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SpaceX’in Starlink uyduları, uzayı bir mayın tarlasına çevirebilir

SpaceX, yüksek hızlı internet projesi olan Starlink kapsamında toplam 12,000 uyduyu uzaya gönderecek. Bu kapsamda uzay çöpü oluşmayacağını iddia eden şirkete bir eleştiri geldi. Detaylar haberimizde.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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SpaceX’in Starlink uyduları, uzayı bir mayın tarlasına çevirebilir
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SpaceX, yörüngeden yüksek hızlı internet sağlama projesi olan Starlink’e ait test uydularını Çarşamba günü uzaya göndermeyi planlıyor. Toplam 10 milyar dolarlık maliyetle kurulması planlanan uydu ağının, 2020 ila 2021 yıllarında sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmet vermeye başlayacağı ön görülüyor.

Hatırlanacağı üzere SpaceX, 550 kilometre yüksekliğe konuşlandıracağı 12 bin uydunun uzay çöpüne dönüşme ihtimalinin bulunmadığını belirtmişti. Ancak bu konuda şirkete bir eleştiri geldi. Scientific American’a göre Starlink uyduları; “Kessler sendromu olarak da bilinen ve Dünya Yörüngesine gönderilmiş olan nesnelerin (uydular, teleskoplar, araştırma araçları vb.) çarpışarak daha fazla uzay enkazına yol açması ve oluşan uzay enkazı artışının da tekrar çarpışma olasılığını artırması durumu” olarak tanımlanabilecek hadiseye yol açabilir. Bu durum insanların Dünya’ya çakılı kalması anlamına da gelebiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) Stijn Lemmen dergiye yaptığı açıklamada, “Felaket senaryosu şöyle işleyebilir: Uydularınızı fırlatırsınız ve geçen süre zarfında iflas edersiniz. Uydularınız da orada ilelebet bakımsız bir şekilde kalır. Sonunda ise Kessler sendromu türü bir hadiseyle baş başa kalırız.” ifadelerini kullanmış.

Scientific American ayrıca sayıları gitgide artacak olan Starlink uydularının, zamanı geldiğinde Dünya atmosferine girerek yok olmalarını sağlamak için binlerce yıla ihtiyaç olacağını iddia etmiş. Bir başka kaynak MIT Techology Review ise Starlink gibi mega-yapıların yılda 67,000 çarpışmaya sebep olma ihtimalinden bahsetmiş.

Yılda 67,000 çarpışma meydana gelebilir 

Aerospace Corporation’da mühendis olarak görev yapan ve 67,000 çarpışma sayısını hesaplayan Glenn Peterson Scientific American’a yaptığı açıklamada, “Bu, üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu. Proaktif (Bilinçli veya bilinçsiz, sonu olumlu veya olumsuz olsun yeni koşullar oluşturmak ya da mevcut koşulların seyrini değiştirmek için inisiyatif kullanmak) olmalıyız.” uyarısında bulunmuş.

SpaceX, 550 kilometre yükseklikte, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek uyduların; çoğunu uzay çöpünün bulunduğu yerin dışında yörüngeye oturtulacağını ve bahsi geçen yükseklikte hizmet verecek uyduların zamanı geldiğinde Dünya atmosferinde yanarak yok olacağını iddia ediyor.


