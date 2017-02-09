NASA, Venüs’ün atmosferik koşullarına dayanıklı elektronik parçalar üretti

Birçok farklı maddeden oluşan ve Venüs koşullarına dayanabilmek için yüksek seviyelerdeki sıcaklıktan ve basınçtan etkilenmeyecek şekilde üretilen bu parçalar, NASA'nın Venüs atmosferini kopyalamak amacıyla özelleştirdiği odacıkta tam 521 saat geçirdiler. Parçalar, yaklaşık 22 güne tekabül eden bu süreçte sorunsuz bir şekilde çalışmayı sürdürdüler.
NASA, ürettiği elektronik parçaların çalışabilmesi adına seramik ve karborundum (silikon ve karbon elementlerinin birleşimiyle oluşan bir bileşik) gibi dayanıklı maddeler kullanmış. Bu parçaların, Dünya’dan 92 kat daha yüksek atmosfer basıncına ve ortalama 460 Celsius atmosfer sıcaklığına sahip olan Venüs'te sağlam kalabilmesi, gerçekten de büyük bir başarı.
NASA, ürettiği parçaların Venüs atmosferinde 521 saat geçirmesiyle yeni bir rekora imza atmış oldu. Bu konudaki daha önceki rekor, 1982 senesinde Venüs yüzeyine iniş yaparak incelemelerde bulunan Venera 13 isimli uzay aracına aitti. Sovyet Birliği tarafından üretilen uzay aracı, Venüs atmosferinde 127 dakika çalışabilmişti.
https://www.engadget.com/2017/02/08/nasa-figured-out-how-to-make-venus-resistant-electronics/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kimseyi karalama derdim yok; ama yerli otomobili hala bitiremeyen bir ülkeyiz, yapılanı desteklemeyen, hala yurtdışı bağımlı yaşamamızın yegane sebebi belli olan bir ülkeyiz.
ama sorsan herkes de bizi kıskanıyor, evet 80 milyon insandan nasıl katma değerli fikir çıkmaz ya da bu desteklenmez diye kıskanabilirler ancak.