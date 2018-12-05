SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na binlerce kiloluk kargo gönderiyor [Güncellendi]

SpaceX yalnızca iki gün önce iki kez kullandığı Falcon 9 roketini üçüncü defa başarıyla fırlatarak önemli bir rekora imza atmıştı. Bugün ise Uluslararası Uzay İstasyonu’na malzeme takviyesi yapılacak. Kalkışın gerçekleşeceği Florida da son hazırlıklar yapılıyor.

2540 kilogram kargo

Falcon 9 roketinin üstünde bulunan Dragon kapsülüyle taşınacak kargonun toplam ağırlığı 2540 kilogram. Şu an Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan altı kişilik mürettebata yiyecek, su, deney içeriği vb. malzemeler ulaştırılacak. Bu fırlatma yüzlerce teknolojinin ve araştırmanın ilk defa denenmesini sağlıyor. NASA adına gerçekleştirilecek kalkış, SpaceX’e verilen 16. görev. Görevin aslında salı günü yapılması bekleniyordu ancak bazı özel kargolar bunu engelledi. Colorado Üniversitesi tarafından gönderilen canlı farelerin yemleriyle ilgili sorun sebep olarak gösterilmiş.

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Fırlatma Türkiye saati ile 21:16’da canlı olarak izlenebilecek. Falcon 9 roketi kargosunu yolladıktan sonra her zaman olduğu gibi yer yüzüne geri inmeye çalışacak. Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşan kargo ise sabah saatlerine doğru robot kollar yardımıyla bağlanacak. SpaceX resmi YouTube kanalı tarafından yapılacak canlı yayını aşağıdan takip edebilirsiniz.

Güncelleme

Falcon 9 roketi Dragon kapsülünü başarıyla uzaya taşıdı. Kapsül güneş panellerini açarak Uluslararası Uzay İstasyonu ile bağlanacağı zamana kadar enerji toplamaya başladı. Ancak Falcon 9 roketi geri yer yüzüne inerken aniden kendi etrafında dönmeye başladı. Görüntüler bu noktadan sonra kesilse de Falcon 9 roketinin suya çakıldığı öğrenildi. Görev başarılı olmasına rağmen yeryüzüne geri iniş maalesef gerçekleştirilemedi.

https://www.theverge.com/2018/12/5/18113714/spacex-falcon-9-rocket-iss-crs-16-dragon-capsule-watch-live