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SpaceX, HP'nin süperbilgisayarını uzaya taşıdı: İşte Falcon 9'un iniş anları

HP'nin geleceğin Mars görevlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği "Spaceborn Computer" isimli süperbilgisayar, dün akşam SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşındı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,9b
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, dün akşam Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bir kargo göre,v düzenledi. ISS'e bazı deney ekipmanları ve ikmal maddeleri taşıyan şirket, görev sonunda ise her zaman olduğu gibi bir de iniş denemesi gerçekleştirdi. İşte Falcon 9'un iniş anları:
Dün akşam TSİ 19.50'de başlayan CRS-12 isimli görev, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlediği 12. görev oldu. Şirket, Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracıyla birlikte yaklaşık 3 ton ağırlığında bir kargoyu uzaya taşıdı. Taşınan bilimsel ekipmanlar arasında NASA'nın HP ile iş birliği içerisinde geliştirdiği bir süperbilgisayar, ABD ordusuna ait bir görüntüleme uydusu ve çeşitli deney araç gereçleri yer alıyordu.

HP'nin süperbilgisayarı Mars yolculukları için çok önemli


Hewlett Packard Enterprise tarafından geliştirilen "Spaceborne Computer" isimli bilgisayar önümüzdeki 1 sene boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda işlev görecek. Süperbilgisayarın öncelikle uzayın zorlu şartlarına nasıl tepkiler vereceğini görmek isteyen NASA, bu deneyin gelecekteki insanlı Mars görevleri için çok büyük bir öneme sahip olduğunu söylüyor.

NASA, uzun süreli derin uzay görevlerine çıkacak olan astronotların uzay araçları içerisinde işlem gücü yüksek, güçlü bilgisayarlara sahip olmasını istiyor. Zira gezegenler arasındaki inanılmaz uzaklıklar nedeniyle uzayda iletişim Yeryüzü'ndeki gibi anlık olarak gerçekleşemiyor. Örneğin Mars yüzeyindeki bir astronotun Dünya'ya bir veri göndermesi yaklaşık 20 dakika sürüyor. Aynı şekilde Dünya'dan Mars'a bir cevap ulaşması için de yine benzer bir süre gerekiyor.

Bu tarz gecikmelerin gelecekte potansiyel problemlere ve tehlikeli durumlara yol açabileceğini düşünen NASA, astronotların kritik durumlarda ellerinin altında işlem gücü yüksek bir bilgisayara sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Yüksek radyasyon, kozmik ışınlar gibi uzayın zorlu şartları altında işlev görebilecek şekilde geliştirilen Spaceborn Computer, işte bu tür durumlarda hayati önem taşıyacak.
HP'nin hazırladığı video: 

Dragon uzay aracında dondurma da vardı


16 Ağustos'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak olan Dragon uzay aracının içerisinde ayrıca; uzun süreli uzay seyahatlerinin etkilerini araştırmak için 20 fare, Parkinson hastalığını daha iyi anlamak ve kozmik ışınların kökenini araştırmak için bazı deney ekipmanları ve son olarak ISS astronotlarına ikram olarak da birkaç kase dondurma yer aldı.

https://www.space.com/37784-spacex-dragon-launch-rocket-landing-crs12.html Yorum Yaz
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darkaura 2 yıl
Nefesini tutmazsan uzay boslugunda kanindaki oksijen tukenene kadar yasamak mumkun. Kozmik radyasyondan uzay araclarinin ve elbiselerininde prk korudugu soylenemez. Uluslararasi uzay istasyonunda astronotlar aralikli mavi flashlar gorduklerini soyluyorlar. Nedeni goz retinasina carpan yuksek enerjili kozmik parcaciklar.
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darkaura 2 yıl
hp nin bilgisayari aslinda uzayin zorlu sartlari icin tasarlanmadi. dunyada ticari olarak uretilen kuvvetli bilgisayar donanimlarinin uzay sartlarina ne kadar dayabilcegini test etmek icin gonderildi. ayni bilgisayarda 2 kopya var. biri dunyada oteki uzayda olacak. zaman icinde uzaydakinin ne kadar zarar gorup ne kadar islevsel olabilcegi test edilecek. nitekim uzay calisamalarinda simdiye kadar kullanilan elektronik aksam uzayin kozmik isinlarina, radyasyonuna dayanabilcek sekilde yapiliyor ama bunun bedeli performans farki oluyor. marsda otonom sistemler daha yuksek islem gucleri gerektireceginden dunyada yaygin kullanilan hizli ucuz silikon tabanli ciplerin uzaydaki performanslari detayli test edilecek.
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St Batuhan 2 yıl
Dondurma güzelmiş. Neyse efenim bu ne kadar gecikmeyi azaltabilir onu merak etmekteyim aslında. Zira zaten dünyaya gayet yakın durumda ISS/UUİ. Elbette küçük de olsa azalan bir gecikme büyük nimet ama 20 dakikayı 1 dk ya indiren bir gecikme durumumu mu yoksa 20 dakikadan 19 dakikaya inen bir durum mu buradaki o takıldı aklıma.
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homebird 2 yıl
Roketin atmosferi yararak uzaya çıkması müthiş bir şey. Daha hayret verici olan dikine geri geri yere konması. Videolar insanda hayranlık uyandırıyor. Muhteşem bir başarı.
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EyeCoral 2 yıl
Isı uzayda iletilebilir. Arkadaşların dediği gibi ışıma yoluyla, yoksa güneşden ısıyı alamazdık. Ses iletimi ile karıştırmış olabilirsiniz. Tabiki uzay boşluğunda ses kesinlikle iletilemez.
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bekoc 2 yıl
uzayın sıcaklığı neredeyse -270 derece. soğutmaya gerek yok
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burgamer 2 yıl bekoc
bekoc

