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SpaceX Falcon 9'u bir kez daha indirdi: İşte detaylar

SpaceX yine yaptı. Geçtiğimiz ay büyük bir ilke imza atan şirket bu sefer kendisinin bile ümitli olmadığı bir denemeyi daha başarıyla sonlandırdı. İşte detaylar:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,9b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz ay denizde yüzen otonom bir gemiye ilk kez iniş yaparak tarih yazan SpaceX başarısının üzerine koymaya devam ediyor. Önceki inişe oranla çok daha zor başka bir iniş daha gerçekleştiren şirket böylece iki kere denize ve bir kere de karaya olmak üzere toplam üçüncü inişini yapmış oldu.

Aslına bakarsanız SpaceX'in kendisi dahi bu denemenin başarıyla sonuçlanacağını beklemiyordu. Zira şirketin JSCAT-14 ismini verdiği bu görev dahilinde bir Japon uydusunu yer eşzamanlı yörüngeye, yani yaklaşık 35 bin kilometre yüksekliğe taşıması gerekiyordu. Roketin ilk kısmı bu yüksekliğin tamamını çıkmayacak olsa da bir alçak dünya yörüngesi görevine oranla yine de daha fazla mesafe kat etmesi gerekecekti. Bu da roketin geri dönüş hızını artıracak ve başarılı bir inişin gerçekleşme ihtimalini de epey bir düşürecekti.

Ayrıca Bkz. "Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar"
Ancak SpaceX tüm bu olumsuz koşullara rağmen Falcon 9'u Atlantik Okyanusu'nda yüzen "Of Course I Still Love You" isimli gemiye kusursuz bir şekilde indirmeyi başardı. Şirketin YouTube yayınında canlı olarak izlenebilen iniş anları tam da SpaceX çalışanlarının neden başarılı bir iniş beklemediklerini açıkladıkları sırada gerçekleşti. Şirketin kurucusu Elon Musk da bu beklenmedik başarının ardından attığı "Wohooo!!" tweetiyle yaşadığı sevinci anlatmaya çalıştı.



SpaceX'in son dönemlerde yakaladığı bu inanılmaz başarılar uzay araştırmalarının geleceği için de büyük önem arz ediyor. Falcon 9 gibi tekrar kullanılabilir roketler uzay taşımacılığının bugüne kadar en büyük problemlerinden birisi olan maliyet sorununa çözüm getirecek. Böylece artık bir roket onlarca hatta belki yüzlerce defa kullanılabilecek ve roketlerdeki kullan-at dönemi de sona erecek.

"Daha büyük bir hangara ihtiyacımız olacak"

Tekrar kullanılabilir roketlerdeki başarı yüzdesini her geçen gün artıran SpaceX adeta "artık bunlara alışın." diyor. Elon Musk da iniş anından hemen sonra attığı tweette bu duruma bir gönderme yaparak,"Daha büyük bir hangara ihtiyacımız olacakmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Elon Musk Mart ayındaki başarısız denemenin ardından 2016 için %70, 2017 içinse %90 başarı oranı beklediğini açıklamıştı.

Falcon 9'un bu sabah gerçekleştirdiği inişin henüz pek bir görüntüsü bulunmuyor. Şimdilik canlı yayında gördüğümüz kısmı aşağıdaki YouTube penceresinden izleyebilirsiniz. Videolar ve fotoğraflar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

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Sirkadyen 3 yıl en beğenilen kaazto28
kaazto28

Virinom

Bender B. RodriquezAga tamam inanmiyorum demiyorum ama sabahki ilk denemede oyle isik parliyor kamera kendini ayarladiginda kapsul orda birden beliriyor. O kadar paran var bilmemne bide cepheden bi kamera koyaydinda uzaktan izleseydik. Boyle olmazli ne oldu ne bitti anlamiyoruz bile
Görüntüler var zaten sadece önce kendileri detaylı analiz edecek daha sonra paylaşılacak.


herhalde siz orada çalışıyorsunuz analiz edeceklerden birisiniz galiba? Ay'a gittiklerini söyleyip dünyayı aldatan bir ülkenin 1000 doğrusunu sorgularım, bence siz de hemen inanmayın

