitlesi olusturdular ki xPeria ile cok daha guzel islere imza atacaktir Sony.

Fiyatlari pahali ama mutlaka orada da eninde sonun bir ayarlama yapilacaktir.Makalede Panasonic'in iflas noktasina gelmisken yeniden hayata donusunden de bahsediliyor ki Sony,Pana'dan 100 kat buyuk firmadir.Yani 10 yildir Sony batacak diye beklesenler daha cok beklemeye devam ederler.Boyle guzel,kaliteli ve %100 premium cihazlar yapan bir firma neden batsin ? kime ne yarari olur ? kalitesiz,dizayn fakiri,kalite kontrol yerlerde surunen,seri uretim cihazlara mi kalsin piyasa ?

Sony'e hicbirsey olmaz ve olmayacak.En fazla tepe yonetim degisir,acilan deliklere yama yapilir,herkes onune bakar.olacak olan budur
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orka55 5 yıl
Yıl olmuş 2014
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Columbia 5 yıl
Eminim ki japonlar bile Sony'nin düştüğü duruma biz türkler kadar üzülmüyor. Garip bir sony sevgisi var milletimizde.
Konuya gelirsek Sony'nin her ürünü hala oldukça kaliteli ancak asıl sorun diğer firmaların yaptığı gibi kaliteyi düşürüp fiyatları indirmemesi. Kaliteden ödün vermeyen bir firma sony ve bunun karşılığınıda zarar ederek ödüyor maalesef. Ps4 satışları,VAIO markasının elden çıkarılması,mobil sektördeki atakları Sony'e uzun vadede kar olarak döner kesinlikle.Biraz daha erken davransaydı çok daha iyi olabilirdi..
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Psycho40 5 yıl
ya abi böyle kaliteli bir marka nası zarar ediyor anlamış değilim
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1963bursa 5 yıl
Günübirlik yorumlar, PS4 için jailbreak, firmware, modchip vs falan bir şey çıktığı anda tarihi satış rekoru kıracaktır. 299$ seviyesinde de uzun süre oturur, fıs rakipler de nal toplarlar.
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abdulmusavvir 5 yıl 1963bursa
1963bursa
Günübirlik yorumlar, PS4 için jailbreak, firmware, modchip vs falan bir şey çıktığı anda tarihi satış rekoru kıracaktır. 299$ seviyesinde de uzun süre oturur, fıs rakipler de nal toplarlar.

Önceki iletimde yazdım, tek yönlü ihtimalleri dillendirmek adil olmaz, Xbox One için çip çıkarda PS4 için hiç çıkmaz yada çok geç çıkarsa diye de düşünebiliriz, o zaman da MS satış rekoru kırar ve Sony nal toplamaz mı??
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haberelectro 5 yıl
Samsung gibi yapacaktin plastik telefon koyacaktin piyasaya. Kalite senin neyine. Gerizekali tuketici yuzunden koca firmalarin dustugu hallere bak. Insan zekasiyla ters oranlitili gidiyor bu isler.
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alpert86 5 yıl
Sony televizyon konusunda kendi panelini üretecek seviyeye gelmedikçe modelleri muadillerine oranla pahalı kalmaya ve televizyon departmanları zarar etmeye devam edecektir.
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ardarda45 5 yıl
Vaio leptop xperia telefon ve playsytation kullanmış biri olarak(diğer ürünlerle ilgili bilgim yok) Sony ürünleri tasarım harikasi ürünlerdir ve pahalı vs de değildir Türkiye'den almadığın sürece buradan Sony Türkiye'ye selamlar

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Klorf 5 yıl
Kar etmek istiyorlarsa maliyeti biraz düşürecekler.Bu kadar basit
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Virtual Reality 5 yıl
Şimdide konsol işine giren zarar eder algısı bırakma moda oldu.
-Sony, PS4' ü zararına satıyoruz açıklaması yaptı.
-Microsoft, Xbox One satışları iyi değil, yeni bir model çıkarabiliriz veya bu birimi elden çıkarabiliriz sinyalleri verdi.
-AMD, konsolların içine girmeyi başaran tek şirket, olmuşken zarar açıkladı.
Yeni nesil konsol işine bulaşan her şirket mi zarar eder arkadaş, ben inanmıyorum. Bildiğimiz anlamda zarar falan yok, kardan zarar var ve bunu gerçekten zararmış gibi açıklamayı çok iyi biliyorlar. Akıllarınca diğer şirketlere, bu sektöre girmeyin girerseniz zarar edersiniz şeklinde göz dağı vermeye çalışıyorlar. Kendileri paranın...
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