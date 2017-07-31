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Şu anda 1 kişi burada

SoundCloud satışa çok yakın

Amatör çalışmaları barındırması ile önemli bir dinleyici kitlesi oluşturan SoundCloud, ne yazık ki rekabet şartlarına karşı koyamadı. Firmanın satışı gündemde.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir işten çıkarmalar ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan çevrim içi önemli müzik platformlarından SoundCloud yakında satılıyor. Firma hisselerin satışı için görüşmelerde son aşamaya gelmiş durumda.

Tek çare satış

SoundCloud çevrim içi müzik hizmeti olsa da amatör çalışmalara daha çok önem veriyor. DJ projeleri, demolar hatta amatör sanatçıların henüz ham haldeki besteleri geniş bir kitleye ulaşıyor. Aylık 175 milyon kullanıcısı olan platformda 10 milyon civarında da içerik üretici bulunuyor. Bir süre önce SoundCloud Go adında bir abonelik sistemi de hayata geçmişti.

Ne var ki kar etmenin çok zor olduğu bir alanda rekabet eden SoundCloud, rakipleri kadar geniş bir portföy oluşturamayınca zora girmişti. Geçtiğimiz aylarda 173 kişiyi işten çıkaran firma yine de kötü gidişi durduramadı.

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Geçen yıl Spotify tarafından 1 milyar dolar teklif yapılan, bu yılın başında da Google’ın 500 milyon dolar ile kapısını çaldığı SoundCloud alıcılarını başka yerde buldu. Kaynaklardan gelen bilgilere göre firma satış için iki yatırım firmasıyla görüşmeler yapıyor.

Hisselerin büyük çoğunluğunu satacak olan firma böylece yönetimi de bu ortaklara bırakacak. Bununla birlikte hizmetin devam etmesi temel amaç. Başarılı bir konsept üzerine oluşturulan tecrübenin boşa gitmesi istenmiyor. Hizmet ne kadar bir bedelle görüşme konusu olduğu şimdilik bilinmiyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/07/30/soundcloud-close-to-obtaining-lifeline/ Yorum Yaz
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QuexSeeL 1 yıl
MixRadio dan sonra kullandığım yeni şarkılar şarkıcılar tanıtan SC da gidiyor peeeh.
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Omisis046 1 yıl
İnsanları enayi yerine koyuyorlar. Soundcloud zaten ücretsiz, niye satıyorlar ki?
play.google.com/...

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destroy00 1 yıl
caxhe olayı bitince bitmişti zaten
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nForcer 1 yıl
Aman, Spotify uzak dursun...
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Infinitum 1 yıl
Spotify satın alsaydı kim bilir neler olurdu...
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reshthesucker 1 yıl
Wave olarak yukledigin dosyayi wave olarak birakan sacma bi yapisi vardi. Amator isliyordu isler. Iyi oluyor.
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furkant1 1 yıl reshthesucker
reshthesucker
Wave olarak yukledigin dosyayi wave olarak birakan sacma bi yapisi vardi. Amator isliyordu isler. Iyi oluyor.

Siz spotify kullanmaya devam edin bence
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