Sony'nin yeni çerçevesiz amiral gemisi modelleri sızdırıldı

Teknik detaylarına yukarıda yer verdiğimiz modelde çerçevelerin tıraşlanarak, oldukça minimal düzeye getirildiğini görmekteyiz. Parmak izi tarayıcısının ise cihazın arka paneline konumlandırıldığını söyleyelim.

Xperia XZ1 Premium'un kardeşi olarak niteleyebileceğimiz Xperia XZ1 Plus'ın teknik detaylarıysa şöyle:

5.5 inç 1080p (Full HD) çözünürlüklü HDR LCD ekran

Qualcomm Snapdragon 845 CPU ve Adreno 630 GPU

4 GB sistem belleği

64 GB depolama kapasitesi

12 MP çözünürlüğünde çift arka kamera



13 MP çözünürlüklü ön kamera



Kardeş model XZ1 Plus'ın, ağabeyinden bir tık daha düşük teknik özelliklere sahip olduğunu görmekteyiz. Parmak izi tarayıcısı ise diğer modelde olduğu gibi arka panelde konumlandırılmış.

Son olarak Sony'nin yeni amiral gemisi cihazlarını MWC 2018'de tanıtmayı planladığını ve cihazlar tanıtılana kadar tüm bunların iddia niteliğinde olduğunu söyleyelim.