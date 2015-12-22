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SpaceX, Falcon 9 ile başarılı olarak dikey iniş gerçekleştirdi

Yeniden kullanılabilir uzay roketi yarışında Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX yeni bir tarih yazdı. Devasa boyutlu Falcon 9 dikey olarak iniş yapmayı başarılı şekilde gerçekleştirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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SpaceX, Falcon 9 ile başarılı olarak dikey iniş gerçekleştirdi
Elon Musk tarafından kurulan uzay şirketi SpaceX, şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü roket modeli Falcon 9'u ateşledi ve hepsinden önemlisi dikey olarak iniş yapmayı başararak yeni bir tarih daha yazdı.
Geçtiğimiz gün dikey iniş başarı oranını %10 oranında arttırdığı gerekçesiyle ufak bir erteleme yaşayan Falcon 9, dün gece Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden ateşlendi ve taşıdığı ORBCOMM'a ait 11 adet OG2 uydusunu yörüngeye başarılı şekilde gönderdi.
Tüm dünyanın takip ettiği kalkış sonrasında ise SpaceX kendi adına bir ilke imza atarak Falcon 9'u dikey olarak karaya indirmeyi başardı. Dikey iniş başarısını ilk olarak detaylarına burada yer verdiğimiz bir haber ile Amazon CEO'su Jeff Bezos kurduğu Blue Origin şirketi ile elde etmişti. 
Bildiğiniz gibi yeniden kullanılabilir roketler uzay taşımacılığı için çok büyük önem taşıyor. Uydu, yaşam malzemesi ya da modül gibi kargoları atmosfer dışına çıkartmak için kullanılan günümüz roketlerinden farklı olarak bu roketler, sadece bir kez değil defalarca kullanılabiliyor ve bu da çok ama çok ciddi mali tasarruf getirebiliyor. Bu noktada da Falcon 9, Blue Origin'in Yeni Çoban'ından çok daha güçlü bir çözüm oluşturuyor. Bunu boyutlardan dahi anlamak mümkün oluyor.
SpaceX'in bu büyük başarısını kutlayan ilk isimlerin de başında yine Jeff Bezos yer alıyor. İnişi gösteren tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/12/21/spacex-falcon-9-lands/ Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
Şimdi önemli olan şu: türban kamusal alanda asdfghjk
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Sanat Günesi 3 yıl
adamlar nelerle uğraşıyor bizim yaşadığımız ülke nelerle... gelecek bu teknolojilerde iken hala dogmalarla, masallarla yaşamaya çalışan bir bölgede doğmuşuz. Gelecek ona yatırım yapanların olacaktır bizim ülkemiz gibi ''geçmişe yatırım'' yapanların değil.
adamlar nelerle uğraşıyor bizim yaşadığımız ülke nelerle... gelecek bu teknolojilerde iken hala dogmalarla, masallarla yaşamaya çalışan bir bölgede doğmuşuz. Ge...
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DeepNote 3 yıl
Geleceği şimdiden görebiliyorum. Kendi yıldız sistemimizi kolonileştirme çalışmalarının milenyumu bu. Çok uzak olmayan bir gelecekte bu roket Mars'tan Aya, Aydan Pluton'a iniş kalkış yapacak.
Ve biz Mars'a sevkiyat yapan roketle ilgili haberi okurken, geleneksel '' orucu bozan şeyler nelerdir'' tartışmalarına odaklanacağız.
13. yy oldu ey cemaat-i müslimin, hala öğrenemediysek orucu bozan şeyleri vay halimize
Geleceği şimdiden görebiliyorum. Kendi yıldız sistemimizi kolonileştirme çalışmalarının milenyumu bu. Çok uzak olmayan bir gelecekte bu roket Mars'tan Aya, Ayda...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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ganficover 3 yıl
hollowman_
2020de biz de uzaya roket gönderecek duruma geleceğiz. ilk başlarda klasik sistem olsa da ilerde bizim de benzer teknolojiyi ürettiğimizi görebiliriz. anlamsız ezikçe komplekslere girmenin alemi yok. biz kısır tartışmaları yeni yeni aşabildik.

