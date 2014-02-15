Sony'nin orta seviye Xperia G modeli ortaya çıktı





Sony'nin prototip halindeki yeni cihazlarının dışarıya sızmaması için tedbirleri artırmasına karşın, halen sızıntıların önü alınabilmiş değil. Bu kez de orta seviye bir Xperia akıllı telefonunun görselleri sızdırıldı.





Xperia G olduğu belirtilen yeni cihaz muhtemelen ay sonundaki MWC 2014 etkinliğinde lanse edilecek. Amiral gemi modellerinin aksine suya ve toza dayanıklılık barındırmayan Xperia G, 4.8 inçlik bir ekranla geliyor. LTE uyumu sunan telefon 1GB RAM, 8GB depolama, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde diğer özelliklere sahip.





Model ABD için üretilen Xperia Z1S modeli ile boyut ve tasarım olarak oldukça benziyor. Ancak kamera ve güç butonları orta seviye modelde biraz daha farklı konumlandırılmış. Modelin detaylı bilgileri ve satış tarihi etkinlikte belli olacak.

http://pocketnow.com/2014/02/14/xperia-g