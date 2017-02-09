Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA, Venüs’ün atmosferik koşullarına dayanıklı elektronik parçalar üretti

NASA, Venüs’ün aşındırıcı ve son derece sıcak atmosferine dayanabilen elektronik parçalar üretti. Parçalar, yapılan testlerde 521 saat sorunsuz olarak çalıştılar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,4b
1
5
Uzay
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

NASA, Venüs’ün atmosferik koşullarına dayanıklı elektronik parçalar üretti
Tam Boyutta Gör

Güneş Sistemi’nin en sıcak gezegeni olan Venüs, Dünya’nın en yakın komşusu olmasına rağmen zorlu atmosfer koşulları nedeniyle uzay  yolculukları ve araştırmalarda tercih edilmiyor. Gezegenin zorlayıcı atmosfer koşullarını alt etmek adına yıllardır çalışmalara devam eden NASA, Venüs atmosferinde sağlam kalabilen elektronik parçalar (osilatör) ürettiğini duyurdu.

Birçok farklı maddeden oluşan ve Venüs koşullarına dayanabilmek için yüksek seviyelerdeki sıcaklıktan ve basınçtan etkilenmeyecek şekilde üretilen bu parçalar, NASA'nın Venüs atmosferini kopyalamak amacıyla özelleştirdiği odacıkta tam 521 saat geçirdiler. Parçalar, yaklaşık 22 güne tekabül eden bu süreçte sorunsuz bir şekilde çalışmayı sürdürdüler.

NASA, ürettiği elektronik parçaların çalışabilmesi adına seramik ve karborundum (silikon ve karbon elementlerinin birleşimiyle oluşan bir bileşik) gibi dayanıklı maddeler kullanmış. Bu parçaların, Dünya’dan 92 kat daha yüksek atmosfer basıncına ve ortalama 460 Celsius atmosfer sıcaklığına sahip olan Venüs'te sağlam kalabilmesi, gerçekten de büyük bir başarı.

NASA, ürettiği parçaların Venüs atmosferinde 521 saat geçirmesiyle yeni bir rekora imza atmış oldu. Bu konudaki daha önceki rekor, 1982 senesinde Venüs yüzeyine iniş yaparak incelemelerde bulunan Venera 13 isimli uzay aracına aitti. Sovyet Birliği tarafından üretilen uzay aracı, Venüs atmosferinde 127 dakika çalışabilmişti.


https://www.engadget.com/2017/02/08/nasa-figured-out-how-to-make-venus-resistant-electronics/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darThranduil 2 yıl en beğenilen
bilim bu işte,
kimseyi karalama derdim yok; ama yerli otomobili hala bitiremeyen bir ülkeyiz, yapılanı desteklemeyen, hala yurtdışı bağımlı yaşamamızın yegane sebebi belli olan bir ülkeyiz.
ama sorsan herkes de bizi kıskanıyor, evet 80 milyon insandan nasıl katma değerli fikir çıkmaz ya da bu desteklenmez diye kıskanabilirler ancak.
bilim bu işte,kimseyi karalama derdim yok; ama yerli otomobili hala bitiremeyen bir ülkeyiz, yapılanı desteklemeyen, hala yurtdışı bağımlı yaşamamızın yega...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kesbi 2 yıl
Biz de yedik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
Adamların ülkesinde bu tür çalışmalara yatırım yapılıyor helal olsun valla..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mihrali Bey 2 yıl
Uzay teknolojilerini kimler (şirket, meslek olarak) geliştiriyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl
adamlar halen 50 yıl dünyadan ileride
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darThranduil 2 yıl en beğenilen
bilim bu işte,
kimseyi karalama derdim yok; ama yerli otomobili hala bitiremeyen bir ülkeyiz, yapılanı desteklemeyen, hala yurtdışı bağımlı yaşamamızın yegane sebebi belli olan bir ülkeyiz.
ama sorsan herkes de bizi kıskanıyor, evet 80 milyon insandan nasıl katma değerli fikir çıkmaz ya da bu desteklenmez diye kıskanabilirler ancak.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Nokia, yazılım uzmanı Comptel'i satın alacak 2 yıl Görme engelli bireyler için umut verici gelişme! 2 yıl iCloud, Safari'nin tarayıcı geçmişi verilerini aylar boyunca gizlice kaydetti 2 yıl Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı 2 yıl MSI Z270 Tomahawk incelemesi "Fiyat/Performansı yüksek savaşçı" 2 yıl Facebook, kaliteli içerikler üretebilmek için MTV yöneticisini işe aldı 2 yıl Facebook, ayrımcılığa karşı yeni reklam politikalarını duyurdu 2 yıl Evernote, Google Bulut ile artık çok daha hızlı 2 yıl Stanford Üniversitesi’nden ilginç çalışma: Herkes trol olabilir! 2 yıl Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor 2 yıl GDDR6 üretimi bu yıl başlıyor 2 yıl Google, resimleri yapay zeka ile belirginleştirecek 2 yıl Android Wear 2.0 ile gelen yenilikler 2 yıl Türk Telekom 1.39 milyar lira zarar açıkladı 2 yıl SoftBank'ın 100 milyar dolarlık teknoloji fonunda sona yaklaşıldı 2 yıl Yeni bir Mac zararlısı ortaya çıkarıldı 2 yıl Bakanlıktan yeni kimlik kartı başvurularıyla ilgili önemli açıklama 2 yıl Fransa’da nükleer santral patlaması! 2 yıl Windows 10'a resim içinde resim desteği geliyor 2 yıl Intel 7 milyar dolarlık yatırımla açacağı dev üretim tesisini duyurdu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN NASA, Venüs’ün atmosferik koşullarına dayanıklı elektronik parçalar üretti Sonraki Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, sesli ve görüntülü arama testlerine başladı 2 yıl E3 2017, halka kapılarını açan ilk E3 etkinliği olacak 2 yıl Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali için imzalar atıldı 2 yıl Yeni LG Watch akıllı saatleri resmiyet kazandı 2 yıl Tesla Model S yeni bir hız rekoru kırdı 2 yıl Xiaomi Mi Note 2'yi kullandık: En iyi Note 7 alternatifi ? 2 yıl SideArm teknolojisi insansız hava araçlarını havada yakalayarak yere indirecek 2 yıl Google'ın sahte haberlerle mücadelede yeni aracı: CrossCheck 2 yıl Apple, geride bıraktığımız çeyrekte 6 milyon adet Apple Watch sattı 2 yıl ASRock yeni anakartıyla taşınabilir oyuncu sistemlerini hedefliyor 2 yıl Dropbox, Google'ın en iyi tasarımcılarından birini kaptı 2 yıl Thermalright yeni soğutucusunu kullanıma sundu 2 yıl ABD ordusunu hackleyen gruba 40 milyon dolarlık yatırım yapılacak 2 yıl Parlak fikirler Turkcell’in Arıkovanı ile destek buluyor 2 yıl Microsoft Cloud işletim sisteminde 'Win32' desteğini rafa kaldırıyor 2 yıl Cooler Master yeni MasterCase Pro 6’yı duyurdu 2 yıl Lamborghini Urus'un üretimi Nisan ayında başlıyor 2 yıl Amazon’dan Apple’a büyük transfer 2 yıl Samsung'un batarya fabrikasında yangın çıktı! 2 yıl Yüzde yüz yerli helikopter için dev adım Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim