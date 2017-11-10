God of War oyunu Türkçe altyazı seçeneğine sahip olacak

PlayStation Türkiye'den Sercan Sülün, Konsol Üssü Youtube kanalına konuk oldu. Sercan Sülün yayın esnasındaGod of War'u Türkçe altyazı seçeneği ile satışa sunacaklarını açıkladı.

Yayın esnasında Konsol Üssü kanalının sahibi Murat Sönmez'in "God of War'a anladığım kadarıyla seslendirme gelmiyor, Türkçe altyazı mı geliyor sadece?"soru üzerine Sercan Sülün "Türkçe altyazı geliyor, evet." şeklinde cevap verdi.

Detroit: Become Human'ın Yerelleştirme Çalışmaları İçin Başvuru Yapıldı

Ek olarak, Quantic Dream'in geliştirmiş olduğu Detroit: Become Human'ın Türkçe olup olmayacağı sorusuna yanıt "Biz stratejimiz gereği her oyunumuza gerekli başvuruyu yapıyoruz. Detroit de bunlardan bir tanesi." oldu ve benzer bir yanıt Rockstar Games ile 2K Games'in ana şirketi Take-Two Interactive oyunları için de verildi.

God of War 2018'in başlarında, Detroit: Become Human ise 2018 ilkbaharda PlayStation 4 için çıkacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-God_of_War_Turkce_Altyazi_ile_Gelecek-89048.htm