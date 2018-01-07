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Sony'nin yeni çerçevesiz amiral gemisi modelleri sızdırıldı

Sony'nin yeni amiral gemisi modelleri Xperia XZ1 Premium ve Xperia XZ1 Plus apaçık sızdırıldı. Sony'nin yeni amiral gemisi telefonlarını MWC 2018'de lanse edeceği söyleniyor. İşte tüm detaylar:
1 yıl
17,3b
1
157
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Sony'nin yeni çerçevesiz amiral gemisi modelleri sızdırıldı
Sony'nin yeni amiral gemisi cihazlarını CES 2018'de (Tüketici Elektroniği Konferansı) tanıtacağı söyleniyordu lakin CES 2018'e saatler kala Sony'nin yeni amiral gemisi telefonlarını 26 Şubat-1 Mart tarihlerinde Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2018‘de (Mobil Dünya Kongresi) lanse edeceği ortaya çıktı. Japon teknoloji devinin CES 2018'de ise orta segment akıllı telefon modelleri Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2'yi tanıtması bekleniyor.

Sony Xperia XZ1 Premium

Adından da anlaşılacağı üzere Xperia XZ1 Premium'un yeni modeller arasında en gelişmiş akıllı telefon olacağını söyleyebiliriz. Büyük ölçüde teknik detayları sızdırılan telefonun teknik özellikleri ise şöyle:
  • 5.46 inç 2160 x 3480 piksel(4K) çözünürlüğünde HDR LCD ekran
  • Qualcomm Snapdragon 845 CPU ve Adreno 630 GPU
  • 6 GB sistem belleği
  • 128 GB depolama kapasitesi
  • 12 MP çözünürlüğünde çift arka kamera
  • 13 MP ön kamera
Teknik detaylarına yukarıda yer verdiğimiz modelde çerçevelerin tıraşlanarak, oldukça minimal düzeye getirildiğini görmekteyiz. Parmak izi tarayıcısının ise cihazın arka paneline konumlandırıldığını söyleyelim. 

Sony Xperia XZ1 Plus

Xperia XZ1 Premium'un kardeşi olarak niteleyebileceğimiz Xperia XZ1 Plus'ın teknik detaylarıysa şöyle:
  • 5.5 inç 1080p (Full HD) çözünürlüklü HDR LCD ekran
  • Qualcomm Snapdragon 845 CPU ve Adreno 630 GPU
  • 4 GB sistem belleği
  • 64 GB depolama kapasitesi
  • 12 MP çözünürlüğünde çift arka kamera
  • 13 MP çözünürlüklü ön kamera
Kardeş model XZ1 Plus'ın, ağabeyinden bir tık daha düşük teknik özelliklere sahip olduğunu görmekteyiz. Parmak izi tarayıcısı ise diğer modelde olduğu gibi arka panelde konumlandırılmış. 
Son olarak Sony'nin yeni amiral gemisi cihazlarını MWC 2018'de tanıtmayı planladığını ve cihazlar tanıtılana kadar tüm bunların iddia niteliğinde olduğunu söyleyelim.

