SpaceX Falcon 9'u bir kez daha indirdi: İşte detaylar

Geçtiğimiz ay denizde yüzen otonom bir gemiye ilk kez iniş yaparak tarih yazan SpaceX başarısının üzerine koymaya devam ediyor. Önceki inişe oranla çok daha zor başka bir iniş daha gerçekleştiren şirket böylece iki kere denize ve bir kere de karaya olmak üzere toplam üçüncü inişini yapmış oldu.
Aslına bakarsanız SpaceX'in kendisi dahi bu denemenin başarıyla sonuçlanacağını beklemiyordu. Zira şirketin JSCAT-14 ismini verdiği bu görev dahilinde bir Japon uydusunu yer eşzamanlı yörüngeye, yani yaklaşık 35 bin kilometre yüksekliğe taşıması gerekiyordu. Roketin ilk kısmı bu yüksekliğin tamamını çıkmayacak olsa da bir alçak dünya yörüngesi görevine oranla yine de daha fazla mesafe kat etmesi gerekecekti. Bu da roketin geri dönüş hızını artıracak ve başarılı bir inişin gerçekleşme ihtimalini de epey bir düşürecekti.
Ayrıca Bkz. "Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar"
Ancak SpaceX tüm bu olumsuz koşullara rağmen Falcon 9'u Atlantik Okyanusu'nda yüzen "Of Course I Still Love You" isimli gemiye kusursuz bir şekilde indirmeyi başardı. Şirketin YouTube yayınında canlı olarak izlenebilen iniş anları tam da SpaceX çalışanlarının neden başarılı bir iniş beklemediklerini açıkladıkları sırada gerçekleşti. Şirketin kurucusu Elon Musk da bu beklenmedik başarının ardından attığı "Wohooo!!" tweetiyle yaşadığı sevinci anlatmaya çalıştı.
SpaceX'in son dönemlerde yakaladığı bu inanılmaz başarılar uzay araştırmalarının geleceği için de büyük önem arz ediyor. Falcon 9 gibi tekrar kullanılabilir roketler uzay taşımacılığının bugüne kadar en büyük problemlerinden birisi olan maliyet sorununa çözüm getirecek. Böylece artık bir roket onlarca hatta belki yüzlerce defa kullanılabilecek ve roketlerdeki kullan-at dönemi de sona erecek.
"Daha büyük bir hangara ihtiyacımız olacak"
Tekrar kullanılabilir roketlerdeki başarı yüzdesini her geçen gün artıran SpaceX adeta "artık bunlara alışın." diyor. Elon Musk da iniş anından hemen sonra attığı tweette bu duruma bir gönderme yaparak,"Daha büyük bir hangara ihtiyacımız olacakmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Elon Musk Mart ayındaki başarısız denemenin ardından 2016 için %70, 2017 içinse %90 başarı oranı beklediğini açıklamıştı.
Falcon 9'un bu sabah gerçekleştirdiği inişin henüz pek bir görüntüsü bulunmuyor. Şimdilik canlı yayında gördüğümüz kısmı aşağıdaki YouTube penceresinden izleyebilirsiniz. Videolar ve fotoğraflar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.
Aslına bakarsanız SpaceX'in kendisi dahi bu denemenin başarıyla sonuçlanacağını beklemiyordu. Zira şirketin JSCAT-14 ismini verdiği bu görev dahilinde bir Japon uydusunu yer eşzamanlı yörüngeye, yani yaklaşık 35 bin kilometre yüksekliğe taşıması gerekiyordu. Roketin ilk kısmı bu yüksekliğin tamamını çıkmayacak olsa da bir alçak dünya yörüngesi görevine oranla yine de daha fazla mesafe kat etmesi gerekecekti. Bu da roketin geri dönüş hızını artıracak ve başarılı bir inişin gerçekleşme ihtimalini de epey bir düşürecekti.
Ayrıca Bkz. "Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar"
Ancak SpaceX tüm bu olumsuz koşullara rağmen Falcon 9'u Atlantik Okyanusu'nda yüzen "Of Course I Still Love You" isimli gemiye kusursuz bir şekilde indirmeyi başardı. Şirketin YouTube yayınında canlı olarak izlenebilen iniş anları tam da SpaceX çalışanlarının neden başarılı bir iniş beklemediklerini açıkladıkları sırada gerçekleşti. Şirketin kurucusu Elon Musk da bu beklenmedik başarının ardından attığı "Wohooo!!" tweetiyle yaşadığı sevinci anlatmaya çalıştı.
Woohoo!! https://t.co/0P8n8VmFbr— Elon Musk (@elonmusk) 6 Mayıs 2016
SpaceX'in son dönemlerde yakaladığı bu inanılmaz başarılar uzay araştırmalarının geleceği için de büyük önem arz ediyor. Falcon 9 gibi tekrar kullanılabilir roketler uzay taşımacılığının bugüne kadar en büyük problemlerinden birisi olan maliyet sorununa çözüm getirecek. Böylece artık bir roket onlarca hatta belki yüzlerce defa kullanılabilecek ve roketlerdeki kullan-at dönemi de sona erecek.
"Daha büyük bir hangara ihtiyacımız olacak"
Tekrar kullanılabilir roketlerdeki başarı yüzdesini her geçen gün artıran SpaceX adeta "artık bunlara alışın." diyor. Elon Musk da iniş anından hemen sonra attığı tweette bu duruma bir gönderme yaparak,"Daha büyük bir hangara ihtiyacımız olacakmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Elon Musk Mart ayındaki başarısız denemenin ardından 2016 için %70, 2017 içinse %90 başarı oranı beklediğini açıklamıştı.
Falcon 9'un bu sabah gerçekleştirdiği inişin henüz pek bir görüntüsü bulunmuyor. Şimdilik canlı yayında gördüğümüz kısmı aşağıdaki YouTube penceresinden izleyebilirsiniz. Videolar ve fotoğraflar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2016 yılında halen Ay'a gidilmediğini inanan birisinin genel olarak uzaybilimleri ile alakalı tavsiye verebilmesi komik