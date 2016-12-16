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Sony’nin yeni akıllı telefonu Xperia XA görüntülendi

Sony Xperia XA ailesinin yeni üyesi olması beklenen ve serinin diğer cihazlarına nazaran daha modern çizgilere sahip akıllı telefona ait ilk görseller sızdırıldı.
2 yıl
6,9b
1
37
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Üst ve orta segment cihazlarıyla akıllı telefon pazarında kullanıcı yelpazesini genişletmek ve böylelikle rakiplerine karşı elini güçlendirerek sektöre tutunmaya devam etmek isteyen Sony, pazara yeni ürünler sürebilmek için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.
Özellikle akıllı cihazlar konusunda sızıntı haberleriyle bilinen Slashleaks ve OnLeaks kaynakları tarafından sızdırılan son görsellere bakılırsa Sony’nin yeni Xperia XA cihazını ilk kez görücüye çıkardı. Firma tarafından hazırlanan gerçek render çizimleri olduğu belirtilen görseller incelendiğinde telefonun selefine göre daha modern hatlara sahip olduğunu söyleyebilmek mümkün.
5 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde ekranla geleceği ifade edilen cihazın boyutlarının ise 145 x 66,8 x 7,99 mm olduğu söyleniyor. Üstelik hem 3,5 mm kulaklık girişine hem de USB-C bağlantısına sahip olacağı iddia edilen Xperia XA hakkında şimdilik daha fazla detay bilinmiyor. 

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Xloud 2 yıl en beğenilen bortecine09
bortecin09
Sony, ekran kasa oranının yükseltilmeden nasıl hala ayakta kalınabileceğini anlatıyor. Hep beraber izliyoruz :)

%66 ekran kasa oranıyla Apple nasıl ayakta kalıyor acaba?
bortecin09Sony, ekran kasa oranının yükseltilmeden nasıl hala ayakta kalınabileceğini anlatıyor. Hep beraber izliyoruz :)%66 e...
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3 Yanıt Yanıtla +34
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Mr. Kvnç 2 yıl
xa mı?
Su anki xa ne peki
Yanıtla +26
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infom@n 2 yıl
Sonylerin tasarımı bence mükemmel. Ekran kasa oranı takıntılılar bilmez ama en kullanışlı kasa yapısı beğenmediğiniz bu oranlardır.
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SilverNitrate 2 yıl
Sony'nin ne özelliği var ki millet kullanıyor anlamıyorum :)) sony önceden on numaraydı. Müzikte rakipsiz öndeydi. Şimdi bir özelliği yok
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kloveangel 2 yıl
Tasarım fakiri sony sen hala telefon mu çıkarıyosun=) alt segmentten tut üst segmente hepsinin tasarımı aynı.
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berk5 2 yıl
Tasarım on numara aslında XZ'nin tasarımını nerdeyse doğrudan geçirmişler güzel olmuş. Alt ve üst çerçeve kalınlığı kötü evet ama ekran 2.5d ekran ve yanların neredeyse olmaması, tasarımı Apple telefonların baya önüne geçiriyor. Xperia XA ve XA Ultra'yı elime alıp denediğimde çok hoşuma gitmişti, Premium bir hissiyat alabiliyorsunuz. Alt-üst kalınlığa takılmıyor insan çünkü yanlar 2.5d ve yan kasa yok gibi. Xperia X üst model ve 2.5d ekran olmasına rağmen Xperia XA ve hatta XA Ultra'nın cidden tasarımsal anlamda gerisinde kalmakta. Eğer ki XZ tasarımında kasa-ekran oranı XA Ultra gibi olsaydı ekran da 5.3 veya 5.5 inch olsaydı. O tasarıma fanboycuklar dışında laf edebilen olmazdı. XA'nın devamına dönecek olursak en azından 1080p çözünürlüklü 5.2 inch ya da 5.5 inch ekran boyutu, parmak izi tarayıcısı, snapdragon 6XX ya da üst seviye Mediatek'le gelseydi her türlü alırdım da nerdeeee
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Kerim5100 2 yıl
İnatla fiziksel Home tuşu koymuyorlar sonra satışlar neden az :/
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atilasat 2 yıl
ekran/kasa oranı ve fiziksel tuşu olmayan android telefon telefon degildir. Samsung androidde bu yüzden lider.
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kadirirdem 2 yıl
yeni xa olması lazım şuan zaten xa var.
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nasaz 2 yıl
lenovo nun filan en ucuz telefonlarına benzemiş iyice.
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alemburda34 2 yıl
Yahu su koseleri neden tam sivri yapiyorlar uzun kullanimdan cidden rahatsiz ediyor
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Guest-5E274E432 2 yıl
4 yıldır aynı tasarım. Gına geldi artık.
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e-Militarist 2 yıl
Google iyi harcadı valla sony'yi. Androidle devam ettiği sürece eski günlerini mumla arayacak sony. Bu daha iyi günleri gerçi. Google'ın gazlamalarıyla girdiği bu yolda önce vaio elden çıktı şimdi xperia serisi nakavt. Ne işin var senin kurtlar sofrasında be sony. Eh be sony eh. Çek şimdi ceremesini.
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