uzayın sıcaklığı neredeyse -270 derece. soğutmaya gerek yok

0 Kelvin mi ?
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muratkaya 2 yıl bekoc
Isının iletileceği bir madde yok arkadaş onu sormuş.
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darkaura 2 yıl bekoc
Orijinalden alıntı: bekoc

uzayın sıcaklığı neredeyse -270 derece. soğutmaya gerek yok

uzayin ortalama sicakligi -270 derece olabilir ama isiyi iletecek bir hava, temas edilen bir yuzey olmadigi icin bunun hic bir onemi yok. soyle ifade edeyim sicaklik ayni bile olsa suyun icinde cok daha fazla usursunuz cunku suda madde yogunlugu yuksektir, sicakligi dusuk olmasa bile isiyi hizla emer, alir. ayni soguklukda demir parcasiyla, tahtaya dokunmak gibi bir fark. uzayda tam tersi yogunluk sifira yakin. bu yuzden uzayda isi dunyadaki gibi madde temasiyla degil isima ile iletilir. etrafa isinizi sacan kendi kizilotesi isimazini izole ederseniz, aluminyum folyo yada altin folyo bu isi cok iyi yapacaktir, uzayin -270 derece sogugunda asiri isinip yanabilirsiniz bile. uzaydaki sicakliginiz alacaginiz ve cevreye sacacaginiz isima ile iliskili. uzayin dis ortamina maruz kalinca aninda donup buz kesilmek hollywood filmlerinin yarattigi mitten baska bir sey degil.
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Hobar 2 yıl
Isının aktarılabileceği bir ortam olmadan bu cihazlar uzayda nasıl soğutuluyor? Açığa çıkan ısı nereye gidiyor?
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sniper23 2 yıl Hobar
Orijinalden alıntı: Hobar

Isının aktarılabileceği bir ortam olmadan bu cihazlar uzayda nasıl soğutuluyor? Açığa çıkan ısı nereye gidiyor?

Anladığım kadarıyla, ISS'de iki tane soğutma bölgesi var, biri bozulunca ekipmanları diğer yere taşıyorlar ya da kapatıyorlar. Bu sistemde amonyum (sıvı veya gaz mı yazmıyor) var. Bu amonyum devasa radyatörlerin etkisi ile sistemde dolaşıyor ve böylece istasyon soğuyor. Bir de istasyon bazen -93 dereceye maruz kalıyor (karanlık tarafta), bazen de tam tersi +93 dereceye maruz kalıyor (Güneş gören taraf)

Kaynak: nasa.gov/...
Burda da daha ayrıntılı bilgi var, burda 2 tane sistemden bahsediyor; 1- Aktif soğutma sistemi ve 2- Pasif soğutma sistemi.
Kaynak: nasa.gov/...
Tabi bunların hepsi İngilizce.
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muratkaya 2 yıl Hobar
Isının dağılımı 3 şekilde oluyor
1- İletim yoluyla: çevrede ısının iletildiği bir madde olur ısı alış-verişi ile ısı dağılımı olur.
2- Konveksiyon: Isı değişimi havanın hareket etmesine neden olur ve ısı dağılımı olur. Aslında iletim yoluyla ısı iletimiyle aynı şeydir.
3- Işıma ile: Isınan cisimden enerji etrafa ışık gibi dağılır. Mesela sobaya avuçlarınızı yaklaştırınca avucunuzun içini ısıtır ya işte bu ışımayla ısıtmadır.
Bence uzaydaki ısı ışıma yoluyla uzaklaşıyor.
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