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SpaceX 2018'de Mars'a gidiyor! İşte dev projenin tüm detayları

Mars'a dair çok büyük planlarının olduğunu her fırsatta dile getirmekten çekinmeyen Elon Musk'ın şirketi SpaceX 2018'de Kızıl Gezegen'e gitmeyi planlıyor. İşte şirketin Red Dragon projesi ve detayları
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,9b
1
50
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, 27 Nisan Çarşamba günü Twitter üzerinden yaptığı ani bir açıklamayla 2018 yılında Mars'a uzay aracı göndereceklerini duyurdu. Uzun süredir Mars'ı kolonize etme planlarından bahseden şirketin CEO'su Elon Musk, Red Dragon projesiyle birlikte sadece iki yıl içerisinde Kızıl Gezegen'e ulaşmayı hedefliyor.

Ayrıca Bkz. ""Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar"
SpaceX'in projeyle alakalı duyurusunda herhangi bir detay bulunmasa da Gizmodo, Space.com, The Verge gibi siteler şirketin içerisinden bazı yetkililerle konuşma fırsatı yakalamış ve projenin detaylarına ulaşmayı başarmışlar.

Beklendiği gibi insansız gerçekleşecek olan Red Dragon görevlerinin öncelikli amacı büyük yüklerle Kızıl Gezegen'e iniş teknolojilerini test etmek ve Mars'ın yapısı hakkında bilgiler toplamak olacak. 2020'li yıllarda Mars'a insan göndermeyi planlayan SpaceX Red Dragon'u gelecek görevler için bir öncü olarak görüyor.

Falcon Heavy ve Dragon 2 geliyor

SpaceX Red Dragon görevleri için en gelişmiş roketlerini ve uzay araçlarını hazırlıyor. Geçtiğimiz haftalarda denizde yüzen bir gemiye iniş yapan Falcon 9'un daha büyük bir versiyonu olan Falcon Heavy, Red Dragon görevlerinin en önemli parçalarından biri olacak. İnsanları Mars'a götürebilecek kapasitede olduğu belirtilen Falcon Heavy şirketin yine en gelişmiş uzay aracını, Dragon 2'yi taşıyacak.

Elon Musk'ın Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamalara göre Dragon 2 Güneş Sisteminin her yerine iniş yapabilecek şekilde dizayn edilmiş. Red Dragon görevlerinin uzay aracı için ilk uçuş testi olacağını belirten Elon Musk, düşük iç hacim nedeniyle Dragon 2'yi Dünya-Ay dışındaki bölgeler için astronot taşımaya uygun görmüyor.



Dragon 2 Falcon 9'a benzer bir şekilde iniş yapıyor. Şirketin önceki uzay araçlarının aksine Dragon 2 SuperDraco isimli itici sistemleri kullanıyor ve Falcon 9 gibi dikey olarak iniş yapabiliyor. Dragon 2'nin bu itici sistemleri henüz herhangi bir görevde denenmemiş olsa da SpaceX geçtiğimiz aylarda bir havada durma testi gerçekleştirmişti. Alttaki pencereden bu denemeye dair görüntülere göz atabilirsiniz.


SpaceX başka bir gezegene uzay aracı gönderen ilk özel şirket olacak

Red Dragon görevleri başarılı olduğu takdirde SpaceX başka bir gezegene uzay aracı gönderen ilk şirket olarak tarihe geçecek. Şu ana kadar yalnızca büyük devletlerin cesaret edebildiği bu dev uzay araştırma projeleri böylece artık şirketlerin de bulunduğu bir alan haline gelecek.

Kızıl Gezegen'in yüzeyine bir uzay aracı indirmek SpaceX'in Mars'ı kolonize etme planları için çok önemli bir yere sahip. Zira Elon Musk geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada 2025'den itibaren Mars'a insan göndermeye başlayacaklarını belirtmişti. NASA'nın aslında pek de ümit vermeyen 2030-2040 planlarının aksine Musk bu alanda çok daha erken davranmayı hedefliyor.

Kızıl Gezegen'de bir şehir dahi kurmayı planlayan Elon Musk Mars'a dair tüm bu planlarını önümüzdeki Eylül ayında Meksika'da düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) açıklayacak. Şimdiden tüm uzay severleri fazlasıyla heyecanlandırmayı başaran SpaceX bakalım Eylül ayında ne tür açıklamalar yapacak.

http://www.space.com/32719-spacex-red-dragon-mars-missions-2018.html Yorum Yaz
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Citizen'in Pengueni 3 yıl en beğenilen
Biz ülkece neyi tartışıyoruz adamlar neyi tartışıyor.
2 Yanıt Yanıtla +32
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Dexter Morgan 3 yıl
cadence1
Citizenin Pengueni Biz ülkece neyi tartışıyoruz adamlar neyi tartışıyor.
bu penguene üzülsemmi bilemedim eziklik hissetmesinden dolayı
onlar marsa gidiyor biz izliyoruz . üzülme leynn animasyon hepsi marsa gittikleri yok

Ne kadar boş bir insansın
cadence1Citizenin Pengueni Biz ülkece neyi tartışıyoruz adamlar neyi tartışıyor.bu penguene üzülsemmi bilemedim eziklik hisse...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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N. Chomsky 3 yıl

