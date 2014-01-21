Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin yeni üst seviye telefonu 4K video çekebilecek

5 yıl
8,6b
1
53
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin yeni üst seviye telefonu 4K video çekebilecek
Sony geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında, Xperia Z1'in bu yıl da amiral gemi modeli olmayı sürdüreceğini açıklamıştı ancak arka arkaya gelen bilgiler, Japon şirketin üst segment için yeni modeller hazırladığını gösteriyor.
20.7MP çözünürlüğündeki kamerası ile 4K video çekeceği düşünülen ancak malesef böyle olmayan Xperia Z1 modelinden sonra, D6530 numarasını taşıyan Sirius kod adlı yeni modelin, 4K video çekeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ortaya çıkan yeni görüntüler de yazılım arayüzüne 4K seçeneği eklendiğini gösteriyor.
Samsung'un Galaxy Note 3 LTE versiyonu ile başlattığı mobil cihazlarda 4K video kayıt akımı, Sony ile devam edecek gibi görünüyor. Aynı zamanda Ultra HD televizyonlara sahip olan dolayısıyla 4K içeriğin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını isteyen Sony için, telefonların bu özelliği kavuşması ayrı bir anlam ve öneme sahip. Android 4.4.2 işletim sistemini kullanan Sirius'un hangi donanımlarla geleceği henüz netlik kazanmış olmasa da telefonun çıkış tarihine bağlı olarak Snapdragon 805 işlemcisi ile gelme ihtimali de söz konusu olabilir.
Ekranı için Glove desteği gelen telefon, bu sayede ağırlıklı olarak Nokia'nın Lumia cihazlarında gördüğümüz eldiven ile kontrol yeteneğine de sahip olacak. 16GB ve üstü depolama kapasitesine sahip olan telefonda ayrıca microSD kart slotuna da yer veriliyor.
Tasarım anlamında Sony'nin güncel çizgilerini yansıtan yani Omnibalance yaklaşımını baz alan teelfonda, farklı olarak üstte ve altta birer adet olmak üzere iki hoparlöre yer veriliyor, bu sayede çoklu ortam başarımı arttırılıyor. Yazılım tarafında çok sayıda yeni özellik ve modifikasyon ile karşımıza çıkacak telefonun, ekran çözünürlüğü ise bilinmiyor ancak 2K çözünürlük desteği ile gelmesi de kimse için sürpriz olmayacaktır.
Xperia Z2 olarak adlandırılması beklenen telefonun, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılma ihtimali bulunuyor ancak piyasaya çıkışı ne zaman olur, işte bu bilinmiyor. 

Sony'nin yeni üst seviye telefonu 4K video çekebilecek

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Valve Corporation 5 yıl en beğenilen acura07
acura07
ne 4k ımıs arkadas bu telefonları alanların %30 40ında HD tv %40 50 sınde de FHD tv varken sadece %3 5 lık bı bolumde 4k tv varken ve bu teknolojı hala cok pahalıyken 4k ceksın dıye ugrasma neden? once elınızdekı teknolojıyı duzgun verın daha sonra 4k 8k ya gecersınız

