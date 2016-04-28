SpaceX 2018'de Mars'a gidiyor! İşte dev projenin tüm detayları

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, 27 Nisan Çarşamba günü Twitter üzerinden yaptığı ani bir açıklamayla 2018 yılında Mars'a uzay aracı göndereceklerini duyurdu. Uzun süredir Mars'ı kolonize etme planlarından bahseden şirketin CEO'su Elon Musk, Red Dragon projesiyle birlikte sadece iki yıl içerisinde Kızıl Gezegen'e ulaşmayı hedefliyor.
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SpaceX'in projeyle alakalı duyurusunda herhangi bir detay bulunmasa da Gizmodo, Space.com, The Verge gibi siteler şirketin içerisinden bazı yetkililerle konuşma fırsatı yakalamış ve projenin detaylarına ulaşmayı başarmışlar.
Beklendiği gibi insansız gerçekleşecek olan Red Dragon görevlerinin öncelikli amacı büyük yüklerle Kızıl Gezegen'e iniş teknolojilerini test etmek ve Mars'ın yapısı hakkında bilgiler toplamak olacak. 2020'li yıllarda Mars'a insan göndermeyi planlayan SpaceX Red Dragon'u gelecek görevler için bir öncü olarak görüyor.
Falcon Heavy ve Dragon 2 geliyor
SpaceX Red Dragon görevleri için en gelişmiş roketlerini ve uzay araçlarını hazırlıyor. Geçtiğimiz haftalarda denizde yüzen bir gemiye iniş yapan Falcon 9'un daha büyük bir versiyonu olan Falcon Heavy, Red Dragon görevlerinin en önemli parçalarından biri olacak. İnsanları Mars'a götürebilecek kapasitede olduğu belirtilen Falcon Heavy şirketin yine en gelişmiş uzay aracını, Dragon 2'yi taşıyacak.
Elon Musk'ın Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamalara göre Dragon 2 Güneş Sisteminin her yerine iniş yapabilecek şekilde dizayn edilmiş. Red Dragon görevlerinin uzay aracı için ilk uçuş testi olacağını belirten Elon Musk, düşük iç hacim nedeniyle Dragon 2'yi Dünya-Ay dışındaki bölgeler için astronot taşımaya uygun görmüyor.
Dragon 2 Falcon 9'a benzer bir şekilde iniş yapıyor. Şirketin önceki uzay araçlarının aksine Dragon 2 SuperDraco isimli itici sistemleri kullanıyor ve Falcon 9 gibi dikey olarak iniş yapabiliyor. Dragon 2'nin bu itici sistemleri henüz herhangi bir görevde denenmemiş olsa da SpaceX geçtiğimiz aylarda bir havada durma testi gerçekleştirmişti. Alttaki pencereden bu denemeye dair görüntülere göz atabilirsiniz.
SpaceX başka bir gezegene uzay aracı gönderen ilk özel şirket olacak
Red Dragon görevleri başarılı olduğu takdirde SpaceX başka bir gezegene uzay aracı gönderen ilk şirket olarak tarihe geçecek. Şu ana kadar yalnızca büyük devletlerin cesaret edebildiği bu dev uzay araştırma projeleri böylece artık şirketlerin de bulunduğu bir alan haline gelecek.
Kızıl Gezegen'in yüzeyine bir uzay aracı indirmek SpaceX'in Mars'ı kolonize etme planları için çok önemli bir yere sahip. Zira Elon Musk geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada 2025'den itibaren Mars'a insan göndermeye başlayacaklarını belirtmişti. NASA'nın aslında pek de ümit vermeyen 2030-2040 planlarının aksine Musk bu alanda çok daha erken davranmayı hedefliyor.
Kızıl Gezegen'de bir şehir dahi kurmayı planlayan Elon Musk Mars'a dair tüm bu planlarını önümüzdeki Eylül ayında Meksika'da düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) açıklayacak. Şimdiden tüm uzay severleri fazlasıyla heyecanlandırmayı başaran SpaceX bakalım Eylül ayında ne tür açıklamalar yapacak.
http://www.space.com/32719-spacex-red-dragon-mars-missions-2018.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne kadar boş bir insansın
Elon Musk geleceği her yönden düşünerek büyük projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hem Tesla ile fosil yakıt kullanımını düşürerek gezegeninin geleceğini korurken SpaceX ile de insanlığın sonraki basamağını inşa ediyor. Buradan da tek bir kişinin insanlık üzerindeki etkisini görmüş oluyoruz. Hayran olmamak elde değil.