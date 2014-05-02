Sony'nin kaybı büyüyor, PS4 henüz kar getirecek durumda değil





Hem mobil cihaz tarafında hem de konsol tarafında başarılı satışlar yapan ve hedef büyüten Sony, bununla birlikte halen düze çıkabilmiş değil. PC ve ev eğlence bölümündeki kayıplar firmayı olumsuz etkiliyor.





Mart ayı sonunda sona eren mali yıl tablolarını kısa süre içerisinde açıklaması beklenen Sony, öncesinde gelir beklentilerinde revizyona gittiğini duyurdu. Son gelişmeler nedeniyle mali hedefini düşüren Sony, bir yıl içerisinde üç kere hedef düşürdü ve bu da hissedarların tepki göstermesine neden oluyor.





İki yıl önce şirketin başına geçen Kazou Hirai, yeniden yapılanarak Sony'yi yükselişe geçirme sözü vermişti. Ancak bu süreçte 5 kez mali hedef düşürüldü ve bu artık bir başarısızlık olarak görülüyor.





Sony geçen Mayıs ayında mali yıl faaliyet karı hedefini yaklaşık 2.3 milyar dolar olarak belirlemişti. Ancak yıl başında yaklaşık 900 milyon dolara düşürülen kar hedefi dünkü açıklamayla 254 milyon dolara kadar indi.





PC bölümünü elden çıkarma kararı alan Sony'nin devir hazırlıkları 1 milyar dolardan fazla maliyet çıkarmış durumda. Mali yıl için toplam net kayıp tahmini ise 1.3 milyar civarına yükseldi.





Optik disk pazarının küçülmesi de firmayı vuran etkenlerden. Avrupa'da disk birimlerin olan talebin azalması yaklaşık 250 milyon dolarlık zarar olarak firmaya geri döndü.





Sony son on iki yılın 10'unda hedefini tutturamadı ve bu açıdan 30 Japon elektronik üreticisi arasında en kötüsü olarak gösteriliyor. Sony'nin bir dönem 70 milyar dolar olan pazar değeri de 20 milyar dolara kadar indi.





Sony'nin televizyon bölümü ise son 10 yılda 7.8 milyar dolar zarar etti. Firma bunu karşılayabilmek için bazı genel merkez binalarını elden çıkarmak zorunda kaldı.





Oyun bölümü de Sony'ye kar getirmiyor. Toplamda 7 milyon satış rakamını geçen PlayStation 4, henüz geliştirme maliyetlerini karşılayamadı ve ancak gelecek yıl firmaya kar getirebilecek. Sony yatırımcıları ise eğlence bölümünün muhakkak satılması gerektiğine inanıyor.

http://www.reuters.com/article/2014/05/01/us-sony-guidance-idUSBREA4004O20140501?feedType=RSS