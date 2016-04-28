SpaceX 2018'de Mars'a gidiyor! İşte dev projenin tüm detayları

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, 27 Nisan Çarşamba günü Twitter üzerinden yaptığı ani bir açıklamayla 2018 yılında Mars'a uzay aracı göndereceklerini duyurdu. Uzun süredir Mars'ı kolonize etme planlarından bahseden şirketin CEO'su Elon Musk, Red Dragon projesiyle birlikte sadece iki yıl içerisinde Kızıl Gezegen'e ulaşmayı hedefliyor.

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Kızıl Gezegen'de bir şehir dahi kurmayı planlayan Elon Musk Mars'a dair tüm bu planlarını önümüzdeki Eylül ayında Meksika'da düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) açıklayacak. Şimdiden tüm uzay severleri fazlasıyla heyecanlandırmayı başaran SpaceX bakalım Eylül ayında ne tür açıklamalar yapacak.

http://www.space.com/32719-spacex-red-dragon-mars-missions-2018.html

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