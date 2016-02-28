SpaceX'in Falcon 9'u bu gece fırlatılıyor(CANLI)(Ertelendi)

Olumsuz hava şartları nedeniyle iki kez ertelenen uçuş nihayet bu gece gerçekleşecek. TSİ 01.46'da fırlatılacak olan Falcon 9, SES-9'u yörüngeye taşıdıktan sonra yine bir iniş denemesi yapacak.