Sony’nin yeni akıllı telefonu Xperia XA görüntülendi

Üst ve orta segment cihazlarıyla akıllı telefon pazarında kullanıcı yelpazesini genişletmek ve böylelikle rakiplerine karşı elini güçlendirerek sektöre tutunmaya devam etmek isteyen Sony, pazara yeni ürünler sürebilmek için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

Özellikle akıllı cihazlar konusunda sızıntı haberleriyle bilinen Slashleaks ve OnLeaks kaynakları tarafından sızdırılan son görsellere bakılırsa Sony’nin yeni Xperia XA cihazını ilk kez görücüye çıkardı. Firma tarafından hazırlanan gerçek render çizimleri olduğu belirtilen görseller incelendiğinde telefonun selefine göre daha modern hatlara sahip olduğunu söyleyebilmek mümkün.

5 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde ekranla geleceği ifade edilen cihazın boyutlarının ise 145 x 66,8 x 7,99 mm olduğu söyleniyor. Üstelik hem 3,5 mm kulaklık girişine hem de USB-C bağlantısına sahip olacağı iddia edilen Xperia XA hakkında şimdilik daha fazla detay bilinmiyor.