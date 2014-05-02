Sony'nin kaybı büyüyor, PS4 henüz kar getirecek durumda değil

Haber Editörü
Hem mobil cihaz tarafında hem de konsol tarafında başarılı satışlar yapan ve hedef büyüten Sony, bununla birlikte halen düze çıkabilmiş değil. PC ve ev eğlence bölümündeki kayıplar firmayı olumsuz etkiliyor.
Mart ayı sonunda sona eren mali yıl tablolarını kısa süre içerisinde açıklaması beklenen Sony, öncesinde gelir beklentilerinde revizyona gittiğini duyurdu. Son gelişmeler nedeniyle mali hedefini düşüren Sony, bir yıl içerisinde üç kere hedef düşürdü ve bu da hissedarların tepki göstermesine neden oluyor.
İki yıl önce şirketin başına geçen Kazou Hirai, yeniden yapılanarak Sony'yi yükselişe geçirme sözü vermişti. Ancak bu süreçte 5 kez mali hedef düşürüldü ve bu artık bir başarısızlık olarak görülüyor.
Sony geçen Mayıs ayında mali yıl faaliyet karı hedefini yaklaşık 2.3 milyar dolar olarak belirlemişti. Ancak yıl başında yaklaşık 900 milyon dolara düşürülen kar hedefi dünkü açıklamayla 254 milyon dolara kadar indi.
PC bölümünü elden çıkarma kararı alan Sony'nin devir hazırlıkları 1 milyar dolardan fazla maliyet çıkarmış durumda. Mali yıl için toplam net kayıp tahmini ise 1.3 milyar civarına yükseldi.
Optik disk pazarının küçülmesi de firmayı vuran etkenlerden. Avrupa'da disk birimlerin olan talebin azalması yaklaşık 250 milyon dolarlık zarar olarak firmaya geri döndü.
Sony son on iki yılın 10'unda hedefini tutturamadı ve bu açıdan 30 Japon elektronik üreticisi arasında en kötüsü olarak gösteriliyor. Sony'nin bir dönem 70 milyar dolar olan pazar değeri de 20 milyar dolara kadar indi.
Sony'nin televizyon bölümü ise son 10 yılda 7.8 milyar dolar zarar etti. Firma bunu karşılayabilmek için bazı genel merkez binalarını elden çıkarmak zorunda kaldı.
Oyun bölümü de Sony'ye kar getirmiyor. Toplamda 7 milyon satış rakamını geçen PlayStation 4, henüz geliştirme maliyetlerini karşılayamadı ve ancak gelecek yıl firmaya kar getirebilecek. Sony yatırımcıları ise eğlence bölümünün muhakkak satılması gerektiğine inanıyor.
http://www.reuters.com/article/2014/05/01/us-sony-guidance-idUSBREA4004O20140501?feedType=RSS Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela telefonlarında şu ekran sorunlarını çözmeleri 4 nesil sürdü. Sanmayın ki ekranları Xperia Z ile sorunluydu. Önceki ürünleride Xperia S gibi telefonlarıda sorunluydu. İlk satılan partilerin neredeyse hepsi sarı ekran sorunuyla geri döndü.
Televizyon kısmı ise yine aynı tonla para veriyorsun büyük erkanlı TV'ye film izlemek için inat NTFS'yi desteklemiyorlar. Tamam o zaman akıllı TV'den birşeyler yapalım diyorsun... Kim der akıllı TV özellikleri 50$'lık Android Stick'lerden daha kullanışlı, işlevsel diye...?
Ev sinema sistemlerinde ise AVR sistemler ya da tam aralıklı speakerlarda Sony'yi 1. sıraya koyan yoktur. Hatta 3. sıraya bile... Onun dışındaki hepsi bir arada ses sistemlerinde ise USB bağlantısını, optik girişi, HDMI girişini bile taa ne zaman koydular rakiplerinden sonra. DM port diye saçma bir giriş vardı!
Kısaca Sony aklını korsanla mücadeleye takmış ve refleksleri olmayan bir firma. Piyasanın istediklerini değil, kendi üretttiği teknolojileri, medyaları, arabirim bağlantılarını kazık fiyata müşterilerine satmaya çalışan bir firma. Ki çoğu çıkardığı zavazingo ülkemizde istesende bulunamıyor. Her tarafta Sony mağazası olmasına rağmen.
Şimdi kim gidip bir Sony marka TV, mp3 çalar, ev sinema sistemi... gibi bir ürün alsa kısıtlamalar olmadan kullanabileceğine emin? ben senelerce müzik çalarlarını kullandım Sony'nin hepsinin sesi kısık kulaklık çıkışına sahipti. Ya arkadaş müzik dinlemek için aldığın cihazın kulaklık ses çıkışı kısık olur mu (yok AB standartları bilmem ne....)? Tamam şimdi süzeltmişlerdir belkide... Bilemeyeceğim ama eskiden Sony'nin Sony olmasının sebebi teknoloji bu kadar hızlı ilerlemez iken istediğin ürünün karşılığı Sony idi! Gidip Walkman almak istersen Sony, Aiwa vs vardı sadece. O yüzden insanların Sony ile tanışması eskiden beri mevcurdu ve iyi iş yapıyordu adamlar hakikaten. Kasetli zamanlarda kimin kasetini açsan içinden Sony Music yazısı çıkardı.
Ama artık her sektörde kullanıcı odaklı bir firma var. Fiyat konusunda ise hem yüksek fiyatlı hem de 4-4 lük ürünler çıkaran firmada var.
Bu yukarıda söylediğim şeylerin tam tesini yaptığında firma yani PS4'de yaptığı gibi; kısıtlamaları kaldırarak, kullanıcısına ve bağımsız oyun yapımcılarına özgürlük verdikce, fiyat politikasını piyasaya ve rakibine göre güzel ayarlayınca ve yenilikçi olunca ortalığı silip süpürdü. PS4'de başına taş düştü herhalde? Ya da PS4'ün başındaki adam kim ise kesin Japon değil, bilmiyorum.
Sony ve yeniliksiz?
Tv de 10 yıldır batıyorlar yok şu yok bu sebeplerden vs vs
İlk curved tv sony 2005 yılında cıkardı bu bir 2013 yılının en iyi televizyonu w905 oldu bu iki avrupada w905 samy f8000 den daha ucuza satılıyordu bu üç
Sony adam gibi avr sistemi yapmayı 2005 civarı bıraktı fotoğraf makinelerine yenilik getirmiyor falan filan demişler a7 a7r baksınlar anlaşılır:)
Sony xperia z1 lg g2 32 gb lıktan daha ucuz biliyormusunuz(avrupada)?
Sonynin kar imajı gercekten cok düşüktür ona karşı yinede pahalı gibi görünmektedir neden?
1 adın cıkmış dokuza inmez sekiz
2 Sony türkiye kazığı
Adamlar nasılsa satılıyor diye kafadan eşşek gibi para ekliyor bu ne ya?