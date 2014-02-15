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Sony'nin orta seviye Xperia G modeli ortaya çıktı

5 yıl
10,3b
1
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin orta seviye Xperia G modeli ortaya çıktı

Sony'nin prototip halindeki yeni cihazlarının dışarıya sızmaması için tedbirleri artırmasına karşın, halen sızıntıların önü alınabilmiş değil. Bu kez de orta seviye bir Xperia akıllı telefonunun görselleri sızdırıldı.

Xperia G olduğu belirtilen yeni cihaz muhtemelen ay sonundaki MWC 2014 etkinliğinde lanse edilecek. Amiral gemi modellerinin aksine suya ve toza dayanıklılık barındırmayan Xperia G, 4.8 inçlik bir ekranla geliyor. LTE uyumu sunan telefon 1GB RAM, 8GB depolama, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde diğer özelliklere sahip.

Model ABD için üretilen Xperia Z1S modeli ile boyut ve tasarım olarak oldukça benziyor. Ancak kamera ve güç butonları orta seviye modelde biraz daha farklı konumlandırılmış. Modelin detaylı bilgileri ve satış tarihi etkinlikte belli olacak. 

http://pocketnow.com/2014/02/14/xperia-g Yorum Yaz
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Fenomenon 5 yıl en beğenilen
Xperia isminin galaxy'den daha karizmatik olduğu bir gerçek :)
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mesona 5 yıl
Ram 2 gb olsa sanki telefonun maliyeti iki katına çıkacak. Bu telefon üreticileri anlamak mümkün değil.
1 Yanıt Yanıtla +21
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antonidas 5 yıl
8mp kamerası 5mp bile zor çekiyordur.
Hangi android sürümüyle gelirse gelsin 6 ay 1 sene o sürümde kalır.
küçü update desteği verilmez. Küçük buglarla akraba olursunuz.
Sony'nin orta seviyeli telefonları sıkıntılı.
Xperia sp sahibiyim, biliyorum da konuşuyorum.
8mp kamerası 5mp bile zor çekiyordur.Hangi android sürümüyle gelirse gelsin 6 ay 1 sene o sürümde kalır.küçü update desteği verilmez. Küçük buglar...
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BluetoothGuy 5 yıl
Geleceği fiyat belli
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DaRKFoRCeS 5 yıl
iyi hoş firmada artık biraz daha farklı olmaları lazım
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okan_cehapelioglu 5 yıl
olmadı sony
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gkn_ymz 5 yıl
Birde samsung için aynı tasarımı iteleyip duruyor diyor bu çok değişik gözüküyor gerçekten çok farkı olmuş über ultra very high settings 4x aa işte fan boyların eşit dağılım olmamasından ötürü DH'de
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antonidas 5 yıl
1gb ram çok sıkıntılı bir durum değil.
Telefonda 15-20 iş birden yapmazsanız bir şey olmaz.
işlemcisi yazmıyor ama çift çekirdekli işlemci oldukça yeterlidir. Özellikle işlemci gücü yüksekse.
Uygulamaların ve oyunların çoğu çift çekirdeği kullanıyor.
8gb ramden kullanıcıya 5gb ram kalır.
Müzikleri ve fotoğrafları hafıza kartına atarsan 5gb ram yeterli.
Telefonda 1gb yer kaplayan oyunları oynamak zorunda değilsin.
100-150mb'ı geçmeyen çok eğlenceli oyunlar var.
Ben teknolojiden de anlarım oyundan da anlarım.
boş zamanımda bilgisayar oyunları oynarım, bazen oyun konsolu kullanırım. Bunların oyunları çok daha gelişmiş.
Cep telefonundaki oyunları bir yerde beklerken, sıkıldığım zaman vakit öldürmek için oynarım.
Esas teknolojiden anlamayan kitle gidip benchmark skoru en yüksek olan telefonu en iyi telefon sanan kitledir.
8 çekirdekli işlemci ne işe yarıyor haberiniz var mı? 8 çekirdeğin 8'i ne zaman kullanılıyor biliyor musunuz?
Çekirdek iyidir, fazlasını çitlerim mantığıyla telefon alıp, milleti teknolojiden anlamamakla suçlayan bir kitle var.
Tamam 2gb ram kağıt üstünde daha iyidir ama gerçek hayatta 1gb ram de yeterlidir.
1 Yanıt Yanıtla
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Captain_Ivy 5 yıl
orta seviyeden ortaya fark var

samsung orta seviye; çöp
sony orta seviye; vayy
iPhone orta seviye; pahalı olmuş gene ++&+%!!!
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james53 5 yıl antonidas
antonidas