https://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-XZ1-Premium-XZ1-Plus-XZ1-specs-rumor_id101350 Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 1 yıl en beğenilen
Ya var ya s..ayım sizin çerçevesiz ekran muhabbetinize..
Parmak izi okuyucusu en iyi konumda olan cihazı, oyun oynarken, film izlerken, mesaj yazarken kullanması en rahat cihazı, düştüğünde bana mısın demeyen, arka cebine attığında bişey olur mı diye korkmadığınız cihazın haline bakın ya.
Burada bile çerçevesi hala duruyor diyen var.
Siz ne anlarsınız ergonomiden sağlamlıktan alın dünyanın parası Galaxy S8'i tutmaya bile tutamayın, yazı yazmak işkence olsun, tutmak için alan olmadığından 5 dakika oynamadan sonra parmağınıza kramp girsin, düşürdüğünüzde zaten heryeri ekran olduğu için ekranı kırılsın, yetmesin en pahalı ekran tamir ücreti ödeyin, zaten piyasada adam gibi koruma camı yok kavisli olduğu için, parmak izine ulaşmak için elinizi 2 büklüm yapın.
Umarım bu tasarım bu modellerle sınırlı kalır, benim gibi OmniBalance tasarımının değişmemesini isteyen nice Sony kullanıcısı olduğuna eminim, zaten laf eden kesim Sony'i eline almamış kullanmamış insanlar.
Ya var ya s..ayım sizin çerçevesiz ekran muhabbetinize..Parmak izi okuyucusu en iyi konumda olan cihazı, oyun oynarken, film izlerken, mesaj yazarken kulla...
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10 Yanıt Yanıtla +171
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0MG90 1 yıl
HTC konusuna yazmıştım HTC ve Sony ne yapsa bunlara yaranamaz işte. Adamlar çerçeveyi azaltıyor hala gömme peşindeler. İnşallah sizin yüzünüzden kulaklık girişi, yandaki parmak okuyucu falan gitmez. Tamamen yeni tasarım yapmaya çalışıyor çünkü adamlar çerçevesiz isteyenler için.
HTC konusuna yazmıştım HTC ve Sony ne yapsa bunlara yaranamaz işte. Adamlar çerçeveyi azaltıyor hala gömme peşindeler. İnşallah sizin yüzünüzden kulaklık girişi...
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Yanıtla +55
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Barni Moloztaş 1 yıl
Çerçevesiz modelinin bile çerçevesi var
3 Yanıt Yanıtla +43
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1 Avatar
se_runtome 1 yıl
Yavaş yavaş görüntüler gelmeye başladı. Test aşamasında ki görüntüler. Model adı belli değil compact deniyor yada yeni x serisi. 135x65 boyutlarında. Tasarım dili aynı değişmemiş. Alt ve üst kısımları daha dar görünüyor.
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seyyahkdk 1 yıl
S3 den sonra benim için Samsung bitti. Tasarımdan dolayı S8' in ciddi sorunları var bence de. Üstelik yedek parça inanılmaz pahalı. Android kullanacaksam Huawei veya Sony tercih ederim. İki ürün de tasarım ve kamera konusunda on numara. Üstelik parça fiyatları da makul. 5,5" gorilla glass ve hd bir Huawei cihazın komple ekranına yetkili servisinde 290TL ye değiştirdim 3 ay önce. Samsung olsa bir telefon parası vermiştim. pil performansı, kullanım performansı ve kamera posformansı... Başka tanımam. o kadar parayı Smasung' a verdikten sonra övğnmenin anlamı yok. Tabiki iyi oma zorunda. ama onun yarı fiyatına adığım Sony veya huawei Samsung' a 5 basıyorsa bu işte bir sorun var. Parası çok olana lafım yok tabibi
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axesis 1 yıl
sağdaki karixmatik muhtemeln pahalısıda odur
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se_runtome 1 yıl
sızıntı
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Adiyamanmp3 1 yıl se_runtome
se_runtome
sızıntı
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Parmak izin okuyucunun yerine karışmayıp, jack girişini de kaldırmazlarsa kimsenin diyecek lafı kalmaz.
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turker03 1 yıl
Soldaki güzelmiş. Ben de kalem olayını çok sevdiğim için Note 5 kullanıyorum yoksa kesinlik Sony kullanırdım ;)
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superegoid 1 yıl
Harika tasarımlar.. Köşeli, keskin kenarlı tasarımların Hastasıyız..
Ama umarım en az biri 6 ya da üzeri inc boyutunda olur..
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ebrer 1 yıl
stereo hoparlörler tüm markalarda çoktan standartlaşması lazım artık... Fm transmitteride koysunlar...
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STND 1 yıl
Omnibalance tasarımı seven nice insan sony nin satışlarının yerlerde sürünmesine bir çözüm bulamıyor mecburen çerçeveler gidecekti boşuna kızmayın sinirlenmeyin. Telefon dayanımlarının azalması telefonu düşüren insanlar için kötü fakat Sony nin elinden birşey gelmez. Telefon bölümünü kapatıp gitmesini veya satmasını istemiyorsanız Omnibalance diye sayıklamayı bırakacaksınız
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BOLDVIPER 1 yıl
Sony den bir halt olmaz bulaşmam sony ve lg firmalarına telefon anlamında
ula senin kamera sattığın adam senden daha kaliteli foto video çekiyor
yok biz e sabitleyici kullanıyozda vs de optik olana gerek kalmıyor vs zırvalıyor hala kalite netlik vs yok sony kameralarında pikseli büyük gösteriyor hepsi o
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RavenoLL 1 yıl BOLDVIPER
BOLDVIPER
Sony den bir halt olmaz bulaşmam sony ve lg firmalarına telefon anlamında
ula senin kamera sattığın adam senden daha kaliteli foto video çekiyor
yok biz e sabitleyici kullanıyozda vs de optik olana gerek kalmıyor vs zırvalıyor hala kalite netlik vs yok sony kameralarında pikseli büyük gösteriyor hepsi o

sony z5e kadar serilerinde kamera performansı çok vasattı.Özellikle son çıkan xz premium ve xz1 ile bunu aştılar.Fotoğrafla uğraşan insanlar bilir sony en doğal renkleri veriyor.Samsung ve apple gibi yapay renk basmıyor.Eis xz1de mükemmel çalışıyor ha ois kadar iyi mi değil ancak oda fiyat ile ilişkili bir durum
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osmancan71 1 yıl BOLDVIPER
BOLDVIPER
Sony den bir halt olmaz bulaşmam sony ve lg firmalarına telefon anlamında
ula senin kamera sattığın adam senden daha kaliteli foto video çekiyor
yok biz e sabitleyici kullanıyozda vs de optik olana gerek kalmıyor vs zırvalıyor hala kalite netlik vs yok sony kameralarında pikseli büyük gösteriyor hepsi o

Alma dostum sen. Birçok üretici var. Bugüne kadar bulaşmamışsın sonrada bulaşma çok kötü telefon yapıyo sony :)
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DreamRiver 1 yıl BOLDVIPER
XZ1 ile çekilen fotoğrafları görmedin herhalde? Öncesi için sonuna kadar haklısın ancak XZ1 başka telefon..
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osmancan71 1 yıl
şuan xz pro sızıntısı var. bugün çıktı haberleri.
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