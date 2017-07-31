SoundCloud satışa çok yakın

Uzun süredir işten çıkarmalar ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan çevrim içi önemli müzik platformlarından SoundCloud yakında satılıyor. Firma hisselerin satışı için görüşmelerde son aşamaya gelmiş durumda.

Tek çare satış

SoundCloud çevrim içi müzik hizmeti olsa da amatör çalışmalara daha çok önem veriyor. DJ projeleri, demolar hatta amatör sanatçıların henüz ham haldeki besteleri geniş bir kitleye ulaşıyor. Aylık 175 milyon kullanıcısı olan platformda 10 milyon civarında da içerik üretici bulunuyor. Bir süre önce SoundCloud Go adında bir abonelik sistemi de hayata geçmişti.

Ne var ki kar etmenin çok zor olduğu bir alanda rekabet eden SoundCloud, rakipleri kadar geniş bir portföy oluşturamayınca zora girmişti. Geçtiğimiz aylarda 173 kişiyi işten çıkaran firma yine de kötü gidişi durduramadı.

Ayrıca Bkz.

"Pebble tabanlı Fitbit akıllı saati çok yakında"

Geçen yıl Spotify tarafından 1 milyar dolar teklif yapılan, bu yılın başında da Google’ın 500 milyon dolar ile kapısını çaldığı SoundCloud alıcılarını başka yerde buldu. Kaynaklardan gelen bilgilere göre firma satış için iki yatırım firmasıyla görüşmeler yapıyor.

Hisselerin büyük çoğunluğunu satacak olan firma böylece yönetimi de bu ortaklara bırakacak. Bununla birlikte hizmetin devam etmesi temel amaç. Başarılı bir konsept üzerine oluşturulan tecrübenin boşa gitmesi istenmiyor. Hizmet ne kadar bir bedelle görüşme konusu olduğu şimdilik bilinmiyor.