1gb ram çok sıkıntılı bir durum değil.
Telefonda 15-20 iş birden yapmazsanız bir şey olmaz.
işlemcisi yazmıyor ama çift çekirdekli işlemci oldukça yeterlidir. Özellikle işlemci gücü yüksekse.
Uygulamaların ve oyunların çoğu çift çekirdeği kullanıyor.
8gb ramden kullanıcıya 5gb ram kalır.
Müzikleri ve fotoğrafları hafıza kartına atarsan 5gb ram yeterli.
Telefonda 1gb yer kaplayan oyunları oynamak zorunda değilsin.
100-150mb'ı geçmeyen çok eğlenceli oyunlar var.
Ben teknolojiden de anlarım oyundan da anlarım.
boş zamanımda bilgisayar oyunları oynarım, bazen oyun konsolu kullanırım. Bunların oyunları çok daha gelişmiş.
Cep telefonundaki oyunları bir yerde beklerken, sıkıldığım zaman vakit öldürmek için oynarım.
Esas teknolojiden anlamayan kitle gidip benchmark skoru en yüksek olan telefonu en iyi telefon sanan kitledir.
8 çekirdekli işlemci ne işe yarıyor haberiniz var mı? 8 çekirdeğin 8'i ne zaman kullanılıyor biliyor musunuz?
Çekirdek iyidir, fazlasını çitlerim mantığıyla telefon alıp, milleti teknolojiden anlamamakla suçlayan bir kitle var.
Tamam 2gb ram kağıt üstünde daha iyidir ama gerçek hayatta 1gb ram de yeterlidir.


Tek kelimeyle en doğru yorum.
Gereksiz program yuklenmezse 1gb ram gayet yeterlidir.
Xperia P den biliyorum.
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teknokolik34 5 yıl
Giriş seviyesi android almak aptallıktır ne ramı yeter ne dahili hafızası yeter uygulama root atmadan sd karta taşınamaz gpu oyun oynatmaz pili günde 2 kere şarj ister vsvsvs sadece alo demek için 600-700 tl verilmez
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doctor5945 5 yıl
Sene 2014 hala 4 yada 8gb dahili belleklı cıhazlar uretıyorlar sd karta uygulama tasınamıyor olduklarını bıldıklerı halde gerızekalı bu fırmalar ya.
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Make Believe 5 yıl
Yine TFT ekran....
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DH Misafiri 5 yıl
Sony Sp kullanıcısıyım 4.3 güncelemesi ile bi sıkıntım var.Güç butonuna basılı tuttugunuzda ekran görüntüsü alabiliyoduk güncelemeden sonra artık kaldırmışlar bu işlevi.Cok sacma işe yarar bi uygunlamayı,günceleme ile kaldırmaları. Ya 4.4 de düzeltsinler bu işi sony yetkililerine bu konuyu iletirseniz sevinirim. Saygılar...
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se_runtome 5 yıl DH Misafiri
Kaldırılmadı sadece yöntemi değişti power ve ses kısma aynı anda bas okey dir
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dreamblue35 5 yıl
xperia sp gayet güzel bir telefon bataryası 3000 mili amper olsa telefonun rakibi olmazdı ayrıca alüminyum kasa sıcaklığı rahatça dağıtabiliyor, ekran büyüklüğü olması gerekenden fazla değil
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jointofjah 5 yıl
Bu görsel sızdırma olayını hala anlamış değilim. Gizli bi ajan felan telefonun fotoğrafını çekip dünya ile paylaşıyor mu nedir ? Kaldı ki bu fotoğraflar halka açık bir yerde rahat bi şekilde çekilmiş gibi.
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