Ben halâ tüplü.
acura07ne 4k ımıs arkadas bu telefonları alanların %30 40ında HD tv %40 50 sınde de FHD tv varken sadece %3 5 lık bı bolumde 4k tv varken ve ...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl
Xperia Z1 çıktığında 4K kamerası çıkmadı diye yerden yere vurdunuz ; şimdi de ne gerek vardı ki 4K ya..... çok bir acaip insanlarsınız...allah akıl fikir vere.
Xperia Z1 çıktığında 4K kamerası çıkmadı diye yerden yere vurdunuz ; şimdi de ne gerek vardı ki 4K ya..... çok bir acaip insanlarsınız...allah akıl fikir vere...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 5 yıl
ne 4k ımıs arkadas bu telefonları alanların %30 40ında HD tv %40 50 sınde de FHD tv varken sadece %3 5 lık bı bolumde 4k tv varken ve bu teknolojı hala cok pahalıyken 4k ceksın dıye ugrasma neden? once elınızdekı teknolojıyı duzgun verın daha sonra 4k 8k ya gecersınız
ne 4k ımıs arkadas bu telefonları alanların %30 40ında HD tv %40 50 sınde de FHD tv varken sadece %3 5 lık bı bolumde 4k tv varken ve bu teknolojı hala cok pah...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Schnitter 5 yıl
İlla çıkarttıracaksınız yani yeni modeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Yanlız ayrı bi seçenek var isteyen full hd çeksin isteyen 4k takılsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 5 yıl
Snapdragon 805 ve en az 32gb hafıza sahip olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PuLaTMeTiN 5 yıl
Adam size illa 4K çekim yapın demiyor ki. özelliği koydum isteyen 4K çeker isteyen 1080p isteyen 480p. Millet çok biliyorum ayağına kalkıp yeni teknolojileri kötülemeyi ne çok seviyor bu forumda. Bırakın Teknoloji gelişsin. Tamam benim içinde Pil ömrü daha önemli ama pil üzerinde çalışan personel daha iyisini yapamıyor diye ekran ve görüntüleme teknolojileri üzerine çalışan mühendisler oturup pişpirikmi oynasın?
4K ya karşıyım diyen arkadaşlar hali hazırda 1080 çekim yapan cihazlar var onla idare etsinler bir zahmet ki bende öyle yapıcam. Xperia S ile 2014 yılınıda bitiricem inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 5 yıl
Artık trend 4K
PAMUK ELLER CEBE
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ŞahEser 5 yıl
Bu habere böyle fotoğraf konulur mu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeYaBaN. 5 yıl
Yanlış anlamayın ama bu forum fakir edebiyatı yapmayı çok seviyor. O telefonda 4K olması seni neden geriyor. Tüplü televizyon kullanıyorum diyorsun ama gelip altına yorum yazdığın telefon en az burada 2.200 Tl den satışa çıkacak. Hadi 4K koydu diyelim tamam TV ler pahalı ama 2 sene sonra büyük bir kesim 4K tv alabilecek. Şu an LG nin 4K tv si Vatan da 10.000 Tl. Zamanında 6.000 lira olan Sony Bravia Tv lere pahalı diyorduk şimdi fiyatlar yerde sürünüyor. Şu an tüplü tv kullanıyorsun gittin 2.200 lira verdin aldın bu telefonu. 2-3 sene sonra eğer gider 4K TV alırsan aaa iyi ki telefonda 4K varmış diyeceksin. Ya da sen 640x480 ile çekersin bol fps li izlersin tüplüden.
Not: Yorumum tüplü tv kullanıyorum deyipte bu telefonu almak isteyenlere.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scavenger Of Human Sorrow 5 yıl
şu anda 4k televizyonunuz olmayabilir ama en kötü ihtimalle oğlunuzun/torununuzun olacak. 6 aylık yeğenimin videosunu bi 480p de çekmek var bir 4k da çekmek var bi 10 yıl sonra 480p de çekilen videolar çöp gibi göreceksiniz .. o zamanlar pc - tv uyumu daha iyi olacak o ekranda 480p oynatmak nasıl olacak ??

teknoloji cahili ülkede yaşıyoruz maalesef sonra da niye bize telefonlar gelmez ya da geç gelir diyoruz.. xperia z 2200 idi z1 geldi xperia z 1300 e düştü ama yeni amiral gemisi çıkmasa o fiyata düşer miydi ? ama yine yaranamazsın vayy efendim sony nasıl daha iyi telefon üretir diye eleştiri yapılıyor.. bizde maddi yoksulluktan ziyade başka yoksulluk var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 5 yıl
Ayrıca ilk 4K video kaydı yapan telefon Acer Liquid S2'dir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 5 yıl
4K gereksiz diyorsunuz ancak istemiyorsan kullanmazsın.Sana 1080p çekim imkanı da veriyor sonuçta.
Bir de 4K videoyu nerde izleyeceğim diyorsunuz şimdi izleyemiceksin belki ama, daha sonra 4K televizyonun olduğunda iyiki 4K çekmişim diyeceksin.İstersen FHD çek sana kalmış ama benim için bu özellik çok önemli.
Tabi 4K nın yanında 1080p'de 60-120fps değerlerini de görmek isteriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
andreid 5 yıl
Mesele 4k video olması değil. Bu sensöre ve yazılıma sahip bir kamera full hd de 60 veya 120 fps kayıt yapabilecektir.
Ayrıca google h264 den yarısı kadar yer kaplayan kodek üzerinde çalısıyor. Note 3 de güzel kamera var ama ülkemize dandiğini gönderdiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8625 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, xperia z2 ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1: Xbox One video inceleme bölüm 1 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim