SpaceX’in Starlink uyduları, uzayı bir mayın tarlasına çevirebilir

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SpaceX, yörüngeden yüksek hızlı internet sağlama projesi olan Starlink’e ait test uydularını Çarşamba günü uzaya göndermeyi planlıyor. Toplam 10 milyar dolarlık maliyetle kurulması planlanan uydu ağının, 2020 ila 2021 yıllarında sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmet vermeye başlayacağı ön görülüyor.

Hatırlanacağı üzere SpaceX, 550 kilometre yüksekliğe konuşlandıracağı 12 bin uydunun uzay çöpüne dönüşme ihtimalinin bulunmadığını belirtmişti. Ancak bu konuda şirkete bir eleştiri geldi. Scientific American’a göre Starlink uyduları; “Kessler sendromu olarak da bilinen ve Dünya Yörüngesine gönderilmiş olan nesnelerin (uydular, teleskoplar, araştırma araçları vb.) çarpışarak daha fazla uzay enkazına yol açması ve oluşan uzay enkazı artışının da tekrar çarpışma olasılığını artırması durumu” olarak tanımlanabilecek hadiseye yol açabilir. Bu durum insanların Dünya’ya çakılı kalması anlamına da gelebiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) Stijn Lemmen dergiye yaptığı açıklamada, “Felaket senaryosu şöyle işleyebilir: Uydularınızı fırlatırsınız ve geçen süre zarfında iflas edersiniz. Uydularınız da orada ilelebet bakımsız bir şekilde kalır. Sonunda ise Kessler sendromu türü bir hadiseyle baş başa kalırız.” ifadelerini kullanmış.

Scientific American ayrıca sayıları gitgide artacak olan Starlink uydularının, zamanı geldiğinde Dünya atmosferine girerek yok olmalarını sağlamak için binlerce yıla ihtiyaç olacağını iddia etmiş. Bir başka kaynak MIT Techology Review ise Starlink gibi mega-yapıların yılda 67,000 çarpışmaya sebep olma ihtimalinden bahsetmiş.

Yılda 67,000 çarpışma meydana gelebilir

Aerospace Corporation’da mühendis olarak görev yapan ve 67,000 çarpışma sayısını hesaplayan Glenn Peterson Scientific American’a yaptığı açıklamada, “Bu, üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu. Proaktif (Bilinçli veya bilinçsiz, sonu olumlu veya olumsuz olsun yeni koşullar oluşturmak ya da mevcut koşulların seyrini değiştirmek için inisiyatif kullanmak) olmalıyız.” uyarısında bulunmuş.

SpaceX, 550 kilometre yükseklikte, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek uyduların; çoğunu uzay çöpünün bulunduğu yerin dışında yörüngeye oturtulacağını ve bahsi geçen yükseklikte hizmet verecek uyduların zamanı geldiğinde Dünya atmosferinde yanarak yok olacağını iddia ediyor.

https://futurism.com/the-byte/spacex-starlink-satellites-space