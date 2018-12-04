Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yeni mürettebatıyla tanışın: Yapay zekâ CIMON

2018 yılının ortalarında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), İnteraktif Mobil Asistan (CIMON) şeklinde tercüme edebileceğimiz yapay zekâ kontrollü bir robota ev sahipliği yapmaya başladı.

IBM ve Airbus şirketlerinin CIMON’ı, İstasyondaki astronotlara işlerini yaparlarken görsel anlamda geri bildirimler veren bir yardımcı ve uzun soluklu uzay görevlerinde astronotların moralini arttırabilecek bir asistan olarak tasarladıkları ifade ediliyor.

3D basım tekniği ile üretilen robot, uzayın yerçekimsiz ortamında hareket kabiliyetini sahip olduğu 12 adet dâhili pervane ile sağlıyor. CIMON’ın maliyeti ise yaklaşık 6 milyon dolar.

Henüz emekleme aşamasında CIMON İstasyonda görevli Alman astronot Alexander Gerst ile gerçekleştridiği ilk temasta temel bazı soruları cevaplamış. Bilimsel bir konuda Gerst’e yardımcı olan CIMON, ardından Gerst’in favori şarkısını çalmış. Olumlu bırakılan ilk intibakın ömrü maalesef çok uzun olmuyor. Devam eden süreçte CIMON, Stanley Kubrick’in kült filmi “2001: Bir Uzay Destanında” yer alan yapay zekâ HAL 9000 gibi tuhaf davranışlar göstermeye başlıyor ve Gerst’i kendisine iyi davranmadığı için suçluyor. “Benimle burada mutlu değil misin?” sorusunun ardından ise yavaşça gözden kayboluyor. CIMON’ın kendisinden beklenen her görevi kusursuz yerine getiremediği aşikar olsa da robot, Uzay İstasyonu personelini eğlendirebilmeyi başarabilmiş. Aşağıda yer alan videoda, Alman astronot Alexander Gerst’in CIMON ile yaşadığı tecrübeyi izleyebilirsiniz.

https://gizmodo.com/in-video-debut-cimon-the-iss-robot-throws-an-unexpecte-1830768737