2020 diyo yaa!!! Adamların uzay yarışı 1960'a dayanıyor. Hadi bunları geçtim bu haberin amacı uzaya roket fırlatmış olmaları değil ki az daha detaylı okuyun isterseniz. Amaç her seferinde yeniden roket yapmaktan, tekrar tekrar maliyetden kurtulmak için tekrar kullanılabilir roket yapmak! Haberdede bunu nasıl başardıkları yazıyor. Adamlar kaç sefer başarısız oldular gir YouTube SpaceX sayfasınada bak istersen. Yok eziklikten kurtulun 2020'de bizde fırlatacaz roket ne var yani demesi oturduğun yerden güzel! Adamlar roketi 1960'da fırlatmaya başlamışlar zaten şimdide aynı roketi tekrar kullanılabilecekler. Şirket 2002'de kurulduğunda asıl amacı buydu daha yeni başardılar kalkmışın burda ufak birşeymiş gibi konuşuyorsunuz...
tr.wikipedia.org/...
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umut_baris 3 yıl
Ekşisözlük ten alıntıdır;

Falcon 9, first stage, second stage ve payload olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. payload, yük ve/veya mürettebatın taşındığı kısım. second stage ise payload'ı yörüngeye taşıyan kısım. bu iki parça dikey inişi gerçekleştirmedi. dikey inişi sadece first stage kısmı gerçekleştirdi. zaten görevin amacı orbcomm uydularını yörüngeye yerleştirmek ve first stage'i başarıyla yere indirebilmekti. iki görev de gerçekleştirilmiş oldu.

first stage'i yere indirebilmek maliyetler ve spacex'in hedefleri açısından inanılmaz bir başarı. bunun yanında orbcomm uydularını yörüngeye yerleştirmiş olması ticari açıdan da önünü açmış oluyor. buradan kazanacağı para ile mars'a gitme hedefini daha kısa sürede gerçekleştirebilecek.
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irish 3 yıl
Diyecek bir şey bulamıyorum. Muhteşem...
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infom@n 3 yıl
Sanki videoyu geriye oynatmışlar gibi :D
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turyunus 3 yıl
LORDTEK
turyunus
Glitz Şimdi kafam karıştı beyler, yerli uydular yapıyoruz kibrit kutusu kadar falan bunları Fransa, Çin, Kazakistan uzay üslerinden fırlatıyoruz yörüngeye buraya kadar tamam. Şimdi ben yerli uydularımızı yaptığımız için gurur mu duymalıyım yoksa milletin kapısında uydu yaptım hadi fırlatak senin roketten diye yolanırken başkalarının yerli imkanları şirketlerinin uzay yarışına girecek kadar büyük olduğu için utanç mı duymalıyım? Üzülüyorum arkadaşlar.
Fırlatmak maliyet ile alakalı aslında tamam SpaceX in yaptığı başarılı ama asıl onlarda da maliyet odaklı çünkü aynı roketi tekrar kullanmak istiyorlar; ancak uydu yapmak daha karmaşık bir durum bugün dünyada kaç ülke kendi uydusunu yapabiliyor önce onu araştırmanız lazım. Roket yapmak kolay değil ama uydu yapımı söz konusu ise çok çok daha karmaşık ve zor bir yapı var karşımızda. Burada asıl önemli olan uydu yapmak, fırlatmak maliyetle alakalı bir şey; şu an roket ile uzaya gönderme de rekabet olduğu için ülkemizde roket yapımına başlanmasına gerek yok ama ileride daha fazla maliyet istenir veya fırlatılması engellenir ise o zaman ülkemizde roket yapına başlamamız mantıklı olur aksi durumda kendini amorti etmesi uzun yıllar alabilir.
Yanlış. Taşıyıcı roket yapmak taşıdığı uyduyu yapmaktan daha zor.

Roket yapımındaki teknikler genellikle 60lardan 80lerden kalma fazla bir değişim yok ama uydu yapımı çok çok farklı diye biliyorum ben her sene daha da gelişiyor
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61gün 3 yıl
bu gibi önemli bir haberde bile 20 tane yorum görmek üzücü gerçekten
" ya bu ne şimdi naptı bu adamlar neye bu kadar seviniyorlar" gibi bir yoruma bile razıyım
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LORDTEK 3 yıl
Roket = Uydu + Aerodinamik
Bilip bilmeden yorumda ısrar etme istersen...
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LORDTEK 3 yıl turyunus
Roket = Uydu + Aerodinamik
Bilip bilmeden yorumda ısrar etme istersen...
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hollowman_ 3 yıl
2020'de biz de uzaya roket gönderecek duruma geleceğiz. ilk başlarda klasik sistem olsa da ilerde bizim de benzer teknolojiyi ürettiğimizi görebiliriz. anlamsız ezikçe komplekslere girmenin alemi yok. biz kısır tartışmaları yeni yeni aşabildik.
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edirneli86 3 yıl
Buda paralelin bir oyunu
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DH Misafiri 3 yıl
En azından insanlık için hala bir şeyler yapılıyor.
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turbosan 3 yıl
Biz de böyle maaal maaaaal bakalım :S
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Lazeran 3 yıl
biz en iyisi osmanlıya dönelim
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elon musk, spacex ve
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