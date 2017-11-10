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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

South Park’ın mobil oyunu South Park: Phone Destroyer çıktı

South Park dizinin mobil oyunu South Park: Phone Destroyer, Android ve iOS için küresel çıkışını gerçekleştirdi. Ücretsiz sunulan oyunda dizinin karakterlerini kullanarak kart savaşı veriyoruz.
1 yıl
2,3b
1
14
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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South Park’ın mobil oyunu South Park: Phone Destroyer çıktı
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Ubisoft’un E3 2017’de duyurduğu South Park dizisinin mobil oyunu South Park: Phone Destroyer Android ve iOS platformlarında çıkışını yaptı.

Ücretsiz olarak yayınlanan South Park: Phone Destroyer, konsollar için yayınlanan The Fractured But Whole oyunundan farklı bir hikâyeye ve oynanışa sahip.

Pvp kart oyunu dinamikleri üzerine kurulu South Park: Phone Destroyer’da Cartman, Stan, Kenny ve Kyle gibi diziden tanığımız karakterlerin kartları bulunuyor. Toplamda 80 çeşit kart ve dört farklı kart grubu yer alıyor.

South Park: Phone Destroyer’ın Android sürümünü buradan, iOS sürümünü buradan indirebilirsiniz.


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System32Deleted 1 yıl
Oyun Baya İyi
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makusla06 1 yıl
Oyun güzelde güncelleme lazım loadingler falan bekletiyor baya. Clash royal gibi olsa
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H@$@N 1 yıl
Çok guzel dünden beri sıkılmadan oynuyorum. Sadece menu geçişleri biraz yavas.
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Kayser 1 yıl
şimdi indirdim, güzel gidiyor
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Leon FR 1 yıl
South park hayranıyım ama kart oyunlarını sevmiyorum. İlerlemeli bir şey olsa düşünürdüm.
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bluemersini 1 yıl
ıyy, dağ fare doğurdu
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BD911 1 yıl
Grup falan bir şey var mı oyunda? Varsa IOS ta oynayanlar ile birlikte takılalım, ben daha yeni indirdim.
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theJuDGe_41 1 yıl BD911
BD911

Grup falan bir şey var mı oyunda? Varsa IOS ta oynayanlar ile birlikte takılalım, ben daha yeni indirdim.

Android sürümüne güncelleme gelmiş. Takım kurabiliyorsun. iOS'e de gelmiştir muhtemelen
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strathmorea 1 yıl
Oyun ciddi şekilde zevkli ve stabil. Bu tür kart oyunlarında ilk 3 e rahat girecek. Tavsiye ederim.
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0MG90 1 yıl
PC oyunu kadar zevkli. Gerçekten harika iş çıkarmışlar.
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.Space. 1 yıl
Şu seriye bayılıyorum. Stick versiyonu oynadım da diğeride çok uzun zamanda yükleniyor diye hala oynayamadım.
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