Elon Musk geleceği her yönden düşünerek büyük projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hem Tesla ile fosil yakıt kullanımını düşürerek gezegeninin geleceğini korurken SpaceX ile de insanlığın sonraki basamağını inşa ediyor. Buradan da tek bir kişinin insanlık üzerindeki etkisini görmüş oluyoruz. Hayran olmamak elde değil.
Elon Musk geleceği her yönden düşünerek büyük projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hem Tesla ile fosil yakıt kullanımını düşürerek gezegeninin geleceğ...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Yazmayı_Severim 3 yıl
Bu konuyu geç keşfettim
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ozkn_s 3 yıl
Yalniz bu dusunme isini biraz gelistirseniz cok memnun olurum.biliyorum kapasite problemini asamiyorsunuz cogu zaman .olsun yilmak yok ha gayret diyecegim ama soyle bir dusununce bilim caresiz kaliyor bu konuda elden ne gelir diyorum.
ALLAH yardimciniz olsun (yok yok pardon)
Evren yardimciniz olsun ( simdi oldu)
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Aimstein 3 yıl ozkn_s
Ben evrenin ta kendisiyim moruk, yıldızlardan geliyorum.

Sen tanrının zavallı ruhu imana kavuşması gereken emir kulusun.

Aramızdaki fark bu
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ozkn_s 3 yıl
Degerli ateist kardesim
Guldururken dusundurmek bizim isimiz vesselam
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ozkn_s 3 yıl
Bu adamlar mars'a niye gitmek istiyor biliyormusunuz?



Cevap cok basit kiyamet koptugunda dunya yok olacak madem oyle biz burdan tuyelim o zaman kafasindalar.

aslinda kiyamet gunune pek inanmazlar ama nasrettin hoca misali ya yutarsa

.iyi de bu bilimsel kafaya ufak bir tuyo verelim

kiyametten kacis yok .mars' a da gitsen yok

plutona 'da gitsen yok oteki galaksiye'de gitsen yok kacamazsin kacamayacaksin!!!



Yasadigimiz bu evren o kadar muazzam ki



Tesaduf zirvaliklarina inanmak yerine akli basinda butun insanlarin inandigi gibi yaraticinin varligina inanin.
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Aimstein 3 yıl ozkn_s
ozkn_s
Bu adamlar mars'a niye gitmek istiyor biliyormusunuz?



Cevap cok basit kiyamet koptugunda dunya yok olacak madem oyle biz burdan tuyelim o zaman kafasindalar.

aslinda kiyamet gunune pek inanmazlar ama nasrettin hoca misali ya yutarsa

.iyi de bu bilimsel kafaya ufak bir tuyo verelim

kiyametten kacis yok .mars' a da gitsen yok

plutona 'da gitsen yok oteki galaksiye'de gitsen yok kacamazsin kacamayacaksin!!!



Yasadigimiz bu evren o kadar muazzam ki



Tesaduf zirvaliklarina inanmak yerine akli basinda butun insanlarin inandigi gibi yaraticinin varligina inanin.

Ulan hiç güleceğim yoktu


Dostum ne kıyamet nede görünmez noel baba misali tanrılar.. Uzay bambaşka bir kafa bambaşka bir ortam sendeki açıklamayla malesef bir yere varamayız"Ol dedi oldu"


Mars neden önemli biliyomusun? Çünkü güneş sisteminde başka bir gezegen bu kadar yolculuğa müsait değil.

By gezegende 2 milyar yıl önce su vardı, yaşama elverişli bir atmosfer vardı. Oraya 6 saatte bir iletişim kurulabilen bir robotla keşfetmek çok komik bu yüzden oraya gitmemiz gerekiyor.

Görmediğimiz saçma cennet hurafeleri yerine gördüğüm bir gezegene gitmek için canımı verebilirim, sayın mümin
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asosyal mühendis 3 yıl
Bütün dünya başka gezegenlere göç edecek bütün dünya bize kalacak ne kadar güzel.


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arel.gr 3 yıl
"Red Dragon" 70 'li yillarin ortalarindaki karate film logolarindan.
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0MG90 3 yıl
Bravo valla. Bizde saçma sapan şeyleri tartışalım.
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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
Yorumsuz...
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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
Çok iyi bir iş çıkarmışlar
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Kartal Göz 3 yıl
cadence1 troll'ü Donanım Haber forumunu coşturuyor.
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cadence1 3 yıl Kartal Göz
Kartal Göz

Cadence1 trollü Donanimhaber forumunu coşturuyor.


bir kerede trollük yapmasan .. linki okuyup bilimsel bir itiraz getirsen


bak ben nie sacma buldugumu yazdım izahını yaptım link verdim oku dedim ... sen ve benzerlerin geyik muhabbetine ceviriyor konuyu .. zekadan dem vurur veledin biri IQ su 50 etmez
biri troll der ... yahu trollük yapsak acıklama yapmam .


bide eziklik psikolojiniz var ya size acıyorum hakkaten ... yazdıklarım rahatsız ediyor anlıyorum


düşünsene cocuk uzay mihendisliği okuyor üniversitede
okuduklarını kabullenmicek baa sinirlenip küfretcek
napiim gercekleri yazmayalım mı
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