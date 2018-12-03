SpaceX, aynı Falcon 9 roketini üçüncü defa indirmeyi başardı

Üçüncü defa iniş yaptı
SpaceX’in en büyük önceliği uzay araştırmaları için daha düşük bütçeli fırlatmalar yapabilmek. Bunun sağlanmasındaki temel yardımcı ise tekrar kullanılabilen roketler oluyor. Bugün fırlatılan Falcon 9 daha öncesinde iki farklı görevde başarılı bir şekilde yer almıştı. Yani roket üçüncü görevini gerçekleştirip, yeryüzüne tek parça halinde inmeyi tekrar başardı. Pasifik Okyanusu'nda bulunan küçük bir drone gemi üzerine sorunsuz şekilde yerleşti. Ayrıca aynı anda 64 mini uydu taşımasıyla ABD’den tek seferde uzaya fırlatılan en fazla sayıda kargo rekoru kırıldı.Ayrıca Bkz. "SpaceX, Ay'a gidiyor: İlk Ay turistiyle anlaşmaya varıldı"
Falcon 9 roketi ilk fırlatılışını Mayıs, ikincisini ise Ağustos ayında yapmıştı. Bugün gerçekleştirilen kalkışın da başarılı olması SpaceX için önemli bir dönüm noktasıydı. Roketin dördüncü bir fırlatma için tekrar kullanılabilme ihtimali hala mevcut. Bilim insanları gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bu kararı vereceklerdir. Roketin kalkış ve iniş anını aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz. Fırlatma anı 19:48, roketin geri yer yüzüne inişi ise 27:35 dakikasında gerçekleşiyor.
https://www.youtube.com/watch?v=Wq8kS6UoOrQ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öncelikle haber için teşekkürler,
Ancak ben bu roketlerin hiç bir parçası yenilenmeden tekrar kullanıldığına inanmıyorum,
Mutlaka bir kaç parça değiştiriliyor ve ondan sonra yeni görevine gidiyordur, sizden ricam bu yenileme işleminde nelerin değiştiğini bulup konuya ekletmisiniz, yada yeni bir haber olarak ta sunabilirsiniz...
İyi günler....
İlginiz için teşekkür ederim. Küçük bir ön araştırma yaptım ancak genelde tekrar fırlatılışın maliyeti ile ilgili bilgiler mevcut. Parça bazında nelerin değiştirildiğini göremedim. Ama aklımım bir köşesine yazdım. Herhangi bir kaynak bulabilirsem sizi haberdar edeceğim.
Yukarıda bir arkadaş dış kaplama yenileniyor demiş. Kalkışları izlerseniz eski kalkışın siyahlıkları roket üzerinde duruyor. Dış kaplamada çok değişikli yok gibi.
Detaylı cevapları araştırmamdan sonra paylaşırım.
İyi günler.