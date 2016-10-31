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SpaceX bu yıl içerisinde Falcon 9 uçuşlarına geri dönmek istiyor

Eylül ayındaki patlama nedeniyle tüm planlarını ertelemek zorunda kalan SpaceX artık yavaş yavaş normale dönmek istiyor. Falcon 9 roketi bu yıl içerisinde tekrar uçuşlara başlayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX, Eylül ayının başlarında yaşadığı Falcon 9 patlama krizinden dolayı uzun bir süredir roket fırlatamıyordu. Patlamanın gerçekleştiği 1 Eylül gününden sonraki tarihler için planladığı tüm uçuşları belirsiz bir tarihe ertelemek zorunda kalan şirket, 2016 yılı sonlanmadan tekrar uçuşlara dönmenin planlarını yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Mars'a gitmenin maliyeti ne? İşte SpaceX'in harcayacağı para"
Cuma günü yayınlanan basın bildirisinde halen patlamanın nedenlerini araştırmaya devam ettiklerini belirten SpaceX, "Şirket olarak şu anda iki farklı alana odaklanmış durumdayız; patlamaya sebep olan problemin tam olarak kaynağını bulmak ve Falcon 9'un daha güvenilir bir hale gelmesini sağlayacak iyileştirilmiş helyum sistemleri geliştirmek." ifadelerine yer verdi. Şirket daha önce 23 Eylül'de yayınladığı bir bildiride de patlamanın sebebi olarak helyum basınç sistemlerinde ortaya çıkan bir problemi göstermişti.

SpaceX, patlamanın temel nedenini henüz tam olarak belirleyememiş olsa da epey bir yol kat edildiğini ve artık uçuşlara geri dönmenin de zamanının geldiğini düşünüyor. Önümüzdeki Aralık ayında ünlü Falcon 9 roketini tekrar uzaya göndermek isteyen SpaceX, şirket kurucusu Elon Musk'ın "14 yıl boyunca karşılaştığımız en karışık ve zorlayıcı başarısızlık" olarak tanımladığı bu patlamanın ardından yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor.

http://www.floridatoday.com/story/tech/science/space/spacex/2016/10/28/spacex-hopes-return-falcon-9-flight-year/92903114/ Yorum Yaz
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gun 3 yıl
Ne yani tam belirleyemeden tekrar mı fırlatacaklar ?
Az çok tahmin edip belli ki bazı önlemler almışlar ama tam belirlemeden fırlatmak biraz tehlikeli değil mi ?
Sonuçta uydu yapması kolay birşey değil ve patlayan rokette ucuz değil.
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Batumatu 3 yıl gun
gun

Ne yani tam belirleyemeden tekrar mı fırlatacaklar ?



Az çok tahmin edip belli ki bazı önlemler almışlar ama tam belirlemeden fırlatmak biraz tehlikeli değil mi ?



Sonuçta uydu yapması kolay birşey değil ve patlayan rokette ucuz değil.

Bence roketin etrafını reklamla donatsınlar artık roket reklamdan gözükmesin bu sayede patladığında oluşacak masrafları çoktan kazanmış olurlar. Ben olsam böyle yapardım.
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