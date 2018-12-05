SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na binlerce kiloluk kargo gönderiyor [Güncellendi]

2540 kilogram kargo
Falcon 9 roketinin üstünde bulunan Dragon kapsülüyle taşınacak kargonun toplam ağırlığı 2540 kilogram. Şu an Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan altı kişilik mürettebata yiyecek, su, deney içeriği vb. malzemeler ulaştırılacak. Bu fırlatma yüzlerce teknolojinin ve araştırmanın ilk defa denenmesini sağlıyor. NASA adına gerçekleştirilecek kalkış, SpaceX’e verilen 16. görev. Görevin aslında salı günü yapılması bekleniyordu ancak bazı özel kargolar bunu engelledi. Colorado Üniversitesi tarafından gönderilen canlı farelerin yemleriyle ilgili sorun sebep olarak gösterilmiş.Ayrıca Bkz. "Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yeni mürettebatıyla tanışın: Yapay zekâ CIMON"
Fırlatma Türkiye saati ile 21:16’da canlı olarak izlenebilecek. Falcon 9 roketi kargosunu yolladıktan sonra her zaman olduğu gibi yer yüzüne geri inmeye çalışacak. Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşan kargo ise sabah saatlerine doğru robot kollar yardımıyla bağlanacak. SpaceX resmi YouTube kanalı tarafından yapılacak canlı yayını aşağıdan takip edebilirsiniz.
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https://www.theverge.com/2018/12/5/18113714/spacex-falcon-9-rocket-iss-crs-16-dragon-capsule-watch-live Yorum Yaz Paylaş Tweetle