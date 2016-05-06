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SpaceX Falcon 9'u bir kez daha indirdi: İşte detaylar

SpaceX yine yaptı. Geçtiğimiz ay büyük bir ilke imza atan şirket bu sefer kendisinin bile ümitli olmadığı bir denemeyi daha başarıyla sonlandırdı. İşte detaylar: