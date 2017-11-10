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God of War oyunu Türkçe altyazı seçeneğine sahip olacak

Playstation Türkiye yetkilileri Konsol Üssü Youtube kanalına konuk oldu. God of War'un yerelleştirme çalışmaları ile ilgili sorulan soruya yanıt olarak oyunun Türkçe altyazı ile geleceği açıklandı.
1 yıl
4,2b
1
16
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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PlayStation Türkiye'den Sercan Sülün, Konsol Üssü Youtube kanalına konuk oldu. Sercan Sülün yayın esnasındaGod of War'u Türkçe altyazı seçeneği ile satışa sunacaklarını açıkladı.
Yayın esnasında Konsol Üssü kanalının sahibi Murat Sönmez'in "God of War'a anladığım kadarıyla seslendirme gelmiyor, Türkçe altyazı mı geliyor sadece?"soru üzerine Sercan Sülün "Türkçe altyazı geliyor, evet." şeklinde cevap verdi.

Detroit: Become Human'ın Yerelleştirme Çalışmaları İçin Başvuru Yapıldı

Ek olarak, Quantic Dream'in geliştirmiş olduğu Detroit: Become Human'ın Türkçe olup olmayacağı sorusuna yanıt "Biz stratejimiz gereği her oyunumuza gerekli başvuruyu yapıyoruz. Detroit de bunlardan bir tanesi." oldu ve benzer bir yanıt Rockstar Games ile 2K Games'in ana şirketi Take-Two Interactive oyunları için de verildi.
God of War 2018'in başlarında, Detroit: Become Human ise 2018 ilkbaharda PlayStation 4 için çıkacak.
 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-God_of_War_Turkce_Altyazi_ile_Gelecek-89048.htm Yorum Yaz
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TearsForFears 1 yıl en beğenilen SC0RPI0N
SC0RPI0N
God of War Ascension gibi Türkçe dublaj olması çok iyi olurdu..

dublajlı dizi film izlemiyoruz oyunu niye dublajlı gelsin? alt yazı iyidir
SC0RPI0NGod of War Ascension gibi Türkçe dublaj olması çok iyi olurdu..dublajlı dizi film izlemiyoruz oyunu niye dublajlı gelsi...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Csryurek 1 yıl
Cift hak var god of war iaterseniz.
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emrhyldrm 1 yıl
Az önce ön sipariş verdim ama kredi kartımdan bedelini çekmedi. Aynı sorunu yaşayan var mı acaba?
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SeloTheCaptain 1 yıl
APHRODITE'S CHAMBER




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tahir40 1 yıl
Kaç sene oldu anca her fuarda video gösteriyorlar konsol sattırmak için. Konsol eskidi yenisini çıkardılar bi oyunu çıkarmadılar.
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mu5tafa 1 yıl
Xbox dan asla göremeyeceğimiz hareketler.. Sonra da 2700 tl iste konsoluna.. Oldu
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dr20mouse 1 yıl
Sony ve diğer oyun firmaları en azından altyazı konusunda Türkçe olması için baskı yapması gerek. Dublaj masraflı olabilir ama altyazının çok masraflı olacağını sanmıyorum.
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SC0RPI0N 1 yıl
God of War Ascension gibi Türkçe dublaj olması çok iyi olurdu..
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theJuDGe_41 1 yıl SC0RPI0N
SC0RPI0N

God of War Ascension gibi Türkçe dublaj olması çok iyi olurdu..

Ben de tam tersi dublaj olmamasına sevindim. Acsencison'ın dublajı, orjinal seslendirmesi kadar güzel değildi
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TearsForFears 1 yıl SC0RPI0N
SC0RPI0N
God of War Ascension gibi Türkçe dublaj olması çok iyi olurdu..

dublajlı dizi film izlemiyoruz oyunu niye dublajlı gelsin? alt yazı iyidir
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haktan24 1 yıl
bırahın gelsin
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There goes your life 1 yıl
Mart'da elimizde olacak inşallah
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sony, playstation 4 ve
7 etiket daha god of war türkçe türkçe mi türkçe altyazı Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş
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