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SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na binlerce kiloluk kargo gönderiyor [Güncellendi]

Bugün 21:16’da gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na yiyecek, su ve deney malzemesi takviyesi yapılacak. Kargonun toplam ağırlığı 2540 kilogram.
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Uzay
Onur Emre Karadağ
Yazar
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SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na binlerce kiloluk kargo gönderiyor [Güncellendi]
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SpaceX yalnızca iki gün önce iki kez kullandığı Falcon 9 roketini üçüncü defa başarıyla fırlatarak önemli bir rekora imza atmıştı. Bugün ise Uluslararası Uzay İstasyonu’na malzeme takviyesi yapılacak. Kalkışın gerçekleşeceği Florida da son hazırlıklar yapılıyor.

2540 kilogram kargo

Falcon 9 roketinin üstünde bulunan Dragon kapsülüyle taşınacak kargonun toplam ağırlığı 2540 kilogram. Şu an Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan altı kişilik mürettebata yiyecek, su, deney içeriği vb. malzemeler ulaştırılacak. Bu fırlatma yüzlerce teknolojinin ve araştırmanın ilk defa denenmesini sağlıyor. NASA adına gerçekleştirilecek kalkış, SpaceX’e verilen 16. görev. Görevin aslında salı günü yapılması bekleniyordu ancak bazı özel kargolar bunu engelledi. Colorado Üniversitesi tarafından gönderilen canlı farelerin yemleriyle ilgili sorun sebep olarak gösterilmiş.

Ayrıca Bkz. "Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yeni mürettebatıyla tanışın: Yapay zekâ CIMON"

Fırlatma Türkiye saati ile 21:16’da canlı olarak izlenebilecek. Falcon 9 roketi kargosunu yolladıktan sonra her zaman olduğu gibi yer yüzüne geri inmeye çalışacak. Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşan kargo ise sabah saatlerine doğru robot kollar yardımıyla bağlanacak. SpaceX resmi YouTube kanalı tarafından yapılacak canlı yayını aşağıdan takip edebilirsiniz.

Güncelleme

Falcon 9 roketi Dragon kapsülünü başarıyla uzaya taşıdı. Kapsül güneş panellerini açarak Uluslararası Uzay İstasyonu ile bağlanacağı zamana kadar enerji toplamaya başladı. Ancak Falcon 9 roketi geri yer yüzüne inerken aniden kendi etrafında dönmeye başladı. Görüntüler bu noktadan sonra kesilse de Falcon 9 roketinin suya çakıldığı öğrenildi. Görev başarılı olmasına rağmen yeryüzüne geri iniş maalesef gerçekleştirilemedi.

https://www.theverge.com/2018/12/5/18113714/spacex-falcon-9-rocket-iss-crs-16-dragon-capsule-watch-live Yorum Yaz
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NimbleSoul 5 ay en beğenilen
Elon Musk iniş sırasında neler yaşandığının kaydını paylaştı. Şaka maka iyi toparlamış ama yetmemiş. Su yerine düz bir zemine denk gelseydi muhtemelen başarılı bir iniş olacakmış. Bir daha ki sefere artık. :) twitter.com/...
Elon Musk iniş sırasında neler yaşandığının kaydını paylaştı. Şaka maka iyi toparlamış ama yetmemiş. Su yerine düz bir zemine denk gelseydi muhtemelen başarılı ...
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NimbleSoul 5 ay en beğenilen
Elon Musk iniş sırasında neler yaşandığının kaydını paylaştı. Şaka maka iyi toparlamış ama yetmemiş. Su yerine düz bir zemine denk gelseydi muhtemelen başarılı bir iniş olacakmış. Bir daha ki sefere artık. :) twitter.com/...
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