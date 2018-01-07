Sony'nin yeni çerçevesiz amiral gemisi modelleri sızdırıldı

Teknoloji Editörü
Sony'nin yeni amiral gemisi cihazlarını CES 2018'de (Tüketici Elektroniği Konferansı) tanıtacağı söyleniyordu lakin CES 2018'e saatler kala Sony'nin yeni amiral gemisi telefonlarını 26 Şubat-1 Mart tarihlerinde Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2018‘de (Mobil Dünya Kongresi) lanse edeceği ortaya çıktı. Japon teknoloji devinin CES 2018'de ise orta segment akıllı telefon modelleri Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2'yi tanıtması bekleniyor.
Sony Xperia XZ1 Premium
Adından da anlaşılacağı üzere Xperia XZ1 Premium'un yeni modeller arasında en gelişmiş akıllı telefon olacağını söyleyebiliriz. Büyük ölçüde teknik detayları sızdırılan telefonun teknik özellikleri ise şöyle:
- 5.46 inç 2160 x 3480 piksel(4K) çözünürlüğünde HDR LCD ekran
- Qualcomm Snapdragon 845 CPU ve Adreno 630 GPU
- 6 GB sistem belleği
- 128 GB depolama kapasitesi
- 12 MP çözünürlüğünde çift arka kamera
- 13 MP ön kamera
Teknik detaylarına yukarıda yer verdiğimiz modelde çerçevelerin tıraşlanarak, oldukça minimal düzeye getirildiğini görmekteyiz. Parmak izi tarayıcısının ise cihazın arka paneline konumlandırıldığını söyleyelim.
Sony Xperia XZ1 Plus
Xperia XZ1 Premium'un kardeşi olarak niteleyebileceğimiz Xperia XZ1 Plus'ın teknik detaylarıysa şöyle:
- 5.5 inç 1080p (Full HD) çözünürlüklü HDR LCD ekran
- Qualcomm Snapdragon 845 CPU ve Adreno 630 GPU
- 4 GB sistem belleği
- 64 GB depolama kapasitesi
- 12 MP çözünürlüğünde çift arka kamera
- 13 MP çözünürlüklü ön kamera
Kardeş model XZ1 Plus'ın, ağabeyinden bir tık daha düşük teknik özelliklere sahip olduğunu görmekteyiz. Parmak izi tarayıcısı ise diğer modelde olduğu gibi arka panelde konumlandırılmış.
Son olarak Sony'nin yeni amiral gemisi cihazlarını MWC 2018'de tanıtmayı planladığını ve cihazlar tanıtılana kadar tüm bunların iddia niteliğinde olduğunu söyleyelim.
https://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-XZ1-Premium-XZ1-Plus-XZ1-specs-rumor_id101350 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Parmak izi okuyucusu en iyi konumda olan cihazı, oyun oynarken, film izlerken, mesaj yazarken kullanması en rahat cihazı, düştüğünde bana mısın demeyen, arka cebine attığında bişey olur mı diye korkmadığınız cihazın haline bakın ya.
Burada bile çerçevesi hala duruyor diyen var.
Siz ne anlarsınız ergonomiden sağlamlıktan alın dünyanın parası Galaxy S8'i tutmaya bile tutamayın, yazı yazmak işkence olsun, tutmak için alan olmadığından 5 dakika oynamadan sonra parmağınıza kramp girsin, düşürdüğünüzde zaten heryeri ekran olduğu için ekranı kırılsın, yetmesin en pahalı ekran tamir ücreti ödeyin, zaten piyasada adam gibi koruma camı yok kavisli olduğu için, parmak izine ulaşmak için elinizi 2 büklüm yapın.
Umarım bu tasarım bu modellerle sınırlı kalır, benim gibi OmniBalance tasarımının değişmemesini isteyen nice Sony kullanıcısı olduğuna eminim, zaten laf eden kesim Sony'i eline almamış kullanmamış insanlar.