Sony'nin yeni üst seviye telefonu 4K video çekebilecek

Sony geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında, Xperia Z1'in bu yıl da amiral gemi modeli olmayı sürdüreceğini açıklamıştı ancak arka arkaya gelen bilgiler, Japon şirketin üst segment için yeni modeller hazırladığını gösteriyor.

20.7MP çözünürlüğündeki kamerası ile 4K video çekeceği düşünülen ancak malesef böyle olmayan Xperia Z1 modelinden sonra, D6530 numarasını taşıyan Sirius kod adlı yeni modelin, 4K video çekeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ortaya çıkan yeni görüntüler de yazılım arayüzüne 4K seçeneği eklendiğini gösteriyor.

Samsung'un Galaxy Note 3 LTE versiyonu ile başlattığı mobil cihazlarda 4K video kayıt akımı, Sony ile devam edecek gibi görünüyor. Aynı zamanda Ultra HD televizyonlara sahip olan dolayısıyla 4K içeriğin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını isteyen Sony için, telefonların bu özelliği kavuşması ayrı bir anlam ve öneme sahip. Android 4.4.2 işletim sistemini kullanan Sirius'un hangi donanımlarla geleceği henüz netlik kazanmış olmasa da telefonun çıkış tarihine bağlı olarak Snapdragon 805 işlemcisi ile gelme ihtimali de söz konusu olabilir.

Ekranı için Glove desteği gelen telefon, bu sayede ağırlıklı olarak Nokia'nın Lumia cihazlarında gördüğümüz eldiven ile kontrol yeteneğine de sahip olacak. 16GB ve üstü depolama kapasitesine sahip olan telefonda ayrıca microSD kart slotuna da yer veriliyor.

Tasarım anlamında Sony'nin güncel çizgilerini yansıtan yani Omnibalance yaklaşımını baz alan teelfonda, farklı olarak üstte ve altta birer adet olmak üzere iki hoparlöre yer veriliyor, bu sayede çoklu ortam başarımı arttırılıyor. Yazılım tarafında çok sayıda yeni özellik ve modifikasyon ile karşımıza çıkacak telefonun, ekran çözünürlüğü ise bilinmiyor ancak 2K çözünürlük desteği ile gelmesi de kimse için sürpriz olmayacaktır.

Xperia Z2 olarak adlandırılması beklenen telefonun, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılma ihtimali bulunuyor ancak piyasaya çıkışı ne zaman olur, işte bu bilinmiyor.