https://futurism.com/the-byte/spacex-starlink-satellites-space Yorum Yaz
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Scene 3 hf. en beğenilen
Daha önce de yazmıştım. Elon Musk'ın her şeyi oldu bittiye getiren tutumu beni oldukça rahatsız ediyor.
Önce mars projesinde tüm problemler aşılmış gibi bir tavır sergiledi. Sonra aynı şeyi hyperloop için yaptı başaramadı.
Bu sıralar autopilot için aynı tutumu sergiliyor ve otonom sürüşte hiçbir problem kalmamış ve yasalar gereksizleşmiş algısı yaratmaya çalışıyor.
Benzerini starlink projesinde uluslar arası hukukta her problemin üstesinden gelinmiş gibi davranarak yaptı.
Şimdi de bu haber.
Daha önce de yazmıştım. Elon Musk'ın her şeyi oldu bittiye getiren tutumu beni oldukça rahatsız ediyor.Önce mars projesinde tüm problemler aşılmış gibi bir...
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Mesutzgvn 3 hf.
issler boş durmamış.
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DH Misafiri 3 hf.
Teorik olarak Uzay alanında atılan her faaliyet aslında bir risk teşkil etmiyor mu? Riskleri kabullenmeden bir yerlere gelinemez.
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darkaura 3 hf.
ya scientific american biraz fazla abartmis yada buyuk ihtimal bazi seyler ceviride karismis. binlerce yil nedir. 550km oyle yuksek bir yorunge degil. o yukseklikde az miktardada olsa atmosferin devami olan hava cepleri mevcut. uydulara carparak hizlarini kesiyorlar, dunyaya dusmelerini sagliyorlar. gecenlerde hindistanin 280km de denedigi fuze denemesinin parcalari bir kac ayda dunyaya geri dustu. 550km de bir kaza yasanirsa muhtemelen bir kac senede geri dusecektir. ancak 35bin kilometre yukseklikde geo stationary yorungedeki televizyon haberlesme uydularinin dusmesi binlerce yil surer. ayrica binlerce starlink uydusu atilacak olsada uzay cok cok buyuk. konumu bilinen uydulardan mayin tarlasi olmaz. yuksek yorungeden dusen bir uzay copu kazaya neden olursada olusan enkaz bir kac senede dusecektir.
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Spider_hip 3 hf.
Bunlar ekstrem felaket senaryoları. Tabi ki düşünülmesi gerekli ama bu mantıkla her şey için felaket senaryosu oluşturulabilir ve bunlara karşı korkulardan dolayı hiç bir atılım yapılamaz. Adam bu projeyi tutturursa dünyanın internet lideri olabilir. Ona bakarsanız Elon Musk'ta defalarca insanlığı yapay zekaların tehlikelerine karşı uyardı. Aslında göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir tehdit dedi. Ama çoğunluk dalga geçti, buna facebook'un sahibi Mark ta dahil. Yani felaket senaryolarını bilip, bu olasılıklara karşı hazırlıklı da olmalıyız elbette, ama bu projeleri rafa kaldırmaya yetmez. Otonom araçlarda iyi kötü hayatımıza girdi. Bana kalırsa 1 aşama kaldı. Ondan sonra insanlara kıyasla daha az kazaya sebebiyet vereceğinden eminim. Bir açıp son saçma sapan kazalara bakın. Yaya yolunda motorlu adamı ezdi, polise bile makas attı, ışığı takmadı, almış alkolu genç kızın arabasına çarpıp öldürdü. Bunlar sırf son 3 gündeki ülkemizdeki haberlerden bir kesit. Ben, bize cahil halk lazım diyenlerin yönettiği bir ülkede şuan ki otonom araçlara bile bu insanlardan daha çok güvenirim.
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Scene 3 hf. Spider_hip
Dostum hep aynı tür haberlerde karşı karşıya geliyoruz :)
Konusu açılmışken yapay zeka'ya değinelim. Tesla bünyesinde geliştirilen yapay zeka teknolojisi rakiplerinin (facebook, google, tencent, volvo, über, tit) oldukça gerisinde kalmıştı. Hatta basitçe kendi yapay zeka algoritmalarının geliştiren dahi bir mühendis, Tesla'nın yapay zeka teknolojisiyle dalga geçmiş ve ilkellikle suçlamıştı. Musk bu mühendisi Tesla bünyesine katmak istedi fakat adam kabul etmedi. Zamanında dh bununla ilgili 3 haber yapmıştı.
Tesla'nın yapay zeka teknolojilerinde özellikle yazılım ve tasarımsal olarak oldukça geride kaldığı çokça bahsedilen bilinen bir şeydi. Elon Musk'ın buna iki tepkisi oldu.
1- Kendi patentlerini kullanıma açtı ve medya önünde pozisyonunu güçlendirmek istedi. O süreçte bizim tr'de de "adam insanlık için çalışıyor hüleeen" diyen tipler türedi. Oysa Musk'ın ne yaptığı az çok biliniyordu. Üstelik Tesla'nın çöp yapay zeka algoritmalarını hiçbir rakibi kullanmadı. Zaten daha iyileri kendilerinde vardı. Fakat bu kurnaz hamleyle medyadaki imajını güçlendirdi.
Musk'a Spacex'te neden değerli teknolojilere patent başvurusu yapmadığı sorulduğunda cevap olarak Çin'in teknolojilerini araklayıp kullanmak istemediğini belirtmişti. O zaman adama sorarlar, madem Çin kullanmasın istiyorsun, o zaman yapay zeka patentlerini neden açtın? Yapay zeka insanoğlunun geleceği için çok tehlikeli değilmiydi?
Musk'ın teknolojilerinin rakiplerine göre geri kaldığında gösterdiği ikinci tepki yapay zeka tartışması başlatmak oldu. Her ne kadar bizim medyada olay "insanlığın sonu" temalı lanse edilse de asıl mevzu şuydu:
Elon Musk yapay zeka teknolojilerinin Amerikan Devleti kontrolünde ve işbirliğinde geliştirilmesini istiyordu. Bu sayede rakiplerini bir miktar dizginleyip aradaki farkın açılmamasını istiyordu. Belki de devlet desteğinden faydalanmak istedi. İlk tepki Mark Zuckerberg'den geldi. Mark, devlet kontrollü yapay zeka teknolojisine karşıydı. Kapıştılar, benim bildiğim dalga geçen de Musk'tı.
Skynet falan filan güzel ama bilinmesi gereken şu var. Filmlerde insanlığa zarar veren yapay zeka çoğu filmde zaten devlet kontrolündeydi. Açıkçası ben Amerikan Devleti denetiminde yapay zeka istemem. Bence Mark haklıydı.
Bu arada bir bilgi daha. Geçen video haberlerin birinde Erdi Özüağ bahsetti. Hani diyoruz ya Musk tüm patentleri insanlığın kullanımına açtı. Açmamış. Değerli olanları kullanıma açmamış.
Alışığız Musk'ın böyle samimiyetsiz hareketlerine. Bir yandan küresel ısınma belgeseline yatırım yapıp, belgeselde rol alır; diğer yandan termik santrallerle devasa enerji antlaşmaları yapıp bunu da "artık halk bizim bataryalar sayesinde elektrik kesintisi yaşamayacak" diye lanse eder.
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Feyzuli 3 hf.
Tamam petrol ile ilgili ne kadar geliri olan taraf varsa tamam kötüleniyor Tesla ama SpaceX in arkasında ABD var. Böyle genel karalama çalışmaları tutmaz.
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Scene 3 hf. en beğenilen
Daha önce de yazmıştım. Elon Musk'ın her şeyi oldu bittiye getiren tutumu beni oldukça rahatsız ediyor.
Önce mars projesinde tüm problemler aşılmış gibi bir tavır sergiledi. Sonra aynı şeyi hyperloop için yaptı başaramadı.
Bu sıralar autopilot için aynı tutumu sergiliyor ve otonom sürüşte hiçbir problem kalmamış ve yasalar gereksizleşmiş algısı yaratmaya çalışıyor.
Benzerini starlink projesinde uluslar arası hukukta her problemin üstesinden gelinmiş gibi davranarak yaptı.
Şimdi de bu haber.
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