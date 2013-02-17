Sony'nin uzun zamandır dedikoduları gelen fotoğraf makinesi SLT-A58 hakkında ilk görseller ortaya çıktı









Teknolojinin birçok dalında olduğu gibi fotoğraf sektöründe de oldukça başarılı ürünlere sahip olan Sony'nin çıkması beklenen fotoğraf makinesi SLT-A58 hakkında ilk görseller ortaya çıktı.

Sony'nin SLT serisi fotoğraf makinelerinin yeni üyesi olacak model hakkında "Digicame-info" sitesi tarafından yayınlanan ilk görseller, Sony'nin önümüzdeki hafta yapacağı sunum kapsamında resmi olarak duyurulması beklenen SLT-A58 fotoğraf makinesine ait. SLT-A58, teknik olarak firmanın yeni geliştirdiği ve eski jenerasyona oranla daha fazla dinamik aralık sunabilen 20MP çözünürlüğünde bir sensöre, 8FPS seri çekim hızına, A57 ile aynı gövde boyutuna, yüksek çözünürlüklü video çekim kapasitesine ve hareketli bir LCD ekrana sahip olması bekleniyor.

Piyasaya 599$ fiyat etiketi ile çıkması beklenen Sony SLT-A58 hakkında yayınlanmış fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz.

http://digicame-info.com/2013/02/58slt-a58.html