2016 yılında halen Ay'a gidilmediğini inanan birisinin genel olarak uzaybilimleri ile alakalı tavsiye verebilmesi komik
kaazto28VirinomBender B. RodriquezAga tamam inanmiyorum demiyorum ama sabahki ilk denemede oyle is...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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darkaura 3 yıl
biz milli maclarda turkiye diye bagiririz, adamlar teknoloji ve bilimde sicrama yaperken usa diye tezahurat yapiyor. su an kadere isyan ediyorum.
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emir kustirika 3 yıl
LeTeina
Aya gidilmediği daha önce zaten açıklanmıştı. Cidden inanıyor muydunuz teneke kutularının havalanıp tekrar dünyaya döneceğine ? :)[separator]
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aynen aynen uluslar arası uzay istasyonu'da yalan zaten hatta parçalanıp bütün dünyadan düşüşü seyredilen mir uzay istasyonu'da yalandı hatta GPS / Galileo iletişim uydularıda da yalan cep telefonuna konumunu minik cinler söylüyor
yaw hee heee
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LeTeina 3 yıl
Ay'a gidilmediği daha önce zaten açıklanmıştı. Cidden inanıyor muydunuz teneke kutularının havalanıp tekrar dünyaya döneceğine ? :)
[separator]
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1 Yanıt Yanıtla +1
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Sirkadyen 3 yıl LeTeina
LeTeina
Ay'a gidilmediği daha önce zaten açıklanmıştı. Cidden inanıyor muydunuz teneke kutularının havalanıp tekrar dünyaya döneceğine ? :)
[separator]
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Ay'ın yerçekiminden haberin var mı ?
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0MG90 3 yıl
Bender B. Rodriquez
Aga tamam inanmiyorum demiyorum ama sabahki ilk denemede oyle isik parliyor kamera kendini ayarladiginda kapsul orda birden beliriyor. O kadar paran var bilmemne bide cepheden bi kamera koyaydinda uzaktan izleseydik. Boyle olmazli ne oldu ne bitti anlamiyoruz bile

Twitter'da var farklı kameralardan çekilen videolar
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kaazto28 3 yıl
Virinom
Bender B. RodriquezAga tamam inanmiyorum demiyorum ama sabahki ilk denemede oyle isik parliyor kamera kendini ayarladiginda kapsul orda birden beliriyor. O kadar paran var bilmemne bide cepheden bi kamera koyaydinda uzaktan izleseydik. Boyle olmazli ne oldu ne bitti anlamiyoruz bile
Görüntüler var zaten sadece önce kendileri detaylı analiz edecek daha sonra paylaşılacak.

herhalde siz orada çalışıyorsunuz analiz edeceklerden birisiniz galiba? Ay'a gittiklerini söyleyip dünyayı aldatan bir ülkenin 1000 doğrusunu sorgularım, bence siz de hemen inanmayın
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Sirkadyen 3 yıl kaazto28
kaazto28

Virinom

Bender B. RodriquezAga tamam inanmiyorum demiyorum ama sabahki ilk denemede oyle isik parliyor kamera kendini ayarladiginda kapsul orda birden beliriyor. O kadar paran var bilmemne bide cepheden bi kamera koyaydinda uzaktan izleseydik. Boyle olmazli ne oldu ne bitti anlamiyoruz bile
Görüntüler var zaten sadece önce kendileri detaylı analiz edecek daha sonra paylaşılacak.


herhalde siz orada çalışıyorsunuz analiz edeceklerden birisiniz galiba? Ay'a gittiklerini söyleyip dünyayı aldatan bir ülkenin 1000 doğrusunu sorgularım, bence siz de hemen inanmayın

2016 yılında halen Ay'a gidilmediğini inanan birisinin genel olarak uzaybilimleri ile alakalı tavsiye verebilmesi komik
1 Yanıt Yanıtla +14
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Virinom 3 yıl
Bender B. Rodriquez
Aga tamam inanmiyorum demiyorum ama sabahki ilk denemede oyle isik parliyor kamera kendini ayarladiginda kapsul orda birden beliriyor. O kadar paran var bilmemne bide cepheden bi kamera koyaydinda uzaktan izleseydik. Boyle olmazli ne oldu ne bitti anlamiyoruz bile

Görüntüler var zaten sadece önce kendileri detaylı analiz edecek daha sonra paylaşılacak.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Aga tamam inanmiyorum demiyorum ama sabahki ilk denemede oyle isik parliyor kamera kendini ayarladiginda kapsul orda birden beliriyor. O kadar paran var bilmemne bide cepheden bi kamera koyaydinda uzaktan izleseydik. Boyle olmazli ne oldu ne bitti anlamiyoruz bile
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asosyal mühendis 3 yıl
Roket tamam. Ondan sonra uzayda göktaşlarını deşip önemli madenleri bence bunları kullanarak dünyaya getirecekler. Bence bir sömürgenin başlangıcı olacak. Belki altın belki elmas artık neler yaparlar bilinmez. Onlar bunu yaparken de biz aval aval bakarız.
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teramit 3 yıl
şimdi geriye dünya dışı görevler için fırlatılan güçlü roketler kaldı onları da indirebilirlerse her türlü roketi indirebilir olacaklar.
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0MG90 3 yıl
Adamlar imkansızı başardı, bravo
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