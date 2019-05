South Park’ın mobil oyunu South Park: Phone Destroyer çıktı

Tam Boyutta Gör

Ubisoft’un E3 2017’de duyurduğu South Park dizisinin mobil oyunu South Park: Phone Destroyer Android ve iOS platformlarında çıkışını yaptı.

Ücretsiz olarak yayınlanan South Park: Phone Destroyer, konsollar için yayınlanan The Fractured But Whole oyunundan farklı bir hikâyeye ve oynanışa sahip.

Pvp kart oyunu dinamikleri üzerine kurulu South Park: Phone Destroyer’da Cartman, Stan, Kenny ve Kyle gibi diziden tanığımız karakterlerin kartları bulunuyor. Toplamda 80 çeşit kart ve dört farklı kart grubu yer alıyor.

South Park: Phone Destroyer’ın Android sürümünü buradan, iOS sürümünü buradan indirebilirsiniz.