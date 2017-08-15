SpaceX, HP'nin süperbilgisayarını uzaya taşıdı: İşte Falcon 9'un iniş anları

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, dün akşam Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bir kargo göre,v düzenledi. ISS'e bazı deney ekipmanları ve ikmal maddeleri taşıyan şirket, görev sonunda ise her zaman olduğu gibi bir de iniş denemesi gerçekleştirdi. İşte Falcon 9'un iniş anları:

HP'nin süperbilgisayarı Mars yolculukları için çok önemli

Bu tarz gecikmelerin gelecekte potansiyel problemlere ve tehlikeli durumlara yol açabileceğini düşünen NASA, astronotların kritik durumlarda ellerinin altında işlem gücü yüksek bir bilgisayara sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Yüksek radyasyon, kozmik ışınlar gibi uzayın zorlu şartları altında işlev görebilecek şekilde geliştirilen Spaceborn Computer, işte bu tür durumlarda hayati önem taşıyacak.

HP'nin hazırladığı video:

Dragon uzay aracında dondurma da vardı

16 Ağustos'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak olan Dragon uzay aracının içerisinde ayrıca; uzun süreli uzay seyahatlerinin etkilerini araştırmak için 20 fare, Parkinson hastalığını daha iyi anlamak ve kozmik ışınların kökenini araştırmak için bazı deney ekipmanları ve son olarak ISS astronotlarına ikram olarak da birkaç kase dondurma yer aldı.

https://www.space.com/37784-spacex-dragon-launch-rocket-landing-crs12.html

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Dün akşam TSİ 19.50'de başlayan CRS-12 isimli görev, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlediği 12. görev oldu. Şirket, Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracıyla birlikte yaklaşık 3 ton ağırlığında bir kargoyu uzaya taşıdı. Taşınan bilimsel ekipmanlar arasında NASA'nın HP ile iş birliği içerisinde geliştirdiği bir süperbilgisayar, ABD ordusuna ait bir görüntüleme uydusu ve çeşitli deney araç gereçleri yer alıyordu.Hewlett Packard Enterprise tarafından geliştirilen "Spaceborne Computer" isimli bilgisayar önümüzdeki 1 sene boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda işlev görecek. Süperbilgisayarın öncelikle uzayın zorlu şartlarına nasıl tepkiler vereceğini görmek isteyen NASA, bu deneyin gelecekteki insanlı Mars görevleri için çok büyük bir öneme sahip olduğunu söylüyor.NASA, uzun süreli derin uzay görevlerine çıkacak olan astronotların uzay araçları içerisinde işlem gücü yüksek, güçlü bilgisayarlara sahip olmasını istiyor. Zira gezegenler arasındaki inanılmaz uzaklıklar nedeniyle uzayda iletişim Yeryüzü'ndeki gibi anlık olarak gerçekleşemiyor. Örneğin Mars yüzeyindeki bir astronotun Dünya'ya bir veri göndermesi yaklaşık 20 dakika sürüyor. Aynı şekilde Dünya'dan Mars'a bir cevap ulaşması için de yine benzer bir süre gerekiyor.