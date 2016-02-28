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SpaceX'in Falcon 9'u bu gece fırlatılıyor(CANLI)(Ertelendi)

Olumsuz hava şartları nedeniyle iki kez ertelenen uçuş nihayet bu gece gerçekleşecek. TSİ 01.46'da fırlatılacak olan Falcon 9, SES-9'u yörüngeye taşıdıktan sonra yine bir iniş denemesi yapacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,6b
1
30
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in SES-9 uydusunu uzaya taşıma görevi hava şartlarından dolayı iki kez ertelenmişti. İlk olarak 25 Şubat Çarşamba gecesi fırlatılması planlanan Falcon 9, iki ertelenmenin ardından nihayet bu gece fırlatılacak.

Hava şartları yine bir aksilik çıkartmadığı takdirde fırlatılış TSİ 01.46'da gerçekleşecek. Öncelikli amacın SES-9'u yörüngeye taşımak olan görevin ikinci kısmında SpaceX yine bir iniş denemesi gerçekleştirecek, ancak önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi bu denemeden çok da ümitli olmamakta fayda var. SpaceX'in kendisinin dahi çok fazla olasılık vermediği bu denemenin tüm detayları için haberimize göz atabilirsiniz.
Bu geceki denemede Falcon 9'un yine denizde yüzen otonom bir gemiye iniş yapacağını hatırlatalım. SpaceX daha önce Ocak 2015, Nisan 2015 ve Ocak 2016 olmak üzere üç kez denize iniş yapmaya çalışmış; ancak hiçbirinde başarılı olamamıştı. Geçtiğimiz ayki denemede başarıya oldukça yaklaşılmış olsa da roketin ayaklarından birisi yüzeye yerleşememiş ve sonuç olarak roket de devrilerek infilak etmişti.

Bu gece 01.46'da gerçekleşecek olan fırlatmayı canlı takip etmek için hem SpaceX Webcast'ını hem de firmanın resmi YouTube adresindeki canlı yayını kullanabilirsiniz. Fırlatma anından bir süre önce açılacak olan yayını aşağıdaki pencereden takip edebilirsiniz.
Güncelleme: Kalkış ateşlemedeki bazı problemler nedeniyle üçüncü kez ertelendi. Bir sonraki tarih için henüz net bir şey yok.

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DH Misafiri 3 yıl
sonunda fırlatılar görev başarılı fakat roket denizdeki pilartforma indiremediler
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chtsydn 3 yıl
Fırlatıldı mı?
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savarog 3 yıl
Fırlatılan roketin geri indirilmesinin, artistik yönü dışında ilginç bir tarafı olduğunu sanmıyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
3SAATT SONRA TEKRAR DENİYECEKLER UMARIM BU SEFER BAŞARIRLAR
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DH Misafiri 3 yıl
iyi ki beklememişim hüsran olucaktı yoksa kısmet bugüneymiş.
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ByKodhan 3 yıl
Takip edelim.
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umut_baris 3 yıl
Survivor izlemekten iyidir. Ertelense de önemli değil, amaçlarına ulaşsınlar da.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu tarz haberlere yer verdiğiniz çok teşekür ederim donanimhaber aylesi
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fotifoti 3 yıl
iyi ki gidip yatmışım
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emir kustirika 3 yıl
hah navigasyon u sistemi mavi ekran vermiş :D
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funnel 3 yıl
Bender B. Rodriquez
İtici kontrol pc unitesinde sorun varmis. Simdi son bilgilendirmeyi yapip erteleyecekler sanirim Edit: ucus iptal :D Neyseki geri sayimi yapabildik diyor bide :D

Kasayı yan yatırsalardı düzelirdi yaa.
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LynxPR 3 yıl
GG WP
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BayRealist 3 yıl
Ertelendi mi?
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mavizaman 3 yıl
kırkta yılda bir fırlatma izleyecektim şansa bak.
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Neyinkafasi 3 yıl mavizaman
mavizaman
kırkta yılda bir fırlatma izleyecektim şansa bak.

+1
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