NASA, Venüs’ün atmosferik koşullarına dayanıklı elektronik parçalar üretti

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Güneş Sistemi’nin en sıcak gezegeni olan Venüs, Dünya’nın en yakın komşusu olmasına rağmen zorlu atmosfer koşulları nedeniyle uzay yolculukları ve araştırmalarda tercih edilmiyor. Gezegenin zorlayıcı atmosfer koşullarını alt etmek adına yıllardır çalışmalara devam eden NASA, Venüs atmosferinde sağlam kalabilen elektronik parçalar (osilatör) ürettiğini duyurdu.

Birçok farklı maddeden oluşan ve Venüs koşullarına dayanabilmek için yüksek seviyelerdeki sıcaklıktan ve basınçtan etkilenmeyecek şekilde üretilen bu parçalar, NASA'nın Venüs atmosferini kopyalamak amacıyla özelleştirdiği odacıkta tam 521 saat geçirdiler. Parçalar, yaklaşık 22 güne tekabül eden bu süreçte sorunsuz bir şekilde çalışmayı sürdürdüler.

NASA, ürettiği elektronik parçaların çalışabilmesi adına seramik ve karborundum (silikon ve karbon elementlerinin birleşimiyle oluşan bir bileşik) gibi dayanıklı maddeler kullanmış. Bu parçaların, Dünya’dan 92 kat daha yüksek atmosfer basıncına ve ortalama 460 Celsius atmosfer sıcaklığına sahip olan Venüs'te sağlam kalabilmesi, gerçekten de büyük bir başarı.

NASA, ürettiği parçaların Venüs atmosferinde 521 saat geçirmesiyle yeni bir rekora imza atmış oldu. Bu konudaki daha önceki rekor, 1982 senesinde Venüs yüzeyine iniş yaparak incelemelerde bulunan Venera 13 isimli uzay aracına aitti. Sovyet Birliği tarafından üretilen uzay aracı, Venüs atmosferinde 127 dakika çalışabilmişti.

https://www.engadget.com/2017/02/08/nasa-figured-out-how-to-make-venus-resistant-electronics/