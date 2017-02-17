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Juno uzay aracı, motorundaki sorundan ötürü Jüpiter’e yaklaşmayacak

NASA tarafından gaz devi Jüpiter’i gözlemlemesi ve araştırması için gönderilen Juno isimli uzay aracı, motorundaki aksaklıklardan dolayı gaz devine yaklaşmayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,7b
1
12
Uzay
Emre Karakullukçu
Yazar
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Juno uzay aracı, motorundaki sorundan ötürü Jüpiter’e yaklaşmayacak
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2011 senesinde NASA tarafından fırlatılan ve 2016 senesinde Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter’in yörüngesine giriş yapan Juno uzay aracı, motorundaki bazı aksaklıklardan dolayı gaz devi gezegene yaklaşmayacak. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz Ekim ayında uzay aracının motorlarından bazıları, Dünya’dan gönderilen komutlara düzgün bir şekilde yanıt verememiş ve neredeyse 1.1 milyar dolarlık görevi tehlikeye sokmuştu. Aynı riski almak istemeyen NASA, Juno’yu Jüpiter’e yaklaştırmama kararı aldığını duyurdu.

Juno, şu an Jüpiter’in dış yörüngesinde bulunuyor ve gaz devini 53.4 günde bir turluyor. Eğer NASA Juno’nun motorlarını bir kez daha ateşleme kararı alsaydı, uzay aracı Jüpiter’e yaklaşacak ve gaz devini sadece 14 günde bir turlayacaktı. Bu da bilim insanlarının Jüpiter’i incelemesini kolaylaştırırdı.

Bilim insanları, Juno’nun bulunduğu konumda kalarak da incelemelerine devam edebileceğini dile getirdi. Uzay aracı, Jüpiter’den uzakta kalarak gezegenin yüksek radyasyon seviyesinden korunabilecek ve Jüpiter’in de dahil olduğu Jovian manyetosferinin solar rüzgarlarla olan etkileşimini daha yakından inceleyebilecek.

Juno'nun yörünge değişimi yapmasını engelleyen sorunu, buradaki linkte bulunan haberimizden okuyabilirsiniz. 

https://arstechnica.com/science/2017/02/due-to-concerns-about-engine-juno-to-remain-in-elongated-jupiter-orbit/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hollowman_ 2 yıl en beğenilen
donanım haberde her haber altı yoruma, konuyla ilgisiz olarak sürekli siyasi yorumlar yapılmasının artık organize yapıldığını düşünmeye başladım. yani nasıl bir ruh hastası hem nasa haberinin altına hem de ülkede o gün gerçekleşen bir yenilikle ilgili bir haberin altına rte ve hükümet karşıtı aynı saçmalıkları yazar ki.
donanım haberde her haber altı yoruma, konuyla ilgisiz olarak sürekli siyasi yorumlar yapılmasının artık organize yapıldığını düşünmeye başladım. yani nasıl bir...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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homebird 2 yıl
Aklınız,fikriniz,düşünceniz,herşeyiniz siyaset olmuş.Yeni çıkan telefon haberlerinin altında bile siyasi yorum görüyorum. Allah sonumuzu hayır ede...
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Göz göre göre gelişmiş ülkelerle aramızın gitgide daha çok açılması, bunu engellemek için hiçbirşey yapılmaması, tam tersine bedevi arap zihniyetiyle hızla geriye gitmemiz, yol köprü yapılmasının gelişmişlik göstergesi zannedilmesi, başarılı gençlerin cezalandırılması, yobaz ve yalakaların ödüllendirilmesi, yıllardır kazanılan ne kadar değerimiz varsa elimizden uçup gitmesi ve bunu izlemekten başka hiçbirşey yapamamamız bir vatandaş olarak sizi rahatsız etmiyorsa o sizin karakterinizle ilgili bir sorundur. Vatansever bir birey olarak ülkemizin durumu beni öldürüyor.
Halbu ki Nasanın haberlerini okuyup iç geçirmek yerine şu an Tübitak'ın dünyada ses getiren araştırmalarını okuyup gururlanıyor olabilirdik. Bunu istemediniz.
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Frost05 2 yıl
Ya bi' kapatıp açsalardı, belki düzelebilir?
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hollowman_ 2 yıl en beğenilen
donanım haberde her haber altı yoruma, konuyla ilgisiz olarak sürekli siyasi yorumlar yapılmasının artık organize yapıldığını düşünmeye başladım. yani nasıl bir ruh hastası hem nasa haberinin altına hem de ülkede o gün gerçekleşen bir yenilikle ilgili bir haberin altına rte ve hükümet karşıtı aynı saçmalıkları yazar ki.
2 Yanıt Yanıtla +11
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basartenk 2 yıl hollowman_
hollowman_

donanım haberde her haber altı yoruma, konuyla ilgisiz olarak sürekli siyasi yorumlar yapılmasının artık organize yapıldığını düşünmeye başladım. yani nasıl bir ruh hastası hem nasa haberinin altına hem de ülkede o gün gerçekleşen bir yenilikle ilgili bir haberin altına rte ve hükümet karşıtı aynı saçmalıkları yazar ki.

Bilin bakalım ülkeyi bu hale kim getirdi?
1 Yanıt Yanıtla +2
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-Altay- 2 yıl hollowman_
hollowman_
donanım haberde her haber altı yoruma, konuyla ilgisiz olarak sürekli siyasi yorumlar yapılmasının artık organize yapıldığını düşünmeye başladım. yani nasıl bir ruh hastası hem nasa haberinin altına hem de ülkede o gün gerçekleşen bir yenilikle ilgili bir haberin altına rte ve hükümet karşıtı aynı saçmalıkları yazar ki.

Hocam onlar beyinleri olmayan virüsler. Onlara belli bir DNA kodlanmış, onun dışına çıkamıyorlar.
Beyni olan insan zaten konuyla alakası olmayan şeyleri paylaşmaması gerektiğini bilir ve ayırt etme yetisine sahiptir.
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homebird 2 yıl
Aklınız,fikriniz,düşünceniz,herşeyiniz siyaset olmuş.Yeni çıkan telefon haberlerinin altında bile siyasi yorum görüyorum. Allah sonumuzu hayır ede...
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Silver_Code 2 yıl
editör arkadaş trakyalı falan mı? (yanlış anlamayın lütfen)
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Xeblion 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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KaleyDeskop 2 yıl
amerika her ne kadar uzayın hakimi olsada şu an çin hindistan depar atarak yetişiyor, burda 50 yıl önce kurulmuş bir kurum ile son 16 yılda yeni koşmaya başlamış ülkelerden bahsediyorum bu gidişle amerika ezici üstünlüğünü kaybedecek. Rusya ise hala balistik füze yapıyor :D
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Ac1DBuRN 2 yıl
Motor meme yapmıştır. (ülkemiz adına bakış açımız-temsili)
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erdem552 2 yıl
Milyarlarca doları bu tip araştırmalara harcıyorlar ya şu haberleri gerçekten kıskanıyorum.
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