SpaceX'in Falcon 9'u bu gece fırlatılıyor(CANLI)(Ertelendi)

SpaceX'in SES-9 uydusunu uzaya taşıma görevi hava şartlarından dolayı iki kez ertelenmişti. İlk olarak 25 Şubat Çarşamba gecesi fırlatılması planlanan Falcon 9, iki ertelenmenin ardından nihayet bu gece fırlatılacak.
Hava şartları yine bir aksilik çıkartmadığı takdirde fırlatılış TSİ 01.46'da gerçekleşecek. Öncelikli amacın SES-9'u yörüngeye taşımak olan görevin ikinci kısmında SpaceX yine bir iniş denemesi gerçekleştirecek, ancak önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi bu denemeden çok da ümitli olmamakta fayda var. SpaceX'in kendisinin dahi çok fazla olasılık vermediği bu denemenin tüm detayları için haberimize göz atabilirsiniz.
Hava şartları yine bir aksilik çıkartmadığı takdirde fırlatılış TSİ 01.46'da gerçekleşecek. Öncelikli amacın SES-9'u yörüngeye taşımak olan görevin ikinci kısmında SpaceX yine bir iniş denemesi gerçekleştirecek, ancak önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi bu denemeden çok da ümitli olmamakta fayda var. SpaceX'in kendisinin dahi çok fazla olasılık vermediği bu denemenin tüm detayları için haberimize göz atabilirsiniz.
Bu geceki denemede Falcon 9'un yine denizde yüzen otonom bir gemiye iniş yapacağını hatırlatalım. SpaceX daha önce Ocak 2015, Nisan 2015 ve Ocak 2016 olmak üzere üç kez denize iniş yapmaya çalışmış; ancak hiçbirinde başarılı olamamıştı. Geçtiğimiz ayki denemede başarıya oldukça yaklaşılmış olsa da roketin ayaklarından birisi yüzeye yerleşememiş ve sonuç olarak roket de devrilerek infilak etmişti.
Bu gece 01.46'da gerçekleşecek olan fırlatmayı canlı takip etmek için hem SpaceX Webcast'ını hem de firmanın resmi YouTube adresindeki canlı yayını kullanabilirsiniz. Fırlatma anından bir süre önce açılacak olan yayını aşağıdaki pencereden takip edebilirsiniz.
Bu gece 01.46'da gerçekleşecek olan fırlatmayı canlı takip etmek için hem SpaceX Webcast'ını hem de firmanın resmi YouTube adresindeki canlı yayını kullanabilirsiniz. Fırlatma anından bir süre önce açılacak olan yayını aşağıdaki pencereden takip edebilirsiniz.
Güncelleme: Kalkış ateşlemedeki bazı problemler nedeniyle üçüncü kez ertelendi. Bir sonraki tarih için henüz net bir şey yok.
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Kasayı yan yatırsalardı düzelirdi yaa.
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