Juno uzay aracı, motorundaki sorundan ötürü Jüpiter’e yaklaşmayacak

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2011 senesinde NASA tarafından fırlatılan ve 2016 senesinde Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter’in yörüngesine giriş yapan Juno uzay aracı, motorundaki bazı aksaklıklardan dolayı gaz devi gezegene yaklaşmayacak. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz Ekim ayında uzay aracının motorlarından bazıları, Dünya’dan gönderilen komutlara düzgün bir şekilde yanıt verememiş ve neredeyse 1.1 milyar dolarlık görevi tehlikeye sokmuştu. Aynı riski almak istemeyen NASA, Juno’yu Jüpiter’e yaklaştırmama kararı aldığını duyurdu.

Juno, şu an Jüpiter’in dış yörüngesinde bulunuyor ve gaz devini 53.4 günde bir turluyor. Eğer NASA Juno’nun motorlarını bir kez daha ateşleme kararı alsaydı, uzay aracı Jüpiter’e yaklaşacak ve gaz devini sadece 14 günde bir turlayacaktı. Bu da bilim insanlarının Jüpiter’i incelemesini kolaylaştırırdı.

Bilim insanları, Juno’nun bulunduğu konumda kalarak da incelemelerine devam edebileceğini dile getirdi. Uzay aracı, Jüpiter’den uzakta kalarak gezegenin yüksek radyasyon seviyesinden korunabilecek ve Jüpiter’in de dahil olduğu Jovian manyetosferinin solar rüzgarlarla olan etkileşimini daha yakından inceleyebilecek.

Juno'nun yörünge değişimi yapmasını engelleyen sorunu, buradaki linkte bulunan haberimizden okuyabilirsiniz.

https://arstechnica.com/science/2017/02/due-to-concerns-about-engine-juno-to-remain-in-elongated-jupiter-orbit/