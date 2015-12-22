SpaceX, Falcon 9 ile başarılı olarak dikey iniş gerçekleştirdi

Elon Musk tarafından kurulan uzay şirketi SpaceX, şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü roket modeli Falcon 9'u ateşledi ve hepsinden önemlisi dikey olarak iniş yapmayı başararak yeni bir tarih daha yazdı.

Geçtiğimiz gün dikey iniş başarı oranını %10 oranında arttırdığı gerekçesiyle ufak bir erteleme yaşayan Falcon 9, dün gece Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden ateşlendi ve taşıdığı ORBCOMM'a ait 11 adet OG2 uydusunu yörüngeye başarılı şekilde gönderdi.

Tüm dünyanın takip ettiği kalkış sonrasında ise SpaceX kendi adına bir ilke imza atarak Falcon 9'u dikey olarak karaya indirmeyi başardı. Dikey iniş başarısını ilk olarak detaylarına burada yer verdiğimiz bir haber ile Amazon CEO'su Jeff Bezos kurduğu Blue Origin şirketi ile elde etmişti.

Bildiğiniz gibi yeniden kullanılabilir roketler uzay taşımacılığı için çok büyük önem taşıyor. Uydu, yaşam malzemesi ya da modül gibi kargoları atmosfer dışına çıkartmak için kullanılan günümüz roketlerinden farklı olarak bu roketler, sadece bir kez değil defalarca kullanılabiliyor ve bu da çok ama çok ciddi mali tasarruf getirebiliyor. Bu noktada da Falcon 9, Blue Origin'in Yeni Çoban'ından çok daha güçlü bir çözüm oluşturuyor. Bunu boyutlardan dahi anlamak mümkün oluyor.

SpaceX'in bu büyük başarısını kutlayan ilk isimlerin de başında yine Jeff Bezos yer alıyor. İnişi gösteren tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/12/21/spacex-falcon-9-lands/